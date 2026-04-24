Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последици за световните енергийни пазари

24 Април, 2026 20:31 2 929 131

Москва предупреждава за ответни мерки и говори за риск за развиващите се страни и продоволствената сигурност

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че новите ограничения върху енергоносителите, включени в 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ще имат сериозни последици на фона на глобалния недостиг на енергийни ресурси, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

ЕС прие новия санкционен пакет във връзка с войната в Украйна, след като Словакия и Унгария оттеглиха ветото си след възобновяване на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба“.

Според Захарова новите мерки ще се отразят най-силно върху развиващите се държави, които вече се затрудняват да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. Тя допълни, че ограниченията за торове създават риск и за глобалната продоволствена сигурност.

От Москва заявиха още, че Русия ще предприеме „твърди“ ответни действия срещу Европейския съюз.

Междувременно държавната „Азербайджанска каспийска корабна компания“ съобщи, че пет танкера, собственост на Азербайджан, са били изключени от обхвата на новия санкционен пакет на ЕС срещу Русия.


  • 1 Новите

    36 70 Отговор
    санкции ще имат тежки последствия за русийката!

    Коментиран от #11, #19, #86, #123

    20:34 24.04.2026

  • 2 си дзън

    39 44 Отговор
    Какво ги боли руснаците за световните енергийни пазари - нищо.
    В русията започнаха да валят нефтени дъждове - в Туапсе, Ленинград.
    От улука - в резервоара - кеф.

    Коментиран от #31

    20:35 24.04.2026

  • 3 Пич

    74 20 Отговор
    Ами, Урсулианците са тъпи, та се преметат !!! Толкова тъпи, че работят срещу себе си, което дава надежда, че бумеранга ще се върне да ги удари!!! Нямат място начело на Европа!!!

    Коментиран от #8, #43

    20:36 24.04.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    27 38 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:38 24.04.2026

  • 5 Тъпа ушанка

    23 40 Отговор
    Квииикк, квииикк.

    20:39 24.04.2026

  • 6 Те тамън ми беше домъчняло за тоя

    21 37 Отговор
    пар цал

    Коментиран от #44, #125

    20:39 24.04.2026

  • 7 Ей това да си руснак е Божие наказание

    23 39 Отговор
    Мъка...

    Коментиран от #29

    20:41 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Офцсо

    18 34 Отговор
    Колко е минималната заплата в русия?Ммм?

    Коментиран от #14, #21, #126

    20:43 24.04.2026

  • 10 Откъде

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "А ти кой беше бе":

    Да знаеш, като се навеждаш и не поглеждаш кой ти чупи ключалката!

    20:44 24.04.2026

  • 11 Мухахаха

    33 11 Отговор

    До коментар #1 от "Новите":

    Вервай си то за това нафтата в Германия 2.50ев

    Коментиран от #117

    20:44 24.04.2026

  • 12 Ако са толкова загрижени

    14 29 Отговор
    за световните енергийни пазари, да спрат войната си

    20:45 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Колкото

    5 19 Отговор

    До коментар #9 от "Офцсо":

    На майка ти на мотела, и колкото на тебе, на площад Възраждане!

    20:45 24.04.2026

  • 15 Дръта чанта

    34 10 Отговор
    Ек съсипа ЕС

    20:46 24.04.2026

  • 16 Z-ахарова

    9 26 Отговор
    Лъжа,споко!

    20:47 24.04.2026

  • 17 боико борисоф

    29 9 Отговор
    докато начело на евразия е оная урсула нищо добро няма да се случи само урките са им в акъла захарова помоли путин да ги довършва по скоро тез урки и да се свършва с тая сага че вече ни омръзна и накрая по добре ти да доидеш да ни освободиш от урсула

    20:47 24.04.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    21 18 Отговор
    Изтече информация от Кремъл,,,,ще забранят визите за граждани на ЕС...какъв ужас...

    Коментиран от #20

    20:47 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 си дзън

    10 20 Отговор

    До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":

    Абе де Пърди-о стана ли руснак или и той още е с виза?

    20:50 24.04.2026

  • 21 9ти септември

    39 18 Отговор

    До коментар #9 от "Офцсо":

    Минималната заплата в Русия е два пъти по голяма от България и всичко е три пъти по евтино от България нафтата е 0.70ц как е санкциите действат

    Коментиран от #30, #35, #40

    20:51 24.04.2026

  • 22 Русия си произвежда всичко

    28 14 Отговор
    от иглата до конеца, нищо и никой не може да е изплаши и това е било винаги така.

