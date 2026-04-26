Новини
Свят »
Япония »
Ядрената енергетика е на пътя на своето възраждане 40 години след аварията в Чернобил, сочи анализ на АП

Ядрената енергетика е на пътя на своето възраждане 40 години след аварията в Чернобил, сочи анализ на АП

26 Април, 2026 09:09 625 18

  • ядрена енергетика-
  • ядрена централа-
  • аец-
  • аец чернобил-
  • енергетика-
  • възраждане-
  • успех

Над 400 ядрени реактора функционират в 31 държави, а още около 70 са в процес на изграждане

Ядрената енергетика е на пътя на своето възраждане 40 години след аварията в Чернобил, сочи анализ на АП - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Аварията в атомната електроцентрала в Чернобил през 1986 г. засили глобалните страхове от ядрената енергия и забави развитието ѝ в Европа и други части на света, посочва в анализ Асошиейтед прес във връза с отбелязването на на 40 години от събитията, довели до едно най-тежките ядрени катастрофи в света (7-а степен по скалата на Международната скала за ядрени и радиационни събития, като единственото друго подобно събитие е аварията във АЕЦ „Фукушима-1“ в Япония през 2011 г. - бел. ред.). Четири десетилетия по-късно обаче се наблюдава възраждане на ядрената енергетика в глобален мащаб - тенденция, получила силен тласък от войната в Близкия изток, се посочва още в материала на АП.

Над 400 ядрени реактора функционират в 31 държави, а още около 70 са в процес на изграждане. Ядрената енергия осигурява около 10 процента от световното производство на електроенергия, което се равнява на приблизително една четвърт от всички нисковъглеродни енергийни източници.

През това време ядрените реактори са претърпявали постоянни подобрения, като са добавени повече системи за безопасност и са намалени разходите за изграждане и експлоатация.

Макар че Чернобил и аварията във Фукушима в Япония през 2011 г. отслабиха интереса към този вид енергия, още преди години беше ясно, че вероятно ще има възраждане, заяви изпълнителния директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол.

С войната в Близкия изток “съм 100 процента сигурен, че ядрената енергия се завръща”, добави той.

“Тя се възприема като сигурен източник за производство на електроенергия и ще видим много силно възраждане както в Америка, така и в Европа и Азия,” каза Бирол пред Асошиейтед прес.

Съединените щати са най-големият производител на ядрена енергия в света, с 94 действащи реактора, които осигуряват около 30 процента от глобалното производство на ядрена електроенергия. Страната засилва усилията си за развитие на капацитета с цел той да бъде увеличен четирикратно до 2050 г, се посочва в анализа на АП.

“Светът не може да захранва индустриите си, да отговори на нуждите на изкуствения интелект или да гарантира енергийното си бъдеще без ядрена енергия,” заяви миналия месец заместник-държавния секретар на САЩ Томас ДиНано.

Китай разполага с 61 ядрени реактора и е световен лидер в изграждането на нови мощности, като близо 40 са в процес на строеж, с цел да изпревари САЩ и да стане глобален лидер по капацитет.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призна, че отказът от ядрена енергия е бил “стратегическа грешка” за Европа и очерта нови инициативи за насърчаване на строителството на електроцентрали.

Русия от своя страна заема водеща позиция в износа на ядрени технологии, като строи 20 реактора по цял свят.

Четвъртият реактор на Чернобилската АЕЦ избухна на 26 април 1986 г., когато Украйна беше все още част от Съветския съюз. Аварията замърси близките райони и разпространи радиация в цяла Европа.

Украйна продължава да разчита в значителна степен на ядрената енергия, която осигурява около половината от електроенергията ѝ. Тези мощности играят ключова роля след руското нахлуване през 2022 г. в Украйна. Руските сили завзеха Запорожката атомна електроцентрала, а Киев обвини Москва в атака с дрон срещу защитно съоръжение над повредения реактор в Чернобил.

Япония рестартира 15 реактора след анализ на уроците от земетресението и цунамито, довели до аварията във Фукушима, а още 10 са в процес на одобрение.

Южна Африка разполага с единствената атомна електроцентрала на африканския континент, докато Русия изгражда друга такава в Египет, а други африкански страни проучват възможностите на технологиите.

“Импулсът, който наблюдаваме днес, е резултат от нарастващото осъзнаване, че надеждното и нисковъглеродното електричество ще бъде от съществено значение за посрещане на нарастващото търсене на енергия,” заяви генералния директор на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

След началото на конфликта в Украйна Европа се опита да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, но войната в Близкия изток подчерта зависимостта ѝ от изкопаеми горива.

Европейската комисия промени виждането си за ядрената енергия и я разгледа като част от чистия енергиен микс наред с вятърната и слънчевата енергия, се посочва в материала.

През 1990 г. ядрената енергия е осигурявала около една трета от електроенергията в Европа, а днес делът ѝ е около 15 процента. Фон дер Лайен отбелязва, че зависимостта от вносни изкопаеми горива поставя Европа в неизгодно положение.

“Смятам, че беше стратегическа грешка Европа да се откаже от надежден и достъпен източник на нискоемисионна енергия,” каза тя, като добави, че Европа иска да бъде част от възраждането на ядрената енергетика.

Европейският съюз обмисля разработването на малки модулни реактори, които се очаква да влязат в експлоатация в началото на 30-те години на века и се считат за по-евтини и гъвкави, допълва АП

Франция, Швеция и Финландия са сред държавите, които подкрепят ядрената енергия, докато Германия, Австрия и Италия са сред страните, които са я забранили.

Белгия отмени закон за закриване на реакторите и удължи експлоатационния им срок, докато Испания планира постепенно да ги извади от експлоатация до 2035 г.

