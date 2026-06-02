Русия тайно е изпратила товарен кораб към стратегическа военна база в Сирия

Русия е изпратила товарен кораб за попълване на запасите в стратегическа авиационна база в Сирия, което може да свидетелства за намерението на Кремъл да запази военното си присъствие в страната след смяната на властта. За това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на американски длъжностни лица и анализ на сателитни снимки, съобщава Фокус.
Отбелязва се, че товарният кораб "Спарта“ е отплавал от Санкт Петербург през март и е пристигнал в сирийското пристанище Тартус през май, като по-голямата част от маршрута е бил ескортиран от кораби на руския военноморски флот.
Корабът е превозвал товари за попълване на запасите на авиабазата Хмеймим и, както отбелязват в WSJ, това е първата регистрирана мисия за попълване на запасите на руски военни обекти в Сирия след падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г.
Както припомня "Мілітарний“, в средата на май OSINT анализаторите засякоха как руският товарен кораб "Спарта“ пристигна в сирийското пристанище Тартус, ескортиран от военни кораби.
При това конвоят е предприел строги мерки за сигурност. След преминаването на Гибралтар всички кораби са изключили транспондерите си, а най-малко два кораба са предавани фалшиви данни за местонахождението си – сякаш се намират в Балтийско море. Припомняме, че след падането на режима на Башар Асад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
21:43 02.06.2026
2 Гошо
21:43 02.06.2026
3 Английско франсе.
21:45 02.06.2026
4 Опорка
21:46 02.06.2026
5 А ГДЕ
Коментиран от #10, #15
21:47 02.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9
21:48 02.06.2026
7 Пламен
Интресна работа . Цялата статия сякаш е написана от пиян боцман.
Това някакъв рузки пододен ледоразбивач ли е , що ли ? :)
21:51 02.06.2026
8 уникално
Това, че са изключили транспондерите си може да означава много неща, включително да избегнат "случайни" срещи с "никому неизвестни" дронове, но едва ли са считали, че мисията им ще остане в тайна. Самият факт, че четем тази дописка, показва липсата на каквато и да е било тайна.
Не знам защо някой въобще се учудва, че Русия ще си запази двете бази в Сирия. Тоя въпрос Путин го обсъди с Ал Шараа в началото на тази година на срещата им в Москва. Не си спомням някой да е искал да се махат бази, а по-скоро беше обратното.
21:54 02.06.2026
9 а бе..
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Днеска в одесос беше много жешко от огиньо в одессу
21:54 02.06.2026
10 Ами
До коментар #5 от "А ГДЕ":За кой Асад питаш, за Башар или за Махер?
21:59 02.06.2026
11 СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА
22:00 02.06.2026
12 А в Крим?
Коментиран от #16
22:04 02.06.2026
13 Анонимен
22:05 02.06.2026
14 Пламен
Плаване Питер-Гибралта е 10 дена максимум., и то с най-обикновен суховоз,който не си дава зор.
Гибларата-Тартус е още една седмица.
А в статийката пише-,,кораб "Спарта“ е отплавал от Санкт Петербург през март и е пристигнал в сирийското пристанище Тартус през май." Бурлаки ли го влачеха ? :)
В Ламанша и на Гибларта всички кораби се наблюдават под лупа от службите , след това от Таранто ( Италия ) и Израел..
Цялата статийка е много смешна. :)
22:05 02.06.2026
15 В Москва е
До коментар #5 от "А ГДЕ":Гледа си живота човека. Що питаш, на гости ли ще му ходиш?
22:11 02.06.2026
16 Аве мишкар
До коментар #12 от "А в Крим?":Има,обече в евр0гейск@т@ к0чин@ е на привършване
22:19 02.06.2026
17 ?????
22:24 02.06.2026
18 Антон
22:29 02.06.2026
19 На Путин тайните
22:35 02.06.2026
20 В. В. Путин
22:39 02.06.2026
21 Ами сега?
22:40 02.06.2026