Експерти: Възстановяването на Украйна ще струва $800 милиарда
25 Април, 2026 20:34, обновена 25 Април, 2026 20:44 529 48

Привличането на такива средства и инвеститори ще бъде изключително трудно, смятат от консултантската фирма McKinsey

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще се нуждае от над 800 милиарда долара за възстановяване, а привличането на такива средства и инвеститори ще бъде изключително трудно поради ниския кредитен рейтинг на страната, политическата нестабилност и икономическата слабост.

Това съобщи украинското издание Strana, позовавайки се на анализ на международната консултантска фирма McKinsey.

Инвеститорите са възпрепятствани от няколко фактора: риск от обезценяване на активите, прекъсване на проекти, политическа нестабилност, валутни колебания, икономическа слабост и регулаторна несигурност. Дори след края на военните действия се очаква тези рискове да продължат, обяснява изданието.

Според Strana, ключовият период на възстановяване е през първите пет години. През това време ще са необходими приблизително 360 милиарда долара от вътрешни и външни източници, за да се подпомогне икономиката и да се избегне продължителна стагнация.

Основният проблем на Украйна ще бъде липсата на вътрешни ресурси: държавният бюджет ще бъде ограничен, а местните предприятия и финансовият пазар няма да могат да осигурят необходимото ниво на инвестиции. Банките и инвеститорите ще бъдат предпазливи, а заемите ще станат скъпи поради ниските кредитни рейтинги и общото ниво на риск.

Strana подчерта, че настоящите механизми за финансиране на Украйна са неподходящи за текущите нужди. Те са насочени предимно към малкия и средния бизнес, докато големите инфраструктурни проекти остават без достатъчна подкрепа.

Според консултантска компания, дори при оптимистичен сценарий, първоначалният обем на частните инвестиции в Украйна се оценява само на приблизително 2 милиарда долара, което означава, че възстановяването ще бъде изключително зависимо от международни институции, способни да наберат по-значителни средства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гицка

    12 5 Отговор
    Дреме ми на розовите кюлоти.

    Коментиран от #2, #4, #9

    20:46 25.04.2026

  • 2 Камелия

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гицка":

    Свате, и на мен не ми пука на сатенените бикини.

    Коментиран от #6

    20:47 25.04.2026

  • 3 1234

    8 4 Отговор
    Путин, ще я възстанови, както възстанови Чечня

    20:48 25.04.2026

  • 4 Фифи

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гицка":

    Права си......и аз ще си разплета прашките.

    20:49 25.04.2026

  • 5 малии

    3 13 Отговор
    Рашка за му мисли ще им да плаща 50 год.

    Коментиран от #17

    20:49 25.04.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Камелия":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁😁😁

    Коментиран от #10

    20:49 25.04.2026

  • 7 ХА ХА ХА

    13 3 Отговор
    КОЙ ЩЕ Я ВЪЗТАНОВЯВА ? ТЯ Е РУСКА. ИНАЧЕ НЯМА ДА Я ИМА БАБА ЕВРОПА.НАИВНИЦИ.

    20:50 25.04.2026

  • 8 Тиква

    15 3 Отговор
    Окра няма дума, Русия ще възстанови всичко, всичко е руско и ще остане Руско,бой по окрабандерите.

    20:50 25.04.2026

  • 9 Глас от бункера

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гицка":

    вече пета година стоя по кюлоти в бункера

    Коментиран от #12

    20:51 25.04.2026

  • 10 Бай Манол

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гресирана ватенка":

    Казаха ти да се си пишеш автобиографията.

    20:51 25.04.2026

  • 11 Ко речи...,Ко...?!

    12 2 Отговор
    ...$800 милиарда...🙄😨🫢!
    А Урсула каза :
    ,,Ще помагаме на Украйна толкова и до когато е необходимо!"...!
    Значи ще ни ошушка и оглозга до кости,наливайки в бездънната каца-,,Украйна"...😨😓😨

    20:51 25.04.2026

  • 12 Зельо,

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Глас от бункера":

    От полския бункер ли пищиш 😁.

    Коментиран от #24

    20:52 25.04.2026

  • 13 Овчар

    7 2 Отговор
    Умряла държава няма как да се възстанови...! Зеленски ако е пич ще се обеси ...!

