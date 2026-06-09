Новини
Свят »
Русия »
ВСУ прати над 310 дрона срещу руски региони за денонощие
  Тема: Украйна

ВСУ прати над 310 дрона срещу руски региони за денонощие

9 Юни, 2026 05:37, обновена 9 Юни, 2026 05:54 933 30

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • атаки-
  • щети-
  • цивилни-
  • пострадали

Петима цивилни бяха ранени при попадение във военен склад за боеприпаси край Белгород

ВСУ прати над 310 дрона срещу руски региони за денонощие - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последното денонощие, включително първите часове на днешния ден Руската федерация беше подложена на масирана вълна от украински атаки с дронове, като Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 310 безпилотни летателни апарата.

Съобщава се за петима ранени сред цивилното население в Белгородска област вследствие на украински обстрел през последното денонощие.

Още новини от Украйна

Руската противовъздушна отбрана е действала интензивно в интервала от 20:00 ч. на 8 юни до 8:00 ч. на 9 юни. Освен над пограничните руски региони, дронове са прехващани над територията на Крим, Черно и Азовско море.

Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за един загинал и петима ранени граждани. Нанесени са сериозни материални щети по инфраструктурата и военни обекти.

Най-сериозният инцидент в непосредствена близост до град Белгород е експлозията във военен склад за боеприпаси близо до село Беловское в следобедните часове вчера. След удара над района се издигна огромен стълб от черен дим във формата на гъба, запечатан на десетки сателитни снимки и видеоклипове в социалните мрежи. Вследствие на детонациите са ранени петима души. Осколки и ударна вълна са нанесли щети на административна сграда и над 20 частни къщи, като местните жители намират пръснати компоненти от снаряди по земята.

Шуваев и местните оперативни служби потвърдиха за сериозни повреди по енергийни съоръжения, което доведе до частични спирания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Белгород и околните населени места.

През деня на 8 юни и тази нощ украински FPV-дронове са атакували множество разпръснати локации в региона. Един от безпилотните апарати падна директно върху покрива на многофамилна жилищна сграда в самия град Белгород. Боеприпасът му не се е взривил и специализирани екипи са го обезвредиха без жертви.

В град Шебекино дрон избухна в частен двор и рани жена с минно-взривна травма. В селището Ивня мъж получи рани от осколки в предмишницата след детонация на дрон до къщата му.Удар по дете: В село Дунайка (Грайворонски окръг) FPV-дрон удари къща, при което 14-годишно момче бе ранено от осколки в областта на слепоочието и бедрото.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Затова

    8 4 Отговор
    пердашете ги с Орешник !

    06:02 09.06.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    7 7 Отговор
    Удрий пишман захватчика ☝️😄

    06:02 09.06.2026

  • 7 Блатна подлога

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "тагаренко СЪМ !":

    Да пращат Волгата и копейкин!

    06:02 09.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 7 Отговор
    аз такава ,,Магучая,, не съм виждал

    Коментиран от #9, #11

    06:06 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Емил

    9 5 Отговор
    Ето къде ни изгарят парите нашите и на останалите ЕС данъкоплатци!
    Въпросът е с каква цел?
    Отговорът за мен поне е обогатяване на определени кръгове близки до управляващите ЕС !!!

    Коментиран от #24

    06:08 09.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Роботизирана прахосмукачка

    2 6 Отговор
    Ма нали всички руснаци вече отстъпиха и избягаха в Сибир, що така?

    06:10 09.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Т Живков

    6 6 Отговор
    Само така! Смрът на комунизма!

    06:13 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Неразбрал

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Примати":

    къде ги четеш тия работи ?

    Коментиран от #19

    06:16 09.06.2026

  • 19 Примати

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Неразбрал":

    Влез в YouTube питай изкуствения влез в чужди сайтове. На този етап във факти пишеше само за първоначалните ограничения за горивата

    06:20 09.06.2026

  • 20 Очевидец

    6 4 Отговор
    В руската армия започнаха да ръфат трупове.Канибализъм.

    06:20 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Въиййй

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "ВСУ ще праща Дронове срещу Русия":

    Имаш ли апчета?

    06:22 09.06.2026

  • 24 Ъъъъъъъ

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Емил":

    Обогатява се украинският чернозем с ватнишка тор!

    06:33 09.06.2026

  • 25 Калоян

    1 3 Отговор
    Защо не пишете,че укрите атакуваха пътническия влак в Крим?
    Аа,да !
    Това не е политкоректно...

    Коментиран от #30

    06:42 09.06.2026

  • 26 точка

    3 0 Отговор
    Дали САЩ щяха да търпят атаки с дронове по територията си???

    06:44 09.06.2026

  • 27 Картаген

    1 4 Отговор
    Наблегнете на правилната пропаганда,защото ситуацията на линията на съприкосновение ухудшается.Константиновка еле,еле бере душа.Половината град в окружение.Левият бряг на реката в Купянск поддаде.Има пробив в Лиман.
    Ще режем премии!

    06:51 09.06.2026

  • 28 Бомбят Русия на поразия

    3 1 Отговор
    Путин безпомощен

    06:54 09.06.2026

  • 29 Путине, Путине...

    5 1 Отговор
    Български дронове громят складове с оръжие в Русия.

    06:56 09.06.2026

  • 30 Я па тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Калоян":

    Чий го търсят руснаци в Крим?

    07:06 09.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания