Корпусът на гвардейците на ислямската революция готви "изненади" на САЩ и Израел

23 Април, 2026 06:06, обновена 23 Април, 2026 06:15 3 001 24

Те "надхвърлят разчетите на противника", се казва в изявление на гвардейците

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви готовността си да проведе „изненадващи операции“, които „надхвърлят разчетите на противника“ по време на конфликта със САЩ и Израел, съобщава Tasnim.

В изявлението, отбелязващо годишнината от основаването на Корпуса, се посочва, че организацията смята, че е способна да действа, „използвайки нови козове на бойното поле“. В него се отбелязва също, че силите на гвардейците са в повишена бойна готовност и са готови да реагират на потенциални заплахи и да предприемат допълнителни удари в случай на по-нататъшна ескалация.

Ден преди това говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили Хатам ал-Анбия заяви, че ако САЩ или Израел нанесат удари на територията на Ислямската република по време на прекратяване на огъня, иранските военни са готови да „им дадат суров урок“, като отвърнат с атаки срещу вече установени цели.

„В случай на агресия или каквито и да е действия срещу Иран, те незабавно ще нанесат мощен удар по предварително определени цели и ще дадат на Съединените щати и Израел още един, по-суров урок от преди“, заяви говорителят на щаба.

На 21 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран. Техеран обаче отбеляза, че не е поискал това от Съединените щати.


  • 1 Последния Софиянец

    29 12 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите.

    Коментиран от #3, #5, #13

    06:17 23.04.2026

  • 2 бай Милен

    8 28 Отговор
    Куче което лае не хапе.

    06:17 23.04.2026

  • 3 Диарий

    14 23 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иcранците са твои бракя.

    06:19 23.04.2026

  • 4 Шопо

    26 10 Отговор
    Пехотинците на САЩ не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо

    06:21 23.04.2026

  • 5 Перо

    8 47 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #9, #14, #24

    06:23 23.04.2026

  • 6 Хм...

    15 25 Отговор
    А какво ще ядат? В страната им е разруха, инфлацията галопира, но те мислят само как да накажат врага.

    Коментиран от #7

    06:25 23.04.2026

  • 7 Гост

    7 16 Отговор

    До коментар #6 от "Хм...":

    Ще ядат каймака.

    Коментиран от #10

    06:29 23.04.2026

  • 8 Истинско обещание 🇮🇷

    44 10 Отговор
    Браво на Иран
    Терористите от Израел и САЩ ще си получат заслуженото

    06:33 23.04.2026

  • 9 Пиперо

    38 10 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #16

    06:36 23.04.2026

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Не могат да се заредят от "Сила"!

    06:44 23.04.2026

  • 11 Дано

    31 4 Отговор
    евреите да отпуснат малко повода на правителството на САЩ и да се откажат от лудите си амбиции да подчиняват Иран. Джеф цял свят страда заради тях. Нещата отиват на глобална рецесия, заради затвърждаване на идеологията на ционизма.

    Коментиран от #12

    06:45 23.04.2026

  • 12 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дано":

    Всеки с проблемите си!

    06:57 23.04.2026

  • 13 А също

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и като хазАрии!!!

    07:59 23.04.2026

  • 14 Перо, Пероо

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Тебе кво те прихвана щтръклицата от ранни зоро.

    08:04 23.04.2026

  • 15 Рамбо

    7 16 Отговор
    Скоро и тези войнствени чалми, ще са при любимия си Аятолах Али Хомейни.

    08:12 23.04.2026

  • 16 Бай Иван

    4 14 Отговор

    До коментар #9 от "Пиперо":

    Милион и половина рашиски бандити, пратени от Путлер в Украйна да крадат и да сеят смърт, по вина Зеления герой и изпратеното от нас българско оръжие наторяват украинските поля.

    Коментиран от #17

    08:23 23.04.2026

  • 17 Зайо Байо

    19 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Иван":

    А колко американски "ОСВОБОДИТЕЛИ" са пратени в Афганистан , Сирия , Ирак , Иран , Виетнам , Куба , Мексико , Панама - А защо още има от тези ОСВОБОДИТЕЛИ и в Германия ? Окупационни войски ли са ? И то в СУВЕРЕННА и ПРИЯТЕЛСКА Германия !......
    Ще ни ги преброиш ли ? Явно си добър по математика !

    08:39 23.04.2026

  • 18 свиреп ОХЛЮВ

    10 3 Отговор
    Има ли още американски небостъргачи като цели за събаряне ?

    08:40 23.04.2026

  • 19 На БАБА фърчилото

    15 2 Отговор
    Нека не забравяме , че само при християните го има правилото - Ако те зашлевят , обърни и другата си буза !
    А иранците са мюсюлмани и явно ще отвърнат , когато някой ги удря , още повече , ако този някой идва неканен на тяхна земя и му я разрушава за личен кеф !

    08:43 23.04.2026

  • 20 Васил

    7 9 Отговор
    Кви изненади освен да си развеят памперсите???

    Коментиран от #23

    08:55 23.04.2026

  • 21 мислещ

    4 7 Отговор
    Иранската военна хунта прилича на умираща змия, готова да хапе за последно.

    09:36 23.04.2026

  • 22 А бре аланкоолу

    5 3 Отговор
    пращайте някой в Пакистан да преговаря, че пак ще ядете хурката.

    10:23 23.04.2026

  • 23 ГанЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Ще си скъсват ония работи, да не казвам от какво😃

    12:04 23.04.2026

  • 24 Много

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Ти куца българският език. От къде се излюпи?

    12:15 23.04.2026

