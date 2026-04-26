Шестима пътници пострадаха при аварийна евакуация на летище "Индира Ганди" в Ню Делхи

26 Април, 2026 07:54, обновена 26 Април, 2026 08:04 860 2

Двигателят на самолета се запалил при набирането на скорост преди излитането

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима пътници бяха ранени при аварийна евакуация от полет на Swiss Airlines от Ню Делхи до Цюрих.

Инцидентът е станал на международното летище Индира Ганди в индийската столица, съобщи Times of India.

На борда на Airbus A330 е имало 232 души. Съобщава се, че самолетът е претърпял повреда на двигателя по време на ускорение при излитане, който след това се е запалил.

Екипажът е решил да прекрати излитането и да извърши аварийна евакуация на пътниците по пистата. За евакуацията са използвани аварийни пързалки. Шестима пътници са ранени и са хоспитализирани.

Авиокомпанията заяви, че ще разследва причината за инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами "кръщават" горивото

    1 0 Отговор
    за да загържат цените!

    08:43 26.04.2026

  • 2 Летище София

    1 0 Отговор
    Просто всички се возят на стари самолети, дори швейцарските авиолинии, дето би трябвало да могат да си купят нов. Ама явно не могат. Явно няма и ъкде да летят, че чак до Индия са си намерили заетост.

    Едон път като летях до Холандия при кацането се разхвърчаха някакви ламарини около двигателя. Пилотът каза, че "самолетът е на 30 години и стават дребни инциденти, но нищо сериозно". Повече не летя с KLM. Даже не знам дали още съществува та компания.

    09:18 26.04.2026

