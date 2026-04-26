"Пирогов": Изключително тежко остава състоянието на момчето, пострадало при инцидент в района на НДК

Няма промяна в състоянието на 14-годишния пациент, който пострада при инцидент в района на НДК на 24 април, петък, съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов".
Момчето остава в детската реанимация на "Пирогов" в изключително тежко състояние. Детето беше настанено там след дълга операция, която беше направена по спешност в петък срещу събота екип неврохирурзи, припомни БТА.
В петък от МВР съобщиха, че 14-годишното момче е паднало от парапет в района на Националния дворец на културата. То беше прието в Детска противошокова зала в кома, с височинна травма.
От НДК информираха, че извършват вътрешна проверка на състоянието на съоръженията след инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
09:18 26.04.2026
2 мъкаааа
09:23 26.04.2026
3 ех мисирки мисирки
09:24 26.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е
09:32 26.04.2026
6 Този парапет
09:45 26.04.2026
7 един
09:45 26.04.2026
8 Георги Илиев Митев
10:06 26.04.2026