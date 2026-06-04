След смъртта на 18-годишен студент: кой сее гняв в Англия

Студентът Хенри Новак издъхва при арест през декември 2025, след като британската полиция обърква нападателя с жертвата. Сега бяха показани кадри от полицейската камера. В обществото започна дебат за "обратния расизъм".

Обстоятелствата, при които 18-годишният студент Хенри Новак издъхнал пред очите на полицаи в Саутхемптън, са ужасяващи. Той лежал на земята с прободни рани, след като бил намушкан от друг млад мъж сикх. Девет пъти казал на служителите на реда, че е намушкан и не може да диша. Те обаче не му повярвали, първоначално решили, че той е нападателят и му поставили белезници. Малко след това Новак издъхнал. Случаят е от декември 2025, но той отново стана актуален - покрай видеозаписа от камера на униформата на полицаите, който беше показан по време на съдебния процес. Междувременно нападателят бе осъден на доживотен затвор.

"Не мога да дишам" (I can't breathe) бяха и последните думи на афроамериканеца Джордж Флойд, починал през май 2020 в САЩ след брутална полицейска намеса, припомня германската обществена медия АРД. Сега във Великобритания правят паралел със смъртта на Флойд.

Фараж обвинява полицията в "предразсъдъци срещу белите"

Дама мъже, които умират пред очите на полицията: в САЩ – чернокож, в Саутхемптън – бял. И в двата случая полицията се проваля.

След смъртта на Джордж Флойд по целия свят се формира антирасисткото движение Black Lives Matter. А десни подстрекатели, като лидера на дяснопопулистката партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж, сега представят това като "обратен расизъм".

"White lives matter, стига предразсъдъци срещу белите", призовава Фараж във видео. Британската полиция прилага двойни стандарти, а при преследването на престъпления действа по-строго срещу бялото мнозинство, твърди той. Затова Фараж призовава обществото "да реагира с чист, студен гняв".

Единадесет ранени полицаи, двама арестувани

Десният екстремист Томи Робинсън също призова към протести. В Саутхемптън, пред централния полицейски участък, а по-късно и в близост до мястото на инцидента стотици излязоха на улицата. Бяха разбити автомобили, към полицаите в защитно облекло бяха хвърляни кофи за боклук и камъни, единадeсет служители на реда бяха ранени, а двама от протестиращите са задържани.

Видеа са запечатали как разгневената тълпа многократно призовава полицейските сили да почетат с падане на колене паметта на загиналия Хенри Новак, както британските полицаи бяха направили за Джордж Флойд.

Безредиците напомнят за бурното лято на 2024, когато в редица английски градове в продължение на седмици имаше расово мотивирани сблъсъци. Повод за бунтовете тогава беше убийството на три момичета в Саутпорт, Северна Англия. Тогава се стигна до нападения над центрове за настаняване на търсещи убежище, джамии и магазини, държани от мюсюлмани – заради слухове, че извършителят е мюсюлманин, кандидатстващ за убежище. Всъщност нападателят се оказа мъж с корени от Руанда, роден във Великобритания.

Експерт: неравностойно отношение към чернокожите

Социалният психолог Клифърд Стот от Университета Кийл твърди, че полицията все още третира по различен начин чернокожите и белите: вторите биват проверявани по-често на улицата, срещу тях по-често се използват електрошокови палки, по-често умират в полицейски арест и по-често биват обвинявани в сравнение с белите, казва той пред Sky News.

Дълго време британската полиция беше обвинявана в институционален расизъм. Но новите насоки в Police Race Action Act (програма на полицията, целяща премахване на расизма, предубежденията и дискриминацията в полицейските служби – бел.ред.) трябва да помогнат за възстановяване на доверието сред малцинствените групи. Става въпрос за деликатното справяне със ситуации, в които полицаите се сблъскват с различни етнически групи или религии. В никакъв случай не става въпрос за двойни стандарти, уверяват от полицията, пише още АРД.

След случая с Новак обаче тези насоки все пак ще бъдат преразгледани. Неотдавна в Обединеното кралство избухна скандал заради пакистанско-британска престъпна група, чиито престъпления дълго време са били игнорирани от властите - от страх да не бъдат обвинение в расизъм. Лидерката на консервативната опозиция Кеми Баденоч изрази опасенията си, че полицията, преди обвинявана в расизъм, сега в стремежа си да поправrт минали грешки, завива в другата посока.

Стармър осъди безредиците

Неадекватното поведение на полицаите по случая Хенри Новак се разследва от дисциплинарна комисия, а един от служителите вече е напуснал. Според вътрешната министърка Шабана Махмуд друг полицейски служител, който погрешно е бил свързан със случая "Новак", е получил заплахи за убийство и е бил принуден да се премести заедно със семейството си. Близките на убития студент изрично помоли трагедията да не се използва за сеене на омраза и разединение.

Но точно това е целта на Фараж, твърди министър-председателят Киър Стармър от Лейбъристката партия – и това е непростимо. На изслушване в парламента той отхвърли обвинението, че британската полиция прилагала двойни стандарти. Стармър осъди безредиците и нарече атаките срещу полицаи "позорни и напълно неприемливи", посочва АРД.

Фараж: Саутхемптън е само началото

Лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж обвини Стармър, че игнорира волята на семейство Новак и сее раздор, което е непростимо. Десният популист заяви снощи пред Times Radio, че разцеплението ще се задълбочава, както и че Саутхемптън е само началото. "Ако много млади бели мъже вярват, че полицията е предубедена спрямо тях, тогава само Бог знае докъде ще доведе това. Това трябва да спре."

Фараж, който е известен с това, че умело подбира думите си, добави, че във видеото си е призовал "гневът да се канализира хладнокръвно, а не емоционално". Според него това не било призив към бунт, посочва още АРД.