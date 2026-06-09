ВСУ прати над 310 дрона срещу руски региони за денонощие

През последното денонощие, включително първите часове на днешния ден Руската федерация беше подложена на масирана вълна от украински атаки с дронове, като Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 310 безпилотни летателни апарата.
Съобщава се за петима ранени сред цивилното население в Белгородска област вследствие на украински обстрел през последното денонощие.
Руската противовъздушна отбрана е действала интензивно в интервала от 20:00 ч. на 8 юни до 8:00 ч. на 9 юни. Освен над пограничните руски региони, дронове са прехващани над територията на Крим, Черно и Азовско море.
Изпълняващият длъжността губернатор Александър Шуваев потвърди за един загинал и петима ранени граждани. Нанесени са сериозни материални щети по инфраструктурата и военни обекти.
Най-сериозният инцидент в непосредствена близост до град Белгород е експлозията във военен склад за боеприпаси близо до село Беловское в следобедните часове вчера. След удара над района се издигна огромен стълб от черен дим във формата на гъба, запечатан на десетки сателитни снимки и видеоклипове в социалните мрежи. Вследствие на детонациите са ранени петима души. Осколки и ударна вълна са нанесли щети на административна сграда и над 20 частни къщи, като местните жители намират пръснати компоненти от снаряди по земята.
Шуваев и местните оперативни служби потвърдиха за сериозни повреди по енергийни съоръжения, което доведе до частични спирания на електричеството, топлоподаването и водоснабдяването в Белгород и околните населени места.
През деня на 8 юни и тази нощ украински FPV-дронове са атакували множество разпръснати локации в региона. Един от безпилотните апарати падна директно върху покрива на многофамилна жилищна сграда в самия град Белгород. Боеприпасът му не се е взривил и специализирани екипи са го обезвредиха без жертви.
В град Шебекино дрон избухна в частен двор и рани жена с минно-взривна травма. В селището Ивня мъж получи рани от осколки в предмишницата след детонация на дрон до къщата му.Удар по дете: В село Дунайка (Грайворонски окръг) FPV-дрон удари къща, при което 14-годишно момче бе ранено от осколки в областта на слепоочието и бедрото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Затова
06:02 09.06.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
06:02 09.06.2026
7 Блатна подлога
До коментар #3 от "тагаренко СЪМ !":Да пращат Волгата и копейкин!
06:02 09.06.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #11
06:06 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Емил
Въпросът е с каква цел?
Отговорът за мен поне е обогатяване на определени кръгове близки до управляващите ЕС !!!
Коментиран от #24
06:08 09.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Роботизирана прахосмукачка
06:10 09.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Т Живков
06:13 09.06.2026
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18 Неразбрал
До коментар #16 от "Примати":къде ги четеш тия работи ?
Коментиран от #19
06:16 09.06.2026
19 Примати
До коментар #18 от "Неразбрал":Влез в YouTube питай изкуствения влез в чужди сайтове. На този етап във факти пишеше само за първоначалните ограничения за горивата
06:20 09.06.2026
20 Очевидец
06:20 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Въиййй
До коментар #22 от "ВСУ ще праща Дронове срещу Русия":Имаш ли апчета?
06:22 09.06.2026
24 Ъъъъъъъ
До коментар #10 от "Емил":Обогатява се украинският чернозем с ватнишка тор!
06:33 09.06.2026
25 Калоян
Аа,да !
Това не е политкоректно...
Коментиран от #30
06:42 09.06.2026
26 точка
06:44 09.06.2026
27 Картаген
Ще режем премии!
06:51 09.06.2026
28 Бомбят Русия на поразия
06:54 09.06.2026
29 Путине, Путине...
06:56 09.06.2026
30 Я па тоа
До коментар #25 от "Калоян":Чий го търсят руснаци в Крим?
07:06 09.06.2026