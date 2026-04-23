Съветник на Доналд Тръмп поиска Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир в САЩ, заяви Паоло Дзамполи

Паоло Дзамполи, специалният съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп за глобални партньорства, предложи националният отбор на Иран да бъде заменен от Италия на Мондиал 2026.

„Предложих на Тръмп и Джани Инфантино Италия да замени Иран на Световното първенство. Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир, организиран от САЩ. С четири шампионски титли в историята си, те притежават всички необходими качества, за да участват на Мондиал 2026“, каза Дзамполи пред „Файненшъл Тайм“.

Както е известно, участието на Иран на Мондиал 2026 все още не е сигурно заради обтегнатите отношения на страната със САЩ след американо-израелските въздушни удари в края на февруари. Всички мачове от груповата фаза на иранските национали трябва да се проведат на американска територия.