31-годишният Коул Томас Алън, учител и разработчик на компютърни игри, е стрелецът край масата на Тръмп СНИМКИ

Мъжът, заподозрян в откриването на огън на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, е работил като учител и разработчик на видеоигри от Южна Калифорния, според публични регистри.

31-годишният Коул Томас Алън, който живее в предградието на Лос Анджелис Торънс, е идентифициран от правоохранителните органи като въоръжения мъж, обезвреден близо до вечерята, на която се бяха събрали президентът Тръмп, съпругата му Мелания, вицето Ванс и други официални лица, съобщиха два източника, запознати със случая, пред CNN.

Профил в LinkedIn, съответстващ на името и снимката му, го описва като учител на непълен работен ден в C2 Education, компания за подготовка за тестове и уроци. C2 обяви Алън за „учител на месеца“ на компанията през декември 2024 г., според публикации на компанията в социалните медии. Никой не отговори на телефонния номер на C2 късно в събота вечер.

Според профила му в LinkedIn, Алън е завършил Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. с бакалавърска степен по машинно инженерство и е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет - Домингес Хилс миналата година.

Снимка: Фейсбук

Според записи на Федералната избирателна комисия, Алън дарил 25 долара за президентската кампания на Камала Харис през октомври 2024 г.

Според американския прокурор Жанин Пиро, заподозреният ще бъде обвинен в две престъпления.

Полицията смята, че заподозреният е произвел изстрел, въз основа на „предварителна информация“, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.

Полицията съобщи, че заподозреният е имал няколко оръжия, докато е „нападал“ контролно-пропускателен пункт на Тайните служби.

Смята се, че е бил гост във хотел Хилтън - мястото на вечерята на кореспондентите от Белия дом.

Целта на заподозрения е „вероятно част от разследването“, съобщиха правоохранителните органи.

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че е замесен някой друг“.

Заподозреният стрелец е на лечение в местна болница, каза Баузър.

Тръмп заяви, че е разговарял с агента на Тайните служби на САЩ, който е бил прострелян от „много близко разстояние“ с „много мощен пистолет“. Той каза, че агентът е в „отлична форма“ благодарение на защитата на бронежилетката си.

Директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да споделя „всякаква информация, свързана с това събитие“. ФБР изследва балистични експертизи и дългоцевно оръжие от местопроизшествието и разпитва свидетели, каза Пател.

Снимка: Фейсбук