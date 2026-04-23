Съветник на Доналд Тръмп поиска Италия вместо Иран на Мондиал 2026

Съветник на Доналд Тръмп поиска Италия вместо Иран на Мондиал 2026

23 Април, 2026 15:00 663 13

Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир, организиран от САЩ

Съветник на Доналд Тръмп поиска Италия вместо Иран на Мондиал 2026 - 1
Павел Ковачев

Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир в САЩ, заяви Паоло Дзамполи

Паоло Дзамполи, специалният съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп за глобални партньорства, предложи националният отбор на Иран да бъде заменен от Италия на Мондиал 2026.

„Предложих на Тръмп и Джани Инфантино Италия да замени Иран на Световното първенство. Аз съм от италиански произход и би било мечта да видя „адзурите“ на турнир, организиран от САЩ. С четири шампионски титли в историята си, те притежават всички необходими качества, за да участват на Мондиал 2026“, каза Дзамполи пред „Файненшъл Тайм“.

Както е известно, участието на Иран на Мондиал 2026 все още не е сигурно заради обтегнатите отношения на страната със САЩ след американо-израелските въздушни удари в края на февруари. Всички мачове от груповата фаза на иранските национали трябва да се проведат на американска територия.


  • 1 Трол

    10 0 Отговор
    Може ли България да е на световното вместо Иран?

    15:02 23.04.2026

  • 2 сащисан кравар

    10 0 Отговор
    По тая краварска логика може и Бистришките тигри да поиска!?

    Коментиран от #5, #6

    15:06 23.04.2026

  • 3 Чичо Дони

    4 1 Отговор
    Ами да, и двете започват с И. Няма проблем, още днес ще преговарям с Иран, а Мелони ще ми целува задните части.

    15:06 23.04.2026

  • 4 Някой

    10 1 Отговор
    От отдавна предлагам първенството да бъде само в Канада. Да не се подкрепя терористичният режим в САЩ и битките на мафии в Мексико. САЩ да се изхвърлят от турнира.
    В САЩ май важат и забрана да влизат хора от определени държави. Дори само заради това не трябваше да е допуснато да е там. Не е ясно дали ще допуснат отбора на Иран, което е пълно противоречие с правилата.
    А за заместване се замества за от същият континент. Преди изхвърлиха Югославия и ги замести Дания която стана европейски шампион без дори да се е класирала.
    За класиране май играха плейоф Ирак с Боливия и Ирак се класира. Ако някой трябва да замества, например трябва да е Боливия.
    И минимум за следващо световно първенство да забранят на САЩ и Израел да участват.

    15:09 23.04.2026

  • 5 Задължително

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    с централният нападател в състава ...

    15:11 23.04.2026

  • 6 Неможе

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "сащисан кравар":

    Централният им нападател е тежко контузен - менискус. Едва са го извлачили до една пресконференция. От ТЕЛК му дават 88% инвалидност, с придружител....

    15:13 23.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Нали България и Румъния били най послушните в Европа?Не може ли България да иде на световното?

    15:14 23.04.2026

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 0 Отговор
    Тоя наистина прилича на Сигане от италиански произход, но няма да го огрее...

    15:17 23.04.2026

  • 9 Жабарите ще са туристи

    4 0 Отговор
    Един от най-силните отбори в Европа!

    15:22 23.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Абе и я сакам Бентли- ама от завода казват, че си имало правила❗

    15:31 23.04.2026

  • 11 Хаха

    2 0 Отговор
    Ето че имало начин дори България за се класира!
    Не случихме само на съветник с български произход....

    15:48 23.04.2026

  • 12 Иван

    2 0 Отговор
    Ами направо предложи да дадат купата на Тръмп и да приключваме.

    16:17 23.04.2026

  • 13 Коста

    0 0 Отговор
    А защо не Италия вместо САЩ? Нали си от мафиотски произход

    16:33 23.04.2026

