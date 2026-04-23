Politico: България тихомълком подкрепи американската логистика в Близкия изток

23 Април, 2026 07:59, обновена 23 Април, 2026 07:05 4 481 69

Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни в НАТО

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни в НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, отказали да подкрепят войната с Иран. Сред държавите, които са съдействали на САЩ, е и България, която „тихомълком е подкрепила американската логистика в Близкия изток“.

Това се казва в анализ на „Политико“.

Работата по тази схема, по която е работено работили преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец, включва преглед на приноса на държавите членки към алианса и подреждането им в различни категории, твърдят трима европейски дипломати и американски служител от сферата на отбраната, запознат с плана. Това е пореден знак, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не се съобразяват с желанията му. Това е и още една точка на напрежение за все по-разклатения съюз, който беше подложен на удари от атаките на Тръмп, от натиска му за анексиране на Гренландия до предупреждението му за пълно изтегляне от пакта.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет загатна за тази идея още през декември. „Образцови съюзници, които поемат своята част от отговорността, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските държави и други, ще получат нашето специално благоволение“, каза той. „Съюзниците, които продължават да не изпълняват своята роля в колективната отбрана, ще понесат последствия“, допълни министърът.

Един от дипломатите казва, че списъкът изглежда отразява именно тази логика. „Белият дом има документ за послушните и непослушните, така че предполагам, че мисленето е сходно“, посочи той.

Според събеседниците на „Политико“ администрацията пази в тайна подробностите, докато обмисля различни варианти. Представителите почти не са дали яснота и какви точно могат да бъдат благоволенията или наказанията.

„Изглежда нямат особено конкретни идеи, когато става дума за наказване на лошите съюзници. Преместването на войски е един от вариантите, но това не наказва ли основно самите Съединени щати?“, казва друг европейски представител, който, както и останалите, говори анонимно заради чувствителността на дипломатическата тема.

Белият дом ясно показа раздразнението си към съюзниците. „Докато Съединените щати винаги са били там за нашите така наречени съюзници, държавите, които защитаваме с хиляди войници, не бяха до нас по време на операция „Епик Фюри“, каза говорителят на Белия дом Ана Кели, визирайки названието, дадено от Пентагона на операцията. „Президентът Тръмп ясно е показал какво мисли за тази несправедлива динамика и, както той каза, Съединените щати ще запомнят.“

НАТО не е отговорила на молба за коментар по темата.

Почти не съществуват други възможности за изтегляне на американски войски от Европа, така че евентуален план вероятно би включвал прехвърлянето им от една страна в друга. Дори и тогава подобна промяна може да се окаже скъпа и да отнеме време.

Не е ясно кои държави попадат в коя категория и дали Рюте изобщо знае за това начинание. Но Румъния и Полша може да се окажат сред най-големите печеливши, тъй като и двете остават в доброто разположение на президента и биха приветствали повече американски войски. Полското правителство, което е сред най-големите разходващи за отбрана в НАТО, вече поема почти всички разходи по разполагането на 10 000 американски военнослужещи на своя територия. А наскоро разширената авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, която страната позволи на САЩ да използват за въздушната война срещу Иран, има място за още американски сили. Хегсет първоначално използва израза „образцов съюзник“ за партньори в НАТО, които са увеличили военните си разходи в съответствие с целта на алианса за 5 процента, лансирана от Тръмп. Представители са използвали този термин и в публикуваната през януари Национална отбранителна стратегия.

Министерството на отбраната на САЩ заяви, че „ще дава приоритет на сътрудничеството и контактите с образцови съюзници, които изпълняват своята част от отговорността за нашата колективна отбрана“. „По този начин ще дадем възможност на тези съюзници да поемат по-голяма роля в защитата на общите ни интереси, като същевременно ще засилим стимулите за останалите да направят същото“, посочи Пентагонът.

Според двама от европейските представители, запознати с плана, тази концепция може да даде на САЩ възможност да намаляват военните разполагания, съвместните учения или продажбите на оръжие за смятаните за „лоши“ съюзници и да ги пренасочват към „добрите“. Хегсет е използвал термина „образцов съюзник“ и на срещи с държави от НАТО, според третия дипломат.

Това би дало на Тръмп и повече инструменти да прави разлика между членовете, които са подкрепили американските усилия срещу Иран, като например за прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и разрешаване за използване на бази, и онези, които не са го направили.

