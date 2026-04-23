Politico: България тихомълком подкрепи американската логистика в Близкия изток

Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни в НАТО, докато администрацията на Тръмп търси начини да накаже съюзници, отказали да подкрепят войната с Иран. Сред държавите, които са съдействали на САЩ, е и България, която „тихомълком е подкрепила американската логистика в Близкия изток“.
Това се казва в анализ на „Политико“.
Работата по тази схема, по която е работено работили преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец, включва преглед на приноса на държавите членки към алианса и подреждането им в различни категории, твърдят трима европейски дипломати и американски служител от сферата на отбраната, запознат с плана. Това е пореден знак, че президентът Доналд Тръмп възнамерява да изпълни заплахите си срещу съюзници, които не се съобразяват с желанията му. Това е и още една точка на напрежение за все по-разклатения съюз, който беше подложен на удари от атаките на Тръмп, от натиска му за анексиране на Гренландия до предупреждението му за пълно изтегляне от пакта.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет загатна за тази идея още през декември. „Образцови съюзници, които поемат своята част от отговорността, като Израел, Южна Корея, Полша, все по-често Германия, балтийските държави и други, ще получат нашето специално благоволение“, каза той. „Съюзниците, които продължават да не изпълняват своята роля в колективната отбрана, ще понесат последствия“, допълни министърът.
Един от дипломатите казва, че списъкът изглежда отразява именно тази логика. „Белият дом има документ за послушните и непослушните, така че предполагам, че мисленето е сходно“, посочи той.
Според събеседниците на „Политико“ администрацията пази в тайна подробностите, докато обмисля различни варианти. Представителите почти не са дали яснота и какви точно могат да бъдат благоволенията или наказанията.
„Изглежда нямат особено конкретни идеи, когато става дума за наказване на лошите съюзници. Преместването на войски е един от вариантите, но това не наказва ли основно самите Съединени щати?“, казва друг европейски представител, който, както и останалите, говори анонимно заради чувствителността на дипломатическата тема.
Белият дом ясно показа раздразнението си към съюзниците. „Докато Съединените щати винаги са били там за нашите така наречени съюзници, държавите, които защитаваме с хиляди войници, не бяха до нас по време на операция „Епик Фюри“, каза говорителят на Белия дом Ана Кели, визирайки названието, дадено от Пентагона на операцията. „Президентът Тръмп ясно е показал какво мисли за тази несправедлива динамика и, както той каза, Съединените щати ще запомнят.“
НАТО не е отговорила на молба за коментар по темата.
Почти не съществуват други възможности за изтегляне на американски войски от Европа, така че евентуален план вероятно би включвал прехвърлянето им от една страна в друга. Дори и тогава подобна промяна може да се окаже скъпа и да отнеме време.
Не е ясно кои държави попадат в коя категория и дали Рюте изобщо знае за това начинание. Но Румъния и Полша може да се окажат сред най-големите печеливши, тъй като и двете остават в доброто разположение на президента и биха приветствали повече американски войски. Полското правителство, което е сред най-големите разходващи за отбрана в НАТО, вече поема почти всички разходи по разполагането на 10 000 американски военнослужещи на своя територия. А наскоро разширената авиобаза „Михаил Когълничану“ в Румъния, която страната позволи на САЩ да използват за въздушната война срещу Иран, има място за още американски сили. Хегсет първоначално използва израза „образцов съюзник“ за партньори в НАТО, които са увеличили военните си разходи в съответствие с целта на алианса за 5 процента, лансирана от Тръмп. Представители са използвали този термин и в публикуваната през януари Национална отбранителна стратегия.
Министерството на отбраната на САЩ заяви, че „ще дава приоритет на сътрудничеството и контактите с образцови съюзници, които изпълняват своята част от отговорността за нашата колективна отбрана“. „По този начин ще дадем възможност на тези съюзници да поемат по-голяма роля в защитата на общите ни интереси, като същевременно ще засилим стимулите за останалите да направят същото“, посочи Пентагонът.
