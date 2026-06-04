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След смъртта на 18-годишен студент: кой сее гняв в Англия

След смъртта на 18-годишен студент: кой сее гняв в Англия

4 Юни, 2026 19:19 1 615 30

  • хенри новак-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия-
  • найджъл фараж

Обстоятелствата, при които 18-годишният студент Хенри Новак издъхнал пред очите на полицаи в Саутхемптън, са ужасяващи

След смъртта на 18-годишен студент: кой сее гняв в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Студентът Хенри Новак издъхва при арест през декември 2025, след като британската полиция обърква нападателя с жертвата. Сега бяха показани кадри от полицейската камера. В обществото започна дебат за "обратния расизъм".

Обстоятелствата, при които 18-годишният студент Хенри Новак издъхнал пред очите на полицаи в Саутхемптън, са ужасяващи. Той лежал на земята с прободни рани, след като бил намушкан от друг млад мъж сикх. Девет пъти казал на служителите на реда, че е намушкан и не може да диша. Те обаче не му повярвали, първоначално решили, че той е нападателят и му поставили белезници. Малко след това Новак издъхнал. Случаят е от декември 2025, но той отново стана актуален - покрай видеозаписа от камера на униформата на полицаите, който беше показан по време на съдебния процес. Междувременно нападателят бе осъден на доживотен затвор.

"Не мога да дишам" (I can't breathe) бяха и последните думи на афроамериканеца Джордж Флойд, починал през май 2020 в САЩ след брутална полицейска намеса, припомня германската обществена медия АРД. Сега във Великобритания правят паралел със смъртта на Флойд.

Фараж обвинява полицията в "предразсъдъци срещу белите"

Дама мъже, които умират пред очите на полицията: в САЩ – чернокож, в Саутхемптън – бял. И в двата случая полицията се проваля.

След смъртта на Джордж Флойд по целия свят се формира антирасисткото движение Black Lives Matter. А десни подстрекатели, като лидера на дяснопопулистката партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж, сега представят това като "обратен расизъм".

"White lives matter, стига предразсъдъци срещу белите", призовава Фараж във видео. Британската полиция прилага двойни стандарти, а при преследването на престъпления действа по-строго срещу бялото мнозинство, твърди той. Затова Фараж призовава обществото "да реагира с чист, студен гняв".

Единадесет ранени полицаи, двама арестувани

Десният екстремист Томи Робинсън също призова към протести. В Саутхемптън, пред централния полицейски участък, а по-късно и в близост до мястото на инцидента стотици излязоха на улицата. Бяха разбити автомобили, към полицаите в защитно облекло бяха хвърляни кофи за боклук и камъни, единадeсет служители на реда бяха ранени, а двама от протестиращите са задържани.

Видеа са запечатали как разгневената тълпа многократно призовава полицейските сили да почетат с падане на колене паметта на загиналия Хенри Новак, както британските полицаи бяха направили за Джордж Флойд.

Безредиците напомнят за бурното лято на 2024, когато в редица английски градове в продължение на седмици имаше расово мотивирани сблъсъци. Повод за бунтовете тогава беше убийството на три момичета в Саутпорт, Северна Англия. Тогава се стигна до нападения над центрове за настаняване на търсещи убежище, джамии и магазини, държани от мюсюлмани – заради слухове, че извършителят е мюсюлманин, кандидатстващ за убежище. Всъщност нападателят се оказа мъж с корени от Руанда, роден във Великобритания.

Експерт: неравностойно отношение към чернокожите

Социалният психолог Клифърд Стот от Университета Кийл твърди, че полицията все още третира по различен начин чернокожите и белите: вторите биват проверявани по-често на улицата, срещу тях по-често се използват електрошокови палки, по-често умират в полицейски арест и по-често биват обвинявани в сравнение с белите, казва той пред Sky News.

Дълго време британската полиция беше обвинявана в институционален расизъм. Но новите насоки в Police Race Action Act (програма на полицията, целяща премахване на расизма, предубежденията и дискриминацията в полицейските служби – бел.ред.) трябва да помогнат за възстановяване на доверието сред малцинствените групи. Става въпрос за деликатното справяне със ситуации, в които полицаите се сблъскват с различни етнически групи или религии. В никакъв случай не става въпрос за двойни стандарти, уверяват от полицията, пише още АРД.

След случая с Новак обаче тези насоки все пак ще бъдат преразгледани. Неотдавна в Обединеното кралство избухна скандал заради пакистанско-британска престъпна група, чиито престъпления дълго време са били игнорирани от властите - от страх да не бъдат обвинение в расизъм. Лидерката на консервативната опозиция Кеми Баденоч изрази опасенията си, че полицията, преди обвинявана в расизъм, сега в стремежа си да поправrт минали грешки, завива в другата посока.

