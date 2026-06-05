Времето днес, прогноза за петък, 5 юни: Повече слънчеви часове, превалявания с гръмотевици около обяд

Очаква се да има повече слънчеви часове, но около и след обяд, на места отново ще превали и прегърми.
Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София - около 26, по Черноморието - между 21 и 24°. Ще духа - слаб до умерен - източен вятър.
В планините на много места, също главно в следобедните часове, ще има проливни валежи от дъжд и гръмотевици.
До края на седмицата времето ще се задържи променливо.
Сутрин над повечето райони ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има - временно интензивни валежи и гръмотевични бури.
Остава и опасността от градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат - между 25° и 30°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 майкаВИдаЕБА помиярскаа
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #2
04:42 05.06.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "майкаВИдаЕБА помиярскаа":много сте точен приятел
само фГЪЗЪшгиЕБЕТЕ ТРОЛОВЕТЕ жълтопаветни
04:43 05.06.2026