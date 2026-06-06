Турски риболовен кораб потъна след атака в Черно море, загина моряк

При атака срещу турски риболовен кораб в Черно море в петък е загинал един моряк, а четирима други са ранени. Плавателният съд е потънал.

На борда е имало петима рибари. Единият от тях е загубил живота си по време на евакуацията заради получените тежки наранявания.

Нападението срещу „Duru 67“,е извършено западно от полуостров Крим, в близост до град Севастопол. Друг турски риболовен кораб наблизо – „Burak Kaya“, е успял бързо да прибере екипажа от потъващия съд и е потеглил към турското пристанище Инеболу.

По-късно кораб на турската Брегова охрана (TCSG-96) заедно с медицински екип е пресрещнал спасителния съд в морето, за да поеме ранените и тялото на загиналия.

Към този момент турските власти и Командването на бреговата охрана не посочват конкретен извършител и не разкриват точните обстоятелства или оръжието, с което е извършен ударът. Нито една от воюващите страни (Русия или Украйна) не е поела официално отговорност за атаката срещу риболовния съд.

Само седмица по-рано турски товарен кораб също бе ударен с дрон в Черно море, за което Украйна обвини Русия, а Анкара официално предупреди за „неконтролируема ескалация“ в региона.

В края на май бяха докладвани и атаки с дронове срещу петролни танкери в близост до турските брегове.