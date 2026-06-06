Турски риболовен кораб потъна след атака в Черно море, загина моряк

При атака срещу турски риболовен кораб в Черно море в петък е загинал един моряк, а четирима други са ранени. Плавателният съд е потънал.
На борда е имало петима рибари. Единият от тях е загубил живота си по време на евакуацията заради получените тежки наранявания.
Нападението срещу „Duru 67“,е извършено западно от полуостров Крим, в близост до град Севастопол. Друг турски риболовен кораб наблизо – „Burak Kaya“, е успял бързо да прибере екипажа от потъващия съд и е потеглил към турското пристанище Инеболу.
По-късно кораб на турската Брегова охрана (TCSG-96) заедно с медицински екип е пресрещнал спасителния съд в морето, за да поеме ранените и тялото на загиналия.
Към този момент турските власти и Командването на бреговата охрана не посочват конкретен извършител и не разкриват точните обстоятелства или оръжието, с което е извършен ударът. Нито една от воюващите страни (Русия или Украйна) не е поела официално отговорност за атаката срещу риболовния съд.
Само седмица по-рано турски товарен кораб също бе ударен с дрон в Черно море, за което Украйна обвини Русия, а Анкара официално предупреди за „неконтролируема ескалация“ в региона.
В края на май бяха докладвани и атаки с дронове срещу петролни танкери в близост до турските брегове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винкело
07:46 06.06.2026
2 Винкело
Коментиран от #13
07:47 06.06.2026
3 Цензура
07:49 06.06.2026
4 Пич
07:50 06.06.2026
5 Без име
07:51 06.06.2026
6 Фашистки провокации
07:51 06.06.2026
7 ЯСНО!
07:52 06.06.2026
8 Абе
07:53 06.06.2026
9 Фашистки провокации
07:53 06.06.2026
10 Щом не пишат, че са руснаците,
07:53 06.06.2026
11 СЗО
07:54 06.06.2026
12 Kaлпазанин
07:55 06.06.2026
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Винкело":Лесни е за обяснение ,ама те дни за разбиране от шорошки медии платени с хартиени долари
07:56 06.06.2026
14 Иван
07:58 06.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пич
08:00 06.06.2026
17 Хаха
Нещо дронове изстрелва отблизо или какво - "лови риба"!?
Вчера 5 дрона думнаха в пристанището на Констанца, днес по турски кораби около Крим... Да не би руските РЕБ "услужливо" да връщат дроновете към точките на изстрелване...
08:00 06.06.2026
18 Сзо
08:06 06.06.2026
19 Хмм
08:06 06.06.2026