Москва: Ударите през изминалата нощ поразиха 10 военни завода в Киев

Министерството на отбраната на Русия заяви, че мащабните удари през изминалата нощ срещу Украйна, при които според местните власти са загинали най-малко 18 души, са поразили десет военни производствени обекта в Киев, включително фабрики за производство на щурмови безпилотни летателни апарати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия е нанесла удари и по три центъра за набиране на кадри за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Киев, се посочва в изявление на ведомството. В него се казва, че атаката е в отговор на украинска атака с дрон миналия месец срещу ученическо общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област, при която загинаха 21 души, а 42-ма бяха ранени, "както и на други терористични атаки срещу гражданска инфраструктура".

Още новини от Украйна

Украйна отрича да е имала за цел да удари общежитието и заяви, че целта на атаката е бил команден център за дронове в района.

Междувременно руското Министерството на външните работи обвини Украйна, че се опитва да дестабилизира района на Черно море, като извършва атаки с безекипажни морски катери и дронове срещу гражданското корабоплаване, а след това, според ведомството, Киев лицемерно обвинява руската страна.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова припомни случая с, както тя каза, украински атака с морски дронове срещу танкери близо до турското крайбрежие в протока Босфора на 28 май, и заяви, че Москва е готова да работи с Анкара, за да се опита да стабилизира ситуацията.

Агенция Ройтерс не може да потвърди чрез независим източник, че Украйна стои зад атаката.