    Коментиран от #26

    20:51 24.04.2026

  • 23 Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат

    9 25 Отговор
    Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последици за световните енергийни пазари
    САХАРОВА, КЪДЕ ТИ Е ЯГОДАТА?

    20:51 24.04.2026

  • 24 Факти

    9 25 Отговор
    "Според Захарова новите мерки ще се отразят най-силно върху развиващите се държави" - Ами тя Русия е развиваща се държава и ще го отнесе най-много. Веднъж и Захарова да е права.

    20:54 24.04.2026

  • 25 Цигарена фабрика Карьочка

    9 22 Отговор
    До Захаросаната другарка Захарова.
    Научихте ни да пафкаме Карьочка.
    Другарке, престанете с вашата Жoпа Трeшчит - Рoпа Трeшчит - Пeтрол Трeшчит, Нaфта Трeшчит, .... да унищожавате Чистия въздух над Европа и България. Не моеме от вашите Пъpдeли вече да дишаме и мрeме!

    20:54 24.04.2026

  • 26 ДА ПРАВ СИ

    10 16 Отговор

    До коментар #22 от "Русия си произвежда всичко":

    РУСИЯ ДЯЛАЯТЬ ВСЬО, НО САМО, ЧЕ С ТЕСЛАТА.

    20:54 24.04.2026

  • 27 Алкохолната ДРОПЛА

    15 21 Отговор
    А За Русия няма ли да има последици?

    Гледай си Водката

    Пияндурница Мърлява.

    20:57 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Герги

    14 18 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Човек,недей да плещиш глупости...Москва за Русия ли я имаш...

    21:00 24.04.2026

  • 31 ОНЯ С ДРОНЯ

    12 20 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Да Блатните
    Са Първите в Света
    Които си Имат Нефтен Дъжд.

    Такава ДВИЖУХА
    само Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
    Може да измисли .

    21:00 24.04.2026

  • 32 Гориил

    24 12 Отговор
    Санкциите са засегнали пряко европейската икономика. И скоро ще го усетите.

    21:01 24.04.2026

  • 33 Маша Захарова, говорител МИД

    9 14 Отговор
    Кой xoчет ми види Безпакойната ? ☝️😄

    21:01 24.04.2026

  • 34 Дедо

    13 20 Отговор
    След всеки пакет санкции , Русия дежурно предрича че ЕС ще се погуби , след като това никога не става , Русия или засекретява данните за икономиката на собственият си народ или му спира телеграма и интернета . ха-ха

    21:02 24.04.2026

  • 35 Румен Решетников

    16 22 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Па ходи да живееш в Матушката си щом е така, бе!
    Заминавай за Мурманск- 250 евро заплата, 20 годишна Лада, 40 квадрата панелка ... Мечта! 😀

    Коментиран от #53

    21:03 24.04.2026

  • 36 Гедер

    13 19 Отговор
    Странното е че Русия има всички ресурси на света , но не ЕС не може без Русия ,а обратното Русия не може без ЕС, което е загадка.

    Коментиран от #38, #121

    21:04 24.04.2026

  • 37 Озадачен

    13 19 Отговор
    Абе, Шекерова, защо сте все загрижени за света, а не за собствения си народ? Вие, Кремълската хунта, какво донесохте на собствения си народ от 1917 до сега? Донесохте ли му спокоен и сигурен живот без лишения и бедност?

    21:05 24.04.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    12 13 Отговор

    До коментар #36 от "Гедер":

    Руснаците сме хора прости ☝️

    21:06 24.04.2026

  • 39 Цецко

    10 8 Отговор
    Физическия план Барбароса срещу Русия на Хитлер е заменен сега от финансов и хибриден план Барбароса от ЕС . Война може да се води и без танкове.

    21:06 24.04.2026

  • 40 Факти

    18 18 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Минималната заплата в Русия е 27 093 рубли = 307 евро - над 2 пъти по-малка от минималната заплата в България, което е 620 евро. В Русия някои неща са по-евтини, като бензин, хляб, яйца и мляко, други са на същата цена, като месо и риба, а трети са по-скъпи, като плодове, зеленчуци, дрехи, козметика и техника. Като цяло руснаците имат по-нисък жизнен стандарт. Най-фрапантната разлика е в пътуванията в чужбина. В България 40-45% от населението прави поне едно пътуване в чужбина годишно, а в Русия само 10-15%, тоест 3-4 ПЪТИ по-малко. Руснаците имат най-огромната държава с всички възможни ресурси, а са по-бедни от най-бедните в ЕС. Всичко това защото Русия е диктатура и диктаторът скубе робите както си иска. Нас също ни скубят, но много по-малко, защото сме много по-свободни. Ние излизаме на площада и сваляме правителството. В Русия робите не смеят да го направят.

