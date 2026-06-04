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ЦСКА не се отказва от привличането на Чочев

ЦСКА не се отказва от привличането на Чочев

4 Юни, 2026 23:13 473 2

  • ивайло чочев-
  • цска-
  • трансфер

"Армейците" се интересуват и от досегашния му съотборник Диниш Алмейда, който също се очаква да облече червената фланелка

ЦСКА не се отказва от привличането на Чочев - 1
Снимка: YouTube
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ЦСКА не се е отказал от преговорите за привличането на Ивайло Чочев в следващите дни, научи "Тема Спорт". "Армейците" се интересуват и от досегашния му съотборник Диниш Алмейда, който също се очаква да облече червената фланелка.

Бившият футболист на Палермо все още е на челно място в селекционния списък на ЦСКА и от Борисовата градина ще положат големи усилия, за да си осигурят подписа му. Сериозна пречка е, че Чочев поднови договора си с Лудогорец през ноември, което поставя разградчани в силната позиция при преговорите. Въпреки това червените са уверени, че при желание за трансфер от футболиста, двете страни могат да постигнат споразумение.

Спортно-техническото ръководство на ЦСКА вижда в Чочев не само отлично попълнение за халфовата линия, но и лидер в съблекалнята, който може да изведе отбора на следващото ниво в неговото развитие. Националът носи червената фланелка в периода 2013-2014, като със силните си изяви привлече вниманието на Палермо и заигра в Серия А. Халфът бе опция за армейците през лятото на 2020 г. Тогава той лекуваше тежка контузия, която сложи край на престоя му в Италия. Червеното ръководство обаче не му гласува доверие, а това направи ЦСКА 1948 и юношата на Чавдар Етрополе се отблагодари с отлично представяне, довело до трансфера в Лудогорец през февруари 2024 г.

ЦСКА е отделил сериозна сума за лятна селекция и армейците са готови да платят трансферна сума, за да привлекат Чочев. Развръзка ще има в следващите дни.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКАР

    0 0 Отговор
    Отличен футболист спомням си как наказваше подуенци!

    Коментиран от #2

    23:36 04.06.2026

  • 2 Меси

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСКАР":

    Подуенци са шампиони, а подловчанлии са гола вода и се мислят за цска...

    00:06 05.06.2026

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