Експерти: Възстановяването на Украйна ще струва $800 милиарда

Украйна ще се нуждае от над 800 милиарда долара за възстановяване, а привличането на такива средства и инвеститори ще бъде изключително трудно поради ниския кредитен рейтинг на страната, политическата нестабилност и икономическата слабост.
Това съобщи украинското издание Strana, позовавайки се на анализ на международната консултантска фирма McKinsey.
Инвеститорите са възпрепятствани от няколко фактора: риск от обезценяване на активите, прекъсване на проекти, политическа нестабилност, валутни колебания, икономическа слабост и регулаторна несигурност. Дори след края на военните действия се очаква тези рискове да продължат, обяснява изданието.
Според Strana, ключовият период на възстановяване е през първите пет години. През това време ще са необходими приблизително 360 милиарда долара от вътрешни и външни източници, за да се подпомогне икономиката и да се избегне продължителна стагнация.
Основният проблем на Украйна ще бъде липсата на вътрешни ресурси: държавният бюджет ще бъде ограничен, а местните предприятия и финансовият пазар няма да могат да осигурят необходимото ниво на инвестиции. Банките и инвеститорите ще бъдат предпазливи, а заемите ще станат скъпи поради ниските кредитни рейтинги и общото ниво на риск.
Strana подчерта, че настоящите механизми за финансиране на Украйна са неподходящи за текущите нужди. Те са насочени предимно към малкия и средния бизнес, докато големите инфраструктурни проекти остават без достатъчна подкрепа.
Според консултантска компания, дори при оптимистичен сценарий, първоначалният обем на частните инвестиции в Украйна се оценява само на приблизително 2 милиарда долара, което означава, че възстановяването ще бъде изключително зависимо от международни институции, способни да наберат по-значителни средства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Ко речи...,Ко...?!
А Урсула каза :
,,Ще помагаме на Украйна толкова и до когато е необходимо!"...!
Значи ще ни ошушка и оглозга до кости,наливайки в бездънната каца-,,Украйна"...😨😓😨
