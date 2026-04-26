31-годишният Коул Томас Алън, учител и разработчик на компютърни игри, е стрелецът край масата на Тръмп СНИМКИ

26 Април, 2026 07:40, обновена 26 Април, 2026 07:52 757 2

Мъжът дарил 25 долара за кампанията на Камала Харис през 2024 г.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъжът, заподозрян в откриването на огън на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, е работил като учител и разработчик на видеоигри от Южна Калифорния, според публични регистри.

31-годишният Коул Томас Алън, който живее в предградието на Лос Анджелис Торънс, е идентифициран от правоохранителните органи като въоръжения мъж, обезвреден близо до вечерята, на която се бяха събрали президентът Тръмп, съпругата му Мелания, вицето Ванс и други официални лица, съобщиха два източника, запознати със случая, пред CNN.

Профил в LinkedIn, съответстващ на името и снимката му, го описва като учител на непълен работен ден в C2 Education, компания за подготовка за тестове и уроци. C2 обяви Алън за „учител на месеца“ на компанията през декември 2024 г., според публикации на компанията в социалните медии. Никой не отговори на телефонния номер на C2 късно в събота вечер.

Според профила му в LinkedIn, Алън е завършил Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. с бакалавърска степен по машинно инженерство и е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет - Домингес Хилс миналата година.

Според записи на Федералната избирателна комисия, Алън дарил 25 долара за президентската кампания на Камала Харис през октомври 2024 г.

Според американския прокурор Жанин Пиро, заподозреният ще бъде обвинен в две престъпления.
Полицията смята, че заподозреният е произвел изстрел, въз основа на „предварителна информация“, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.

Полицията съобщи, че заподозреният е имал няколко оръжия, докато е „нападал“ контролно-пропускателен пункт на Тайните служби.

Смята се, че е бил гост във хотел Хилтън - мястото на вечерята на кореспондентите от Белия дом.
Целта на заподозрения е „вероятно част от разследването“, съобщиха правоохранителните органи.
Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че е замесен някой друг“.

Заподозреният стрелец е на лечение в местна болница, каза Баузър.

Тръмп заяви, че е разговарял с агента на Тайните служби на САЩ, който е бил прострелян от „много близко разстояние“ с „много мощен пистолет“. Той каза, че агентът е в „отлична форма“ благодарение на защитата на бронежилетката си.

Директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да споделя „всякаква информация, свързана с това събитие“. ФБР изследва балистични експертизи и дългоцевно оръжие от местопроизшествието и разпитва свидетели, каза Пател.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    гаси лузьра

    07:51 26.04.2026

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Стрелецът е искал президент да бъде друг ционистки боклук-- Камала Харис.

    07:54 26.04.2026