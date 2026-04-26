Спешно евакуираха Тръмп заради стрелба по време на вечеря с журналисти във Вашингтон. Президентът е невредим ВИДЕО

26 Април, 2026 04:02, обновена 26 Април, 2026 05:00 2 435 5

Инцидентът е станал в същия хотел, където през 1981 г. бе прострелян тогавашният президент на САЩ Роналд Рейгън

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжен мъж е бил обезвреден и задържан при стрелба в хотел „Вашингтон Хилтън“ по време на прием на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на който присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи CNN.

„Министърът на образованието е с мен и нейната охрана потвърди, че е имало стрелец във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън“, каза журналистката Кейтлин Колинс.

Агенти на Тайните служби спешно са евакуирали президента от вечерята на след странен шум в залата.

Събитието е било внезапно прекъснато и всички са били помолени да си тръгнат след няколко ръкопляскания.

По-късно Тайните служби съобщиха, че са „спрели“ въоръжен мъж.

Пресслужбата на Белия дом заяви, че охраната на президента е предупредила за изстрели.

Американският президент от своя страна заяви, че мъжът, който е стрелял на приема, на който е присъствал, е задържан.

Според Fox News изстрелите са били произведени по агент на Тайните служби на САЩ на входа на хотела, близо до металотърсач. Самият прием традиционно се провежда в голямата бална зала в сутерена на хотела.

Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност, съобщиха източници.

Улф Блицър от CNN е бил извън главната бална зала, където се е провеждала вечерята, когато е чул изстрели само от няколко метра. Полицейски служители са го отвели на сигурно място.

Тръмп е отведен на сигурно място и иска да се върне на вечерята, но Тайните служби са против това.

Президентът в публикация в Truth Social заяви, че „стрелец“ на вечерята на кореспондентите в Белия дом е задържан, като същевременно похвали правоохранителните органи. Той настоятелно призовава събитието да продължи.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Тайните служби и правоохранителните органи свършиха фантастична работа. Действаха бързо и смело. Стрелецът беше задържан и аз препоръчах да „ОСТАВИМ ШОУТО ДА ПРОДЪЛЖИ“, но ще се ръководим изцяло от правоохранителните органи. Те ще вземат решение скоро. Независимо от това решение, вечерта ще бъде много по-различна от планираната и просто ще трябва да го направим отново“, каза Тръмп в публикацията си в Truth Social.

Инцидентът се е случил в същия хотел, където Роналд Рейгън беше прострелян преди повече от 40 години и едва не е загуби живота си.

Рейгън беше тежко ранен от Джон Хинкли-младши при опит за покушение, докато напускаше хотел „Вашингтон Хилтън“ на 30 март 1981 г. Огнестрелната пана проби белия му дроб и причини сериозно вътрешно кървене.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се завръща в Белия дом и ще даде пресконференция.

„Правоохранителните органи поискаха да напуснем помещенията, в съответствие с протокола, което ще направим незабавно. Ще дам пресконференция след 30 минути от залата за пресконференции на Белия дом. Първата дама, както и вицепрезидентът, и всички членове на кабинета са в перфектно състояние. Ще говорим с вас след половин час. Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни“, каза той.

Един човек е задържан след стрелба близо до зоната за прожекции на вечерята на кореспондентите от Белия дом, според Тайните служби на САЩ.

„Президентът и първата дама са в безопасност, заедно с всички защитени лица“, се казва в изявление на говорителя Антъни Гулиелми. „Един човек е задържан.“

„Състоянието на замесените все още не е известно и правоохранителните органи активно оценяват ситуацията“, добави той.

Американският лидер не е пострадал при инцидента, според Асошиейтед прес.

Служители на Тайните служби на САЩ са ескортирали Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит от сцената след силни гърмежи.

Стрелбата е станала във фоайето на хотел „Хилтън“ във Вашингтон. Въоръженият мъж е имал „сериозно оръжие“, съобщи CNN.

Американският лидер отбеляза също, че няма пострадали служители на американската администрация.

Първоначално CNN съобщи, че стрелецът е бил убит.

В същото време репортери от пресцентъра на Белия дом, позовавайки се на Тайните служби на САЩ, съобщиха, че стрелецът е задържан.

По-късно Тръмп обяви, че стрелецът е задържан. Това потвърдиха и от Тайните служби.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така така

    13 2 Отговор
    Следващия път може охраната да не успее да си свърши работата.

    04:24 26.04.2026

  • 2 Дудов

    12 1 Отговор
    Народна любов.Все някой ден ще му наме.ят цаката

    04:41 26.04.2026

  • 3 Баба Гошка

    16 1 Отговор
    Цепнаха ли му и лявото ухо? Чакаме новина за попадение в десятката. Защото както е тръгнало, вече иска да натиска червени бутони. Не мой още 2 години и половина да отвлича президенти, да пеотяга алчни пръсти към територии, да пиратства в международни води, да бомм би за плляччка суверенни държави на над 10 000 км от клошшаррника му, дс манипулира борсите за семейна облага, да предизвиква свръх инфлация и дефицит на горива и т.н. "геройства".

    04:49 26.04.2026

  • 4 Гориил

    0 1 Отговор
    Това е пример за това как опашката маха с кучето, как оръжейното лоби отблъсква президента на Съединените щати и показва на света кой управлява страната.

    05:14 26.04.2026

  • 5 Друга медия

    1 0 Отговор
    „Мъжът, който се опита да стреля на приема на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, беше 31-годишният Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, и той е в ареста“,

    05:21 26.04.2026