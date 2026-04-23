Ново напрежение между ЕС и кръга на Тръмп за енергиен проект на Балканите

Европейски съюз е изправен пред ново напрежение със Съединените щати и президента Доналд Тръмп, след като е бил направен опит да се забави възлагането на стратегически енергиен проект на Балканите, съобщава „The Guardian“, цитирана от News.bg.

Става дума за проекта „Южен интерконектор“ - газопровод, който трябва да преминава през Босна и Херцеговина и да я свърже с терминал за втечнен природен газ в Хърватия. Основната цел е намаляване на зависимостта на страната от руски газ.

Според документи, цитирани от изданието, Брюксел е предупредил властите в Сараево, че ускорено възлагане на проекта на американската компания AAFS Infrastructure and Energy без обществена поръчка може да постави под риск европейската интеграция на Босна и Херцеговина.

Компанията е създадена през ноември миналата година и няма доказан опит в подобни инфраструктурни проекти, но планира инвестиция от около 1,5 млрд. долара. Сред ръководителите ѝ са лица, свързани с обкръжението на Тръмп, включително Джеси Бинал и Джо Флин.

Промени в законодателството в Босна, приети през март, предвиждат възможност за директно възлагане на договора без търг, което според неправителствени организации създава риск от непрозрачност.

Проектът е важен за енергийната стратегия на Европа, тъй като е част от усилията на ЕС за намаляване на зависимостта от руски енергийни доставки, но същевременно поражда опасения за политическо влияние върху ключова инфраструктура.

Случаят се разглежда като потенциален първи сериозен спор между ЕС и кръга около Тръмп по конкретен инфраструктурен проект в Европа.