Докато Испания и съюзници като Великобритания и Франция или отхвърлиха, или забавиха американските искания за помощ, Румъния и няколко по-малки държави позволиха на САЩ да използват техни въздушни бази. България също тихомълком е оказала логистична подкрепа на САЩ в Близкия изток.

Испания и без това вече имаше проблеми с администрацията на Тръмп, след като се противопостави на целта на НАТО за 5 процента разходи за отбрана по време на срещата на алианса в Хага миналата година. Същевременно представители са хвалили балтийските държави като Литва, Латвия, Естония, както и Полша, за това, че постоянно са сред първите в алианса по военни разходи.

„Президентът Тръмп с право даде ясно да се разбере, че очаква съюзниците и партньорите да поемат по-голяма отговорност и да помогнат за защитата на този жизненоважен морски път в Близкия изток“, заявил този месец пред съюзниците в НАТО ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби по време на виртуална среща на министрите на отбраната, на която Хегсет е отказал да присъства.

Но почти няма прецедент за предприемане на подобни стъпки с цел наказване на съюзници, а подобни идеи вече срещат съпротива и в Конгреса.

„Не е полезно, когато американски лидери говорят с пренебрежение за нашите съюзи“, каза сенаторът Роджър Уикър, републиканец от Мисисипи, във вторник по време на изслушване за американските сили в Индо-Тихоокеанския регион. „Трябва ясно да заявим множеството политически, стратегически и морални ползи, които страната получава от своите съюзи.“

Някои бивши представители се съмняват и че администрацията на Тръмп изобщо има капацитет да управлява още една екзистенциална криза за алианса.

„Тръмп и екипът му са заети да се опитват да се измъкнат от собственоръчно създаденото блато“, каза Йоел Линяйнмяки, бивш финландски представител, работил по присъединяването на страната към НАТО през 2023 г. „Вероятно администрацията няма капацитета да открива още един враждебен фронт с Европа, докато войната продължава.“

Източник: dariknews.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тъкър Карлсън

    65 4 Отговор
    "Ще бъда измъчван дълго време от факта, че изиграх своята роля в изборите на Тръмп. И искам да кажа, съжалявам, че заблуждавах хората." (Тъкър Карлсън)...

    07:11 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бонев

    90 5 Отговор
    Каква по голяма обида за една държава от това да я наричат послушна?

    Коментиран от #49

    07:13 23.04.2026

  • 5 Дзак

    40 4 Отговор
    Платена любов!

    07:15 23.04.2026

  • 6 Служебен слугинаж

    83 16 Отговор
    Служебенния кабинет направи това престъпление срещу България. Служебни политици, като Надежда Михайлова, които НЕ са избрани от народа и нямат право да взимат важни решения за държавата. Съд и затвор, за служебния кабинет.

    Коментиран от #40, #67

    07:16 23.04.2026

  • 7 Някой

    75 14 Отговор
    Разбира се. Нали летище София е пълно с американски самолети-цистерни, които участват в атаките срещу Иран? Всички го виждаме, минавайки край летището.
    Освен това, ежедневно кацат за дозареждане (може и за товарене/разтоварване) американски военни самолети.
    А горивото идва без пари от лошия руски нефтопреработвателен завод в Бургас
    Тъй че, виновни сме в подкрепа на агресор. През Втората световна война пак сме подкрепяли агресор.

    Коментиран от #24

    07:16 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 От САЩ

    31 3 Отговор
    Пратиха ли вече постоянен човек в посолството в София?

    07:19 23.04.2026

  • 11 Хмм

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    що, Тръмп против Русия ли е?

    07:20 23.04.2026

  • 12 Ха Ха

    29 7 Отговор
    Екстра. Най-глупаво би било в настоящия момент да се перчим на САШ и да сме послушковци на евро.ейските атлантически ястреби, за които войната срещу Русия е първостепенен приоритет. И без това всичките пари на ЕС отиват за Украйна

    07:20 23.04.2026

  • 13 Поне знаем...

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ддд":

    ....кой воюва срещу ЕС и чий троянски кон сме. Ще си получим наградата - участие в разминирабето на Ормуз.

    Коментиран от #18

    07:20 23.04.2026

  • 14 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 22 Отговор
    България предаде Европа, към която се стреми и от чиито фондове се нуждае...

