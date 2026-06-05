Времето днес, прогноза за петък, 5 юни: Повече слънчеви часове, превалявания с гръмотевици около обяд

Очаква се да има повече слънчеви часове, но около и след обяд, на места отново ще превали и прегърми.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30°, в София - около 26, по Черноморието - между 21 и 24°. Ще духа - слаб до умерен - източен вятър.

В планините на много места, също главно в следобедните часове, ще има проливни валежи от дъжд и гръмотевици.

До края на седмицата времето ще се задържи променливо.

Сутрин над повечето райони ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има - временно интензивни валежи и гръмотевични бури.

Остава и опасността от градушки. Максималните температури в повечето райони ще бъдат - между 25° и 30°.