Новини
Свят »
Унгария »
Орбан се отказва от депутатското място, иска да остане лидер на ФИДЕС

Орбан се отказва от депутатското място, иска да остане лидер на ФИДЕС

25 Април, 2026 19:48, обновена 25 Април, 2026 21:00 3 572 17

  • виктор орбан-
  • фидес-
  • избори-
  • унгария-
  • парламент

Партията на отиващия си премиер на Унгария ще проведе конгрес на 28 април

Орбан се отказва от депутатското място, иска да остане лидер на ФИДЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Орбан обяви, че се отказва от мястото си на член на унгарския парламент, но възнамерява да остане лидер на Фидес, която преминава в опозиция.

„Мандатът, който получих като първи кандидат в коалиционната листа на Фидес и Християндемократическата народна партия, е на практика парламентарен мандат за Фидес, затова реших да се откажа от него. Необходим съм не в парламента сега, а за реорганизацията на националното партийно движение“, заяви Орбан във видеообръщение, излъчено по унгарските телевизионни канали.

Той отбеляза, че Управителният съвет на Фидес го е поканил да продължи да бъде председател на партията и възнамерява да проведе националния си конгрес през юни.

„Ако конгресът ми изрази доверие, ще бъда готов да изпълня тази задача“, подчерта Орбан.

Премиерът обяви, че ръководителят на кабинета му Гергели Хуяш, който заема поста министър в оттеглящото се унгарско правителство, ще стане лидер на парламентарната група на Фидес. Орбан припомни, че е ръководил партията Фидес от близо четири десетилетия и през това време тя е преживяла „успехи и провали, победи и поражения“.

„Едно обаче остава постоянно: тази общност винаги е била най-сплотената и единна политическа общност в Унгария и тази сплотеност е необходима сега повече от всякога“, добави правителственият глава.

Отиващият си премиер загуби парламентарните избори в Унгария, проведени на 12 април 2026 г.. След 16 години непрекъснато управление, неговата партия ФИДЕС претърпя тежко поражение от проевропейската партия ТИСА, водена от Петер Мадяр.

Като лидер на листата на Фидес, той автоматично получи депутатски мандат.

Партията на Петер Мадяр спечели конституционно мнозинство (141 от 199 места).

Партията на Орбан остава в опозиция със значително намалено представителство — около 52 – 54 места.

Лидерът пое пълна отговорност за провала и свика извънреден конгрес на Фидес на 28 април 2026 г. за реорганизация на партията.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    10 2 Отговор
    Ще заема мястото на кривокраката акушерка.

    19:57 25.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Орбан ще смени Урсула.

    19:57 25.04.2026

  • 3 Име

    3 2 Отговор
    Благодаря!

    19:57 25.04.2026

  • 4 си дзън

    6 13 Отговор
    В лицето на Радев, Орбан има достоен наследник в руския слугинаж.

    Коментиран от #7

    19:58 25.04.2026

  • 5 ОПБАН РЕСПЕКТ

    10 7 Отговор
    Истински боец.

    Коментиран от #11, #12

    19:58 25.04.2026

  • 6 Цвете

    6 8 Отговор
    МЕРАЦИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ. НАПРАВЕТЕ МУ ЕДНА РЕВИЗИЙКА НА ИМОТНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ В ЕДНО СЪС ЗЕТ МУ.ДАНО ПОСЛЕ СЕ ОТКАЖЕ БЪРЗО. 🙈🙉🙊🍷🤔

    Коментиран от #10, #15

    19:58 25.04.2026

  • 7 Гюро Михайлов

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    е англосакси слугинаж и подложка краварска.

    19:59 25.04.2026

  • 8 ОРБАН Е ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЕЦ

    8 5 Отговор
    Милее за добруването на Европа и се бори с брюкселската юдотиня.

    20:00 25.04.2026

  • 9 така така

    4 2 Отговор
    Нашият толуп дали ще има смелост да го направи?

    Коментиран от #13

    20:01 25.04.2026

  • 10 На кой на Наркоманскииий

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    и жена му ли? Колко сте смешни😂🤣😂🤣

    20:01 25.04.2026

  • 11 Точно така е

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "ОПБАН РЕСПЕКТ":

    Не като тукашния лидер на опозиция вече си трае за заплата и сигурност че набута пак и фанд и отпечатъка

    20:02 25.04.2026

  • 12 хгфддфф

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "ОПБАН РЕСПЕКТ":

    Не го харесам

    20:04 25.04.2026

  • 13 Не разбира се

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "така така":

    Той то последно ще използва имунитет пари и ти другите като него
    Все са свински черва омотани и взаимозависими, нямат доблест

    20:05 25.04.2026

  • 14 Баце,

    4 6 Отговор
    У ЗАТВОРА!

    20:05 25.04.2026

  • 15 Тоя ако му направят ревизия -

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    До живот при бай Ставри.

    Коментиран от #17

    20:07 25.04.2026

  • 16 Да ходи

    5 4 Отговор
    в затвора до живот червения милиардер ! Какъв депутат , какви пет лева ?

    20:09 25.04.2026

  • 17 А ДАНО НА ТЕБЕ

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя ако му направят ревизия -":

    Ти направят задна ревизия. Явно ще ти хареса.

    20:09 25.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания