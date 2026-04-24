Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последици за световните енергийни пазари

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че новите ограничения върху енергоносителите, включени в 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ще имат сериозни последици на фона на глобалния недостиг на енергийни ресурси, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
ЕС прие новия санкционен пакет във връзка с войната в Украйна, след като Словакия и Унгария оттеглиха ветото си след възобновяване на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба“.
Според Захарова новите мерки ще се отразят най-силно върху развиващите се държави, които вече се затрудняват да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. Тя допълни, че ограниченията за торове създават риск и за глобалната продоволствена сигурност.
От Москва заявиха още, че Русия ще предприеме „твърди“ ответни действия срещу Европейския съюз.
Междувременно държавната „Азербайджанска каспийска корабна компания“ съобщи, че пет танкера, собственост на Азербайджан, са били изключени от обхвата на новия санкционен пакет на ЕС срещу Русия.
1 Новите
20:34 24.04.2026
2 си дзън
В русията започнаха да валят нефтени дъждове - в Туапсе, Ленинград.
От улука - в резервоара - кеф.
20:35 24.04.2026
3 Пич
20:36 24.04.2026
4 Дон Корлеоне
20:38 24.04.2026
5 Тъпа ушанка
20:39 24.04.2026
6 Те тамън ми беше домъчняло за тоя
20:39 24.04.2026
7 Ей това да си руснак е Божие наказание
20:41 24.04.2026
9 Офцсо
20:43 24.04.2026
10 Откъде
До коментар #8 от "А ти кой беше бе":Да знаеш, като се навеждаш и не поглеждаш кой ти чупи ключалката!
20:44 24.04.2026
11 Мухахаха
До коментар #1 от "Новите":Вервай си то за това нафтата в Германия 2.50ев
20:44 24.04.2026
12 Ако са толкова загрижени
20:45 24.04.2026
14 Колкото
До коментар #9 от "Офцсо":На майка ти на мотела, и колкото на тебе, на площад Възраждане!
20:45 24.04.2026
15 Дръта чанта
20:46 24.04.2026
16 Z-ахарова
20:47 24.04.2026
17 боико борисоф
20:47 24.04.2026
18 Кривоверен алкаш
20:47 24.04.2026
20 си дзън
До коментар #18 от "Кривоверен алкаш":Абе де Пърди-о стана ли руснак или и той още е с виза?
20:50 24.04.2026
21 9ти септември
До коментар #9 от "Офцсо":Минималната заплата в Русия е два пъти по голяма от България и всичко е три пъти по евтино от България нафтата е 0.70ц как е санкциите действат
20:51 24.04.2026
22 Русия си произвежда всичко
20:51 24.04.2026
23 Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат
САХАРОВА, КЪДЕ ТИ Е ЯГОДАТА?
20:51 24.04.2026
24 Факти
20:54 24.04.2026
25 Цигарена фабрика Карьочка
Научихте ни да пафкаме Карьочка.
Другарке, престанете с вашата Жoпа Трeшчит - Рoпа Трeшчит - Пeтрол Трeшчит, Нaфта Трeшчит, .... да унищожавате Чистия въздух над Европа и България. Не моеме от вашите Пъpдeли вече да дишаме и мрeме!
20:54 24.04.2026
26 ДА ПРАВ СИ
До коментар #22 от "Русия си произвежда всичко":РУСИЯ ДЯЛАЯТЬ ВСЬО, НО САМО, ЧЕ С ТЕСЛАТА.
20:54 24.04.2026
27 Алкохолната ДРОПЛА
Гледай си Водката
Пияндурница Мърлява.
20:57 24.04.2026
30 Герги
21:00 24.04.2026
31 ОНЯ С ДРОНЯ
Са Първите в Света
21:00 24.04.2026
32 Гориил
21:01 24.04.2026
33 Маша Захарова, говорител МИД
21:01 24.04.2026
34 Дедо
21:02 24.04.2026
35 Румен Решетников
21:03 24.04.2026
36 Гедер
37 Озадачен
21:05 24.04.2026
38 Владимир Путин, президент
21:06 24.04.2026
39 Цецко
21:06 24.04.2026
40 Факти
21:08 24.04.2026
41 Гориил
21:08 24.04.2026
42 Аз съм веган
21:09 24.04.2026
43 Чип
21:12 24.04.2026
44 Анонимен
21:12 24.04.2026
45 Горски
21:12 24.04.2026
46 Българин
До коментар #40 от "Факти":Кое правителство си свалил бе цирей ???
21:13 24.04.2026
47 Кирил
21:14 24.04.2026
48 Дзак
21:14 24.04.2026
50 Гост
21:16 24.04.2026
51 Това са безспорни
До коментар #40 от "Факти":Факти.
21:17 24.04.2026
52 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #41 от "Гориил":"...Русия няма да намали натиска..."
