Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО

Румен Миланов, "Прогресивна Бълария": България е в Европа и НАТО

25 Април, 2026 21:06

25 Април, 2026 21:06 1 487 99

Румен Миланов даде висока оценка на действията на служебното правителство и ръководството на МВР за провеждането на честни и справедливи избори

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" няма да водят България към Русия, но са за уважение към Русия, балансирани отношения в интересите на държавата ни. Но ние сме в Европа и в НАТО, заяви ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" в предаването "Говори сега". Той е и най-възрастният от новите депутати и на него е поверена отговорността да открие първото заседание на 52-рото Народно събрание.

ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "За мен е отговорност и предизвикателство. Все пак да застанеш на най-висшия парламентарен форум в Републиката, Народното събрание, и да го откриеш оказва емоционално отношение. Спор няма за това, поне за мен. Може би стечение на обстоятелствата, ще трябва да го открия, тъй като целият живот ми е бил в полза на държавността. Но такава е била съдбата да го отреди."

По повод настояването едно от първите решения на парламента да бъде свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Миланов, който е бил началник на жандармерията, на НСЗБ, и началник на Първия център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет - БОРКОР, обясни, че това не е най-важното действие за новите депутати.

ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "Вижте, дайте да разсъждаваме малко по гледна точка институционално. Първият въпрос. Народните представители, които имат някаква заплаха за тях, следва ли държавата да се грижи за тях, за техните семейства? Най-вероятно отговорът е да. Тук, когато говорим за господин Пеевски и господин Борисов, веднага възниква въпроса какви са опасностите, които са предизвикали да се предприемат тези действия за охрана? Сега не мога да отговоря, но може би Народното събрание, може би Комисията за контрол на службите за сигурност и обществен ред, може би тя да получи тази информация, доколко тя е със степен на достоверност, колко е опасна, колко е актуална към днешна дата, казано образно, и от тогава вече да се предприемат мерки за тази охрана."

Миланов допълни, че от "Прогресивна България" ще преценят качествата на ръководителите на разузнаването и контраразузнаването и тогава ще се реши дали има нужда от смени:

Ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "Могат да бъдат сменени, могат да не бъдат сменени. Но да ги сменяваме така по студията набързо, без да обиждам вашето студио, за това съм и тук, с уважението. Или по вестниците, или по сайтовете, мисля, че е много несериозно. Защото за това стоят определени институции. Там също има хора, които работят успешно. Има и калпазани, както винаги, нали?"

По думите му тези решения ще бъдат взети още преди изтичането на първите 100 дни на новото управление.

Румен Миланов даде висока оценка на действията на служебното правителство и ръководството на МВР за провеждането на честни и справедливи избори. Миланов отговори и на въпроса дали Георги Кандев ще запази поста си на главен секретар на МВР:

Ген. Румен Миланов, "Прогресивна България": "По отношение дали трябва да бъде сменен, това също ще бъде преценено в следващото правителство, кой когато си е свършил работата и оттам винаги ще се даде път на професионализма."


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За съжаление

    17 14 Отговор
    И срам!

    Коментиран от #4, #53

    21:08 25.04.2026

  • 2 си дзън

    33 25 Отговор
    Дай боже БГ да остане в ЕС и НАТО, а не да стане 16-та губерния.

    Коментиран от #19, #32, #63, #97

    21:10 25.04.2026

  • 3 Бау

    25 18 Отговор
    Е сега вече рубладжиите ще си разплетат чорапите от ярост.

    Коментиран от #42

    21:10 25.04.2026

  • 4 Виж сега,

    33 6 Отговор

    До коментар #1 от "За съжаление":

    Когато видя на посъдимата скамейка простата и крадлива Тиква Борисов и крадливото му аверче Пеески с белезници на ръцете и вериги на краката, тогава ще повярвам и на Прогресивна България.

    Коментиран от #13, #28, #36

    21:11 25.04.2026

  • 5 Мокой

    20 3 Отговор
    От ПБ всички са си плюли в устите е все едно и също повтарят, НАТО, ЕС, сякаш ги е страх да не ги заподозрат в ерес някаква.

