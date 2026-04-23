Съветник на Доналд Тръмп поиска Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир в САЩ, заяви Паоло Дзамполи
Паоло Дзамполи, специалният съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп за глобални партньорства, предложи националният отбор на Иран да бъде заменен от Италия на Мондиал 2026.
„Предложих на Тръмп и Джани Инфантино Италия да замени Иран на Световното първенство. Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир, организиран от САЩ. С четири шампионски титли в историята си, те притежават всички необходими качества, за да участват на Мондиал 2026“, каза Дзамполи пред „Файненшъл Тайм“.
Както е известно, участието на Иран на Мондиал 2026 все още не е сигурно заради обтегнатите отношения на страната със САЩ след американо-израелските въздушни удари в края на февруари. Всички мачове от груповата фаза на иранските национали трябва да се проведат на американска територия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
15:02 23.04.2026
2 сащисан кравар
Коментиран от #5, #6
15:06 23.04.2026
3 Чичо Дони
15:06 23.04.2026
4 Някой
В САЩ май важат и забрана да влизат хора от определени държави. Дори само заради това не трябваше да е допуснато да е там. Не е ясно дали ще допуснат отбора на Иран, което е пълно противоречие с правилата.
А за заместване се замества за от същият континент. Преди изхвърлиха Югославия и ги замести Дания която стана европейски шампион без дори да се е класирала.
За класиране май играха плейоф Ирак с Боливия и Ирак се класира. Ако някой трябва да замества, например трябва да е Боливия.
И минимум за следващо световно първенство да забранят на САЩ и Израел да участват.
15:09 23.04.2026
5 Задължително
До коментар #2 от "сащисан кравар":с централният нападател в състава ...
15:11 23.04.2026
6 Неможе
До коментар #2 от "сащисан кравар":Централният им нападател е тежко контузен - менискус. Едва са го извлачили до една пресконференция. От ТЕЛК му дават 88% инвалидност, с придружител....
15:13 23.04.2026
7 Последния Софиянец
15:14 23.04.2026
8 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:17 23.04.2026
9 Жабарите ще са туристи
15:22 23.04.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:31 23.04.2026
11 Хаха
Не случихме само на съветник с български произход....
15:48 23.04.2026
12 Иван
16:17 23.04.2026
13 Коста
16:33 23.04.2026