    Коментиран от #37

    07:20 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лора

    21 3 Отговор
    Императора ще раздава Благоволения . Хайде на опашката. Не е казал колко ще струват. Вероятно са като на Папата опрощенията. Скоро и световна Тръписка църква очаквайте където да Му се кланят на милиардите наливани от „сделките“.

    07:22 23.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ддд

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Поне знаем...":

    Тази сутрин не е против..за утре следобяд не знам

    07:23 23.04.2026

  • 19 Д-р Ментал

    40 4 Отговор
    Ние се наведохме на САЩ, но при евентуална война у нас, Тръмп няма да си мръдне пръста

    07:23 23.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмм

    12 2 Отговор
    чудят се с какво да си подхранват омразата към нас

    07:25 23.04.2026

  • 23 Анонимен

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ддд":

    Всеки с проблемите си!

    07:25 23.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Д-р Ментал

    36 4 Отговор
    Тихомълком и без да се оповести се разположиха нови военни самолети във Варна

    07:27 23.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Подмолни

    11 3 Отговор
    субекти и бояджии , подмолно действат !

    07:30 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бесен - Язовец

    15 7 Отговор
    Бг сороската п0длога най долната п0длога

    07:35 23.04.2026

  • 32 Шопо

    17 6 Отговор

    До коментар #27 от "Готов за бой":

    Според теб колко време ще и трябва на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ

    Коментиран от #38

    07:37 23.04.2026

  • 33 сащисан кравар

    9 5 Отговор
    Каква изненада, че понитата 🦄, ще ви вкарат във война?

    Коментиран от #41

    07:48 23.04.2026

  • 34 Трол

    26 1 Отговор
    Че защо тихомълком? Напълно явна е подкрепата.

    07:50 23.04.2026

  • 35 Кочо простия чизмар

    22 5 Отговор
    Очевидно световният ционизъм, прилагащ генооцид на непослешните и неудобните, си е гласувал сам правила като господ. Той разрешава и забранява на целия свят, как да живеят, да търгуват, да се движат и съществуват. Тези сатанински негодници ни подгряват рецептата за ТСВ с първите си попръжки - Украйна, Газа, Сирия, Венецуела, Иран, Ливан, Африка, Куба, Гренландия, а преди това да не ги изреждам - десетки агресии срещу страни и народи. Не ми се вява еврЕйският съюз (ЕС) да върши нещо различно. Това е в пълно съгласие на с уйдурмата на световните сатани. Какво правим ние глупаците?! Накъде? Много по-добре е да сме с Изтока, отколкото с тоя див, безумен запад.

    07:50 23.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вуте

    6 12 Отговор

    До коментар #32 от "Шопо":

    Преди това ,гледай Спец.АбАсрация и пет годишна мъка.
    Нищо общо няма с ВСВ, по скоро с ПСВ и големия бой който ядоха руснаците от ген.Колев и разпад на РИ

    Коментиран от #56

    08:04 23.04.2026

  • 39 България е НАТО.

    8 13 Отговор

    До коментар #36 от "евронадупейшън":

    Кво по нормално от това да съдействаме на САЩ.

    08:05 23.04.2026

  • 40 Никакво съдене

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Служебен слугинаж":

    Никакъв затвор
    Екстрадиране в киийюф
    БЕЗ ПРАВО на връщане !!!

    08:11 23.04.2026

  • 41 Пробита копейка

    7 12 Отговор

    До коментар #33 от "сащисан кравар":

    По скоро русофилите ще ти връщат каска и стар АК и марш да помагаш на закъсалите блатници.
    Нали обичате най много "матушката"

    08:14 23.04.2026

  • 42 Гориил

    14 9 Отговор
    Русия получи покана от Съединените щати за срещата на върха на Г-20, която ще се проведе на 14-15 декември 2026 г. в Маями, Флорида. Четвъртата по големина икономика в света по паритет на покупателната способност не може да бъде игнорирана. Засега отговорът на руската страна е „не“.

    Коментиран от #43, #52

    08:15 23.04.2026

  • 43 Горянин

    12 18 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    Ха ха 4 икономика в света.Руски народни сказки.
    Излез от Москва на 50 км и ще видиш, че и 40 икономика не са.
    Копейки отидете поне един път в Матушката ви и съм убеден, че повечето ще станат крайни русофоби.
    Справка заплатите им са по ниски и от най бедната страна в ЕС.
    По тази русофилска логика ние сме на 3 място ха ха.
    Лекувайте се товарищи.

