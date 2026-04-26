Новини
Любопитно »
Преди 234 г. на площада „Грев“ в Париж е извършена първата екзекуция с гилотина

26 Април, 2026 09:12 688 10

  • париж-
  • гилотина-
  • жозеф игнас гилотен-
  • екзекуция

Преди 234 г. на площада „Грев" в Париж е извършена първата екзекуция с гилотина
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

На 25 април 1792 г. на площада „Грев“ в Париж е извършена първата екзекуция с гилотина. Нейната „премиера“ бележи повратна точка в историята на правосъдието. Първата жертва е осъденият Никола Жак Пелетие, разбойник, нападнал пътник с нож.

Машината е въведена по предложение на д-р Жозеф Игнас Гилотен. Целта му била да замени мъчителните методи (като разпъване на колело или обесване) с бързо и „демократично“ наказание, еднакво за всички социални класи.

Парадоксално, при първото изпълнение хората останали разочаровани. Екзекуцията станала толкова бързо, че зрителите, свикнали с дълги зрелища, започнали да скандират: „Върнете ни дървените бесилки!“.

Списъкът на известните личности, екзекутирани с гилотина, е дълъг, тъй като по време на Френската революция тя се превръща в основен инструмент за наказание на политически опоненти, аристократи и дори на самите революционери.

Сред най-популярните фигури, лишени от глава, са кралските особи Луи XVI (1793 г.) - последният френски крал преди Революцията, осъден за държавна измяна; Мария Антоанета (1793 г.) - съъпругата на Луи XVI, екзекутирана девет месеца след него; Луи-Филип II Орлеански (Филип Егалите) - братовчед на краля, който гласува за неговата смърт, но по-късно сам става жертва на гилотината. Сред обезглавените да революционните лидери Максимилиан Робеспиер (1794 г.) - лицето на „Големия терор“, който в крайна сметка сам е изпратен на ешафода след преврата от 9-ти термидор; Жорж Дантон (1794 г.) - един от най-влиятелните оратори и водачи на Революцията, екзекутиран по заповед на Робеспиер заради призиви за умереност, Луи Антоан дьо Сен Жуст (1794 г.) - близък съюзник на Робеспиер, известен като „Архангела на терора“; Камий Демулен (1794 г.) - журналист и революционер, екзекутиран заедно с Дантон.

Интелектуалци и учени също намират смъртта си с новата зловеща машина. Сред тях са Антоан Лавоазие (1794 г.) - „Бащата на съвременната химия“, екзекутиран заради ролята си на събирач на данъци (генерален откупчик); Андре Шение (1794 г.) - поет, екзекутиран само три дни преди падането на Робеспиер; Олимп дьо Гуж (1793 г.) - автор на „Декларация за правата на жената и гражданката“ и борец за правата на жените.

Други исторически личности, приключили живота си на гилотината, са Шарлот Корде (1793 г.) - убийцата на революционера Жан-Пол Марат,; Мадам дю Бари (1793 г.) - последната официална любовница на Луи XV.

Последният човек, екзекутиран с гилотина във Франция (и изобщо в Европа), е Хамид Джандуби през 1977 г.. Смъртното наказание в страната е официално отменено през 1981 г..

Често срещан мит е, че д-р Жозеф-Игнас Гилотен е екзекутиран със своето творение - той умира от естествена смърт на 75-годишна възраст през 1814 г. в Париж вследствие на инфекция (карбункул) на рамото.

Митът вероятно се дължи на съвпадение на имената. По време на Големия терор е екзекутиран друг лекар на име Ж. М. В. Гилотен (от Лион), който няма роднинска връзка с него.

Самият доктор всъщност не е изобретил машината (тя е проектирана от Антоан Луи), а само е предложил използването ѝ като по-хуманна и еднаква за всички класи алтернатива на мъчителните методи за екзекуция. Той лично е бил противник на смъртното наказание и до края на живота си е съжалявал, че името му е останало свързано с този инструмент на смъртта.

След смъртта му семейството му е било толкова обременено от асоциацията с машината, че дори е подало официална молба до френското правителство тя да бъде преименувана. След като им е отказано, те решават да сменят собствената си фамилия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    9 0 Отговор
    Само доктор Гилотин ще излекува нашите политици от клептоманията !!

    09:19 26.04.2026

  • 2 Иновации и растеж

    6 0 Отговор
    От синдиката на палачите във Франция са се оплакали от лоши условия на труд и ниски заплати, затова се е наложила автоматизация на производството.

    09:23 26.04.2026

  • 3 реване

    1 0 Отговор
    И нас какво ни интересува това? Днес вместо гилотини се използват автомобили.

    09:25 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    2 0 Отговор
    Скоро отново ще стане същото. И не само у Францето. От там ще се почне, но ще мине по цяла Европа и най-вече, Брюксел. Към списъка на "вип"-персоните "лишени от глава" ще се добавят Урсули, Каи, Мелони, Макарони, Шолцове и прочее. В същност, последните НЕ МОГАТ да бъдат лишени от глава, понеже са се родили без.
    А народът ще се кефи и ще вика "„Върнете ни дървените бесилки!“

    09:35 26.04.2026

  • 6 герап

    4 0 Отговор
    В България вместо гилотина и един куршум в главата на престъпника върши работа.

    09:35 26.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    Щом завиждаш , направи си план и директно в хотела , дето си описал. Тълпата много добре я описват в статията. Разочарована от шоуто. И сега сте си същите. Държавата само хаби средства за обучение на юристи. Улицата не си играе, мята въжето на първото дърво и се кефи, как някой преритва в предсмъртна конвулсия.

    09:37 26.04.2026

  • 8 бомбата

    1 0 Отговор
    И железни да са бесилките,важното е въжето с примката.

    09:37 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 монтьор

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Така ще стане май.На атентаторите от гара Буново нали им вдигнаха паметник.За това,че взривиха вагона за майки с деца.

    10:11 26.04.2026