Стармър осъди безредиците

Неадекватното поведение на полицаите по случая Хенри Новак се разследва от дисциплинарна комисия, а един от служителите вече е напуснал. Според вътрешната министърка Шабана Махмуд друг полицейски служител, който погрешно е бил свързан със случая "Новак", е получил заплахи за убийство и е бил принуден да се премести заедно със семейството си. Близките на убития студент изрично помоли трагедията да не се използва за сеене на омраза и разединение.

Но точно това е целта на Фараж, твърди министър-председателят Киър Стармър от Лейбъристката партия – и това е непростимо. На изслушване в парламента той отхвърли обвинението, че британската полиция прилагала двойни стандарти. Стармър осъди безредиците и нарече атаките срещу полицаи "позорни и напълно неприемливи", посочва АРД.

Фараж: Саутхемптън е само началото

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж обвини Стармър, че игнорира волята на семейство Новак и сее раздор, което е непростимо. Десният популист заяви снощи пред Times Radio, че разцеплението ще се задълбочава, както и че Саутхемптън е само началото. "Ако много млади бели мъже вярват, че полицията е предубедена спрямо тях, тогава само Бог знае докъде ще доведе това. Това трябва да спре."

Фараж, който е известен с това, че умело подбира думите си, добави, че във видеото си е призовал "гневът да се канализира хладнокръвно, а не емоционално". Според него това не било призив към бунт, посочва още АРД.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    41 0 Отговор
    Май тона срещу чуждоконтиненталците в Европа ще го дадат англичаните. "В една зверилница, толерантност означава смърт". Н.Хайтов

    Коментиран от #26

    19:22 04.06.2026

  • 2 Сталин

    40 2 Отговор
    Целия кабинет на Стармър ходят заедно на синагога в северен Лондон в събота , това е всичко което трябва да знаете

    19:22 04.06.2026

  • 3 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    32 0 Отговор
    Нещо не вървят нещата.

    Коментиран от #9

    19:23 04.06.2026

  • 4 Гошо

    24 0 Отговор
    Циганина казал че бил обиден на расистка основа и се защитил ,ама я покажете тия полицай дето са си направили оглуши и са го оставили да умре ей така за назидание

    19:25 04.06.2026

  • 5 Клати Курти

    24 2 Отговор
    Англистан стремително потъва ,скоро вместо крал ще имат Халиф .

    19:25 04.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 0 Отговор
    "Според вътрешната министърка Шабана Махмуд"......

    Коментиран от #15, #17

    19:26 04.06.2026

  • 7 Исторически парк

    10 0 Отговор
    Бежанци ви сеят гняв😉

    19:26 04.06.2026

  • 8 Цензура

    32 0 Отговор
    Мрaзя обрaтняците, но съм гневен и на тяхното търпение !!! Събудете се, бе хора - докога ще търпите - собствените ви политици и ушeви да ви газят в сoбствената ви държава? Ама то и половината ви политици вече са тaлибани, сигурно и половината yшеви? А самият изpoд стармър закриляше пакистaнските недoчoвеци, изнaсилили буквално ХИЛЯДИ деца... защо изобщо го търпите жив? Заловетее го и го пoбийте на кoл !!!

    Коментиран от #14, #21

    19:26 04.06.2026

  • 9 Сталин

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "У КЛУБА НА БОГАТИТЕ":

    В клуба на богатите нещата вървят идеално ,това е хилядолетната мечта на талмудистите да избият белите, щедро финансирани от ционисткия банков кабал които скоро ще пращат гоuте да мрат за ционизма и исраhell,и запомнете както казва Сатаняху, който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит,скоро всички ще бъдете палестинци

    19:27 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    16 0 Отговор
    Обратното броене започва , идват тежки времена за брадатите пришълци.

    19:30 04.06.2026

  • 12 Хмм

    21 0 Отговор
    казва на полицая - прободен съм, не мога да дишам, а полицаят - мисля, че не си, приятелю, вдига го от земята и му надява белезници, той умира - позор!

    19:32 04.06.2026

  • 13 Нагли англичани

    16 1 Отговор
    Англичанките да се изнесат от Англия и да оставят държавата на мнозинството индийски, араби и африканци.

    19:33 04.06.2026

  • 14 Ами

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цензура":

    в Англия навсякъде работят само те, индуси, пакистанци, нигерийци и от Източна Европа, англичаните са на социални помощи, не учат и не работят, у нас е същото, в момента Алибегов ислямизира страната с пакистанци и таджики.

    19:35 04.06.2026

  • 15 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тази ходи с Хиджаб.

    19:36 04.06.2026

  • 16 Анонимен

    13 0 Отговор
    Хората са бесни и заради това, че правителството на Стармър успя да потули случая за половин година. И това след предложението да се идентифицираш на всеки сайт, чрез който можеш да комуникираш с някого.

