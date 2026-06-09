ВСУ прати над 310 дрона срещу руски региони за денонощие

През последното денонощие, включително първите часове на днешния ден Руската федерация беше подложена на масирана вълна от украински атаки с дронове, като Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 310 безпилотни летателни апарата.

Съобщава се за петима ранени сред цивилното население в Белгородска област вследствие на украински обстрел през последното денонощие.

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Руската противовъздушна отбрана е действала интензивно в интервала от 20:00 ч. на 8 юни до 8:00 ч. на 9 юни. Освен над пограничните руски региони, дронове са прехващани над територията на Крим, Черно и Азовско море.

Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за един загинал и петима ранени граждани. Нанесени са сериозни материални щети по инфраструктурата и военни обекти.

Най-сериозният инцидент в непосредствена близост до град Белгород е експлозията във военен склад за боеприпаси близо до село Беловское в следобедните часове вчера. След удара над района се издигна огромен стълб от черен дим във формата на гъба, запечатан на десетки сателитни снимки и видеоклипове в социалните мрежи. Вследствие на детонациите са ранени петима души. Осколки и ударна вълна са нанесли щети на административна сграда и над 20 частни къщи, като местните жители намират пръснати компоненти от снаряди по земята.

Шуваев и местните оперативни служби потвърдиха за сериозни повреди по енергийни съоръжения, което доведе до частични спирания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Белгород и околните населени места.

През деня на 8 юни и тази нощ украински FPV-дронове са атакували множество разпръснати локации в региона. Един от безпилотните апарати падна директно върху покрива на многофамилна жилищна сграда в самия град Белгород. Боеприпасът му не се е взривил и специализирани екипи са го обезвредиха без жертви.

В град Шебекино дрон избухна в частен двор и рани жена с минно-взривна травма. В селището Ивня мъж получи рани от осколки в предмишницата след детонация на дрон до къщата му.Удар по дете: В село Дунайка (Грайворонски окръг) FPV-дрон удари къща, при което 14-годишно момче бе ранено от осколки в областта на слепоочието и бедрото.