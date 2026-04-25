Скот Бесент: САЩ няма да удължат възможността за сделки с руски петрол след 16 май

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред Асошиейтед прес, че Вашингтон не планира да удължи временното освобождаване от санкции на САЩ за руския петрол и петролни продукти.
„Не мисля, че ще има друго удължаване. Мисля, че руският петрол, който беше натоварен на кораби в морето, е до голяма степен изчерпан“, каза той.
Бесент изключи възможността Министерството на финансите на САЩ да издаде нов генерален лиценз, който временно би позволил продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. „Това няма да се случи по отношение на иранците. Блокадата е в сила; петролът не се извозва“, каза той.
На 12 март Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите върху продажбата на петрол и петролни продукти от Русия, натоварени на кораби преди тази дата. На 19 март то поднови лиценза, добавяйки разпоредби, забраняващи транзакции, включващи няколко региона на Руската федерация, както и Северна Корея и Куба. Лицензът изтече на 11 април. На брифинг в Белия дом на 15 април Бесент заяви, че Вашингтон не планира да удължава освобождаването от санкции за руски и ирански петрол, съхраняван на танкери в морето.
На 17 април обаче Министерството на финансите на САЩ издаде лиценз, позволяващ продажбата, транспортирането и разтоварването на петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на танкери преди 17 април, до 16 май.
05:30 25.04.2026
3 Xи xи хи
ще удължат след 17 май.....
05:43 25.04.2026
05:53 25.04.2026
До коментар #4 от "Гориил":Наясно ли си че Франция, Англия и САЩ задържаха и конфискуваха 10 руски танкера и от Русия се чу само мърморе?
05:55 25.04.2026
До коментар #6 от "765":Русия задържа всички ваши танкери в Ормузкия проток.Объркани сте и уплашени, но перспективата е най-мрачната и тревожна.Що се отнася до Франция, тази страхлива страна отдавна е пуснала задържаните танкери обратно в морето, тъй като се е опасявала от саботаж срещу френски кораби по световните морски комуникации.
06:13 25.04.2026
До коментар #1 от "Зико":Сащ мразят да мразят.
06:16 25.04.2026
11 А ти наясно ли си
До коментар #6 от "765":че практически няма конфискувани танкери от т.н. "сенчест флот" на Русия? Опитаха се да конфискуват един, но си останаха само с опита. Спираха и други танкери, но след ден-два ги пускаха по простата причина, че няма правно основание за задържане и конфискация... Тези две понятия са твърде спорни в юридическата практика и почти никой не се наема да направи нещо в това отношение, просто защото след това следват огромни главоболия за извършителя и години съдебни дела и свързани с плащания на огромни обезщетения...
06:17 25.04.2026
14 Смотльо,
До коментар #6 от "765":Посочи ми имената на 10-те руски танкера .Единствено Сащ задържа руски танкер ,на.ш другия ден го освободи и се извиниха на Русия.Всички друго танкери не са руски.Франция сама призна ,че се е качила на мозамбикстки танкер ,а не на руски в Средиземно море .Чете ,бре .
08:23 25.04.2026