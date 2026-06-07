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В Албания отново протестираха срещу проекта на Джаред Къшнър

В Албания отново протестираха срещу проекта на Джаред Къшнър

7 Юни, 2026 04:59, обновена 7 Юни, 2026 04:02 512 1

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Президентският зет иска да построи луксозен курорт

В Албания отново протестираха срещу проекта на Джаред Къшнър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компания на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта.

Хората протестират вече седмица в столицата срещу изграждането на курорта на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан, някогашна военна база и част от природния резерват "Карабурун-Сазан", дом на различни видове птици.

Недоволните носеха плакати с надписи "Иванка, върви си!", по повод съпругата на Къшнър Иванка Тръмп, и "Албания не е за продан".

Премиерът Еди Рама омаловажи протестите като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи есперти, а целта е да се създаде нещо уникално.


Албания
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    При нас протести няма. Раята кротува.

    04:05 07.06.2026

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