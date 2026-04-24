Хегсет: Европа да спре „помпозните конференции“ и да действа за Ормузкия проток

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Европа трябва да прекрати прекалено „помпозните конференции“ и да започне реални действия, като остро разкритикува реакцията на Великобритания и други съюзници по кризата в Ормузкия проток, предават ДПА и Пи Ей Мидия, цитирана от БТА.
В изявление пред журналисти в Пентагона Хегсет определи като „глупави“ част от мерките, предприети от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на ключовия морски маршрут в Персийския залив.
Той заяви, че САЩ очакват съюзници, които са „лоялни“ и осъзнават, че партньорството изисква съвместни усилия, а не едностранни действия.
Коментарите идват на фона на напрежение в трансатлантическите отношения, включително съобщения за възможно преразглеждане на американската позиция по въпроса с Фолклендските острови, като реакция на липсата на подкрепа от страна на Лондон за действията на САЩ в Иран, отбелязва ДПА.
Хегсет подчерта, че Ормузкият проток остава ключова енергийна артерия, но в момента е силно нестабилен след военни удари и ответни действия между САЩ, Израел и Иран, които са довели до блокиране на корабоплаването и ръст на цените на енергията.
Той заяви, че Европа и Азия са се възползвали от американската защита десетилетия наред и подчерта, че „безплатният период е приключил“, като определи сигурността като двупосочен ангажимент между съюзници.
Според него европейските държави трябва да се включат по-активно в осигуряването на морския път, вместо да провеждат „дълги дискусии“ и конференции без реални резултати.
Хегсет допълни, че само американската армия в момента има реални възможности да действа в региона, но призова Иран да използва възможността за постигане на „добра сделка“ с Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула фон дер Лайен, председател
Европа има една цел - Русия ☝️
Коментиран от #11
20:26 24.04.2026
Коментиран от #33
20:26 24.04.2026
20:26 24.04.2026
4 ДрайвингПлежър
20:27 24.04.2026
Коментиран от #34
20:29 24.04.2026
20:29 24.04.2026
Коментиран от #14
20:30 24.04.2026
20:30 24.04.2026
20:31 24.04.2026
20:31 24.04.2026
11 Гост
До коментар #1 от "Урсула фон дер Лайен, председател":И Русия се отзова! За съжаление на евро нам квити те, взе че ЗАЕ активната поза!!!
И днес, от немай къде, започва 21 вия Пакет санкции! 21 вия??? Според мен Русия ще го премести, леко, някъде при 1186 ия Пакет.
.
Коментиран от #19, #24, #25
20:31 24.04.2026
12 Коста
Коментиран от #16
20:32 24.04.2026
До коментар #13 от "Блатар":Мое, апа пъ е секси! Уния скумрии от ЕС кво на ги правиш...,
20:35 24.04.2026
18 Ъъъ
Факти, САЩ нямат министър на отбраната, защо нямат отбрана. Те имат министър на войната, защото имат министерство на войната!
Това за протокола.....
20:35 24.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":РАДВАМ СЕ ЧЕ ГРЕСТА ТИ ПОМАГА ЗА ДА НЯМАШ МАЗОЛИ НА РЪЦЕТЕ
20:36 24.04.2026
20:37 24.04.2026
22 Ъъъъ
До коментар #13 от "Блатар":"По-глупава жена от захарова не съм срещал."
Кая е по-глупсеа.... И Урсула е по-глупава!
20:37 24.04.2026
20:37 24.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
Kpaвите да се приберат в обopа и протокът ще бъде отворен, както си беше.
Каква им е работата на американците в ПЕРСИЙСКИЯ залив. Имат си AМЕРИКАНСКИ(бивш Мексикански).
20:40 24.04.2026
С трилионите долари хвърлени на вятъра Русия можеше да стане Швейцарията на Азия. Но руснака е белязан от съдбата ходи пpoшляк и гледа в чуждата пълна паница.
20:40 24.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
20:43 24.04.2026
30 Пушек от лулата на Шамана
Сега викайте шекелджосите да ви го отворят.
Нали върнахте персите в каменната ера?Е,една държава от каменната ера ви разиграва два месеца и ревете .Европейските колективни да ви се включат в глутницата.Еми ,сърбайте си попарата.
20:44 24.04.2026
Коментиран от #37
20:46 24.04.2026
32 Оракула от Делфи
Американците като знаят много и всичко, да се оправят сами!!
Това не е война на Европа или ЕО !
Американския " шмекер "трябва да разбере , че схемата да води войни извън САЩ,
не би дало на американците , нито един цент печалба , само трилиони загуби!!!!!!!!
Клана на "Цезар", вече има толкова милиарди, че може да се оттегли спокйно ,"от играта,"
ако светът им позволи!!
20:47 24.04.2026
До коментар #2 от "осраински":Напиши нещо смислено, за да си заработиш рублите.
С тия жалки опити за обиди ще ти секнат приходите.
20:47 24.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
20:50 24.04.2026
20:51 24.04.2026
37 Ннннн
До коментар #31 от "Този е натъл като чфутъ":Коя Европа бе, Англия с концесиите в персийския залив ли бе😂😂 а иначе Фолклендските острови са на Аржентина по подразбиране.
Коментиран от #41
20:54 24.04.2026
20:56 24.04.2026
20:56 24.04.2026
21:01 24.04.2026
До коментар #37 от "Ннннн":Чфут ли🤣🤣🤣
Коментиран от #43
21:12 24.04.2026
21:13 24.04.2026
43 Мммнм
До коментар #41 от "Кое те жегна":По нЕкакви необясними причини интригантските англичани ме дразнят най много, дайте обяснения.
21:22 24.04.2026
21:57 24.04.2026
21:57 24.04.2026
21:58 24.04.2026
21:59 24.04.2026
22:07 24.04.2026
Като са такива умници и двамата, да обяснят защо първо не измислиха как да осигурят Ормуз, пък тогава да се захващат с война?
Да бяха се консултирали със съюзниците си предварително, не да реват сега!
22:09 24.04.2026
23:02 24.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Цукахара
До коментар #13 от "Блатар":Ами,жена ти?
00:33 25.04.2026