Според двама от европейските представители, запознати с плана, тази концепция може да даде на САЩ възможност да намаляват военните разполагания, съвместните учения или продажбите на оръжие за смятаните за „лоши“ съюзници и да ги пренасочват към „добрите“. Хегсет е използвал термина „образцов съюзник“ и на срещи с държави от НАТО, според третия дипломат.
Това би дало на Тръмп и повече инструменти да прави разлика между членовете, които са подкрепили американските усилия срещу Иран, като например за прекратяване на блокадата на Ормузкия проток и разрешаване за използване на бази, и онези, които не са го направили.
Докато Испания и съюзници като Великобритания и Франция или отхвърлиха, или забавиха американските искания за помощ, Румъния и няколко по-малки държави позволиха на САЩ да използват техни въздушни бази. България също тихомълком е оказала логистична подкрепа на САЩ в Близкия изток.
Испания и без това вече имаше проблеми с администрацията на Тръмп, след като се противопостави на целта на НАТО за 5 процента разходи за отбрана по време на срещата на алианса в Хага миналата година. Същевременно представители са хвалили балтийските държави като Литва, Латвия, Естония, както и Полша, за това, че постоянно са сред първите в алианса по военни разходи.
„Президентът Тръмп с право даде ясно да се разбере, че очаква съюзниците и партньорите да поемат по-голяма отговорност и да помогнат за защитата на този жизненоважен морски път в Близкия изток“, заявил този месец пред съюзниците в НАТО ръководителят на политическото планиране в Пентагона Елбридж Колби по време на виртуална среща на министрите на отбраната, на която Хегсет е отказал да присъства.
Но почти няма прецедент за предприемане на подобни стъпки с цел наказване на съюзници, а подобни идеи вече срещат съпротива и в Конгреса.
„Не е полезно, когато американски лидери говорят с пренебрежение за нашите съюзи“, каза сенаторът Роджър Уикър, републиканец от Мисисипи, във вторник по време на изслушване за американските сили в Индо-Тихоокеанския регион. „Трябва ясно да заявим множеството политически, стратегически и морални ползи, които страната получава от своите съюзи.“
Някои бивши представители се съмняват и че администрацията на Тръмп изобщо има капацитет да управлява още една екзистенциална криза за алианса.
„Тръмп и екипът му са заети да се опитват да се измъкнат от собственоръчно създаденото блато“, каза Йоел Линяйнмяки, бивш финландски представител, работил по присъединяването на страната към НАТО през 2023 г. „Вероятно администрацията няма капацитета да открива още един враждебен фронт с Европа, докато войната продължава.“
Източник: dariknews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тъкър Карлсън
07:11 23.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бонев
Коментиран от #49
07:13 23.04.2026
5 Дзак
07:15 23.04.2026
07:16 23.04.2026
Коментиран от #40, #67
07:16 23.04.2026
7 Някой
Освен това, ежедневно кацат за дозареждане (може и за товарене/разтоварване) американски военни самолети.
А горивото идва без пари от лошия руски нефтопреработвателен завод в Бургас
Тъй че, виновни сме в подкрепа на агресор. През Втората световна война пак сме подкрепяли агресор.
Коментиран от #24
07:16 23.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 От САЩ
07:19 23.04.2026
11 Хмм
До коментар #3 от "Ддд":що, Тръмп против Русия ли е?
07:20 23.04.2026
12 Ха Ха
07:20 23.04.2026
13 Поне знаем...
До коментар #3 от "Ддд":....кой воюва срещу ЕС и чий троянски кон сме. Ще си получим наградата - участие в разминирабето на Ормуз.
Коментиран от #18
07:20 23.04.2026
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:20 23.04.2026
Коментиран от #37
07:20 23.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лора
07:22 23.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ддд
До коментар #13 от "Поне знаем...":Тази сутрин не е против..за утре следобяд не знам
07:23 23.04.2026
19 Д-р Ментал
07:23 23.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хмм
07:25 23.04.2026
23 Анонимен
До коментар #9 от "Ддд":Всеки с проблемите си!
07:25 23.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Д-р Ментал
07:27 23.04.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Подмолни
07:30 23.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бесен - Язовец
07:35 23.04.2026
32 Шопо
До коментар #27 от "Готов за бой":Според теб колко време ще и трябва на Русия за да превземе България ?