    21:12 25.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    24 5 Отговор
    Демек Прогресивна - демек лева-либерала българия измамиха 1 милион диванета ;)

    каза ви се е Радев си е НАТОвски генерал

    Коментиран от #14, #83

    21:12 25.04.2026

  • 7 Ком

    11 0 Отговор
    Бойко Борисов уволни Румен Миланов като съветник, но го остави да бори корупцията

    21:12 25.04.2026

  • 8 историк

    6 13 Отговор
    А този е от шпионите които наистина са работили истински за България , а не крадец и лъжец като дон Тиквун !

    21:13 25.04.2026

  • 9 HEРАЗБРАЛ

    20 7 Отговор
    Ама чакай сега, нали "референдум за еврото", "преговори за Украйна", "Крим е руски"? Ко тана ся??? Народе, пий чаша студена вода...

    21:13 25.04.2026

  • 10 Аз съм веган

    16 4 Отговор
    Копейките-излъганите камилчета

    Коментиран от #16

    21:13 25.04.2026

  • 11 Свети Кибик-Юродив

    16 17 Отговор
    Предател! За това ли ви избраха! Връщайте лева и ни изкарвайте от ЕС и НАТО, че ще свършите скоропостижно. И Паметника на Съветската Армия да не го забравите, че "електотратът" си го иска. И нов Мавзолей. Нещо много бързо взехте да се изплъзвате, като мокра връв- комунета второкачествени.

    Коментиран от #30

    21:13 25.04.2026

  • 12 Здрасти

    12 3 Отговор
    И сега следва приказката"аз казах ли ви"..

    21:14 25.04.2026

  • 13 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Виж сега,":

    А ако видя заедно с тях и Драгалевския кюмур и пепедебейските фашисти даже ще гласувам за тях.

    21:14 25.04.2026

  • 14 Софийски селянин,

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Вярно,и този дъртак къде се завира не му ли стига полицейската пенсийка и какво още иска на 77 години...?!

    21:16 25.04.2026

  • 15 .....

    7 0 Отговор
    И един въпрос извън темата...Ако се докажат сигналите на МВР...както каза Радев...Ще покажете ли групова снимка на вашите кандидати за депутати,купували си преференции за да влязат в Народното събрание. ???

    21:16 25.04.2026

  • 16 Хехе

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Аз съм веган":

    Кефите ме жълтопаветните жендери. Квото и да стане все се кефите. Душици.

    21:16 25.04.2026

  • 17 Мунчо

    12 6 Отговор
    Копейките всеки може да ги излъже. Вярват в всяка глупост само да идва от Бензиностанцията

    21:16 25.04.2026

  • 18 ЕС и еСССР

    5 2 Отговор
    Винаги са били на евразийската тектонична плоча
    Двойните агенти в действие

    21:17 25.04.2026

  • 19 оня с коня

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Е сега вече ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ ще си разплетат чорапите от ярост.

    как така уважение към русия?

    Коментиран от #26, #29

    21:18 25.04.2026

  • 20 Вечният русофилски цирк

    14 3 Отговор
    Тръпна в очакване на първото вето на резидента за помощ за Украйна и последващото спиране на западните партньори да купуват оръжие от България и преориентиране към други държави, както и реакцията на хората, стоящи зад оръжейния бизнес у нас, също и работещите в заводите. ✌️

    Коментиран от #21, #33, #38

    21:18 25.04.2026

  • 21 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Вечният русофилски цирк":

    Ще е голям кеф оръжейните олигарси да гризнат дървото.

    Коментиран от #41

    21:19 25.04.2026

  • 22 Ганя Путинофила

    13 2 Отговор
    Всичките комунистически генерали се преселиха при Радев и ПП-ДБ!

    Коментиран от #45, #87

    21:20 25.04.2026

  • 23 Хахахаха

    7 3 Отговор
    Кажете го хиляда пъти на копейките, ЗА ДА ГО РАЗБЕРАТ!

    21:21 25.04.2026

  • 24 заблежително

    7 0 Отговор
    многословен празнодумец - условното наклонение явно му е приоритет

    21:22 25.04.2026

  • 25 Ако

    11 2 Отговор
    теб и другарите ви от БКП , Русия ви е уважила и сте доволни , уважавайте си я ! Но не българския народ , който не уважавате и ви е дойна крава от десетилетия , да ви хрантути за тоя де духа !

    21:22 25.04.2026

  • 26 Хахахаха

    14 7 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Уважение за русия, означава повече снаряди за Украйна, за да поздравяват руснаците! Това се нарича уважение за русия. Ако може и едно уважение за тупин да направим, няма да е лошо.

