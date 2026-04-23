Ново напрежение между ЕС и кръга на Тръмп за енергиен проект на Балканите

Европейски съюз е изправен пред ново напрежение със Съединените щати и президента Доналд Тръмп, след като е бил направен опит да се забави възлагането на стратегически енергиен проект на Балканите, съобщава „The Guardian“, цитирана от News.bg.
Става дума за проекта „Южен интерконектор“ - газопровод, който трябва да преминава през Босна и Херцеговина и да я свърже с терминал за втечнен природен газ в Хърватия. Основната цел е намаляване на зависимостта на страната от руски газ.
Според документи, цитирани от изданието, Брюксел е предупредил властите в Сараево, че ускорено възлагане на проекта на американската компания AAFS Infrastructure and Energy без обществена поръчка може да постави под риск европейската интеграция на Босна и Херцеговина.
Компанията е създадена през ноември миналата година и няма доказан опит в подобни инфраструктурни проекти, но планира инвестиция от около 1,5 млрд. долара. Сред ръководителите ѝ са лица, свързани с обкръжението на Тръмп, включително Джеси Бинал и Джо Флин.
Промени в законодателството в Босна, приети през март, предвиждат възможност за директно възлагане на договора без търг, което според неправителствени организации създава риск от непрозрачност.
Проектът е важен за енергийната стратегия на Европа, тъй като е част от усилията на ЕС за намаляване на зависимостта от руски енергийни доставки, но същевременно поражда опасения за политическо влияние върху ключова инфраструктура.
Случаят се разглежда като потенциален първи сериозен спор между ЕС и кръга около Тръмп по конкретен инфраструктурен проект в Европа.
2 Тиквата хариза 4 милиарда на путин
Къде е Европа?
15:01 23.04.2026
5 САЩ нямат посланик в София
Сигурен знак , че ще ни бият дузпата!
15:04 23.04.2026
6 Оракула от Делфи
на гражданите в ЕО , абсолно не ефективен в преговори с държавите в целия свят, той е има его , на най-хубав
и най -важен, рано или късно му писва на човек от такива "доброжелатели" !
Отделно не иска да е с Европа в един съюз в НАТО,...
ами каквото повикало, такова отговорило!!!
На сила хубост не става!!!
15:06 23.04.2026
7 Пенка
До коментар #5 от "САЩ нямат посланик в София":За кво да имат, ние сме 51 щат, ти не знаеш ли😂
15:09 23.04.2026
8 Мунка
До коментар #6 от "Оракула от Делфи":Ти си оракул, колкото аз съм Пития.
15:10 23.04.2026
9 Защо да ти бият" дузпата"?
До коментар #5 от "САЩ нямат посланик в София":Дали сме им две летища за без пари , ако гръмне едната цистерна гръмват всичките и София става
място за развалини!
Там летището е буквално , завряно в града!?
15:10 23.04.2026
10 Европейският съюз вече
Тръмп ги предупреди за зелената енергия.....
Тръмп ги предупреди за Украйна
Тръмп им каза поне се направете на ущипана дърта девица Европа все едно че ми помагате в близкия изток.
Ето сега проблемът и с инфраструктурен обект който е на територията на държава извън Европейския съюз но Брюксел решава да усложни нещата пред президента Тръмп защото искат да сложат свой изпълнител.
Европейският съюз умира а те се опитват да го приключат колкото се може по-бързо.
Ето затова на Тръмп не му пука че петролът и газът за Европа са на висока цена защото урсолианците трябва да бъдат унищожени но ще плащаме ние гражданите
15:11 23.04.2026
11 Наши пари ама , откраднати
До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":откраднати от "Балкански поток ", от Банкера от Банкя и Феномена от КТБ!
Защо никой не ги разследва ,къде са умрелите прокурори и тем подобни , разследващи Полицаи????
15:14 23.04.2026
12 Атина Палада
До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":А като тиквата окраде руските пари в КТБ ,какво очакваш ? Путин да не си потърси откраднатото ли? Значи си наивен,щом вярваш в това!
15:15 23.04.2026
14 Отивай при Тръмп...
До коментар #10 от "Европейският съюз вече":ти явно много го обичаш,
аз не мога да го гледам, този мафиот , как се лигави с целия свят!
15:17 23.04.2026
15 Няма смисъл ...
До коментар #8 от "Мунка":нали знаеш, че оставаш мома за цял живот , ако искаш да гадаеш???!!!
15:25 23.04.2026
16 Офффф
До коментар #15 от "Няма смисъл ...":Нали знаеш, че си тъп и не ти се отдава.
15:31 23.04.2026
17 БялаКраставица
Елементарни отговори с по една дума искам без демагогия и лукуми.
15:31 23.04.2026
20 Не са Ваши пари а на Русия
До коментар #2 от "Тиквата хариза 4 милиарда на путин":Които двете дебели момчета гепиха като заем от Русия след подписването на проекта за Южен поток.
Глупавите тролове да не се обаждат като не са в час.
15:56 23.04.2026
21 Опитвам се да бъда прагматичен
До коментар #14 от "Отивай при Тръмп...":И бих освободил вносът на руски горива за да се намалят цените което ще е положително за икономиката и ще доведе до инвестиции и естествено ще подобри положението на българските граждани.
В икономиката не трябва да се намесва политика защото тя се свива и това е видно в целия Европейски съюз.
Няма да се учудя ако ме наречеш и путинист както правиха всички до преди изборите когато нещо не им харесваше и трябваше да го заклеймят въпреки че е истина.
Какви смешници управляват Евросъюза и Господ не може да ни помогне
16:01 23.04.2026
23 Проумей го най-после
До коментар #11 от "Наши пари ама , откраднати":Балкански поток НОСИ ПАРИ ОТ НАЕМ НА БЪЛГАРИЯ.Още повече помагаме,като доставяме газ.Спрете малко да пиете соевото лате и оценете полезното направено.
16:47 23.04.2026
24 Опитваш се, ама неуспешно.
До коментар #21 от "Опитвам се да бъда прагматичен":Петролът е БОРСОВА стока и цените на руския петрол са същите, като на всеки друг петрол.
Освен това Русия винаги е продавала на България по скъпо, отколкото на Европа.
Правиш се на независим, но от километър ти личат ватенката и сапогите!
16:50 23.04.2026