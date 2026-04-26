Стрелецът от вечерята на Тръмп е 30-годишен мъж от Калифорния. Куршумът му е ударил защитното облекло на агент ВИДЕО

Стрелецът от вечерята на Тръмп е 30-годишен мъж от Калифорния. Куршумът му е ударил защитното облекло на агент ВИДЕО

26 Април, 2026 05:12, обновена 26 Април, 2026 06:33 2 985 7

Представителят на тайните служби е настанен в местна болница, състоянието му е неясно

Стрелецът от вечерята на Тръмп е 30-годишен мъж от Калифорния. Куршумът му е ударил защитното облекло на агент ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Властите са идентифицирали заподозрения за стрелбата в хотел Хилтън във Вашингтон, откъдето бе евакуиран американският президент, като 30-годишен мъж от Калифорния, съобщиха информирани служители на реда, предаде CNN.

Агент на Тайните служби на САЩ е бил прострелян на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, съобщиха трима запознати пред телевизията.

Куршумът е ударил защитното облекло на агента и той е бил откаран в местна болница. Състоянието на агента не е било ясно веднага.

Сара Сиднър от CNN, която присъствала на вечерята, каза, че когато участниците за първи път пристигнали, те са били помолени да представят билети, преди да се отправят към зоната с червения килим.

Според Сиднър, участниците не са били незабавно помолени за лична карта или за проверка на багажа им при пристигане.

„Отнема известно време, преди да стигнете до тези магнити (оборудване за проверка), преди да започнат да ви проверяват, чантите ви например“, каза тя. „Така че ще има много въпроси относно сигурността тук.“

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън също е бил евакуиран отс битието, предадоха от офиса му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ей тва е демокрация

    14 1 Отговор
    Четирима американски президенти са убити по време на мандата си: Ейбрахам Линкълн (1865), Джеймс Гарфийлд (1881), Уилям Маккинли (1901) и Джон Кенеди (1963). Историята помни множество покушения и опити за убийство, включително срещу Теодор Рузвелт, Франклин Рузвелт, Джералд Форд, Роналд Рейгън (1981) и Доналд Тръмп (2024).

    05:31 26.04.2026

  • 2 За жалост днес няма

    13 2 Отговор
    Да празнува американският народ

    Коментиран от #5

    05:50 26.04.2026

  • 3 Мъжът на земята

    8 1 Отговор
    е готин къдрокос афроамериканец.

    05:53 26.04.2026

  • 4 Ройтерс

    6 3 Отговор
    Само тук има инфо
    Другите.мисирки спят:))

    05:57 26.04.2026

  • 5 Канадец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "За жалост днес няма":

    Да де, защото Ванс е много по свестен.

    06:23 26.04.2026

  • 6 Иван

    6 1 Отговор
    Повечето от гостите са хазарски нацистки евреи.

    06:46 26.04.2026

  • 7 незнайко

    0 0 Отговор
    Целта на стрелеца е постигната ! Вечерята е провалена !

    07:35 26.04.2026