Русия тайно е изпратила товарен кораб към стратегическа военна база в Сирия

Русия е изпратила товарен кораб за попълване на запасите в стратегическа авиационна база в Сирия, което може да свидетелства за намерението на Кремъл да запази военното си присъствие в страната след смяната на властта. За това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на американски длъжностни лица и анализ на сателитни снимки, съобщава Фокус.

Отбелязва се, че товарният кораб "Спарта“ е отплавал от Санкт Петербург през март и е пристигнал в сирийското пристанище Тартус през май, като по-голямата част от маршрута е бил ескортиран от кораби на руския военноморски флот.

Корабът е превозвал товари за попълване на запасите на авиабазата Хмеймим и, както отбелязват в WSJ, това е първата регистрирана мисия за попълване на запасите на руски военни обекти в Сирия след падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г.

Както припомня "Мілітарний“, в средата на май OSINT анализаторите засякоха как руският товарен кораб "Спарта“ пристигна в сирийското пристанище Тартус, ескортиран от военни кораби.

При това конвоят е предприел строги мерки за сигурност. След преминаването на Гибралтар всички кораби са изключили транспондерите си, а най-малко два кораба са предавани фалшиви данни за местонахождението си – сякаш се намират в Балтийско море. Припомняме, че след падането на режима на Башар Асад.