Хегсет: Европа да спре „помпозните конференции“ и да действа за Ормузкия проток

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Европа трябва да прекрати прекалено „помпозните конференции“ и да започне реални действия, като остро разкритикува реакцията на Великобритания и други съюзници по кризата в Ормузкия проток, предават ДПА и Пи Ей Мидия, цитирана от БТА.

В изявление пред журналисти в Пентагона Хегсет определи като „глупави“ част от мерките, предприети от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на ключовия морски маршрут в Персийския залив.

Той заяви, че САЩ очакват съюзници, които са „лоялни“ и осъзнават, че партньорството изисква съвместни усилия, а не едностранни действия.

Коментарите идват на фона на напрежение в трансатлантическите отношения, включително съобщения за възможно преразглеждане на американската позиция по въпроса с Фолклендските острови, като реакция на липсата на подкрепа от страна на Лондон за действията на САЩ в Иран, отбелязва ДПА.

Хегсет подчерта, че Ормузкият проток остава ключова енергийна артерия, но в момента е силно нестабилен след военни удари и ответни действия между САЩ, Израел и Иран, които са довели до блокиране на корабоплаването и ръст на цените на енергията.

Той заяви, че Европа и Азия са се възползвали от американската защита десетилетия наред и подчерта, че „безплатният период е приключил“, като определи сигурността като двупосочен ангажимент между съюзници.

Според него европейските държави трябва да се включат по-активно в осигуряването на морския път, вместо да провеждат „дълги дискусии“ и конференции без реални резултати.

Хегсет допълни, че само американската армия в момента има реални възможности да действа в региона, но призова Иран да използва възможността за постигане на „добра сделка“ с Вашингтон.