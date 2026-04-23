Корпусът на гвардейците на ислямската революция готви "изненади" на САЩ и Израел

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви готовността си да проведе „изненадващи операции“, които „надхвърлят разчетите на противника“ по време на конфликта със САЩ и Израел, съобщава Tasnim.

В изявлението, отбелязващо годишнината от основаването на Корпуса, се посочва, че организацията смята, че е способна да действа, „използвайки нови козове на бойното поле“. В него се отбелязва също, че силите на гвардейците са в повишена бойна готовност и са готови да реагират на потенциални заплахи и да предприемат допълнителни удари в случай на по-нататъшна ескалация.

Ден преди това говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили Хатам ал-Анбия заяви, че ако САЩ или Израел нанесат удари на територията на Ислямската република по време на прекратяване на огъня, иранските военни са готови да „им дадат суров урок“, като отвърнат с атаки срещу вече установени цели.

„В случай на агресия или каквито и да е действия срещу Иран, те незабавно ще нанесат мощен удар по предварително определени цели и ще дадат на Съединените щати и Израел още един, по-суров урок от преди“, заяви говорителят на щаба.

На 21 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран. Техеран обаче отбеляза, че не е поискал това от Съединените щати.