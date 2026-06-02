Москва: Ударите през изминалата нощ поразиха 10 военни завода в Киев

Министерството на отбраната на Русия заяви, че мащабните удари през изминалата нощ срещу Украйна, при които според местните власти са загинали най-малко 18 души, са поразили десет военни производствени обекта в Киев, включително фабрики за производство на щурмови безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия е нанесла удари и по три центъра за набиране на кадри за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Киев, се посочва в изявление на ведомството. В него се казва, че атаката е в отговор на украинска атака с дрон миналия месец срещу ученическо общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област, при която загинаха 21 души, а 42-ма бяха ранени, "както и на други терористични атаки срещу гражданска инфраструктура".
Украйна отрича да е имала за цел да удари общежитието и заяви, че целта на атаката е бил команден център за дронове в района.
Междувременно руското Министерството на външните работи обвини Украйна, че се опитва да дестабилизира района на Черно море, като извършва атаки с безекипажни морски катери и дронове срещу гражданското корабоплаване, а след това, според ведомството, Киев лицемерно обвинява руската страна.
Говорителката на външното министерство Мария Захарова припомни случая с, както тя каза, украински атака с морски дронове срещу танкери близо до турското крайбрежие в протока Босфора на 28 май, и заяви, че Москва е готова да работи с Анкара, за да се опита да стабилизира ситуацията.
Агенция Ройтерс не може да потвърди чрез независим източник, че Украйна стои зад атаката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
3 Нека да пиша
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Нищо не са поразили ...
Русия ,е нищо ,и никакъв фактор
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Успя ли да похарчиш рублите...за пропагандата...
До коментар #3 от "Нека да пиша":Лекувай си мазолите на ръцете
До коментар #4 от "Точно":В момента в Крим без бензин, пият урина.
Коментиран от #25, #30
20:18 02.06.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #11 от "Герги":Виж какво е сервирала сестра ти за вечеря.Купено е с рубли
17 гост
До коментар #1 от "И Киев е Руски":Ако си поне малко умен,ще намериш отговора на въпроса ти....
20:18 02.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дългият
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Главата ти гори,викай пожарната...
20:22 02.06.2026
25 Не бой се,
До коментар #15 от "Боже, колко си прав!":Той Бог те наблюдава
20:22 02.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Кончита едва ли ще зачене.Няма шанс.
31 Като Радко са-
До коментар #6 от "Дориана":Русия води агресивна война, нали така речи мъжо ти, баровецът дето се кланя на Брюксел
20:24 02.06.2026
33 Десо,
До коментар #6 от "Дориана":Радев, мъжо ти не е баровец, той от Славяново, ма..
20:25 02.06.2026
35 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Герги":Аз съм жена .Знам че не ме разбираш но до като се пенсионирал може и ти да срещнеш някоя.Успех
20:26 02.06.2026
39 гост
До коментар #21 от "Руснаци":Така като пишеш вярваш ли си,,да избива 5та година собственият си народ когато може да свърши нещата за 1 месец...имаш ли връзка между двата мозъка...
20:28 02.06.2026
40 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Герги":И простанал уно не моЕ ти помогне да станеш мъж.sori
Коментиран от #56
20:30 02.06.2026
41 Хм...
Пък сега що така, много лоши тез руснаци, рев, сълзи и сополи.
И още нещо. По всички у краински източници има кадри от снощната пачанга. Гледката не за душите на нежни родни нат овци, громящи руснаците иззад компа, в социалистическата панелка на мама.
Коментиран от #46, #55
20:30 02.06.2026
42 ру БЛАТА
До коментар #21 от "Руснаци":Това са братски народи, Какво друго очакваш?? водят безаналогова Братска война 💡
Коментиран от #50
20:31 02.06.2026
43 Стадо
Всъщност руснаците са започнали маневра на западния фланг, с цел да заобиколят града и да напреднат през селищата и полетата на Долга Балка.
Тази маневра ще доведе до пълно обкръжение (котел) на украинските сили, които остават в Константиновка и в момента се борят на всяка улица и къща за оцеляването си.
20:31 02.06.2026
45 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #38 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
20:32 02.06.2026
46 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Хм...":Бомбят Путин с натовско оръжие
До там стигна СВОто
20:33 02.06.2026
47 Стадо
Всъщност руснаците са започнали маневра на западния фланг, с цел да заобиколят града и да напреднат през селищата и полетата на Долга Балка.
Тази маневра ще доведе до пълно обкръжение (котел) на украинските сили, които остават в Константиновка и в момента се борят на всяка улица и къща за оцеляването си.
Коментиран от #51
20:33 02.06.2026
50 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #42 от "ру БЛАТА":Специалната братска апираця след третия ден на 2022 година е фиаско на хремалско джудже хаяксо
20:36 02.06.2026
51 Руснаци
До коментар #47 от "Стадо":Положението там е отчайващо за укрите, почти са обкръжени, има още работа ама доста укря досега пукна в този град, постоянно вкарват ново пушечно месо ама и то ще свърши и ще стане още по лесно и на други места
20:36 02.06.2026
53 Руснаци
▪️Такива ракети биха могли да се превърнат в основното оръжие на Русия при последващи удари, твърди Романенко.
➖„От осемте изстреляни ракети „Циркон“ нито една не беше свалена. Възникна нов проблем за нас“, казва той.
▪️Главното разузнавателно управление на Украйна твърди, че Русия е натрупала над 200 такива ракети.
Много е добра украинската система за сваляне на ракети, много свалят хахахаха, разбрах защо арабите развалиха договора с наркомана хахахах
20:40 02.06.2026
54 Нека да пиша
До коментар #12 от "И Киев е Руски":А,ти при кадировците хемароидите.
20:40 02.06.2026
55 Хм...
До коментар #41 от "Хм...":Между другото, пво то на киевската хунта снощи също се е постарало според възможностите си да нанесе щети на максимален брой високи цивилни сгради. Пак добре, че барем тоя път не са изпотрепали маса цивилни киевчани, поне според руснаците.
20:41 02.06.2026
56 Герги
До коментар #40 от "И Киев е Руски":за...мандръсване си и затова виеш жално....
20:43 02.06.2026
58 жик так
До коментар #57 от "Кремълският нелеп цирк":Изказването ти подсказва наличие на висок естествен интелект .
Някъде към IQ 17 . Маже и по малко .
20:50 02.06.2026
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мичка ти Пайчина
Ритай менчето
21:00 02.06.2026
64 гост
До коментар #60 от "не може да бъде":Ти умствено си още през 2022 год.
21:01 02.06.2026
65 Дори ,
До коментар #6 от "Дориана":Каква война бе , душа ? Нали беше сво ?@🤔
21:02 02.06.2026