Франция има 57 реактора в 19 централи и разчита на атомна енергия за близо 70 процента от електропроизводството си и планира изграждането на нови реактори. Последователни правителства подкрепяха атомната енергия като имаща централно значение за френската енергийна независимост.

Германия окончателно изключи последните си реактори през 2023 г. Връщането към атомната енергия остава малко вероятно въпреки редица дискусии относно малките модулни реактори, припомня АП.

Русия разширява атомните си мощности и изгражда нови реактори както в страната, така и в чужбина. Тя има 34 активни реактора, включително 8 графитни реактора с лека вода, подобни на използваните в Чернобил, които съставят около една четвърт от генерираната ядрена енергия. Страната има ключови проекти и договори в Европа, Азия, Африка и Близкия изток.

Беларус, една трета от територията на която беше засегната от аварията в Чернобил, също развива ядрена енергетика. Москва построи първия ядрен реактор за съюзническата страна.

"Беларуските власти се възползват от променената обстановка и така наречения „ядрен ренесанс“, за да твърдят, че действаме като всички останали в света, вместо да решаваме проблемите на беларусите в замърсените територии", смята Ирина Сухий, основателка на беларуската екологична организация "Зелена мрежа", допълва АП.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 веселяк

    9 1 Отговор
    Белене ще възраждаме ли...имам предвид АЕЦ-а, ни съ стряскайте!

    Коментиран от #7

    09:15 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 4 Отговор
    Авария в Чернобил няма. Има умишлено извършена от украинците диверсия, за да си създадат един ден глупава държава.

    Коментиран от #10

    09:20 26.04.2026

  • 4 Демокрацията е лъжа!

    8 2 Отговор
    Във Фукушима загинаха над18 000 души в резултат на аварията и вече 15 години радиоактивна вода изтича в океана, но това е демократична авария, а не лоша като чернобилската.

    09:21 26.04.2026

  • 5 Лека полека всичко

    6 1 Отговор
    ще си дойде на мястото, но световните урсули първо трябва да бъдат изритани!
    Никави признания за направени пакости и безумия, не бива да ви заблуждават. След една пакост и безумие, сътворяват нови! И всичко на главите хората , а и да плащат дори.

    09:23 26.04.2026

  • 6 Да де

    10 0 Отговор
    Какво възраждане бе-читавите политици по целият свят си развиват ядрените мощности-само зелените хухита в ЕС я спряха... Па сега след като набиха стотици милиарди в "зеленото" щели пак да правят ядрени централи... Това е тотално безумие и некадърност-която не само е икономическо самоубийство но и обрича Европа на мизерия

    Коментиран от #11

    09:23 26.04.2026

  • 7 нннн

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "веселяк":

    Не е зле и другото Белене да се възроди.

    09:26 26.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    лелее до къде стигат копейките за да оправдаят господарите си....

    Коментиран от #15

    09:31 26.04.2026

  • 11 запада е антитеза на копейлъка

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да де":

    такава мизерия че всички от третия свят драпат към европа...

    Коментиран от #13, #14

    09:39 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Белене

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "запада е антитеза на копейлъка":

    Ти си в четвъртия свят, какво ти пука?

    09:49 26.04.2026

  • 14 т-п трол соросоиден

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "запада е антитеза на копейлъка":

    Не всички от третия свят, а само налазените от демокрация. Пример: България, Румъния, Гърция бяха налазени и населението ни се топи, хората се евакуират. Сирия, Ирак, Афганистан, Либия бяха налазени от демокрация и хората хукнаха да се спасяват след като загинаха милиони. Но Иран беше нападнат преди два месеца и все още се държи, властта не е паднала и не управляват демократите с бомбите. Съответно, хората си седят и си гледат държавата, а не се чудят как да се евакуират. Капиш?

    09:50 26.04.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "хахаха":

    Хайде кажи смислено обяснение, как украинците в централата правят глупав стрес тест , при който изключват всички защити на реактора, против всички инструкции и чакат да видят, кво ще стане. Има много теории и кое чуждо небезизвестно разузнаване стои зад това.

    09:54 26.04.2026

  • 16 Чернобил е политика

    1 2 Отговор
    Набързо бяха изпратени с почести в отвъдното Андропов и Черненко. Дойде Гробачов и се отвори мегдан за Апокалипсиса.

    09:55 26.04.2026

  • 17 калина /алена

    1 1 Отговор
    За всички престъпления в целия свят са виновни САЩ и Израел!Чиф-.;утите собствения си Бог Йисус Христос Разпнаха на Кръста и не ГО признават за Месия и до днес.Затова не се чудете защо Чифу-.;тл-.;ан-.;дия и чифу-.;тите търпят поражение против ИРАН.Иран ще ги довърши.Световните сили Русия Китай, а и Севена Корея и всички страни с акъла си ще застанат против СОЩ/овчарите/ и Чифу-.;тл-.;андия.А,нашите пудели:СДС, ДъПъСъ, ППДБ, ГЕРБ да застанат до ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ и до Румен Радев и задно с него да превърнат ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРИЯ в РАЙ на ЗЕМЯТА-Такава е била През Третото Българско Царство под управлението на Цар Борис III Обединител.Общо взето беше добре и при Тодор Живков.Сега имаме Румен Радев.Пожелавам му успех и НАПРЕД-с Русия и Китай..

    09:59 26.04.2026

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    В БГ вече не може да има възраждсне на АЕЦ. Предателите политици от ГЕРБ и ПП/ДБ предпочетоха Възраждане на ционисткия режим в Киев и подариха скъпото оборудване от АЕЦ Белене!

    10:08 26.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания