ЦСКА не се отказва от привличането на Чочев

ЦСКА не се е отказал от преговорите за привличането на Ивайло Чочев в следващите дни, научи "Тема Спорт". "Армейците" се интересуват и от досегашния му съотборник Диниш Алмейда, който също се очаква да облече червената фланелка.

Бившият футболист на Палермо все още е на челно място в селекционния списък на ЦСКА и от Борисовата градина ще положат големи усилия, за да си осигурят подписа му. Сериозна пречка е, че Чочев поднови договора си с Лудогорец през ноември, което поставя разградчани в силната позиция при преговорите. Въпреки това червените са уверени, че при желание за трансфер от футболиста, двете страни могат да постигнат споразумение.

Спортно-техническото ръководство на ЦСКА вижда в Чочев не само отлично попълнение за халфовата линия, но и лидер в съблекалнята, който може да изведе отбора на следващото ниво в неговото развитие. Националът носи червената фланелка в периода 2013-2014, като със силните си изяви привлече вниманието на Палермо и заигра в Серия А. Халфът бе опция за армейците през лятото на 2020 г. Тогава той лекуваше тежка контузия, която сложи край на престоя му в Италия. Червеното ръководство обаче не му гласува доверие, а това направи ЦСКА 1948 и юношата на Чавдар Етрополе се отблагодари с отлично представяне, довело до трансфера в Лудогорец през февруари 2024 г.

ЦСКА е отделил сериозна сума за лятна селекция и армейците са готови да платят трансферна сума, за да привлекат Чочев. Развръзка ще има в следващите дни.