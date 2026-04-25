Скот Бесент: САЩ няма да удължат възможността за сделки с руски петрол след 16 май

25 Април, 2026 05:08, обновена 25 Април, 2026 05:15 1 040 14

Според министъра на финансите, горивото, което се съхранява на кораби в морето, може да е до голяма степен изчерпано

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред Асошиейтед прес, че Вашингтон не планира да удължи временното освобождаване от санкции на САЩ за руския петрол и петролни продукти.

„Не мисля, че ще има друго удължаване. Мисля, че руският петрол, който беше натоварен на кораби в морето, е до голяма степен изчерпан“, каза той.

Бесент изключи възможността Министерството на финансите на САЩ да издаде нов генерален лиценз, който временно би позволил продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. „Това няма да се случи по отношение на иранците. Блокадата е в сила; петролът не се извозва“, каза той.

На 12 март Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди тази дата. На 19 март то поднови лиценза, добавяйки разпоредби, забраняващи транзакции, включващи няколко региона на Руската федерация, както и Северна Корея и Куба. Лицензът изтече на 11 април. На брифинг в Белия дом на 15 април Бесент заяви, че Вашингтон не планира да удължава освобождаването от санкции за руски и ирански петрол, съхраняван на танкери в морето.

На 17 април обаче Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, позволяващ продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, до 16 май.


  • 1 Зико

    11 2 Отговор
    Новият фашизъм и новият жандарм...

    Коментиран от #10

    05:30 25.04.2026

  • 2 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Ще ви изгърмят бушоните ,ако Иран и Русия спрат изцяло износа ,и арабелите също да не могат да изнасят .тогава ко правим ?????който има долари да яде долари

    05:35 25.04.2026

  • 3 Xи xи хи

    10 0 Отговор
    "САЩ няма да удължат възможността за сделки с руски петрол след 16 май......"

    ще удължат след 17 май.....

    05:43 25.04.2026

  • 4 Гориил

    13 3 Отговор
    Русия никога не е спазвала ничии санкции, не спазва и няма намерение да го прави. Всеки военен кораб, който се опита да попречи на транспортирането на руски петрол, ще бъде ударен с торпедо или ракета.

    Коментиран от #6

    05:53 25.04.2026

  • 5 ФАКТ

    2 10 Отговор
    САЩ казват на Пуслер кой ще яде от въглища и петрол.

    05:53 25.04.2026

  • 6 765

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Наясно ли си че Франция, Англия и САЩ задържаха и конфискуваха 10 руски танкера и от Русия се чу само мърморе?

    Коментиран от #9, #11, #14

    05:55 25.04.2026

  • 7 Едва

    9 2 Отговор
    ли някой в света, освен ЕС сектата взема насериозно тези американски "лицензи". Особено пък Китай или Индия.

    06:01 25.04.2026

  • 8 Хихи

    5 0 Отговор
    Трейдърите на петролни фючърси правятмного пари в процеса.

    06:05 25.04.2026

  • 9 Гориил

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "765":

    Русия задържа всички ваши танкери в Ормузкия проток.Объркани сте и уплашени, но перспективата е най-мрачната и тревожна.Що се отнася до Франция, тази страхлива страна отдавна е пуснала задържаните танкери обратно в морето, тъй като се е опасявала от саботаж срещу френски кораби по световните морски комуникации.

    06:13 25.04.2026

  • 10 Ново заявление на Бесент

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зико":

    Сащ мразят да мразят.

    06:16 25.04.2026

  • 11 А ти наясно ли си

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "765":

    че практически няма конфискувани танкери от т.н. "сенчест флот" на Русия? Опитаха се да конфискуват един, но си останаха само с опита. Спираха и други танкери, но след ден-два ги пускаха по простата причина, че няма правно основание за задържане и конфискация... Тези две понятия са твърде спорни в юридическата практика и почти никой не се наема да направи нещо в това отношение, просто защото след това следват огромни главоболия за извършителя и години съдебни дела и свързани с плащания на огромни обезщетения...

    06:17 25.04.2026

  • 12 Ха ха

    0 0 Отговор
    Само албанците не са конфискували руски кораби,а руснаците мълчат като пр. ьднали.

    08:10 25.04.2026

  • 13 Хайо

    0 0 Отговор
    Никой ли не забелязва играта на тримата големи ? Сащ няма да удължава ,Русия забранява на Индия и самата тя спира от 1.5 да продава на Европа ,петрол и газ .Какво ще се случи с Европа ? Очаква да го видим сами

    08:20 25.04.2026

  • 14 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "765":

    Посочи ми имената на 10-те руски танкера .Единствено Сащ задържа руски танкер ,на.ш другия ден го освободи и се извиниха на Русия.Всички друго танкери не са руски.Франция сама призна ,че се е качила на мозамбикстки танкер ,а не на руски в Средиземно море .Чете ,бре .

    08:23 25.04.2026