Русия мяза на Мистър Бийн ☝️😄
21:17 24.04.2026
53 Българин
До коментар #35 от "Румен Решетников":За пари ще продадеш и майка като донор на органи...
21:18 24.04.2026
55 Пич
До коментар #43 от "Чип":Правилно ги определяш, но пък знаеш ли, колко много тъпи са и много алчни? Понякога дори до смърт!
21:18 24.04.2026
56 Българин
21:20 24.04.2026
57 Гориил
21:21 24.04.2026
58 Оди у Русиа
До коментар #50 от "Гост":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #62
21:21 24.04.2026
59 Факти
До коментар #46 от "Българин":- Луканов
- Виденов
- Борисов 1
- Орешарски
- Борисов 3
- Желязков
За 35 години свалихме цели 6 правителства с протести. Ти къде спа? Покорните руски роби не са свалили нито едно правителство с протести.
21:21 24.04.2026
60 Колю бързия
До коментар #45 от "Горски":Горски, дай по кратичко, много по кратичко, никой не те чете, и напъните ти отиват напусто! Наслушали сме се на руска прапaганда!
Коментиран от #95
21:23 24.04.2026
62 Абе
До коментар #58 от "Оди у Русиа":На дедо ти може да са го крепили, но твоя никой не може да го крепи, защото все виси!
21:26 24.04.2026
63 Анонимен
До коментар #47 от "Кирил":Едва ли това зависи от националната принадлежност!
21:26 24.04.2026
64 Факти
До коментар #56 от "Българин":Украйна е с единия крак в ЕС. Украйна има нефт, газ, редкоземни елементи, плодородна земя и т.н. Разбра ли сега за какво е войната? За ресурси. Путин не искаше всичко това да влезе в ЕС защото така щеше да изгуби част от европейския пазар. За щастие планира толкова зле блицкрига, че Украйна не падна и ЕС започна да се разкача от Русия. Така Путин вместо да загуби малко, загуби ВСИЧКО. Както се казва - алчен г.. глава затрива.
21:27 24.04.2026
66 Жельо
До коментар #56 от "Българин":Не осъзнаваш че живеем във време на изкуствения интелект брат. Вече всичко е свързано, няма отделни царства , не сме в 18 век. Приеми че вече няма връщане назад,всичко се дигитализира, мога да работя за шефа си във Враца от Австралия и едновременно за шефа си в Пекин, а на другия ден да летя за ЮАР .
67 Гресирана ватенка
21:29 24.04.2026
68 Гориил
21:30 24.04.2026
69 Шматкар,
До коментар #55 от "Пич":Правиш ли духи?
21:31 24.04.2026
70 Дудов
21:31 24.04.2026
71 Дон Корлеоне
До коментар #68 от "Гориил":Хаяско пусна ли интернета?
21:32 24.04.2026
72 Русофилски парадокс!
21:34 24.04.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Това са безспорни
До коментар #64 от "Факти":Факти.
21:34 24.04.2026
75 Факти
До коментар #66 от "Жельо":То дори и в 18-ти век всичко е било свързано. Само кухите копейки си мислят, че Русия е самодостатъчна. Тя винаги е била зависима от Запада. ВИНАГИ. Западът никога не е бил зависим от нея. Нейните ресурси ги има и на други места. Сега Русия какво направи - замени зависимостта от Запада със зависимост от Китай. Говорим за държава, която е нетен вносител на храни... Най-смешната "империя".
21:35 24.04.2026
77 Шматкар,
До коментар #73 от "Нц.....":Ако ще да си рендерс.Духи правиш ли?
21:39 24.04.2026
78 Бай Доню дървара
21:41 24.04.2026
79 Гориил
До коментар #71 от "Дон Корлеоне":Всички руски интернет компании са тясно интегрирани в най-модерните системи за електронна война в света. Този високотехнологичен конгломерат пулсира в унисон и се контролира от невронни мрежи. Това означава, че прекъсването или отслабването на сигнала моментално заслепява и дезориентира дроновете на НАТО, които, загубили контакт и контрол, започнаха да се появяват все по-често в европейското небе.Руснаците са добре запознати с причините за краткосрочните прекъсвания на комуникациите и реагират спокойно на защитните мерки.
21:45 24.04.2026
80 Ъхъ!!!
До коментар #68 от "Гориил":Тъй, тъй! Да киснеш до ушите вече пета година у калта на Донбас може само след внимателно и задълбочено проучване и анализиране!?
21:47 24.04.2026
81 Ма гледам Машенка пак реве нещо,
21:49 24.04
83 Чебурашка
До коментар #47 от "Кирил":Нито едно от изброените не важи за българите след този 36годишен "преход"! По скоро такива бяха хората по "Тошово време"! Сега станаха "вълци"!
21:50 24.04.2026
85 Любо
Дори Луфтханза спря да фърка....хехе....тези ли щяха да воюват срещу Русия!???....та те нямат въздух да дишат вече....мъъкааа...
