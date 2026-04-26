Шестима пътници пострадаха при аварийна евакуация на летище "Индира Ганди" в Ню Делхи

Шестима пътници бяха ранени при аварийна евакуация от полет на Swiss Airlines от Ню Делхи до Цюрих.
Инцидентът е станал на международното летище Индира Ганди в индийската столица, съобщи Times of India.
На борда на Airbus A330 е имало 232 души. Съобщава се, че самолетът е претърпял повреда на двигателя по време на ускорение при излитане, който след това се е запалил.
Екипажът е решил да прекрати излитането и да извърши аварийна евакуация на пътниците по пистата. За евакуацията са използвани аварийни пързалки. Шестима пътници са ранени и са хоспитализирани.
Авиокомпанията заяви, че ще разследва причината за инцидента.
1 Ами "кръщават" горивото
08:43 26.04.2026
2 Летище София
Едон път като летях до Холандия при кацането се разхвърчаха някакви ламарини около двигателя. Пилотът каза, че "самолетът е на 30 години и стават дребни инциденти, но нищо сериозно". Повече не летя с KLM. Даже не знам дали още съществува та компания.
09:18 26.04.2026