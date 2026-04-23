Новини
Свят »
Босна и Херцеговина »
Ново напрежение между ЕС и кръга на Тръмп за енергиен проект на Балканите

23 Април, 2026 14:56 2 833 24

  • сащ-
  • европа-
  • проект-
  • балкани-
  • босна и херцеговина-
  • доналд тръмп

Спор около газопровод и участие на компания, свързана с обкръжението на Тръмп

Ново напрежение между ЕС и кръга на Тръмп за енергиен проект на Балканите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски съюз е изправен пред ново напрежение със Съединените щати и президента Доналд Тръмп, след като е бил направен опит да се забави възлагането на стратегически енергиен проект на Балканите, съобщава „The Guardian“, цитирана от News.bg.

Става дума за проекта „Южен интерконектор“ - газопровод, който трябва да преминава през Босна и Херцеговина и да я свърже с терминал за втечнен природен газ в Хърватия. Основната цел е намаляване на зависимостта на страната от руски газ.

Според документи, цитирани от изданието, Брюксел е предупредил властите в Сараево, че ускорено възлагане на проекта на американската компания AAFS Infrastructure and Energy без обществена поръчка може да постави под риск европейската интеграция на Босна и Херцеговина.

Компанията е създадена през ноември миналата година и няма доказан опит в подобни инфраструктурни проекти, но планира инвестиция от около 1,5 млрд. долара. Сред ръководителите ѝ са лица, свързани с обкръжението на Тръмп, включително Джеси Бинал и Джо Флин.

Промени в законодателството в Босна, приети през март, предвиждат възможност за директно възлагане на договора без търг, което според неправителствени организации създава риск от непрозрачност.

Проектът е важен за енергийната стратегия на Европа, тъй като е част от усилията на ЕС за намаляване на зависимостта от руски енергийни доставки, но същевременно поражда опасения за политическо влияние върху ключова инфраструктура.

Случаят се разглежда като потенциален първи сериозен спор между ЕС и кръга около Тръмп по конкретен инфраструктурен проект в Европа.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резидента

    13 26 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда и не философствайте!

    14:59 23.04.2026

  • 2 Тиквата хариза 4 милиарда на путин

    17 18 Отговор
    наши пари за сръбската тръба!
    Къде е Европа?

    Коментиран от #11, #12, #20

    15:01 23.04.2026

  • 3 Икономист

    12 4 Отговор
    Че босненците ги боуи г300 за ЕС ,нали не са страна членка,могат да възлагат проекта на когото си искат .Евромzzz Tиите и те искат да лап патт,ами лесно е срещу 70% от цената стават подизпълнители на проекта и го завършват ,а 30%остават за Биг Брадър .

    15:03 23.04.2026

  • 4 Трол

    19 2 Отговор
    Безсмислена новина, проектът ще стане както го иска САЩ.

    15:03 23.04.2026

  • 5 САЩ нямат посланик в София

    16 4 Отговор
    вече повече от година!
    Сигурен знак , че ще ни бият дузпата!

    Коментиран от #7, #9

    15:04 23.04.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    10 1 Отговор
    "Цезар Ирански " прекали с "походите" , бавно съсипа, както живота на американците така и живота
    на гражданите в ЕО , абсолно не ефективен в преговори с държавите в целия свят, той е има его , на най-хубав
    и най -важен, рано или късно му писва на човек от такива "доброжелатели" !
    Отделно не иска да е с Европа в един съюз в НАТО,...
    ами каквото повикало, такова отговорило!!!
    На сила хубост не става!!!

    Коментиран от #8

    15:06 23.04.2026

  • 7 Пенка

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ нямат посланик в София":

    За кво да имат, ние сме 51 щат, ти не знаеш ли😂

    15:09 23.04.2026

  • 8 Мунка

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Оракула от Делфи":

    Ти си оракул, колкото аз съм Пития.

    Коментиран от #15

    15:10 23.04.2026

  • 9 Защо да ти бият" дузпата"?

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ нямат посланик в София":

    Дали сме им две летища за без пари , ако гръмне едната цистерна гръмват всичките и София става
    място за развалини!
    Там летището е буквално , завряно в града!?