    Коментиран от #46, #51

    21:08 24.04.2026

  • 41 Гориил

    20 11 Отговор
    Русия няма да намали натиска.

    Коментиран от #52

    21:08 24.04.2026

  • 42 Аз съм веган

    10 12 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта.

    21:09 24.04.2026

  • 43 Чип

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не са тъпи. Много са алчни.

    Коментиран от #55

    21:12 24.04.2026

  • 44 Анонимен

    6 13 Отговор

    До коментар #6 от "Те тамън ми беше домъчняло за тоя":

    На този парцал не можеш да му стъпиш на нокътчето!!!

    21:12 24.04.2026

  • 45 Горски

    15 13 Отговор
    Главната брюкселска корупционерка дава на Зеления киевски корупционер 30 млрд.да се бори със себе си! Ще падне упорита борба, до пълното усвояване на сумата. Изобличените украински корупционери ще избягат с лични си яхти и самолети в палатите си в Израел и Лондон, за да харчат в самота откраднатите милиарди... Да живевт европейските данъкоплатци и Урсула фон дер Лайен! Такава ни е орисията. вероятно многовековното присъствие се е отразило тежко на генофонда. отделно, че е лишило популацията от това, което другаде е национален елит. в резултат, винаги сме от страната на булката. що се отнася до другите мизерници, озовали се в нашето положение - за нас това няма значение, каквито и да са причините. Парите за социални привилегии на гражданите на ЕС ги източва Украйна. Фактически ЕС плаща сметката на тая американска война и за членките и обикновения гражданин остава един Меркосур. По-правилното заглавие е "ЕС подарява 90 млрд на Украйна, за да бъдат окрадени". По-важният въпрос е откъде ще дойдат парите? Печатане или заем?

    Коментиран от #60, #82

    21:12 24.04.2026

  • 46 Българин

    11 12 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Кое правителство си свалил бе цирей ???

    Коментиран от #59, #128

    21:13 24.04.2026

  • 47 Кирил

    14 11 Отговор
    Българина най накрая трябва да проумее ,че е по богат , по умен , с по висок стандарт, по любознателен,по трудолюбив , по морален и духовен , по иновативен,по толерантен и с много по богата история от руснака.

    Коментиран от #63, #83

    21:14 24.04.2026

  • 48 Дзак

    9 12 Отговор
    Отново всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    21:14 24.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Гост

    14 14 Отговор
    От много години вече е ясно, че ЕС се управлява от алчни, природно глупави и некадърни Индивиди, които продължават да ни набутват в безмислената и отчаяна борба с Русия... Това не е Европейски съюз, а Диктатура на алчните и бездарни Капиталистически Свини, които отказват да възприемат с малките си Тикви, че Русия е по- силна от тях, и че не е виновна пазарната икономика за високите цени, виновно е непрекъснатото печатане на пари, без покритие, Нещастници скапани, от 2009г сме в кризи и Стагфлация, корупция по- брутална и от южноамериканската, а Вие ни обяснявате, че се справяме добре...?! За какво е "Магнитски" бе, Серсеми, когато санкционирани по този американски закон си правят каквото си поискат...?! За какво ни е ЕС, Нато, когато няма никаква файда, за да даваме пари...., е, не, няма да даваме повече, всичко свързано със световните Хегемони, за последните 15 години, унищожи българската държавност, всички знаем какво направихте с нас..., Русия беше истински приятел, а Вие не сте...!

    Коментиран от #58

    21:16 24.04.2026

  • 51 Това са безспорни

    7 10 Отговор

    До коментар #40 от "Факти":

    Факти.

    21:17 24.04.2026

  • 52 Майор Деянов, на всеки километър

    13 9 Отговор

    До коментар #41 от "Гориил":

    "...Русия няма да намали натиска..."

    Русия мяза на Мистър Бийн ☝️😄

    21:17 24.04.2026

  • 53 Българин

    9 9 Отговор

    До коментар #35 от "Румен Решетников":

    За пари ще продадеш и майка като донор на органи...

