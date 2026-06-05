Иранската армия: Изстреляхме ракети по американски военни кораби в Оманския залив

Военноморските сили на Иран заявиха днес, че са изстреляли предупредителни ракети и дронове по американски бойни кораби в Оманския залив, обвинявайки въоръжените сили на САЩ във възпрепятстване на морския трафик и в задържане на товарни кораби и петролни танкери, предаде Ройтерс, като цитира ирански държавни медии, пише БТА.
По-рано командването на въоръжените сили на САЩ за Индийско‑тихоокеанския регион съобщи, че американски сили са прехванали тази нощ в Индийския океан санкционирания танкер "Давина", който не плава под флага на никоя държава.
"Ще продължим глобалното морско прилагане на санкциите, за да прекъсваме незаконните мрежи и да спираме кораби, които предоставят материална подкрепа на Иран, където и да действат", се казва в публикация на командването в Екс.
Инцидентът стана на фона на засиленото напрежение около морската сигурност в района на Иран, като Вашингтон налага санкции срещу иранските петролни доставки, а Техеран многократно отправи заплахи срещу корабоплаването във и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
А американците са посеρковци!
Коментиран от #8, #10
18:22 05.06.2026
2 Дориана
18:23 05.06.2026
3 радвате ме
18:28 05.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 кравар
18:31 05.06.2026
6 Какво означава
Иранците вече взеха да се изхвърлят!
Ама то има обяснение - въртят Рижавия като пумпал.
Коментиран от #12
18:31 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Милен
До коментар #1 от "Ти да видиш":Посеркавци са иранските "мъже", ти забеляза ли че бяна пратили само жени да защитават с телата си електроцентралите и мостовете, а мйжете се скриха като плъхове в бункерите
18:46 05.06.2026
9 Bloomberg заяви ясно
Така че си Дзин ПИН ще се оправи но ние на чело с Урсула вече сме гризнали жестоко дръвцето. Рецесия и икономика на минус.....
18:48 05.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ГОЛЕМ СМЕХ
Че нещо не са разбра
19:24 05.06.2026
12 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Какво означава":Тръмп не предупреждава
Той гази.
19:25 05.06.2026
13 Браво на Иран
20:02 05.06.2026