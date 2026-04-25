Пирати завзеха танкер с петрол, пътуващ от Персийския залив за Сомалия

Пирати завзеха танкера Honor 25, който е пътувал от Персийския залив за Сомалия.

Инцидентът е станал на около 50 километра от сомалийския бряг между градовете Бербера и Могадишу, съобщи Goobjoog, позовавайки се на източници от държавните служби за сигурност.

Танкерът, който превозва 18 500 тона гориво, е имал екипаж от 17 моряци на борда, включително граждани на Индия, Индонезия, Мианмар, Пакистан и Шри Ланка.

По-рано Организацията за морска търговия на Кралския флот (UKMTO) съобщи за залавянето на танкера край бреговете на Сомалия и посъветва другите кораби да действат с повишено внимание. В известието на UKMTO се посочва, че похитителите на танкера са „преместили кораба на 77 морски мили (143 км) на юг в сомалийските териториални води“.

Този инцидент, отбелязва порталът, бележи първото избухване на пиратството край бреговете на Сомалия от 2011 г. насам, когато международните усилия успешно го потушиха.