    19:37 04.06.2026

  • 17 Хмм

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    точно тя е за твърда имиграционна политика и е обвинявана, че това ще доведе до отблъскване на мюсюлманите в страната

    19:40 04.06.2026

  • 18 НА ТЪМНИТЕ ИМ ОМРЪЗНА

    9 1 Отговор
    Само да шлякат белите. Вече им е по-забавно да ги колят.

    19:40 04.06.2026

  • 19 ?????

    12 1 Отговор
    Толкова ми е неинтересно че няма накъде.
    Кой квото си е надробил тва да си сърба.
    Но не очаквах че в рамките на 20-30 години Запада ще почна да залязва по своя вина.
    Повтаря се историята на късната Римската империя, но в ускорен вариант.

    19:46 04.06.2026

  • 20 Пич

    15 0 Отговор
    Още преди години ви казах, че без кръв няма да се мине!!! И че колкото повече се бави отговора срещу камиларите, толкова повече кръв ще се пролее!!! "Прогресивните" геюви от паветата бяха много възмутени, но ще бъде - Или ние тях, или те нас!!!

    19:47 04.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ИВАН

    3 0 Отговор
    Народа е най, Всяка жаба да си знае гйола, е казал, ама никой не го слуша, щото са все умни.

    20:02 04.06.2026

  • 23 ИВАН

    1 0 Отговор
    мъдър

    20:03 04.06.2026

  • 24 Сила

    6 0 Отговор
    По тая логика японците трябва да се разхождат със самурайски мечове а руснаците с калашници , традиционните им оръжия ....!?!

    20:07 04.06.2026

  • 25 Ама то си е такова

    11 0 Отговор
    "...представят това като "обратен расизъм"...."
    И навсякъде в Европа днес го има това... Не само микробританията. В Германия, ако си местен, бял европеец, направил някакво престъпление, законът те смачква по най-тежките параграфи.. НО, ако си хирург от Авганистан, Сирия, Либия, Африка, Ирак и подобни и не си от Европа изобщо, получаваш и за "търсене на пациенти по влаковете", "разместване на хора, маси и палатки" по празниците с товарна кола, "хирургическа практика по улиците на немските градове със случайно избрани, НЕсъгласни на хирург. практика с неизвестен изход" и подобни НИЩО... Такива привилегировани нови граждани на Евро райха, получават "престой в психиатрия" за определено време и "четене на конско Евангелие", докато не разбере "европейските ценности"... Никакъв затвор, никаква смъртна присъда... Докато за същото, един поляк, българин, немец, руснак, чех, словак и т.н... ще получи най-малкото доживотен затвор... Е, какво имаме тогава? Каква е тази правосъдна система, която прави такава огромна разлика при едно и също престъпление??? Разликата е на етнически принцип!

    20:23 04.06.2026

  • 26 Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Какво очакваш от държава, в която вътрешната министърка се казва Шабана Махмуд!? Четете текста!

    20:27 04.06.2026

  • 27 🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ НОВИТЕ "УКРАИНЦИ"!🇺🇦

    5 1 Отговор
    Хахаха.... Дойче зеле, цитат: "..., след като британската полиция обърква НАПАДАТЕЛЯ С ЖЕРТВАТА." 🤣

    Дори и Хенри Новак да е нападнал първи и даже да е намушкал първи другия, щом и той кърви, трябва първо да му се окаже лекарска помощ, както и на другия. А не да му се слагат белезници!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А то на всичкото отгоре е точно обратното - Хемри Новак е жертвата и кърви, а другия е долен лъжец, че и нищо му няма! 🤔

    Коментиран от #28

    20:28 04.06.2026

  • 28 Няма бе

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БЪЛГАРИТЕ СМЕ НОВИТЕ "УКРАИНЦИ"!🇺🇦":

    В този запад, само животът на Джорж Флойд и подобните "има смисъл"... На белите няма изобщо...

    20:35 04.06.2026

  • 29 софиянец

    6 0 Отговор
    Убиецът е сикх. Според тяхната религия, той е длъжен да носи особен нож, казва се карпан. В Кралството носенето на големи ножове е забранено, в случая е 20см. Но в закона има изключение " разрешава се, ако религията го изизсква..." В София от доста време има сикхи също, в чистотата на Соф. община, в строителството и др. Носят ли също тези карпани?? Или ще разберем, като намушкат някого.

    20:41 04.06.2026

  • 30 Да,бе

    0 0 Отговор
    Ей ся Фарадж да вземе да заколи един черен транс гей либераст,че да се оправят нещата...Пък,ако е ислямист и инвалид,пей сърце!

    20:58 04.06.2026

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