Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранската армия: Изстреляхме ракети по американски военни кораби в Оманския залив

Иранската армия: Изстреляхме ракети по американски военни кораби в Оманския залив

5 Юни, 2026 18:18 1 380 13

  • иран-
  • сащ-
  • пентагон-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • омански залив-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Инцидентът стана на фона на засиленото напрежение около морската сигурност в района на Иран, като Вашингтон налага санкции срещу иранските петролни доставки, а Техеран многократно отправи заплахи срещу корабоплаването в Ормузкия проток

Иранската армия: Изстреляхме ракети по американски военни кораби в Оманския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военноморските сили на Иран заявиха днес, че са изстреляли предупредителни ракети и дронове по американски бойни кораби в Оманския залив, обвинявайки въоръжените сили на САЩ във възпрепятстване на морския трафик и в задържане на товарни кораби и петролни танкери, предаде Ройтерс, като цитира ирански държавни медии, пише БТА.

По-рано командването на въоръжените сили на САЩ за Индийско‑тихоокеанския регион съобщи, че американски сили са прехванали тази нощ в Индийския океан санкционирания танкер "Давина", който не плава под флага на никоя държава.

"Ще продължим глобалното морско прилагане на санкциите, за да прекъсваме незаконните мрежи и да спираме кораби, които предоставят материална подкрепа на Иран, където и да действат", се казва в публикация на командването в Екс.

Инцидентът стана на фона на засиленото напрежение около морската сигурност в района на Иран, като Вашингтон налага санкции срещу иранските петролни доставки, а Техеран многократно отправи заплахи срещу корабоплаването във и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    25 7 Отговор
    Иранците са храбри войници!
    А американците са посеρковци!

    Коментиран от #8, #10

    18:22 05.06.2026

  • 2 Дориана

    26 6 Отговор
    Много ясно, Тръмп и Натаняху причиниха Световна икономическа криза и война.

    18:23 05.06.2026

  • 3 радвате ме

    17 4 Отговор
    отивам да режа салатката....

    18:28 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 кравар

    18 6 Отговор
    Вдички дронове и ракети са свалени, никой не е достигнал целите, обаче някое и длуго корито се отправя на ремонт. Профилактичен, не за друго.

    18:31 05.06.2026

  • 6 Какво означава

    6 11 Отговор
    предупредителен дрон или ракета?

    Иранците вече взеха да се изхвърлят!

    Ама то има обяснение - въртят Рижавия като пумпал.

    Коментиран от #12

    18:31 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Милен

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Ти да видиш":

    Посеркавци са иранските "мъже", ти забеляза ли че бяна пратили само жени да защитават с телата си електроцентралите и мостовете, а мйжете се скриха като плъхове в бункерите

    18:46 05.06.2026

  • 9 Bloomberg заяви ясно

    10 4 Отговор
    че най-потърпевши ще бъдат европейският съюз и Азия. Но реално погледнато китайците са приятели с Русия а Европейския съюз в момента е враг на всички включително на съединените щати и в лицето на бате Дончо.
    Така че си Дзин ПИН ще се оправи но ние на чело с Урсула вече сме гризнали жестоко дръвцето. Рецесия и икономика на минус.....

    18:48 05.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Кви са тия ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ИЗСТРЕЛИ.
    Че нещо не са разбра

    19:24 05.06.2026

  • 12 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Какво означава":

    Тръмп не предупреждава
    Той гази.

    19:25 05.06.2026

  • 13 Браво на Иран

    0 0 Отговор
    Другият път директно по корабите на това световно зло САЩ!

    20:02 05.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания