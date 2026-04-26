Новини
Свят »
САЩ »
След обезвреждането на стрелеца: ФБР призова обществеността да сподели „всякаква информация, свързана с това събитие“

26 Април, 2026 06:13, обновена 26 Април, 2026 06:31 1 458 14

  • сащ-
  • фбр-
  • тръмп-
  • каш пател-
  • стрелба-
  • вашингтон

Заподозреният вероятно ще бъде обвинен скоро, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След задържането на въоръжения мъж на вечерята на кореспондентите в Белия дом, директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да сподели „всякаква информация, свързана с това събитие“.

ФБР разглежда балистични експертизи и дългоцевно оръжие от местопрестъплението и разпитва свидетели, каза Пател.

„Няма твърде малка информация, няма твърде неадекватна информация“, каза той. „Ще оценим всичко. Ще проведем и интервюта на онези, които са били там, и ако някое от тези лица има информация, моля, да се свърже с правоохранителните органи – ФБР, Столичното полицейско управление.“

Той добави, че следователите ще проучат „задълбочено“ миналото на заподозрения.

Очевидец казва, че въоръжен мъж е бил извън контролния пункт, когато е станала стрелбата

Мъжът, заподозрян в откриване на огън на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, вероятно ще бъде обвинен скоро, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш.

„Обвиненията би трябвало да са очевидни, предвид поведението. Но както ще чуете, ще има множество обвинения около стрелбата, притежанието на огнестрелни оръжия и всичко друго, което можем да намерим срещу този човек“, каза Бланш.

Разследването продължава, добави той.

„Тази вечер видяхте най-лошото и най-доброто от тази страна“, каза Бланш. „Видяхте най-лошото от действията на този страхливец, за когото президентът току-що говори. Но видяхте и най-доброто, защото видяхте органите на реда да правят точно това, което се очаква от тях.“

Ерин Тийлман, която присъства на събитието, каза пред CNN, че е видяла мъж, носещ пушка с пълнители на рамото си, да пада на земята, след като е бил застрелян от охраната.

Тя каза, че е чула три изстрела, произведени по мъжа, но не видяла ясно дали мъжът е стрелял.

По-рано Тръмп беше бързо ескортиран и отведен на сигурно място в хотел „Вашингтон Хилтън“, като се надяваше да се върне на събитието, докато правоохранителните органи не препоръчат друго.

Видеоклип заснема президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп да разговарят с американския менталист Оз Пърлман мигове преди стрелбата.

Във видеото, докато Пърлман говори с Тръмп, всички внезапно реагират на силен шум; по лицата на Мелания и Пърлман се виждат шокирани гримаси, преди охраната да изведе президента.

В друго видео присъстващите са седнали на маси, когато от задната част на залата избухва силен шум, карайки хората да се скрият под масите.

„Сигурността на събитие като това е на слоеве. Слоевете започват отвън. Те стават по-дебели, когато влизате в сградата“, заяви Джон Милър, главен анализатор на правоприлагащите органи на CNN.

Служителите на магнитометрите са на „първата линия“ на процеса на проверка, но са част от тълпата, „което означава, че не могат да бъдат въоръжени“, обясни Милър.

Това униформено подразделение на Тайните служби носи бели ризи, черни панталони и значки и „изглежда като нормална полиция“. Освен тях са цивилните агенти на Тайните служби, които охраняват президента и са разпръснати из цялата сграда, добави той.

„Така че не знаем кой е участвал в първоначалната конфронтация, но има известна вероятност сблъсъкът да е започнал с униформеното подразделение на тези магнитометри", каза Милър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    6 0 Отговор
    Четирима американски президенти са убити по време на мандата си: Ейбрахам Линкълн (1865), Джеймс Гарфийлд (1881), Уилям Маккинли (1901) и Джон Кенеди (1963). Историята помни множество покушения и опити за убийство, включително срещу Теодор Рузвелт, Франклин Рузвелт, Джералд Форд, Роналд Рейгън (1981) и Доналд Тръмп (2024).

    Коментиран от #10

    06:22 26.04.2026

  • 2 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Клоуните играят в цирка ,и това е част от цирковото представление ..иначе как да накараме обществото да повярва в противното

    06:25 26.04.2026

  • 3 Гост

    15 0 Отговор
    Щом и на американците им писна от клоунските номера на деменчавия..............крайно време е да подава оставка за да оцелее!

    06:25 26.04.2026

  • 4 Ройтерс

    9 0 Отговор
    Обществеността чака вие да я информирате,сахиб!:))

    06:26 26.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    Фуража в краваррия е на свършване, каубойците няма от къде да грабят повече, само пиратстването не стига. Кравите огладняха и озлобяха.

    06:37 26.04.2026

  • 6 Майстори на

    8 0 Отговор
    организираните покушения. Сега тоя могат да го изкарат от всякаква народност и да нападнат държавата. Например лицето е кубинец и бам утре нападат Куба. Всички знаем за конспирацият 911 и как се започва "оправдана" война.

    06:45 26.04.2026

  • 7 Кокорчо

    4 3 Отговор
    Този защо е все облещен като мен? Откраднал ми е патента!

    07:06 26.04.2026

  • 8 Дзак

    1 0 Отговор
    А тук един човек изнасилил жена си. Останалото е известно.

    07:30 26.04.2026

  • 9 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Тоя шеф на ФБР пакистанец ли е бре? Той пó м.нагал от потенциалните по Тръмп стрелци:)

    Коментиран от #14

    07:33 26.04.2026

  • 10 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Ама са убити ,защото не са слушкали, а тромпета слуша и още как. Едрият световен капитал ги е очистил, а не случайни хора както се опитват да ни внушат.

    07:35 26.04.2026

  • 11 Црън арапин

    1 2 Отговор
    МънгустЪта на снимката ли е стрелеца?

    07:45 26.04.2026

  • 12 ГЕН АТАНАСОВ ВИСОКИЯ

    0 1 Отговор
    И аз искам да споделя информация. Няма връзка със случая, но много искам да изпия някой.

    07:47 26.04.2026

  • 13 Скоро

    1 0 Отговор
    клоунадата на този самозабравил се рижавдерибей скоро ще приключи, блякаво, с леко пурпурни нюанси

    07:52 26.04.2026

  • 14 Син

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Казанлъшкия":

    на индийски пришелци , които преди да дойдат в Америка , са живели в Уганда .

    07:52 26.04.2026