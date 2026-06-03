Времето днес, прогноза за сряда, 3 юни: Предимно слънчево, температурите се повишават

През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в Източна България, и през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево.
Ще духа умерен южен вятър, а максималните температури ще се повишат и в повечето райони ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има само в планинските и източните райони.
И по Черноморието, след слънчевото начало на деня, в следобедните часове ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен, от югоизток.
И в планините вятърът ще бъде слаб до умерен, но с посока от югозапад. И там валежи и гръмотевици ще има само в часовете след обяд.
През нощта срещу четвъртък отново се очакват проливни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки, все още главно в западната половина от страната. В четвъртък ще вали и на изток, а температурите временно ще се понижат.
Променливо ще се задържи времето до края на седмицата. Ще има и слънчеви часове, но и много райони със следобедни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки.
След захлаждането в четвъртък, максималните температури ще се повишават и в по-голямата част от страната ще бъдат близки до обичайните за началото на месец юни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:08 03.06.2026
2 оня с коня
03:59 03.06.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
03:59 03.06.2026
4 ХУЯТмуДА ядете на кретенеОТкозлодуй
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #5
04:00 03.06.2026
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "ХУЯТмуДА ядете на кретенеОТкозлодуй":много сте точен приятелю
със сиренетоПО ГЛАВИЧКАТАда ГОосмучат ЯКО
Коментиран от #6
04:01 03.06.2026
6 венелина маринова
До коментар #5 от "град КОЗЛОДУЙ":туй сирене отХУЮВАТАглава Е НАЙ ВКУСНОТО СИРЕНЕ КЪДЕ СЪМ ЯЛА
04:02 03.06.2026