    Коментиран от #41

    20:52 25.04.2026

  • 14 руската мечка

    2 7 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #20

    20:52 25.04.2026

  • 15 Стенли

    4 2 Отговор
    Има една много хубава българска поговорка "да би мирно видяло не би чудо видяло" само един въпрос да задам , защо Грузия няма проблеми с Руската федерация , отговор защото имат мъдри политиции се чудя затъващия така наречен ЕС продължава да налива милиарди а в същото време , няма откъде да вземе нефт и газ , както се казваше в един култов български филм , лошо Седларов лошо

    Коментиран от #21, #28

    20:53 25.04.2026

  • 16 Българин

    2 3 Отговор
    След ВСВ Германия стана първа икономика в Европа за 10 години.Ссср си остана кочина.

    Коментиран от #36

    20:53 25.04.2026

  • 17 А пък аз си мисля,че...

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "малии":

    ...са те изтървали от Карлуково...!

    20:54 25.04.2026

  • 18 име

    3 2 Отговор
    Нека бъдем реалисти, няма как всичкото бандер да бъде денацифициран, това значи геноцид, което в длучая няма да е лошо, но... Най-реалистично е на оцелелите бандери да бъде оставено макс 1/3 от земята, в западната част, към Полша и Унгария, дето няма нищо ценно, а чернозема още преди години го изнесоха. Да си живеят там бандерите и да си изплащат заемите няколко века. Другите автоматично се освобождават от таци гетоба, щото минават към Русия. Лошото е, че бандерата е напаст и ще плъзне по Европа, ще смуче от нас ако продължат да ни управляват тези политици, които са сега. Всички украинци трябва да си понесат последствията от това че допуснаха или подкрепяха неонацисти на власт, които изциваха сънародниците им в източна Украйна.

    Коментиран от #39

    20:54 25.04.2026

  • 19 Копейки

    3 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа

    Коментиран от #23

    20:54 25.04.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "руската мечка":

    Малий много си объл

    20:54 25.04.2026

  • 21 Кретен,

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Колко е заплатата в Грузия,а?

    20:54 25.04.2026

  • 22 да питам

    1 2 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    20:55 25.04.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки":

    Стига бе прстк,дай нещо по умно

    Коментиран от #25

    20:55 25.04.2026

  • 24 Глас от бункера

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Зельо,":

    Питай Герасимов.

    20:55 25.04.2026

  • 25 ще си събираш

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    кар ан тийте

    Коментиран от #48

    20:56 25.04.2026

  • 26 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:56 25.04.2026

  • 27 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 0 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    20:57 25.04.2026

  • 28 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Светът е залят от петрол и газ. А и руския газ е крайно неизгоден за нас.

    Коментиран от #45

    20:57 25.04.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #43

    20:57 25.04.2026

  • 30 Димяща ушанка

    1 0 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #37

    20:58 25.04.2026

  • 31 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 0 Отговор
    Копейки и вие ще плащате.Няма мърдане🤣🤣🤣

    20:58 25.04.2026

  • 32 Путин няма полезен ход и е обречен.

    2 1 Отговор
    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    20:58 25.04.2026

  • 33 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 0 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    20:58 25.04.2026

  • 34 На дунава с погачите

    1 0 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    20:58 25.04.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #38

    20:58 25.04.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Германия стана първа экономика с американски пари и руски евтини суровини.Сега и двете неща ги няма.Да видим.Чел ли си на Ремарк " "Тримата другари"?Там пище.

    20:59 25.04.2026

  • 37 Димящ Кримски мост!

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Димяща ушанка":

    Съборих Кримският мост!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    21:00 25.04.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    Отдавна ,прстк,нали Ви пиша

    21:00 25.04.2026

  • 39 Христо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Смятам,че си изк уфял пенсионер.

    21:00 25.04.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите ну паГади

    Коментиран от #44

    21:00 25.04.2026

  • 41 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    Грешиш приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #46

    21:00 25.04.2026

  • 42 Руснак без крак

    1 0 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    21:01 25.04.2026

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пак ли крадеш,срсоид? После как да Ви вярваме ,Като не се гнусите никове да крвдете

    Коментиран от #47

    21:01 25.04.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ду Фай Го ,должен крадеш на никове

    21:02 25.04.2026

  • 45 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости":

    Ватенките ни продаваха най-скъпите горива.Спрсвка-чичко Гугъл.

    21:02 25.04.2026

  • 46 Иво

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй":

    РФ е свършена като държава.

    21:03 25.04.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кражбата на земя е лошо нещо извинявам се от името на сънародниците си които още не са разбрали че правят сериозни престъпления

    21:04 25.04.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ще си събираш":

    "Който гроб копае другому...

    21:04 25.04.2026

