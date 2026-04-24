Хегсет: Европа да спре „помпозните конференции“ и да действа за Ормузкия проток

24 Април, 2026 20:24 1 709 52

Пентагонът критикува съюзниците в НАТО и предупреждава за енергийна криза и нарастващо напрежение с Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Европа трябва да прекрати прекалено „помпозните конференции“ и да започне реални действия, като остро разкритикува реакцията на Великобритания и други съюзници по кризата в Ормузкия проток, предават ДПА и Пи Ей Мидия, цитирана от БТА.

В изявление пред журналисти в Пентагона Хегсет определи като „глупави“ част от мерките, предприети от Обединеното кралство и Франция за гарантиране на сигурността на ключовия морски маршрут в Персийския залив.

Той заяви, че САЩ очакват съюзници, които са „лоялни“ и осъзнават, че партньорството изисква съвместни усилия, а не едностранни действия.

Коментарите идват на фона на напрежение в трансатлантическите отношения, включително съобщения за възможно преразглеждане на американската позиция по въпроса с Фолклендските острови, като реакция на липсата на подкрепа от страна на Лондон за действията на САЩ в Иран, отбелязва ДПА.

Хегсет подчерта, че Ормузкият проток остава ключова енергийна артерия, но в момента е силно нестабилен след военни удари и ответни действия между САЩ, Израел и Иран, които са довели до блокиране на корабоплаването и ръст на цените на енергията.

Той заяви, че Европа и Азия са се възползвали от американската защита десетилетия наред и подчерта, че „безплатният период е приключил“, като определи сигурността като двупосочен ангажимент между съюзници.

Според него европейските държави трябва да се включат по-активно в осигуряването на морския път, вместо да провеждат „дълги дискусии“ и конференции без реални резултати.

Хегсет допълни, че само американската армия в момента има реални възможности да действа в региона, но призова Иран да използва възможността за постигане на „добра сделка“ с Вашингтон.


САЩ
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула фон дер Лайен, председател

    23 10 Отговор
    Бегай бе оръфляк !!!
    Европа има една цел - Русия ☝️

    Коментиран от #11

    20:26 24.04.2026

  • 2 осраински

    40 8 Отговор
    Кая Калас е втората най-опасна жена в ЕС заради „нейната идиотия“, написа Чей Буз в X в отговор на изявлението на най-висшия дипломат на ЕС за Украйна. Потребителите на социалните мрежи се съгласиха, отбелязвайки, че тя никога не е използвала здрав разум.

    Коментиран от #33

    20:26 24.04.2026

  • 3 си дзън

    40 5 Отговор
    Европа няма да бърше американските акита на дедо Дончо.

    20:26 24.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    27 3 Отговор
    Съгласен! Санкции на САЩ и Исранел и съдебни дела в СТО за билиардите щети, които нанесоха с НЕЗАКОННИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ! Право е Пийтито - Крайно време е да се действа смело!!!

    20:27 24.04.2026

  • 5 Удри копейката с лопатЕто!

    5 24 Отговор
    Докато му падне чалмата!

    Коментиран от #34

    20:29 24.04.2026

  • 6 Бит Хек

    15 0 Отговор
    Увъртях се в отпадъчни въглехидрати и много моля някой да дойде да ми забърше отверстието.

    20:29 24.04.2026

  • 7 осраински

    26 3 Отговор
    Цитат: Принц Хари произнесе „вдъхновяваща“ реч, по време на която отправи обвинения и искания към Русия... Коментар: Нека този червенокос клоун отправи своите „обвинения и искания“ към биологичния си баща, младоженеца Джеймс Хюит. Общоизвестно е, че точно този „Хари“ е бил нанесен на лейди Даяна - буквално в конюшнята, пред смаяните коне (!!!), - от нейния приятел - кралския младоженец! Съвместни снимки на Хари и Хюит са публикувани многократно в британската преса - двамата герои си приличат като две грахчета в шушулка! Освен това самият младоженец не само публично и открито потвърди интимната си връзка с Даяна, но дори отпечата малка книжка за това! Лондонското висше общество смяташе Джеймс Хюит за офицер и джентълмен! А той се оказа просто писател...

    Коментиран от #14

    20:30 24.04.2026

  • 8 твоята

    14 3 Отговор
    твоята сметка еврейска аз; Д-А

    20:30 24.04.2026

  • 9 .....