    21:24 25.04.2026

  • 27 Точните думи на Миланов по БНТ бяха:

    15 2 Отговор
    " Паричките ни са във Франкфрут, дечицата ни работят и учат в Европа, а не в Москва, затова ще сме в ЕС и НАТО"!

    Коментиран от #84

    21:24 25.04.2026

  • 28 само че

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Виж сега,":

    първо да докажат и след това да арестуват,ако сме нормална държава - който е крал да отговаря, но само с доноси и "една жена каза" няма как да стане - така си беше тоно като при соц-а

    21:25 25.04.2026

  • 29 Уважение за русия

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А снарядите се правят от Копейки... 🙂. И после се транспортират и конвоират също от бг копейки.

    Коментиран от #34

    21:25 25.04.2026

  • 30 Хахахаха

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Свети Кибик-Юродив":

    Ако тръгнат да изкарват от ЕС и НАТО, ще видят такъв Майдан, че Майдана в Украйна нищо няма да е!

    Коментиран от #39, #44, #47

    21:26 25.04.2026

  • 31 Опа

    12 0 Отговор
    И тези обърнаха палачинката. Това със снимката на Радев с Путин в изборния ден беше само предизборна кампания.

    21:26 25.04.2026

  • 32 Българин 🇧🇬

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    И правилно ! Харчим пари да храним богатите в НАТО . Значи и нашия глас трябва да се чуе , а не само гласовете на англосаксонски и турски членове на НАТО , които априори са срещу Русия ! Прав е човекът на Радев !

    Коментиран от #37

    21:26 25.04.2026

  • 33 Откъде

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вечният русофилски цирк":

    по-точно ще купуват стари съветски модели оръжия и боеприпаси?
    Може би от Китай? Или пък Северна Корея?

    21:28 25.04.2026

  • 34 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Уважение за русия":

    И техните данъци отиват в помощ на ВСУ! Правилен избор копейки!

    21:28 25.04.2026

  • 35 Почти

    9 4 Отговор
    на 80 години , другаря милиционер няма насит за още , важното за него е да лапа от народа ни , но да уважава Русия ! И той "генерал " !

    21:28 25.04.2026

  • 36 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Виж сега,":

    Няма да го видиш това. Борисов и Пеевски заедно с Радев ще правят правосъдна реформа и избор на нов висш съдебен съвет.

    21:28 25.04.2026

  • 37 Прогресивен Цървул

    8 5 Отговор

    До коментар #32 от "Българин 🇧🇬":

    аа не бъркай копейките с българите моля. Ние с тях нямаме нищо общо. Те са едни проZти макакци😁

    Коментиран от #57

    21:28 25.04.2026

  • 38 е, доходоносен бизнес

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Вечният русофилски цирк":

    като производството на оръжия и припаси и е добро попълнение на бюджета - не може да се забрани продажбата им заради съмнения,че ще са за Украйна,или ще продаваме само на африканските главорези?Важното е да не се нодарява, другото е бизнес и винаги е бил,особено по байтошово време?

    Коментиран от #48

    21:30 25.04.2026

  • 39 Точен си !

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Натото наистина ще умре , ако не позволява на турските си ортаци достъп през България да се месят на Балканите .

    21:30 25.04.2026

  • 40 Военните винаги са получавали всичко

    0 1 Отговор
    Наготово от еСССР и са работили по ГОСТ
    Сега сервилничат пред европа да получават отново всичко наготово

    21:31 25.04.2026

  • 41 Кдкдкдкд

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Военната индустрия е 5% от брутния ни продукт.

    21:31 25.04.2026

  • 42 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бау":

    Яростна ярост , много яростно ще ги разплетат,без да ги събуват.

    21:31 25.04.2026

  • 43 Изкуфял

    4 0 Отговор
    и живеещ в миналия век , няма и да мръдне !

    21:32 25.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 рлодни души

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    повечето ПП-та са си тъмночервени наследници - деца и внуци на номенклатурата, службите,ДС - сладкият живот трябва да продължи и при демокрацията, така че няма защо да се чудите на действията им - трябва хем на тях да е добре, хем и да задоволят тези,които зават парите

    21:32 25.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 г-н Мун

    9 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Ако не е послушен от Брюксел ще му спрат парите и ще стане като с Жан Виденов

    Коментиран от #52

    21:34 25.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ами

    3 0 Отговор
    Едно по едно от ПБ се отказват от ангажиментите си.

    21:35 25.04.2026

  • 50 !!!?

    13 5 Отговор
    Не става въпрос за България и Русия, а за България и отношението й към режима на масовия убиец Путлер !
    За какво уважение към кремълския агресор говори този който продължава да избива украинци и руснаци !!!?

    Коментиран от #62, #89

    21:36 25.04.2026

  • 51 Коста

    6 4 Отговор
    Важното е че Крим е руски. Скоро и Одеса

    21:37 25.04.2026

  • 52 Всъщност

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "г-н Мун":

    Прав си ! ЕС ни накара да си разтурим селското стопанство , индустрията ... Сега зависим от милостта на Кая и Урсула Фекален .

    Коментиран от #54, #55

    21:38 25.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ИСТИНАТА

    8 3 Отговор

    До коментар #52 от "Всъщност":

    Радев дойде като аслан, но ще си тръгне нас.ран!

    21:39 25.04.2026

  • 55 г-н Мун

    10 2 Отговор

    До коментар #52 от "Всъщност":

    В ЕС ни приеха по невнимание. Мислеха, че червените идиоти са понамалели. Явно, грешка. Дано времето натамъни нещата?!

    Коментиран от #86

    21:41 25.04.2026

  • 56 Коста

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Да бе ,да ! 🤔":

    Така е. Печелят 15 човека от борда на директорите. Другите бачкерите получават една средна заплата и се радват. Милиардите отиват извън граница. По медиите гърмят България колко милиарда печели. Печели друг път. Даже данъци не плащат мошениците

    Коментиран от #61

    21:42 25.04.2026

  • 57 Споко , уе !

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Прогресивен Цървул":

    Няма засегнати ! И мнението на русофилите към продажните центаджии е , че евроатлантиците са ибрици на турско - англосаксонския алианс .

    21:43 25.04.2026

  • 58 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "оня с коня":

    А ти що трябва да чакаш, да се мъчиш?? Направо се хвърли от 15-тия етаж и край на мъките ти !!

    21:44 25.04.2026

  • 59 Поради присъствието

    4 0 Отговор
    на подобни, под общото наименование "бивши" държавни елементи и партийни бълхи (скок -подскок), не гласувах за радевата формация. Не вещае нищо градивно и смислено в "стратегическата дълбочина" подобно присъствие!

    21:44 25.04.2026

  • 60 Горски

    4 8 Отговор
    България започна да налага " санкции" на Русия, угодничейки на Урсула. Започна и да изпраща оръжия на Украйна. Чак след това Русия ни обяви за неприятелска страна, което е напълно логично. А малко неутралитет нямаше да е излишен. Та тъжно е когато хора без акъл се опитват да го раздават. Преди да ни заповядат да обичаме Украйна имаше документален филм на БНТ за това как УКРАИНСКАТА армия избива мирни хора в Донбас и Одеса. Точно украинското правителство забрани българският език в училище.

    Коментиран от #64, #66

    21:44 25.04.2026

  • 61 Да бе ,да ! 🤔

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Коста":

    "Средна " ? Ако си я представяш като такава ,каквато натовските ни медии раздуват за "средна работна заплата в България" работниците там ще те черпят !

    21:46 25.04.2026

  • 62 Хи хи

    2 6 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    Че тебе кво ти пука за урките ??

    21:46 25.04.2026

  • 63 Хан Котраг

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Бе ква губерния бе, колхозник😂

    Коментиран от #65, #67

    21:50 25.04.2026

  • 64 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Горски":

    Ми и аз искам неутралитет, но виж че те бутат насила да взимаш страна😂

    21:53 25.04.2026

  • 65 Ювиги

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хан Котраг":

    Не му се сърди ! Келемето се радва да живее в турско - саксонски вилает и да плаща "в еврО" !

    21:53 25.04.2026

  • 66 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Горски":

    И защо трябва да стоим неутрални, когато виждаме, че тази война не е правилна? Да си мълчим?

    Коментиран от #68

    21:53 25.04.2026

  • 67 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Хан Котраг":

    По комунизма, гласяха България за 16 република на СССР! Тогава, когато според вас уж беше независима! Та сега България можеше и да не съществува!

    Коментиран от #70

    21:55 25.04.2026

  • 68 Курабийката

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    Щото е между тях

    21:55 25.04.2026

  • 69 койдазнай

    3 2 Отговор
    Тая Русия, дето толкова е уважавате, колко милиона украинци е избила?
    Защо?

    Коментиран от #71

    21:56 25.04.2026

  • 70 .....

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Хахахаха":

    Оф, бегай евтинджос, за малко да беше изчезнала тотално,ако не е бил 28 Президент на Щатите при Ньойския договор, ама нали сте с пилешки мозъци та не виждаш пред носа си😂

    21:58 25.04.2026

  • 71 Майдан

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "койдазнай":

    Ми те си знаят, какво е ставало между тях.Курабийки, байден ,не може си толкова тъп.

    21:59 25.04.2026

  • 72 Чакаме референдум за Лева, ЕС и НАТО!

    5 8 Отговор
    Този въпрос ще го реши българският народ на референдум, а не Прогресивна България !
    Вие сте за референдум нали !?
    В Словения вече се подготвя референдум за НАТО!

    Коментиран от #73, #79, #81, #82

    22:00 25.04.2026

  • 73 .....

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Чакаме референдум за Лева, ЕС и НАТО!":

    Не бе, ние сме за референдум за независима съдебна система и за закриване на незаконната дпс.

    22:01 25.04.2026

  • 74 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 2 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    22:06 25.04.2026

  • 75 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:10 25.04.2026

  • 76 деНАТОфикация

    1 8 Отговор
    20 годишният договор на България изтече миналият април и вече спокойно можем да напуснем терористичния съюз на НАТО само с предизвестие!

    Коментиран от #78

    22:13 25.04.2026

  • 77 Нехис

    5 1 Отговор
    Да се дава път на професионализма ли?
    При вас, дъртите комуняги, не важеше ли принципът за нашия и вашия човек?

    22:15 25.04.2026

  • 78 Нехис

    4 1 Отговор

    До коментар #76 от "деНАТОфикация":

    Ми напускай го. Заминавай за Сибир, там ще ти се зарадват.

    22:16 25.04.2026

  • 79 Те чекат.. Ман афете

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Чакаме референдум за Лева, ЕС и НАТО!":

    Коф.. референдум ма лепилар.
    гУ..й за монгольята и Пи..дера Ху Йло

    22:16 25.04.2026

  • 80 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 1 Отговор
    ОБИЧАМ ОТЕЧЕСТВОТО ,МРАЗЯ МРЪ$НАТА ПО$Т-КОМУНИ$ТИЧ€$КА-МУТР€Н$КА "държава"!

    ОБЗАЛАГАМ СА,ЧЕ КАР МА ЗЪ фат ма кът НЯМА ДА ИЗКАРА ЦЯЛ МАНДАТ!

    СМЪРТ НА КОМУНИЗМА, СВОБОДА НА НАРОДА!

    22:17 25.04.2026

  • 81 Нехис

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Чакаме референдум за Лева, ЕС и НАТО!":

    Само че ще го реши 20 процента от българския народ - този, платил истински данъци, имащ икономическо или финансово образование или висока обща култура.
    Няма да го решаваш ти с ракийката, празната глава и подареното средно образование.

    22:18 25.04.2026

  • 82 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Чакаме референдум за Лева, ЕС и НАТО!":

    Аз съм за референдум! Но поименно! Ако България гласува ЗА ЕС, русофилите поименно за раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели еврофилите напускат за Европа! Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае кой да напуска България след това. Иначе България никога няма да се оправи! Ще върви една напред, две назад.

    22:19 25.04.2026

  • 83 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    На излъганите русофили -Честито!Лошото е,че може да няма повече шанс да се поправи тая изключителна грешка.

    22:23 25.04.2026

  • 84 Украсяваш нещата,с умалителни...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Точните думи на Миланов по БНТ бяха:":

    Точните думи на Миланов бяха :
    ,,Парите ни са във Франкфрут, децата ни работят и учат в Европа(не каза изобщо-,,а не в Москва"), затова ще сме в ЕС и НАТО"!

