След обезвреждането на стрелеца: ФБР призова обществеността да сподели „всякаква информация, свързана с това събитие“

След задържането на въоръжения мъж на вечерята на кореспондентите в Белия дом, директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да сподели „всякаква информация, свързана с това събитие“.

ФБР разглежда балистични експертизи и дългоцевно оръжие от местопрестъплението и разпитва свидетели, каза Пател.

„Няма твърде малка информация, няма твърде неадекватна информация“, каза той. „Ще оценим всичко. Ще проведем и интервюта на онези, които са били там, и ако някое от тези лица има информация, моля, да се свърже с правоохранителните органи – ФБР, Столичното полицейско управление.“

Той добави, че следователите ще проучат „задълбочено“ миналото на заподозрения.

Очевидец казва, че въоръжен мъж е бил извън контролния пункт, когато е станала стрелбата

Мъжът, заподозрян в откриване на огън на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, вероятно ще бъде обвинен скоро, заяви изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш.

„Обвиненията би трябвало да са очевидни, предвид поведението. Но както ще чуете, ще има множество обвинения около стрелбата, притежанието на огнестрелни оръжия и всичко друго, което можем да намерим срещу този човек“, каза Бланш.

Разследването продължава, добави той.

„Тази вечер видяхте най-лошото и най-доброто от тази страна“, каза Бланш. „Видяхте най-лошото от действията на този страхливец, за когото президентът току-що говори. Но видяхте и най-доброто, защото видяхте органите на реда да правят точно това, което се очаква от тях.“

Ерин Тийлман, която присъства на събитието, каза пред CNN, че е видяла мъж, носещ пушка с пълнители на рамото си, да пада на земята, след като е бил застрелян от охраната.

Тя каза, че е чула три изстрела, произведени по мъжа, но не видяла ясно дали мъжът е стрелял.

По-рано Тръмп беше бързо ескортиран и отведен на сигурно място в хотел „Вашингтон Хилтън“, като се надяваше да се върне на събитието, докато правоохранителните органи не препоръчат друго.

Видеоклип заснема президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп да разговарят с американския менталист Оз Пърлман мигове преди стрелбата.

Във видеото, докато Пърлман говори с Тръмп, всички внезапно реагират на силен шум; по лицата на Мелания и Пърлман се виждат шокирани гримаси, преди охраната да изведе президента.

В друго видео присъстващите са седнали на маси, когато от задната част на залата избухва силен шум, карайки хората да се скрият под масите.

„Сигурността на събитие като това е на слоеве. Слоевете започват отвън. Те стават по-дебели, когато влизате в сградата“, заяви Джон Милър, главен анализатор на правоприлагащите органи на CNN.

Служителите на магнитометрите са на „първата линия“ на процеса на проверка, но са част от тълпата, „което означава, че не могат да бъдат въоръжени“, обясни Милър.

Това униформено подразделение на Тайните служби носи бели ризи, черни панталони и значки и „изглежда като нормална полиция“. Освен тях са цивилните агенти на Тайните служби, които охраняват президента и са разпръснати из цялата сграда, добави той.

„Така че не знаем кой е участвал в първоначалната конфронтация, но има известна вероятност сблъсъкът да е започнал с униформеното подразделение на тези магнитометри", каза Милър.