    14 1 Отговор
    Ма те лондончани само концесии, раздори и ако може някой друг да свърши работата😂😂 а те да обират дивидентите.

    20:31 24.04.2026

  • 10 Пич

    20 4 Отговор
    Тръмп е обкръжен от евреи! Дали не го държат за заложник?

    20:31 24.04.2026

  • 11 Гост

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    И Русия се отзова! За съжаление на евро нам квити те, взе че ЗАЕ активната поза!!!
    И днес, от немай къде, започва 21 вия Пакет санкции! 21 вия??? Според мен Русия ще го премести, леко, някъде при 1186 ия Пакет.
    .

    Коментиран от #19, #24, #25

    20:31 24.04.2026

  • 12 Коста

    8 3 Отговор
    Абе кога ще приемат Израел в НАТО?

    Коментиран от #16

    20:32 24.04.2026

  • 13 Блатар

    6 18 Отговор
    По-глупава жена от захарова не съм срещал.

    Коментиран от #17, #22, #52

    20:32 24.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 1 Отговор
    Либералите са като огледало на самите себе си затова критикуват и завиждат на различните същите кибернож изтръпнали мозъци болни трябва да се Атинизират Уникално да са Предатели и да са ограничени до Атина да живеят с мрачни особено и характеристики да мразят всички и да мразят най вече слугите си

    20:34 24.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Хаяско пусна ли интернета?

    20:35 24.04.2026

  • 17 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Блатар":

    Мое, апа пъ е секси! Уния скумрии от ЕС кво на ги правиш...,

    20:35 24.04.2026

  • 18 Ъъъ

    16 0 Отговор
    "Министърът на отбраната на САЩ...."

    Факти, САЩ нямат министър на отбраната, защо нямат отбрана. Те имат министър на войната, защото имат министерство на войната!

    Това за протокола.....

    20:35 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 осраински

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    РАДВАМ СЕ ЧЕ ГРЕСТА ТИ ПОМАГА ЗА ДА НЯМАШ МАЗОЛИ НА РЪЦЕТЕ

    20:36 24.04.2026

  • 21 боико борисоф

    12 1 Отговор
    оооо тя европа е фалит до лкрая на 27 г няма да има евразия няма да има евро

    20:37 24.04.2026

  • 22 Ъъъъ

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "Блатар":

    "По-глупава жена от захарова не съм срещал."

    Кая е по-глупсеа.... И Урсула е по-глупава!

    20:37 24.04.2026

  • 23 Така Така

    11 1 Отговор
    Империята сащ приключи.

    20:37 24.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 нннн

    17 1 Отговор
    Ей че са нагли! Oцапaxа кюлoтитe и търсят мераклии да ги стъpжат и пepaт.
    Kpaвите да се приберат в обopа и протокът ще бъде отворен, както си беше.
    Каква им е работата на американците в ПЕРСИЙСКИЯ залив. Имат си AМЕРИКАНСКИ(бивш Мексикански).

    20:40 24.04.2026

  • 27 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 17 Отговор
    Русия приключи !!!
    С трилионите долари хвърлени на вятъра Русия можеше да стане Швейцарията на Азия. Но руснака е белязан от съдбата ходи пpoшляк и гледа в чуждата пълна паница.

    20:40 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 анонимко

    11 3 Отговор
    И какво да прави Европа там,да Ви бърше задниците ли?

    20:43 24.04.2026

  • 30 Пушек от лулата на Шамана

    17 1 Отговор
    Какво точно не му харесвахте на Ормузкия проток та нападнахте Иран?
    Сега викайте шекелджосите да ви го отворят.
    Нали върнахте персите в каменната ера?Е,една държава от каменната ера ви разиграва два месеца и ревете .Европейските колективни да ви се включат в глутницата.Еми ,сърбайте си попарата.

    20:44 24.04.2026

  • 31 Този е натъл като чфутъ

    15 3 Отговор
    Те разбъркаха л. айната ама Европа да ги оправя

    Коментиран от #37

    20:46 24.04.2026

  • 32 Оракула от Делфи

    11 3 Отговор
    Не виждам смисъл ЕО да се включи в "чистенето на изпръжнения" в Ормуз сундет!!
    Американците като знаят много и всичко, да се оправят сами!!
    Това не е война на Европа или ЕО !
    Американския " шмекер "трябва да разбере , че схемата да води войни извън САЩ,
    не би дало на американците , нито един цент печалба , само трилиони загуби!!!!!!!!
    Клана на "Цезар", вече има толкова милиарди, че може да се оттегли спокйно ,"от играта,"
    ако светът им позволи!!

