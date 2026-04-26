ПСЖ докосва титлата в Лига 1

26 Април, 2026 09:28 421 0

Пари Сен Жермен направи важна крачка към защитата на титлата във Франция, след като победи с 3:0 като гост Анже в двубой от 31-ия кръг, предава БТА. Съставът на Луис Енрике поведе още в 7-ата минута чрез Кан-ин Лий, който се разписа при добавка след спасен удар на Ашраф Хакими от вратаря Ерве Кофи. Малко преди почивката Сени Маюлю удвои преднината, а в началото на второто полувреме Лукас Бералдо оформи крайното 3:0 с удар с глава.

Бералдо се отличи и с асистенция за втория гол, докато Лий подаде за третото попадение. Въпреки убедителния успех, парижани завършиха мача с човек по-малко, след като Гонсало Рамос беше изгонен в 74-ата минута за втори жълт картон.

Следващото предизвикателство за ПСЖ е в Шампионска лига, където тимът приема Байерн Мюнхен в първи полуфинален сблъсък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

