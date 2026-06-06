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Турски риболовен кораб потъна след атака в Черно море, загина моряк

Турски риболовен кораб потъна след атака в Черно море, загина моряк

6 Юни, 2026 07:36, обновена 6 Юни, 2026 07:43 1 254 19

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  • ранени-
  • черно море

Други четирима са ранени

Турски риболовен кораб потъна след атака в Черно море, загина моряк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При атака срещу турски риболовен кораб в Черно море в петък е загинал един моряк, а четирима други са ранени. Плавателният съд е потънал.

На борда е имало петима рибари. Единият от тях е загубил живота си по време на евакуацията заради получените тежки наранявания.

Нападението срещу „Duru 67“,е извършено западно от полуостров Крим, в близост до град Севастопол. Друг турски риболовен кораб наблизо – „Burak Kaya“, е успял бързо да прибере екипажа от потъващия съд и е потеглил към турското пристанище Инеболу.

По-късно кораб на турската Брегова охрана (TCSG-96) заедно с медицински екип е пресрещнал спасителния съд в морето, за да поеме ранените и тялото на загиналия.

Към този момент турските власти и Командването на бреговата охрана не посочват конкретен извършител и не разкриват точните обстоятелства или оръжието, с което е извършен ударът. Нито една от воюващите страни (Русия или Украйна) не е поела официално отговорност за атаката срещу риболовния съд.

Само седмица по-рано турски товарен кораб също бе ударен с дрон в Черно море, за което Украйна обвини Русия, а Анкара официално предупреди за „неконтролируема ескалация“ в региона.

В края на май бяха докладвани и атаки с дронове срещу петролни танкери в близост до турските брегове.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    24 6 Отговор
    Украинците се разбесняха.

    07:46 06.06.2026

  • 2 Винкело

    21 4 Отговор
    Обяснете - как така пет дрона ги заблудило руското електронно смущаване, а и петте се озовали в пристанището на Констанца.

    Коментиран от #13

    07:47 06.06.2026

  • 3 Цензура

    16 5 Отговор
    Ето защо нацистка укpoпия трябва да бъде yнищoжена или най-малкото лишена от излаз на море !!!

    07:49 06.06.2026

  • 4 Пич

    17 4 Отговор
    Онези кьопавци, украинците, не знаят накъде стрелят!!! И после като направят сакатлък, нагло по хохолски обвиняват руснаците, че били виновни защото им заглушавали дроновете!!! Представяте ли си, каква наглост...?!

    07:50 06.06.2026

  • 5 Без име

    10 2 Отговор
    Не посочвате вие. Най-интелигентните и добродетелни същества на галактиката, наследници на великия @андера го потопиха.

    07:51 06.06.2026

  • 6 Фашистки провокации

    11 4 Отговор
    Урките сакат като да се бие срещу Русия вместо тях. Затова са тези провокации. Те няма да спрат докато не бъдат изнесени всички бандерофашисти и нацисти. Докато зеления наркоман не висне на стълб на Майдана.

    07:51 06.06.2026

  • 7 ЯСНО!

    11 4 Отговор
    Украинците са ги ударили и после 100% ще се разпенявят,че са го извършили руснаците...!

    07:52 06.06.2026

  • 8 Абе

    9 2 Отговор
    Нещо член пети шести седми няма ли, или е мек?

    07:53 06.06.2026

  • 9 Фашистки провокации

    6 2 Отговор
    Урките сакат НАТО да се бие срещу Русия вместо тях. Затова са тези провокации. Те няма да спрат докато не бъдат изнесени всички бандерофашисти и нацисти. Докато зеления наркоман не висне на стълб на Майдана.

    07:53 06.06.2026

  • 10 Щом не пишат, че са руснаците,

    9 3 Отговор
    значи са го атакували или рускоговорящите (урките), или извънземните. От написаното се намеква за извънземните.

    07:53 06.06.2026

  • 11 СЗО

    6 2 Отговор
    Някой усилено се мъчи да разпали войната...

    07:54 06.06.2026

  • 12 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Евреите пращаха и "ирански " ракети по Турция ,сега пак се опитват да ги въвлекат във война от другата страна с "руски" дрон произведен от милите укри някъде в зап Европа ,това лято ще.има и морски дронове ,ол инклузив ми се струва на промоция

    07:55 06.06.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    Лесни е за обяснение ,ама те дни за разбиране от шорошки медии платени с хартиени долари

    07:56 06.06.2026

  • 14 Иван

    1 1 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски ще си признае, ако Турция му даде пет милиарда долара.

    07:58 06.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    3 1 Отговор
    Ако бяха руснаците, досега НАТО да е оревало орталъка!!! Пример - на румънците, укрофашистите им бомбардираха цялото пристанище, а тези мълчат като битирендерасти!!! Сравнете го с румънското врещане когато един дрон, "предполагаемо" руски, удари покрива!!!

    08:00 06.06.2026

  • 17 Хаха

    3 0 Отговор
    И какъв го дири тоя турски "риболовен" кораб до Севастопол, където цял свят знае, че се водят военни действия!?
    Нещо дронове изстрелва отблизо или какво - "лови риба"!?
    Вчера 5 дрона думнаха в пристанището на Констанца, днес по турски кораби около Крим... Да не би руските РЕБ "услужливо" да връщат дроновете към точките на изстрелване...

    08:00 06.06.2026

  • 18 Сзо

    0 0 Отговор
    Интересно че от другата страна на Турция, в една друга война, някой друг пак се опита да въвлече Турция във война като и прати няколко заблудени дрона....

    08:06 06.06.2026

  • 19 Хмм

    0 0 Отговор
    с байрактар?

    08:06 06.06.2026

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