    Коментиран от #46

    08:21 23.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Боташ

    7 7 Отговор
    Ха ха ха, наш Мунчо мълчи, ПОЗОРНО МЪЛЧИ.

    Коментиран от #47

    08:27 23.04.2026

  • 46 Гориил

    12 6 Отговор

    До коментар #43 от "Горянин":

    Ракетата „Союз-2.1а“ с товарния космически кораб „Прогрес МС-34“, която ще достави руски и американски астронавти до МКС на 26 април, е инсталирана на стартовата площадка в Байконур.Това е вече тринадесетото изстрелване на тежки космически ракети тази година.През май от космодрума Восточный (най-големият в света се намира в гигантските гори на Източен Сибир) ще излети многократно използваема космическа ракета (с 20 процента по-тежка и по-голяма от американската).

    Коментиран от #48

    08:27 23.04.2026

  • 47 На БАБА фърчилото

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Боташ":

    Важното е , че твой ББ и ШИшо са доброволци на първите линии !

    08:35 23.04.2026

  • 48 Горянин

    8 14 Отговор

    До коментар #46 от "Гориил":

    А други летяха на най далечно разстояние от Земята.Ха ха сега ще напишат за Холивудски филм.
    От както спряха нета в Русийката има скок на миграцията и то от Москва, Петербург на млади и образовани руснаци в посока Запад.Ако бяха някаква добра икономика, а не ваеннозирана нямаше хората да бягат.
    Даже Соловьов руския Гьобелс ревеше, че няма денги за дронове и др.техника за спец.АбАсрация.
    Исторически руснака никога не е живял добре.И до днес не може да се отърве от крепостната си съдба.

    08:37 23.04.2026

  • 49 Ми то в България е по навик

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    НРБ също беше най-послушната.

    Коментиран от #55

    08:51 23.04.2026

  • 50 Тръмп и Хегсет изоставиха Европа

    9 2 Отговор
    сама срещу Путин в Украйна. Дори се хвалят с това, че само продават оръжие и нищо повече.

    Сега искат Европа да подкрепя безидейната им авантюра в Персийски залив?! От какъв зор?
    На третия месец от войната с Иран едва почнаха да загряват, че Иран ги цака с Ормуз!
    Тръмп дори още не е загрял напълно, инак няма всеки ден да си сменя мнението по 10 пъти.

    Тръмп и Хегсет се набутаха сами, понеже не са никакви стратези , а бакалски хитреци.

    Въобще, Тръмп и котилото му изпитват някаква ирационална омраза към Европа! Примери за това - много. Сега д не реват!

    08:59 23.04.2026

  • 51 Проблемът

    7 4 Отговор
    Идва от това че има много евреи в “нашето” правителство

    09:00 23.04.2026

  • 52 Горил,

    6 13 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    нали се сещаш, че туй " паритет на покупателната способност " не важи, ако си руснак и излезеш извън Русийката!
    А последните години цените дори и в Русийката скочиха в пъти!

    Извън Русийката плащаш според местния стандарт, където и да си! Мухахаха! Дори и в България им е скъпо на мужиките. Могат само да си заврат " паритета " на тъмно място.

    Коментиран от #54, #60

    09:03 23.04.2026

  • 53 Бай онзи

    3 2 Отговор
    После да не се вайкаме ако ни се случат няколко ,,Летища Сарафово"

    09:08 23.04.2026

  • 54 Гориил

    13 6 Отговор

    До коментар #52 от "Горил,":

    И така, какво научихте за цените в Русия? Досега наемите и комуналните услуги бяха от три до пет пъти по-ниски, отколкото в Европа.Может быть, сравнить цены на мясо, сахар, муку или молоко в московских супермаркетах? О, да, забравих, заемът от 90 милиарда евро за Украйна е включен в европейските цени?

    Коментиран от #57

    09:12 23.04.2026

  • 55 Т.Живков

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Ми то в България е по навик":

    Другари! Аз съм ви го завещал как да оцеляване.
    Снишаване ,другари и пак снишаване.В добавка и ослушване.

    09:12 23.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Горянин

    3 8 Отговор

    До коментар #54 от "Гориил":

    Ха ха Живял съм в Москва и знам отлично колко е ЖКХ то .Айде стига пропаганда в съветски стил.Защо не напишеш за масовите протести за тези непосилни кумонални услуги, които се плащат 12 месеца за отопление вкл.и летните месеци.Защо не напишеш как хората в Москва особено пенсионерите с по ниски пенсии от България обикалят този огромен град за да си купят сосиски по евтино.
    Ядък, че имат богатства от цялата Венделеевска таблица, но тя е само за феодалите на Путин.
    Власт която не се сменя на 5-10год.води до тотален регресия.Доказано Венецуела средна заплата 150$, с огромни нефтени находища.С .Корея 10$ и паничка ориз.

    09:22 23.04.2026

  • 58 Факти

    5 4 Отговор
    България е уникална държава, която обслужва едновременно Европа, Русия, САЩ и Турция. Докато всички искат независимост ние чупим системата и сме зависими от всички.

    Коментиран от #65

    09:23 23.04.2026

  • 59 Факти

    2 7 Отговор
    90 милиарда евро за две години са 0,2% от БВП на ЕС. Това не са "всичките" пари. Това е едно нищо. Путин например харчи 6% от БВП за Украйна - 30 пъти повече. Уж българите обичат Русия и руснаците, а не протестират срещу Путин, че ги убива масово и харчи всичките им пари за агресивна война срещу братски народ. Това изобщо не го разбирам.

    Коментиран от #68

    09:41 23.04.2026

  • 60 Факти

    3 8 Отговор

    До коментар #52 от "Горил,":

    Паритет на покупателната способност важи само ако си стоиш у дома и ползваш само местни стоки. Толкова ограничено живеят само най-бедните хора. Модерният човек пътува по цял свят и ползва продукти от цял свят. Това се нарича свобода.

    Коментиран от #62

    09:48 23.04.2026

  • 61 Анонимен

    4 0 Отговор
    Тихо и без много шум сме попаднали на страната на надеждните.Нашата скъпа държава прави всичко за да блесне с ценна логистика,независимо от заплахите от страна на Персия.Нашите родни политици се оказа ,че са по верващи от самия папа.

    10:05 23.04.2026

  • 62 да ти имам и свободата

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    "Модерният човек пътува по цял свят и ползва продукти от цял свят. Това се нарича свобода". Шшш свободния, аз мога да си ползвам "продукти от цял свят" и тук в България! Ама български продукти къде можеш да ползваш, да ме открехнеш нещо?

    Коментиран от #64

    10:42 23.04.2026

  • 63 На непослушните - тояга, а на послушните

    1 0 Отговор
    само ще им издърпа ушичките поощрително.

    11:02 23.04.2026

  • 64 А пари откъде?

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "да ти имам и свободата":

    Модерния човек се оказа свободно крадящия човек!

    11:03 23.04.2026

  • 65 Минка

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Факти":

    Не бе, всички са ни приятели.

    12:00 23.04.2026

  • 66 Артилерист

    4 0 Отговор
    Нашите послушници, начело със Запрянов, нагло лъгаха народа, че България няма пряка намеса и с нищо не помага на САЩ във воунтаристичната им и с нищо неоправдана агресия на САЩ срещу Иран. Същото се отнася и за Гюро, който подписа договор за защита с Украйна, която е във война и с този договор България всъщност директно влиза във войната на Украйна срещу Русия. Ето това са тези, които сега ни управляват. Те всъщност брутално ни лъжат и цинично ни казват "не ни гледайте какво правим, а слушайте какво ви казваме". Но когато последствията се стоварят върху България тези послушници ще обвинят Иран или Русия за виновни и агресори, а не да си признаят, че те са предизвикали тяхната реакция...

    12:44 23.04.2026

  • 67 Не само

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Служебен слугинаж":

    Служебното има голяма вина, но договорките са от предното още със същий военен министър. Така, че вина имат освен формациите на двете лоени топки и удобните ппдъбътъ.

    15:11 23.04.2026

  • 68 Нищо ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    Помисли колко добрини могат да се направят с тези пари в Европа. И колко златни тоалетни също още ще има в Украйна благодарение на тези пари или нови апартаменти в Монако. Който иска да помага - да помага лично. Стига с този соц. лозунг "дайте да дадем". Ако толкова много подкрепяте укринското Зеле направете си нпо събирайте от залъка на вашите деца и от вашите заплати и подкрепяйте никой не Ви спира. С тази подкрепа удължавате агонията на един мразен и от неговите хора клоун, който го е страх да се яви на едни избори.

    15:27 23.04.2026

  • 69 Историк

    0 0 Отговор
    Чиста проба болшевишка стратегия. Падението на Тръмпландия е зловещо.

    16:35 23.04.2026