    20:47 24.04.2026

  • 33 Бегай

    1 12 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Напиши нещо смислено, за да си заработиш рублите.
    С тия жалки опити за обиди ще ти секнат приходите.

    20:47 24.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нато е безмислица

    7 4 Отговор
    Няма смисъл за отделните държави от нато...смисъла е само за оръжейните концерни да гепат трилиони ситурни пари за вечни времена без полза от това

    20:50 24.04.2026

  • 36 Сталин

    15 3 Отговор
    Значи краварите се ©сраха и сега другите да им чистят г©вната

    20:51 24.04.2026

  • 37 Ннннн

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Този е натъл като чфутъ":

    Коя Европа бе, Англия с концесиите в персийския залив ли бе😂😂 а иначе Фолклендските острови са на Аржентина по подразбиране.

    Коментиран от #41

    20:54 24.04.2026

  • 38 645878

    1 10 Отговор
    Според мен България трябва да изпати войници , нали сме в НАТО?

    20:56 24.04.2026

  • 39 Тоя съединител

    7 3 Отговор
    Не го харесвам. Ама за местните аналнодостъпни е прав. Краваристан да си такова майчиното такова.

    20:56 24.04.2026

  • 40 Коста

    6 1 Отговор
    Туй момче накрая ще излезе много просто. Таблицата за умножение не знаел...

    21:01 24.04.2026

  • 41 Кое те жегна

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ннннн":

    Чфут ли🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    21:12 24.04.2026

  • 42 Иван

    10 2 Отговор
    Вие се “о с р а х т е”, сега друг да ви оправя бакиите цял свят вижда, че рижия пуяк е загубил връзка с кораба майка.

    21:13 24.04.2026

  • 43 Мммнм

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Кое те жегна":

    По нЕкакви необясними причини интригантските англичани ме дразнят най много, дайте обяснения.

    21:22 24.04.2026

  • 44 Истинско обещание 🇮🇷

    4 3 Отговор
    Европа трябва да ви спре вас американски ционистки терористи и бо.клуци..вие блокирахте ормузкия проток и вие американски терористи трябва да бъдете бомбандирани от Европа заедно с вашите терористични другари евреите

    21:57 24.04.2026

  • 45 Тити

    1 3 Отговор
    За това Американците са прави Европа е в кома от 2014 година когато Рашистите взеха Крим.

    21:57 24.04.2026

  • 46 Превод :

    5 1 Отговор
    “Ние започнахме войната, Европа да вади горещите картофи !”

    21:58 24.04.2026

  • 47 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 1 Отговор
    КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ НА ЕВРОПА КАКВО ДА ПРАВИ БЕ ЛА..ЙНО ЧИ.ФУТСКО...КОМАНДВАН СИ ОТ ЕВРЕЙСКАТА ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА А СИ ТРЪГНАЛ АКЪЛ ДА ДАВАШ НА ЕВРОПА ОТ КЪДЕТО СИ СЕ ПРЪКНАЛ НА ТАЗИ ИНДИАНСКА ЗЕМЯ

    21:59 24.04.2026

  • 48 Студопор

    2 2 Отговор
    Европата си врътна кранпето от Русия, благодарение на пеовокациите на ФАЩ, сега се задължи да внася петрол от ФАЩ през протока, който ФАЩ задръстиха заради войната. И тоя се изпълва днеска с цялата си наглост да разправя как "Ние енергия си имаме, вие сте на зор". Ми не. Само трябва пак да почнем да купуваме от Русия, че и по-евтино и да видиш дали нк пука за Хормуз.

    22:07 24.04.2026

  • 49 Тоя повтаря папагалски

    6 1 Отговор
    шефа си Тръмп!

    Като са такива умници и двамата, да обяснят защо първо не измислиха как да осигурят Ормуз, пък тогава да се захващат с война?
    Да бяха се консултирали със съюзниците си предварително, не да реват сега!

    22:09 24.04.2026

  • 50 бай Даньо

    1 1 Отговор
    Амчи те действат френски и испански кораби нямат проблем скоро и други ще разберат кой държи ключа за бараката ... я удари една молитва на Джизъс да оправи работа!

    23:02 24.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Цукахара

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блатар":

    Ами,жена ти?

    00:33 25.04.2026