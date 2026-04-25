Пирати завзеха танкер с петрол, пътуващ от Персийския залив за Сомалия

25 Април, 2026 20:45, обновена 25 Април, 2026 20:53 465 4

Нападението станало на 50 километра от бреговете на африканската държава

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пирати завзеха танкера Honor 25, който е пътувал от Персийския залив за Сомалия.

Инцидентът е станал на около 50 километра от сомалийския бряг между градовете Бербера и Могадишу, съобщи Goobjoog, позовавайки се на източници от държавните служби за сигурност.

Танкерът, който превозва 18 500 тона гориво, е имал екипаж от 17 моряци на борда, включително граждани на Индия, Индонезия, Мианмар, Пакистан и Шри Ланка.

По-рано Организацията за морска търговия на Кралския флот (UKMTO) съобщи за залавянето на танкера край бреговете на Сомалия и посъветва другите кораби да действат с повишено внимание. В известието на UKMTO се посочва, че похитителите на танкера са „преместили кораба на 77 морски мили (143 км) на юг в сомалийските териториални води“.

Този инцидент, отбелязва порталът, бележи първото избухване на пиратството край бреговете на Сомалия от 2011 г. насам, когато международните усилия успешно го потушиха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много важно

    2 1 Отговор
    Те едни краварски и ционистки пирати краднаха петрола на всички араби и им инсталираха прокси монархии. Ся други пирати крадат от тях, значи са чели приказката за Робин Худ, ученолюбиви хора

    20:57 25.04.2026

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Колко варела са зели?

    20:58 25.04.2026

  • 3 Майна

    2 0 Отговор
    Британски подход , що сте учудени.., там са точно тяхно" канали"

    20:59 25.04.2026

  • 4 Какво толкова?

    1 0 Отговор
    Че това са си типични западни ценности.
    САШ ли не краде чужди танкери, Европа ли?

    21:03 25.04.2026