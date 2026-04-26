Стрелецът от вечерята на Тръмп е 30-годишен мъж от Калифорния. Куршумът му е ударил защитното облекло на агент ВИДЕО

Властите са идентифицирали заподозрения за стрелбата в хотел Хилтън във Вашингтон, откъдето бе евакуиран американският президент, като 30-годишен мъж от Калифорния, съобщиха информирани служители на реда, предаде CNN.

Агент на Тайните служби на САЩ е бил прострелян на вечерята на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, съобщиха трима запознати пред телевизията.

Куршумът е ударил защитното облекло на агента и той е бил откаран в местна болница. Състоянието на агента не е било ясно веднага.

Сара Сиднър от CNN, която присъствала на вечерята, каза, че когато участниците за първи път пристигнали, те са били помолени да представят билети, преди да се отправят към зоната с червения килим.

Според Сиднър, участниците не са били незабавно помолени за лична карта или за проверка на багажа им при пристигане.

„Отнема известно време, преди да стигнете до тези магнити (оборудване за проверка), преди да започнат да ви проверяват, чантите ви например“, каза тя. „Така че ще има много въпроси относно сигурността тук.“

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън също е бил евакуиран отс битието, предадоха от офиса му.