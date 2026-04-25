Орбан се отказва от депутатското място, иска да остане лидер на ФИДЕС

Орбан обяви, че се отказва от мястото си на член на унгарския парламент, но възнамерява да остане лидер на Фидес, която преминава в опозиция.

„Мандатът, който получих като първи кандидат в коалиционната листа на Фидес и Християндемократическата народна партия, е на практика парламентарен мандат за Фидес, затова реших да се откажа от него. Необходим съм не в парламента сега, а за реорганизацията на националното партийно движение“, заяви Орбан във видеообръщение, излъчено по унгарските телевизионни канали.

Той отбеляза, че Управителният съвет на Фидес го е поканил да продължи да бъде председател на партията и възнамерява да проведе националния си конгрес през юни.

„Ако конгресът ми изрази доверие, ще бъда готов да изпълня тази задача“, подчерта Орбан.

Премиерът обяви, че ръководителят на кабинета му Гергели Хуяш, който заема поста министър в оттеглящото се унгарско правителство, ще стане лидер на парламентарната група на Фидес. Орбан припомни, че е ръководил партията Фидес от близо четири десетилетия и през това време тя е преживяла „успехи и провали, победи и поражения“.

„Едно обаче остава постоянно: тази общност винаги е била най-сплотената и единна политическа общност в Унгария и тази сплотеност е необходима сега повече от всякога“, добави правителственият глава.

Отиващият си премиер загуби парламентарните избори в Унгария, проведени на 12 април 2026 г.. След 16 години непрекъснато управление, неговата партия ФИДЕС претърпя тежко поражение от проевропейската партия ТИСА, водена от Петер Мадяр.

Като лидер на листата на Фидес, той автоматично получи депутатски мандат.

Партията на Петер Мадяр спечели конституционно мнозинство (141 от 199 места).

Партията на Орбан остава в опозиция със значително намалено представителство — около 52 – 54 места.

Лидерът пое пълна отговорност за провала и свика извънреден конгрес на Фидес на 28 април 2026 г. за реорганизация на партията.