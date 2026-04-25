Скот Бесент: САЩ няма да удължат възможността за сделки с руски петрол след 16 май

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред Асошиейтед прес, че Вашингтон не планира да удължи временното освобождаване от санкции на САЩ за руския петрол и петролни продукти.

„Не мисля, че ще има друго удължаване. Мисля, че руският петрол, който беше натоварен на кораби в морето, е до голяма степен изчерпан“, каза той.

Бесент изключи възможността Министерството на финансите на САЩ да издаде нов генерален лиценз, който временно би позволил продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. „Това няма да се случи по отношение на иранците. Блокадата е в сила; петролът не се извозва“, каза той.

На 12 март Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди тази дата. На 19 март то поднови лиценза, добавяйки разпоредби, забраняващи транзакции, включващи няколко региона на Руската федерация, както и Северна Корея и Куба. Лицензът изтече на 11 април. На брифинг в Белия дом на 15 април Бесент заяви, че Вашингтон не планира да удължава освобождаването от санкции за руски и ирански петрол, съхраняван на танкери в морето.

На 17 април обаче Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, позволяващ продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, до 16 май.