    22:23 25.04.2026

  • 85 Мунчовци

    5 1 Отговор
    Ами то е същото - да призоваваш за уважение към Русия на Путин, която уби половин милион украинци, разруши хиляди населени места и превърна стотици градове в руини, разруши стотици църкви и отвлече десетки хиляди украински деца, уби над 1,2 млн. руснаци, е същото като да призоваваш за уважение към Германия на Хитлер.

    22:23 25.04.2026

  • 86 Че то живота ни мина в очакване,ве...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "г-н Мун":

    ,,Дано времето натамъни нещата?!"

    22:26 25.04.2026

  • 87 А ,,генерал" Борисов...

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    ...къде се пресели...?!
    Май в отвъдното...?!

    22:29 25.04.2026

  • 88 Ха сега де...

    3 2 Отговор
    Е колко по балансирани да са отношенията ни със страна обявила ни за врагове? Да им отстъпим триторията на половината България за да балансираме ли?

    22:34 25.04.2026

  • 89 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    също е агресор.

    22:34 25.04.2026

  • 90 Здравко

    1 2 Отговор
    Няма как да ти повярваме защото е съставена основно в ръководството си и най-приближените " деятели " са комунисти от новите които са и олигарси милионери . Разбираме че те отдавна са из всички партии наместени родово ,но поне не приказвайте лъжи . Няма нужда . Делата Ви се виждат ,знаят до сега и от тук нататък ще се гледат съвсем под лупа. Скоро ще си покажете зъбките като всяка ,вече обединена Дс ,социалистическа прослойка и само остатъка от народ дано не Ви остави и в единовластие на есен с избора на Ваш президент. Как социалист,бивш комунист милионер стана Европеец и ще защитава интересите на Европа и народа си е пълен Х. За парите и облагодетелстване във власт с начесано Его е ясно. Сваляте номенклатурата на онези двамата крадци и идва Вашата - Нали ?

    22:36 25.04.2026

  • 91 Без гафове

    2 1 Отговор
    Радев да не прави нищо,както досега и ще си изкара 4 години.

    22:37 25.04.2026

  • 92 А това вече

    3 4 Отговор
    Е огромна грешка. ЕС и Натото, както и еврото не са за нас. Вече ни пречат и е опасно да сме с тези трите.

    Коментиран от #93, #98

    22:37 25.04.2026

  • 93 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "А това вече":

    Е напусни ги! Влака и утре си извън всичко това!

    22:44 25.04.2026

  • 94 Отстрани

    1 2 Отговор
    Първо референдум по главните въпроси и после може празни приказки!
    Българският народ е този който решава, не вие!
    Сега имате мнозинство и нямате оправдание. Не може повече гласът на народа да бъде пренебрегван и опитите за референдум да бъдат нагло потъпквани!!
    Нали това обещавахте!?

    22:45 25.04.2026

  • 95 Жбръм

    0 2 Отговор
    Хайде путbоробu,време е за вечерната молитва към ПYтлapax aakбapy.
    След месец като инсталират военната хунта,ще подготвим нов СПА и уелнес център за путbо-либерали,като за целта ще бъдат изпратени на всички централни площади в градове и села военни ГАЗ 66,ще бъдат паркирани по 5-10 камиона и всички трябва да си вземете сак с дрехи ,малко парички и козметични принадлежности като пасти за зъби и др. и отивате към тях и войниците ще ви поемат в ръце и ще ви качат в каросерията и газ към дунавския остров.Стига толкова 35 години безмислена демокрация.

    22:47 25.04.2026

  • 96 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Р.Миланофф,жалко комунистическо изпраж...., което нищо че вече е с памперси, си остана същият помия.... какъвто е бил винаги,алчен и до.ен гледащ само и единствено държавната хранилка и рушветите.

    22:53 25.04.2026

  • 97 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Е... това е големият проблем в момента -само Господ може да каже ще остане ли България в НАТО и ЕС!?И не заради това че България се колебае -колебливи са и двете организации в момента и само Господ може да каже какво ще стане с тях след 2-3 или повече години!?

    22:54 25.04.2026

  • 98 Да знайш

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "А това вече":

    Най вредна е руската пропаганда от такива като тебе.

    22:55 25.04.2026

  • 99 Варна

    1 0 Отговор
    Чудя се как Р.Радев със сто процентови некадърници и мошеници като тоя е Г.Донев успя да спечели ? Тези са същите боклу... като Тиквата и Прасето.

    22:58 25.04.2026