Справка ВСВ
Коментиран от #38
07:37 23.04.2026
33 сащисан кравар
Коментиран от #41
07:48 23.04.2026
34 Трол
07:50 23.04.2026
35 Кочо простия чизмар
07:50 23.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Вуте
До коментар #32 от "Шопо":Преди това ,гледай Спец.АбАсрация и пет годишна мъка.
Нищо общо няма с ВСВ, по скоро с ПСВ и големия бой който ядоха руснаците от ген.Колев и разпад на РИ
Коментиран от #56
08:04 23.04.2026
39 България е НАТО.
До коментар #36 от "евронадупейшън":Кво по нормално от това да съдействаме на САЩ.
08:05 23.04.2026
40 Никакво съдене
До коментар #6 от "Служебен слугинаж":Никакъв затвор
Екстрадиране в киийюф
БЕЗ ПРАВО на връщане !!!
08:11 23.04.2026
41 Пробита копейка
До коментар #33 от "сащисан кравар":По скоро русофилите ще ти връщат каска и стар АК и марш да помагаш на закъсалите блатници.
Нали обичате най много "матушката"
08:14 23.04.2026
42 Гориил
Коментиран от #43, #52
08:15 23.04.2026
43 Горянин
До коментар #42 от "Гориил":Ха ха 4 икономика в света.Руски народни сказки.
Излез от Москва на 50 км и ще видиш, че и 40 икономика не са.
Копейки отидете поне един път в Матушката ви и съм убеден, че повечето ще станат крайни русофоби.
Справка заплатите им са по ниски и от най бедната страна в ЕС.
По тази русофилска логика ние сме на 3 място ха ха.
Лекувайте се товарищи.
Коментиран от #46
08:21 23.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Боташ
Коментиран от #47
08:27 23.04.2026
46 Гориил
До коментар #43 от "Горянин":Ракетата „Союз-2.1а“ с товарния космически кораб „Прогрес МС-34“, която ще достави руски и американски астронавти до МКС на 26 април, е инсталирана на стартовата площадка в Байконур.Това е вече тринадесетото изстрелване на тежки космически ракети тази година.През май от космодрума Восточный (най-големият в света се намира в гигантските гори на Източен Сибир) ще излети многократно използваема космическа ракета (с 20 процента по-тежка и по-голяма от американската).
Коментиран от #48
08:27 23.04.2026
47 На БАБА фърчилото
До коментар #45 от "Боташ":Важното е , че твой ББ и ШИшо са доброволци на първите линии !
08:35 23.04.2026
48 Горянин
До коментар #46 от "Гориил":А други летяха на най далечно разстояние от Земята.Ха ха сега ще напишат за Холивудски филм.
От както спряха нета в Русийката има скок на миграцията и то от Москва, Петербург на млади и образовани руснаци в посока Запад.Ако бяха някаква добра икономика, а не ваеннозирана нямаше хората да бягат.
Даже Соловьов руския Гьобелс ревеше, че няма денги за дронове и др.техника за спец.АбАсрация.
Исторически руснака никога не е живял добре.И до днес не може да се отърве от крепостната си съдба.
08:37 23.04.2026
49 Ми то в България е по навик
До коментар #4 от "Бонев":НРБ също беше най-послушната.
Коментиран от #55
08:51 23.04.2026
50 Тръмп и Хегсет изоставиха Европа
Сега искат Европа да подкрепя безидейната им авантюра в Персийски залив?! От какъв зор?
На третия месец от войната с Иран едва почнаха да загряват, че Иран ги цака с Ормуз!
Тръмп дори още не е загрял напълно, инак няма всеки ден да си сменя мнението по 10 пъти.
Тръмп и Хегсет се набутаха сами, понеже не са никакви стратези , а бакалски хитреци.
Въобще, Тръмп и котилото му изпитват някаква ирационална омраза към Европа! Примери за това - много. Сега д не реват!