21:52 24.04.2026
86 ганев
До коментар #1 от "Новите":АЛООУ..3...ТОАЛЕТНА...ЗАПРИ СЕ
21:52 24.04.2026
88 Тити
21:55 24.04.2026
91 Анонимен
До коментар #78 от "Бай Доню дървара":Не би трябвало това да интересува факти.бг!
21:56 24.04.2026
92 Крадлива
21:56 24.04.2026
95 Чичо Ганчо
До коментар #60 от "Колю бързия":Напротив, бързак! Чоека пише истини, а от твоя ник прозира сексуална мощ...
21:58 24.04.2026
96 Тия Германци,
До коментар #92 от "Крадлива":дето от една изравнена със земята страна изпревариха за 10 години 4 пъти по стандарт победилия ги ссср... Надай се, крепостен дебилий, надай се.
Коментиран от #130
21:59 24.04.2026
98 Дзак
До коментар #95 от "Чичо Ганчо":Сам се хвали!
22:00 24.04.2026
99 До кирилчо
22:00 24.04.2026
100 Колю бързия
До коментар #95 от "Чичо Ганчо":Стига се преструва и си прай реклама! Мноо си по прoс от мен
22:01 24.04.2026
102 Колю бързия
До коментар #98 от "Дзак":Браво, изпревари ме! Мноо си прав!
22:02 24.04.2026
103 Анонимен
22:07 24.04.2026
105 Факт
До коментар #103 от "Анонимен":Ръководството се води от идеологеми, с които е възпитано от предходни управления на САЩ! Не е способно на никаква положителна инициатива.
22:14 24.04.2026
106 Само питам
До коментар #75 от "Факти":Житото и свинското месо храна ли са,джендьо?Защото по износ на пшеница Русия е N1 в света,а и със свинското скоро ще е така .С млякото и млечните продукти също всичко е нормално.Е,нямат достатъчно банани.
22:14 24.04.2026
107 Чичо Ганчо
До коментар #100 от "Колю бързия":Мое и да сам прозд, ама като заклатя у полнощ, свършвам сабахле...
22:15 24.04.2026
108 Озадачен
До коментар #103 от "Анонимен":Затова ли Машенка реве и заплашва при всеки нов пакет санкции?!
22:16 24.04.2026
109 Бай Доню дървара
До коментар #106 от "Само питам":Прав си, руснаците напълниха месомелачката в Украйна със руско свинско месо!
22:19 24.04.2026
110 ПИТАЙ И ЩЕ ТИ СЕ ОТГОВОРИ
До коментар #106 от "Само питам":Русия е N1 в света ПО ИЗНОС НА ПУШЕЧНО МЕСО И ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ЧУВАЛИ!
22:22 24.04.2026
112 Дзак
До коментар #111 от "Анонимен":Клател ))))))))))!
22:25 24.04.2026
114 Ъъъ
До коментар #92 от "Крадлива":"Германците по всички телевизи реват от високи цени ."
Я виж в България... Някой реве ли? Германците са бедни и реват...
22:35 24.04.2026
115 ...
22:35 24.04.2026
117 Цените на петрола нямат
До коментар #11 от "Мухахаха":абсолютно никаква връзка нито с Русия, нито със санкциите. Като приключи операцията в Персийския залив ще нормализират след 3-4 месеца.
22:38 24.04.2026
118 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #111 от "Анонимен":И аз съм беззплов, но ме избраха за президен т🦄👬😂
22:41 24.04.2026
119 Анонимен
До коментар #118 от "Розовото пони Путин 🦄":Както винаги една полу-истина!
22:48 24.04.2026
120 Име
22:51 24.04.2026
121 Русия е напълно зависима
До коментар #36 от "Гедер":От Европа и Китай, защото е бавно развиваща се държава и има слаба икономика. А без Китай, Русия не може да съществува.
22:51 24.04.2026
122 Атлантик
Шизофреници.
22:58 24.04.2026
124 Руснак
23:15 24.04.2026
125 Руснак
До коментар #6 от "Те тамън ми беше домъчняло за тоя":За кого говориш за акушерката или смърфиета
23:16 24.04.2026
127 Честен евроатлантик
23:18 24.04.2026
128 Минск-16
До коментар #46 от "Българин":На радев правителството!
23:34 24.04.2026
129 ганев
До коментар #110 от "ПИТАЙ И ЩЕ ТИ СЕ ОТГОВОРИ":...И...АЗ ТИ ОТГОВАРЯМ...ЖЕЛЕЗНО.....МНОГО СИ...ПЪТ
23:52 24.04.2026
130 ганев
До коментар #96 от "Тия Германци,":АЛООУ...НЕ ДОУЧИЛ......ПЛАНА ...МАРШАЛ БЕ
23:55 24.04.2026
131 Ха,ха
До коментар #130 от "ганев":По принцип в смешния сайт 90 процента са полуграмотни😂
00:55 25.04.2026