    15:10 23.04.2026

  • 10 Европейският съюз вече

    12 3 Отговор
    се е нагълтал с вода до степен на удавяне но урси и розавинкавите понита продължават да ритат срещу Доналд Тръмп. До края на мандата му остават две години но проблемът е че ще се удавим ние гражданите на Европейския съюз а не само тъпоъгълните ръководители от Брюксел.
    Тръмп ги предупреди за зелената енергия.....
    Тръмп ги предупреди за Украйна
    Тръмп им каза поне се направете на ущипана дърта девица Европа все едно че ми помагате в близкия изток.
    Ето сега проблемът и с инфраструктурен обект който е на територията на държава извън Европейския съюз но Брюксел решава да усложни нещата пред президента Тръмп защото искат да сложат свой изпълнител.
    Европейският съюз умира а те се опитват да го приключат колкото се може по-бързо.
    Ето затова на Тръмп не му пука че петролът и газът за Европа са на висока цена защото урсолианците трябва да бъдат унищожени но ще плащаме ние гражданите

    Коментиран от #14

    15:11 23.04.2026

  • 11 Наши пари ама , откраднати

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":

    откраднати от "Балкански поток ", от Банкера от Банкя и Феномена от КТБ!
    Защо никой не ги разследва ,къде са умрелите прокурори и тем подобни , разследващи Полицаи????

    Коментиран от #23

    15:14 23.04.2026

  • 12 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":

    А като тиквата окраде руските пари в КТБ ,какво очакваш ? Путин да не си потърси откраднатото ли? Значи си наивен,щом вярваш в това!

    15:15 23.04.2026

  • 13 .....

    2 2 Отговор
    От всичките международни държави, най симпатични са ми Щатите и Китайците. Джордж Вашингтон и хилядолетната китайска цивилизация.

    15:15 23.04.2026

  • 14 Отивай при Тръмп...

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европейският съюз вече":

    ти явно много го обичаш,
    аз не мога да го гледам, този мафиот , как се лигави с целия свят!

    Коментиран от #21

    15:17 23.04.2026

  • 15 Няма смисъл ...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мунка":

    нали знаеш, че оставаш мома за цял живот , ако искаш да гадаеш???!!!

    Коментиран от #16

    15:25 23.04.2026

  • 16 Офффф

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Няма смисъл ...":

    Нали знаеш, че си тъп и не ти се отдава.

    15:31 23.04.2026

  • 17 БялаКраставица

    5 0 Отговор
    Кога ще ни е готов аеца на каква цена и на кой ще?
    Елементарни отговори с по една дума искам без демагогия и лукуми.

    15:31 23.04.2026

  • 18 Това му е цялата политика

    3 0 Отговор
    на Рижавия - да се нагуши с пари до края на мандата. Понеже друг няма да има!

    15:39 23.04.2026

  • 19 Ами

    0 0 Отговор
    Никой не ще да се обвърже с лузърите от ЕС. Нормално е да предпочитат партньорството със САЩ. Най-малко тамошните инвеститори имат много по-дълбоки джобове.

    15:54 23.04.2026

  • 20 Не са Ваши пари а на Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":

    Които двете дебели момчета гепиха като заем от Русия след подписването на проекта за Южен поток.
    Глупавите тролове да не се обаждат като не са в час.

    15:56 23.04.2026

  • 21 Опитвам се да бъда прагматичен

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Отивай при Тръмп...":

    И бих освободил вносът на руски горива за да се намалят цените което ще е положително за икономиката и ще доведе до инвестиции и естествено ще подобри положението на българските граждани.
    В икономиката не трябва да се намесва политика защото тя се свива и това е видно в целия Европейски съюз.
    Няма да се учудя ако ме наречеш и путинист както правиха всички до преди изборите когато нещо не им харесваше и трябваше да го заклеймят въпреки че е истина.
    Какви смешници управляват Евросъюза и Господ не може да ни помогне

    Коментиран от #24

    16:01 23.04.2026

  • 22 Историк

    1 0 Отговор
    Мафиотският клан тръмп няма място на Балканите. Имаме си достатъчно енергийни мафиоти. Това оранжево чудовище е ненаситно.

    16:26 23.04.2026

  • 23 Проумей го най-после

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Наши пари ама , откраднати":

    Балкански поток НОСИ ПАРИ ОТ НАЕМ НА БЪЛГАРИЯ.Още повече помагаме,като доставяме газ.Спрете малко да пиете соевото лате и оценете полезното направено.

    16:47 23.04.2026

  • 24 Опитваш се, ама неуспешно.

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Опитвам се да бъда прагматичен":

    Петролът е БОРСОВА стока и цените на руския петрол са същите, като на всеки друг петрол.
    Освен това Русия винаги е продавала на България по скъпо, отколкото на Европа.
    Правиш се на независим, но от километър ти личат ватенката и сапогите!

    16:50 23.04.2026