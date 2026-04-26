"Пирогов": Изключително тежко остава състоянието на момчето, пострадало при инцидент в района на НДК

"Пирогов": Изключително тежко остава състоянието на момчето, пострадало при инцидент в района на НДК

26 Април, 2026 09:16 859 8

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента

"Пирогов": Изключително тежко остава състоянието на момчето, пострадало при инцидент в района на НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма промяна в състоянието на 14-годишния пациент, който пострада при инцидент в района на НДК на 24 април, петък, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов".

Момчето остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи, припомни БТА.

В петък от МВР съобщиха, че 14-годишното момче е паднало от парапет в района на Националния дворец на културата. То беше прието в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.

От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 3 Отговор
    Паднало или бутнато?

    09:18 26.04.2026

  • 2 мъкаааа

    2 0 Отговор
    Лошо!

    09:23 26.04.2026

  • 3 ех мисирки мисирки

    0 0 Отговор
    нами беше момиче? и нали беше блъснато? вие май изобщо не знаете какво публикуватв…

    09:24 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е

    0 0 Отговор
    Корупцията убива

    09:32 26.04.2026

  • 6 Този парапет

    1 0 Отговор
    е сигурно от на Бай Тошо времето, ако пък не е още по-зле сигурно е захванат с дюбели за кухненско пак да спестим 100лв.Дано се оправи момчето.Сега всички започват по-веригата да вдигат ръце.Парапета е на извънземните те го стопанисват.

    09:45 26.04.2026

  • 7 един

    1 0 Отговор
    Трагедия голяма,дано Бог да помогне на пострадалото момче да се възстанови и оздравее!

    09:45 26.04.2026

  • 8 Георги Илиев Митев

    1 0 Отговор
    Този случай е ярък показател за състоянието на държавата ни след управлението на комуниста и член на репресивните служби от времето на социализма и тоталитаризма на другаря Тодор Живков другаря Бойко Борисов и неговите коалиционни партньори и бизнесмени ! Пълна и повсеместна разруха и крайно обедняване на обикновените българи от български произход, което доведе до по-бързата им смърт !

    10:06 26.04.2026