    21:18 24.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Пич

    10 5 Отговор

    До коментар #43 от "Чип":

    Правилно ги определяш, но пък знаеш ли, колко много тъпи са и много алчни? Понякога дори до смърт!

    Коментиран от #69

    21:18 24.04.2026

  • 56 Българин

    13 12 Отговор
    И това всичко заради Украйна,а тя дори не е член на ЕС. Скоро ЕС напълно ще се разпадне.Така всички държави ще действат според своите интереси и никой няма да им налага правила.

    Коментиран от #64, #66

    21:20 24.04.2026

  • 57 Гориил

    22 15 Отговор
    Всички европейски държави, които подкрепиха двадесетия пакет от санкции, ще бъдат наказани и ще понесат сериозни икономически щети.Если Европа думает, что ее проблемы скоро закончатся, она глубоко ошибается. Они только начинаются.

    Коментиран от #61

    21:21 24.04.2026

  • 58 Оди у Русиа

    13 10 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #62

    21:21 24.04.2026

  • 59 Факти

    16 12 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    - Луканов
    - Виденов
    - Борисов 1
    - Орешарски
    - Борисов 3
    - Желязков

    За 35 години свалихме цели 6 правителства с протести. Ти къде спа? Покорните руски роби не са свалили нито едно правителство с протести.

    21:21 24.04.2026

  • 60 Колю бързия

    10 10 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    Горски, дай по кратичко, много по кратичко, никой не те чете, и напъните ти отиват напусто! Наслушали сме се на руска прапaганда!

    Коментиран от #95

    21:23 24.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Абе

    9 7 Отговор

    До коментар #58 от "Оди у Русиа":

    На дедо ти може да са го крепили, но твоя никой не може да го крепи, защото все виси!

    21:26 24.04.2026

  • 63 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "Кирил":

    Едва ли това зависи от националната принадлежност!

    21:26 24.04.2026

  • 64 Факти

    13 13 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Украйна е с единия крак в ЕС. Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи, плодородна земя и т.н. Разбра ли сега за какво е войната? За ресурси. Путин не искаше всичко това да влезе в ЕС защото така щеше да изгуби част от европейския пазар. За щастие планира толкова зле блицкрига, че Украйна не падна и ЕС започна да се разкача от Русия. Така Путин вместо да загуби малко, загуби ВСИЧКО. Както се казва - алчен г.. глава затрива.

    Коментиран от #74

    21:27 24.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Жельо

    11 10 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    Не осъзнаваш че живеем във време на изкуствения интелект брат. Вече всичко е свързано, няма отделни царства , не сме в 18 век. Приеми че вече няма връщане назад,всичко се дигитализира, мога да работя за шефа си във Враца от Австралия и едновременно за шефа си в Пекин, а на другия ден да летя за ЮАР .

    Коментиран от #75

    21:28 24.04.2026

  • 67 Гресирана ватенка

    8 8 Отговор
    Дали си го слага в гаса😁

    21:29 24.04.2026

  • 68 Гориил

    21 15 Отговор
    Руснаците са силна и решителна нация. Никое европейско престъпление няма да остане ненаказано. Спокойствието и безразличието към провокациите са просто строго предупреждение към Европа. В действителност Европа е на ръба на катастрофата. Москва следи отблизо всички негативни развития и разработва политически и икономически механизми за задълбочаване и разширяване на тези разрушителни тенденции. Ключът е да се отвърне на удара бързо и точно.

    Коментиран от #71, #80, #87

    21:30 24.04.2026

  • 69 Шматкар,

    6 7 Отговор

    До коментар #55 от "Пич":

    Правиш ли духи?

    Коментиран от #73

    21:31 24.04.2026

  • 70 Дудов

    12 9 Отговор
    Всички ше плащаме заради блондинки и други акушерки.

    21:31 24.04.2026

  • 71 Дон Корлеоне

    8 9 Отговор

    До коментар #68 от "Гориил":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #79

    21:32 24.04.2026

  • 72 Русофилски парадокс!

    9 7 Отговор
    Европа не можела без Русия, пък постоянно си я дялка!

    21:34 24.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Това са безспорни

    5 9 Отговор

    До коментар #64 от "Факти":

    Факти.

    21:34 24.04.2026

  • 75 Факти

    10 14 Отговор

    До коментар #66 от "Жельо":

    То дори и в 18-ти век всичко е било свързано. Само кухите копейки си мислят, че Русия е самодостатъчна. Тя винаги е била зависима от Запада. ВИНАГИ. Западът никога не е бил зависим от нея. Нейните ресурси ги има и на други места. Сега Русия какво направи - замени зависимостта от Запада със зависимост от Китай. Говорим за държава, която е нетен вносител на храни... Най-смешната "империя".

    Коментиран от #106

    21:35 24.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Шматкар,

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Нц.....":

    Ако ще да си рендерс.Духи правиш ли?

    21:39 24.04.2026

  • 78 Бай Доню дървара

    9 6 Отговор
    Мари Марийке карагьозлийке, одила ли си скоро на баня?

    Коментиран от #91

    21:41 24.04.2026

  • 79 Гориил

    9 9 Отговор

    До коментар #71 от "Дон Корлеоне":

    Всички руски интернет компании са тясно интегрирани в най-модерните системи за електронна война в света. Този високотехнологичен конгломерат пулсира в унисон и се контролира от невронни мрежи. Това означава, че прекъсването или отслабването на сигнала моментално заслепява и дезориентира дроновете на НАТО, които, загубили контакт и контрол, започнаха да се появяват все по-често в европейското небе.Руснаците са добре запознати с причините за краткосрочните прекъсвания на комуникациите и реагират спокойно на защитните мерки.

    Коментиран от #84

    21:45 24.04.2026

  • 80 Ъхъ!!!

    8 9 Отговор

    До коментар #68 от "Гориил":

    Тъй, тъй! Да киснеш до ушите вече пета година у калта на Донбас може само след внимателно и задълбочено проучване и анализиране!?

    21:47 24.04.2026

  • 81 Ма гледам Машенка пак реве нещо,

    6 10 Отговор
    да меце свършила водката??? 🤣🤣🤣

    21:49 24.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Чебурашка

    8 5 Отговор

    До коментар #47 от "Кирил":

    Нито едно от изброените не важи за българите след този 36годишен "преход"! По скоро такива бяха хората по "Тошово време"! Сега станаха "вълци"!

    21:50 24.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Любо

    10 8 Отговор
    Еврофашистите са приземени и са вече на колене.
    Дори Луфтханза спря да фърка....хехе....тези ли щяха да воюват срещу Русия!???....та те нямат въздух да дишат вече....мъъкааа...

    Коментиран от #94

    21:52 24.04.2026

  • 86 ганев

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Новите":

    АЛООУ..3...ТОАЛЕТНА...ЗАПРИ СЕ

    21:52 24.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Тити

    10 10 Отговор
    Наздраве Захарова реве ли кочината за дойната крава Европа която се отказа от рашисткият нефт и газ.

    21:55 24.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Доню дървара":

    Не би трябвало това да интересува факти.бг!

    21:56 24.04.2026

  • 92 Крадлива

    11 9 Отговор
    Мързелива Гейска Европа ще бъде затрита . Германците по всички телевизи реват от високи цени .

    Коментиран от #96, #114

    21:56 24.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Чичо Ганчо

    6 6 Отговор

    До коментар #60 от "Колю бързия":

    Напротив, бързак! Чоека пише истини, а от твоя ник прозира сексуална мощ...

    Коментиран от #98, #100

    21:58 24.04.2026

  • 96 Тия Германци,

    9 12 Отговор

    До коментар #92 от "Крадлива":

    дето от една изравнена със земята страна изпревариха за 10 години 4 пъти по стандарт победилия ги ссср... Надай се, крепостен дебилий, надай се.

    Коментиран от #130

    21:59 24.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Дзак

    4 5 Отговор

    До коментар #95 от "Чичо Ганчо":

    Сам се хвали!

    Коментиран от #102

    22:00 24.04.2026

  • 99 До кирилчо

    8 4 Отговор
    Ти на кой свят си моето момче . Как можехме да създадем такова просто поколение ,Боже !

    22:00 24.04.2026

  • 100 Колю бързия

    5 5 Отговор

    До коментар #95 от "Чичо Ганчо":

    Стига се преструва и си прай реклама! Мноо си по прoс от мен

    Коментиран от #107

    22:01 24.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Колю бързия

    4 6 Отговор

    До коментар #98 от "Дзак":

    Браво, изпревари ме! Мноо си прав!

    22:02 24.04.2026

  • 103 Анонимен

    11 7 Отговор
    Санкциите удрят най-силно уязвимите граждани на ЕС.

    Коментиран от #105, #108

    22:07 24.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Факт

    5 5 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    Ръководството се води от идеологеми, с които е възпитано от предходни управления на САЩ! Не е способно на никаква положителна инициатива.

