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Русия тайно е изпратила товарен кораб към стратегическа военна база в Сирия
  Тема: Сирия

Русия тайно е изпратила товарен кораб към стратегическа военна база в Сирия

2 Юни, 2026 21:40 1 136 21

  • русия-
  • сирия-
  • латакия-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа

В средата на май OSINT анализаторите засякоха как руският товарен кораб "Спарта“ пристигна в сирийското пристанище Тартус, ескортиран от военни кораби

Русия тайно е изпратила товарен кораб към стратегическа военна база в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Русия е изпратила товарен кораб за попълване на запасите в стратегическа авиационна база в Сирия, което може да свидетелства за намерението на Кремъл да запази военното си присъствие в страната след смяната на властта. За това пише The Wall Street Journal, позовавайки се на американски длъжностни лица и анализ на сателитни снимки, съобщава Фокус.

Отбелязва се, че товарният кораб "Спарта“ е отплавал от Санкт Петербург през март и е пристигнал в сирийското пристанище Тартус през май, като по-голямата част от маршрута е бил ескортиран от кораби на руския военноморски флот.

Корабът е превозвал товари за попълване на запасите на авиабазата Хмеймим и, както отбелязват в WSJ, това е първата регистрирана мисия за попълване на запасите на руски военни обекти в Сирия след падането на режима на Башар Асад в края на 2024 г.

Както припомня "Мілітарний“, в средата на май OSINT анализаторите засякоха как руският товарен кораб "Спарта“ пристигна в сирийското пристанище Тартус, ескортиран от военни кораби.

При това конвоят е предприел строги мерки за сигурност. След преминаването на Гибралтар всички кораби са изключили транспондерите си, а най-малко два кораба са предавани фалшиви данни за местонахождението си – сякаш се намират в Балтийско море. Припомняме, че след падането на режима на Башар Асад.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Не е вярно ,прелетял е

    21:43 02.06.2026

  • 2 Гошо

    4 8 Отговор
    е защо не са го арестували тоя кораб или той не попада под санкциите

    21:43 02.06.2026

  • 3 Английско франсе.

    21 6 Отговор
    Тю, язък! Тоя кораб не посмяхме да отвлечем, че много джепане имаха придружаващите.

    21:45 02.06.2026

  • 4 Опорка

    23 3 Отговор
    Товарен кораб, ескортиран от военни кораби, тоест флотилия. Но тайна. Но факти знае за нея.

    21:46 02.06.2026

  • 5 А ГДЕ

    3 16 Отговор
    Асад?

    Коментиран от #10, #15

    21:47 02.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 14 Отговор
    ква тиха и потайна Магучая..

    Коментиран от #9

    21:48 02.06.2026

  • 7 Пламен

    5 11 Отговор
    Тц,тц...
    Интресна работа . Цялата статия сякаш е написана от пиян боцман.
    Това някакъв рузки пододен ледоразбивач ли е , що ли ? :)

    21:51 02.06.2026

  • 8 уникално

    19 1 Отговор
    И защо решиха, че е тайно?
    Това, че са изключили транспондерите си може да означава много неща, включително да избегнат "случайни" срещи с "никому неизвестни" дронове, но едва ли са считали, че мисията им ще остане в тайна. Самият факт, че четем тази дописка, показва липсата на каквато и да е било тайна.
    Не знам защо някой въобще се учудва, че Русия ще си запази двете бази в Сирия. Тоя въпрос Путин го обсъди с Ал Шараа в началото на тази година на срещата им в Москва. Не си спомням някой да е искал да се махат бази, а по-скоро беше обратното.

    21:54 02.06.2026

  • 9 а бе..

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днеска в одесос беше много жешко от огиньо в одессу

    21:54 02.06.2026

  • 10 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    За кой Асад питаш, за Башар или за Махер?

    21:59 02.06.2026

  • 11 СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА

    11 1 Отговор
    А НЯКОЙ СМЕЕ ЛИ НЕЩО ДА ПРЕДПРИЕМЕ , А....?

    22:00 02.06.2026

  • 12 А в Крим?

    1 13 Отговор
    Има ли бензин в Крим ?А?

    Коментиран от #16

    22:04 02.06.2026

  • 13 Анонимен

    15 0 Отговор
    Защо тайно. Нали всички кораби се виждат отгоре!

    22:05 02.06.2026

  • 14 Пламен

    7 4 Отговор
    За ,,моряците" на Копейкин:
    Плаване Питер-Гибралта е 10 дена максимум., и то с най-обикновен суховоз,който не си дава зор.
    Гибларата-Тартус е още една седмица.
    А в статийката пише-,,кораб "Спарта“ е отплавал от Санкт Петербург през март и е пристигнал в сирийското пристанище Тартус през май." Бурлаки ли го влачеха ? :)

    В Ламанша и на Гибларта всички кораби се наблюдават под лупа от службите , след това от Таранто ( Италия ) и Израел..

    Цялата статийка е много смешна. :)

    22:05 02.06.2026

  • 15 В Москва е

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    Гледа си живота човека. Що питаш, на гости ли ще му ходиш?

    22:11 02.06.2026

  • 16 Аве мишкар

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "А в Крим?":

    Има,обече в евр0гейск@т@ к0чин@ е на привършване

    22:19 02.06.2026

  • 17 ?????

    9 0 Отговор
    И къде е новината?

    22:24 02.06.2026

  • 18 Антон

    8 0 Отговор
    Толкова е таен, че четвм във факти за този кораб.

    22:29 02.06.2026

  • 19 На Путин тайните

    0 5 Отговор
    са тайни само за кърпените валенки по безкрайните сибирските полета. Останалият свят го гледа отгоре с недоумение и погнуса.

    22:35 02.06.2026

  • 20 В. В. Путин

    2 0 Отговор
    И като прчетох във Факти тази толкова голяма тайна, много нежно и потайно го преместих в другия гараж...

    22:39 02.06.2026

  • 21 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Много интересно как "тайно" е преминал през Гибралтар.

    22:40 02.06.2026

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