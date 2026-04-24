Захарова: Новите санкции на ЕС ще имат тежки последици за световните енергийни пазари

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че новите ограничения върху енергоносителите, включени в 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, ще имат сериозни последици на фона на глобалния недостиг на енергийни ресурси, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

ЕС прие новия санкционен пакет във връзка с войната в Украйна, след като Словакия и Унгария оттеглиха ветото си след възобновяване на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба“.

Според Захарова новите мерки ще се отразят най-силно върху развиващите се държави, които вече се затрудняват да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. Тя допълни, че ограниченията за торове създават риск и за глобалната продоволствена сигурност.

От Москва заявиха още, че Русия ще предприеме „твърди“ ответни действия срещу Европейския съюз.

Междувременно държавната „Азербайджанска каспийска корабна компания“ съобщи, че пет танкера, собственост на Азербайджан, са били изключени от обхвата на новия санкционен пакет на ЕС срещу Русия.