Спешно евакуираха Тръмп заради стрелба по време на вечеря с журналисти във Вашингтон. Президентът е невредим ВИДЕО

Въоръжен мъж е бил обезвреден и задържан при стрелба в хотел „Вашингтон Хилтън“ по време на прием на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, на който присъстваше президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщи CNN.

„Министърът на образованието е с мен и нейната охрана потвърди, че е имало стрелец във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън“, каза журналистката Кейтлин Колинс.

Агенти на Тайните служби спешно са евакуирали президента от вечерята на след странен шум в залата.

Събитието е било внезапно прекъснато и всички са били помолени да си тръгнат след няколко ръкопляскания.

По-късно Тайните служби съобщиха, че са „спрели“ въоръжен мъж.

Пресслужбата на Белия дом заяви, че охраната на президента е предупредила за изстрели.

Американският президент от своя страна заяви, че мъжът, който е стрелял на приема, на който е присъствал, е задържан.

Според Fox News изстрелите са били произведени по агент на Тайните служби на САЩ на входа на хотела, близо до металотърсач. Самият прием традиционно се провежда в голямата бална зала в сутерена на хотела.

Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност, съобщиха източници.

Улф Блицър от CNN е бил извън главната бална зала, където се е провеждала вечерята, когато е чул изстрели само от няколко метра. Полицейски служители са го отвели на сигурно място.

Тръмп е отведен на сигурно място и иска да се върне на вечерята, но Тайните служби са против това.

Президентът в публикация в Truth Social заяви, че „стрелец“ на вечерята на кореспондентите в Белия дом е задържан, като същевременно похвали правоохранителните органи. Той настоятелно призовава събитието да продължи.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Тайните служби и правоохранителните органи свършиха фантастична работа. Действаха бързо и смело. Стрелецът беше задържан и аз препоръчах да „ОСТАВИМ ШОУТО ДА ПРОДЪЛЖИ“, но ще се ръководим изцяло от правоохранителните органи. Те ще вземат решение скоро. Независимо от това решение, вечерта ще бъде много по-различна от планираната и просто ще трябва да го направим отново“, каза Тръмп в публикацията си в Truth Social.

Инцидентът се е случил в същия хотел, където Роналд Рейгън беше прострелян преди повече от 40 години и едва не е загуби живота си.

Рейгън беше тежко ранен от Джон Хинкли-младши при опит за покушение, докато напускаше хотел „Вашингтон Хилтън“ на 30 март 1981 г. Огнестрелната пана проби белия му дроб и причини сериозно вътрешно кървене.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че се завръща в Белия дом и ще даде пресконференция.

„Правоохранителните органи поискаха да напуснем помещенията, в съответствие с протокола, което ще направим незабавно. Ще дам пресконференция след 30 минути от залата за пресконференции на Белия дом. Първата дама, както и вицепрезидентът, и всички членове на кабинета са в перфектно състояние. Ще говорим с вас след половин час. Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни“, каза той.

Един човек е задържан след стрелба близо до зоната за прожекции на вечерята на кореспондентите от Белия дом, според Тайните служби на САЩ.

„Президентът и първата дама са в безопасност, заедно с всички защитени лица“, се казва в изявление на говорителя Антъни Гулиелми. „Един човек е задържан.“

„Състоянието на замесените все още не е известно и правоохранителните органи активно оценяват ситуацията“, добави той.

Служители на Тайните служби на САЩ са ескортирали Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит от сцената след силни гърмежи.

Стрелбата е станала във фоайето на хотел „Хилтън“ във Вашингтон. Въоръженият мъж е имал „сериозно оръжие“, съобщи CNN.

Американският лидер отбеляза също, че няма пострадали служители на американската администрация.

Първоначално CNN съобщи, че стрелецът е бил убит.

В същото време репортери от пресцентъра на Белия дом, позовавайки се на Тайните служби на САЩ, съобщиха, че стрелецът е задържан.