    Коментиран от #111

    22:14 24.04.2026

  • 106 Само питам

    9 6 Отговор

    До коментар #75 от "Факти":

    Житото и свинското месо храна ли са,джендьо?Защото по износ на пшеница Русия е N1 в света,а и със свинското скоро ще е така .С млякото и млечните продукти също всичко е нормално.Е,нямат достатъчно банани.

    Коментиран от #109, #110

    22:14 24.04.2026

  • 107 Чичо Ганчо

    4 3 Отговор

    До коментар #100 от "Колю бързия":

    Мое и да сам прозд, ама като заклатя у полнощ, свършвам сабахле...

    22:15 24.04.2026

  • 108 Озадачен

    5 7 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    Затова ли Машенка реве и заплашва при всеки нов пакет санкции?!

    22:16 24.04.2026

  • 109 Бай Доню дървара

    6 6 Отговор

    До коментар #106 от "Само питам":

    Прав си, руснаците напълниха месомелачката в Украйна със руско свинско месо!

    22:19 24.04.2026

  • 110 ПИТАЙ И ЩЕ ТИ СЕ ОТГОВОРИ

    4 11 Отговор

    До коментар #106 от "Само питам":

    Русия е N1 в света ПО ИЗНОС НА ПУШЕЧНО МЕСО И ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ!

    Коментиран от #129

    22:22 24.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Дзак

    1 4 Отговор

    До коментар #111 от "Анонимен":

    Клател ))))))))))!

    22:25 24.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ъъъ

    2 8 Отговор

    До коментар #92 от "Крадлива":

    "Германците по всички телевизи реват от високи цени ."

    Я виж в България... Някой реве ли? Германците са бедни и реват...

    22:35 24.04.2026

  • 115 ...

    6 8 Отговор
    Новите санкции ще доведат до тежки последици за Русия. Това е и истинската причина за това изявление на Захарова.

    22:35 24.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Цените на петрола нямат

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мухахаха":

    абсолютно никаква връзка нито с Русия, нито със санкциите. Като приключи операцията в Персийския залив ще нормализират след 3-4 месеца.

    22:38 24.04.2026

  • 118 Розовото пони Путин 🦄

    4 6 Отговор

    До коментар #111 от "Анонимен":

    И аз съм беззплов, но ме избраха за президен т🦄👬😂

    Коментиран от #119

    22:41 24.04.2026

  • 119 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #118 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Както винаги една полу-истина!

    22:48 24.04.2026

  • 120 Име

    2 4 Отговор
    Приятни сънища!

    22:51 24.04.2026

  • 121 Русия е напълно зависима

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гедер":

    От Европа и Китай, защото е бавно развиваща се държава и има слаба икономика. А без Китай, Русия не може да съществува.

    22:51 24.04.2026

  • 122 Атлантик

    2 4 Отговор
    Налагат санкции , в същото време пускат тръбопровод с руски петрол към Европа и премахват санкции за танкери?
    Шизофреници.

    22:58 24.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Руснак

    2 1 Отговор
    Аз не знам защо ги бавните господата евролиберасти, дръпнете шалтера, затворете крановете иги оставете. След 2-3 месеца ще са умрели от глад и студ и просто пуснете водата за да изтекат в канала на историята. По тъпи и малоумни сества от евролиберастите не съм виждал, жалки човечета с наполионов комплекс

    23:15 24.04.2026

  • 125 Руснак

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Те тамън ми беше домъчняло за тоя":

    За кого говориш за акушерката или смърфиета

    23:16 24.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Честен евроатлантик

    1 0 Отговор
    Мед ми капе като видя и чуя че москалите реват значи санкциите все пак работят,и примката още ще се затяга щом и путлер вече не го крие

    23:18 24.04.2026

  • 128 Минск-16

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    На радев правителството!

    23:34 24.04.2026

  • 129 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "ПИТАЙ И ЩЕ ТИ СЕ ОТГОВОРИ":

    ...И...АЗ ТИ ОТГОВАРЯМ...ЖЕЛЕЗНО.....МНОГО СИ...ПЪТ

    23:52 24.04.2026

  • 130 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Тия Германци,":

    АЛООУ...НЕ ДОУЧИЛ......ПЛАНА ...МАРШАЛ БЕ

    Коментиран от #131

    23:55 24.04.2026

  • 131 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "ганев":

    По принцип в смешния сайт 90 процента са полуграмотни😂

    00:55 25.04.2026