08:59 23.04.2026
51 Проблемът
09:00 23.04.2026
52 Горил,
До коментар #42 от "Гориил":нали се сещаш, че туй " паритет на покупателната способност " не важи, ако си руснак и излезеш извън Русийката!
А последните години цените дори и в Русийката скочиха в пъти!
Извън Русийката плащаш според местния стандарт, където и да си! Мухахаха! Дори и в България им е скъпо на мужиките. Могат само да си заврат " паритета " на тъмно място.
Коментиран от #54, #60
09:03 23.04.2026
53 Бай онзи
09:08 23.04.2026
54 Гориил
До коментар #52 от "Горил,":И така, какво научихте за цените в Русия? Досега наемите и комуналните услуги бяха от три до пет пъти по-ниски, отколкото в Европа.Может быть, сравнить цены на мясо, сахар, муку или молоко в московских супермаркетах? О, да, забравих, заемът от 90 милиарда евро за Украйна е включен в европейските цени?
Коментиран от #57
09:12 23.04.2026
55 Т.Живков
До коментар #49 от "Ми то в България е по навик":Другари! Аз съм ви го завещал как да оцеляване.
Снишаване ,другари и пак снишаване.В добавка и ослушване.
09:12 23.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Горянин
До коментар #54 от "Гориил":Ха ха Живял съм в Москва и знам отлично колко е ЖКХ то .Айде стига пропаганда в съветски стил.Защо не напишеш за масовите протести за тези непосилни кумонални услуги, които се плащат 12 месеца за отопление вкл.и летните месеци.Защо не напишеш как хората в Москва особено пенсионерите с по ниски пенсии от България обикалят този огромен град за да си купят сосиски по евтино.
Ядък, че имат богатства от цялата Венделеевска таблица, но тя е само за феодалите на Путин.
Власт която не се сменя на 5-10год.води до тотален регресия.Доказано Венецуела средна заплата 150$, с огромни нефтени находища.С .Корея 10$ и паничка ориз.
09:22 23.04.2026
58 Факти
Коментиран от #65
09:23 23.04.2026
59 Факти
Коментиран от #68
09:41 23.04.2026
60 Факти
До коментар #52 от "Горил,":Паритет на покупателната способност важи само ако си стоиш у дома и ползваш само местни стоки. Толкова ограничено живеят само най-бедните хора. Модерният човек пътува по цял свят и ползва продукти от цял свят. Това се нарича свобода.
Коментиран от #62
09:48 23.04.2026
61 Анонимен
10:05 23.04.2026
62 да ти имам и свободата
До коментар #60 от "Факти":"Модерният човек пътува по цял свят и ползва продукти от цял свят. Това се нарича свобода". Шшш свободния, аз мога да си ползвам "продукти от цял свят" и тук в България! Ама български продукти къде можеш да ползваш, да ме открехнеш нещо?
Коментиран от #64
10:42 23.04.2026
63 На непослушните - тояга, а на послушните
11:02 23.04.2026
64 А пари откъде?
До коментар #62 от "да ти имам и свободата":Модерния човек се оказа свободно крадящия човек!
11:03 23.04.2026
65 Минка
До коментар #58 от "Факти":Не бе, всички са ни приятели.
12:00 23.04.2026
66 Артилерист
12:44 23.04.2026
67 Не само
До коментар #6 от "Служебен слугинаж":Служебното има голяма вина, но договорките са от предното още със същий военен министър. Така, че вина имат освен формациите на двете лоени топки и удобните ппдъбътъ.
15:11 23.04.2026
68 Нищо ли?
До коментар #59 от "Факти":Помисли колко добрини могат да се направят с тези пари в Европа. И колко златни тоалетни също още ще има в Украйна благодарение на тези пари или нови апартаменти в Монако. Който иска да помага - да помага лично. Стига с този соц. лозунг "дайте да дадем". Ако толкова много подкрепяте укринското Зеле направете си нпо събирайте от залъка на вашите деца и от вашите заплати и подкрепяйте никой не Ви спира. С тази подкрепа удължавате агонията на един мразен и от неговите хора клоун, който го е страх да се яви на едни избори.
15:27 23.04.2026
69 Историк
16:35 23.04.2026