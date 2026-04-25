Всички китайски и световни премиери от най-голямото изложение на планетата, които пряко засягат българския пазар

Пекин, Китай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Както вече споменахме в предходния материал, количеството на представените експонати в залите е толкова огромно, че човек лесно може да се изгуби в морето от ламарина и софтуер. Тъй като е невъзможно да обхванем абсолютно всичко, ще фокусираме обектива си основно върху онези ключови играчи, които вече присъстват на българския пазар или се очаква да стъпят на него съвсем скоро

Започваме с най-известната китайска марка на родния пазар - Great Wall

На щанда на GWM се усещаше истинска демонстрация на сила, като компанията заложи на своята „брутална“ линия и усъвършенствани хибридни системи. Звездата беше новият GWM TANK 700 Hi4-T, който със своите остри форми и внушително присъствие изглежда готов да покори всяко офроуд трасе. Заедно с него, подбрандът Wey представи луксозни кросоувъри, които съчетават интелигентно задвижване и комфорт, поставяйки нови стандарти за ефективност при големите машини.

Но най-горещата новина за нас българите на изложението, която предизвика истински фурор в Пекин, е мащабната офанзива на модела GWM ORA 05

Този компактен кросоувър не просто символизира експанзията на марката в Европа, но и бележи историческото завръщане на автомобилостроенето на родна земя. Подгответе се, защото много скоро заводът край ловешкото село Баховица отново ще вдъхне живот на производствените линии, като именно ORA 05 ще бъде основният герой, сглобяван у нас. Моделът, който споделя една технологична платформа с електрическите новости на Mini, ще предложи на българския пазар впечатляващ избор между изцяло електрическо задвижване, хибриди и дори класически бензинови версии.

Geely продължават да доминират в технологично отношение

показвайки, че границата между автомобил и софтуерен продукт вече не съществува. Основен акцент беше поставен върху новите попълнения в серията Galaxy, които впечатляват с изключителен пробег и интеграция на изкуствен интелект в интериора. Техните модели, заедно с тези на Lynk & Co и Zeekr са ясен сигнал към българския пазар, че достъпният премиум вече идва от Изток, подкрепен от солидно инженерно наследство.

MG, китайската марка с британски корени

която вече се радва на огромен интерес и у нас, представи в Пекин следващата стъпка в своята електрическа еволюция. Фокусът беше върху обновения MG4 и екзотичния Cyberster, но истинската новина са новите масови SUV модели, които обещават по-добра динамика и по-дълъг живот на батерията. Тези автомобили са проектирани да се справят с градската джунгла, предлагайки стил, който не остава незабелязан.

XPENG се утвърдиха като абсолютния технологичен авангард на изложението

показвайки, че вече не са просто производител на автомобили, а лидер в сферата на „физическия изкуствен интелект“. В Пекин компанията привлече погледите с новия SUV модел GX и достъпната серия MONA M03, но истинската сензация беше летящият автомобил „Land Aircraft Carrier“ и хуманоидният робот IRON. Със своята нова интелигентна система за управление VLA 2.0, XPENG демонстрираха възможности за навигация в сложни градски условия и подземни паркинги, които доскоро изглеждаха като научна фантастика. За българските фенове на високите технологии новините са повече от добри – марката активно разширява присъствието си в Централна и Източна Европа и е само въпрос на време тези „умни“ машини да се появят и по нашите булеварди.

Dongfeng изненадаха публиката с мащабна офанзива чрез своя подбранд M-Hero

предлагайки електрически чудовища, които изглеждат като излезли от научнофантастичен филм. Техните премиери наблегнаха на екстремните способности и иновативните платформи, които позволяват на автомобила да се завърта на място. Това е техника, която доскоро смятахме за невъзможна, но Dongfeng доказват, че бъдещето на тежките машини е изцяло електрическо.

Leapmotor, които вече работят в тясно сътрудничество със Stelantis

представиха модели, фокусирани върху максималната полезност и интелигентната архитектура. Новият им модел B05 е проектиран с мисъл за практичността и безопасността, като предлага изключително пространство в купето. За българския потребител това ще е един доста рационален избор, съчетаващ високи технологии с изненадващо конкурентна цена.

Omoda, Jaecoo

На изложението в Пекин марките Omoda, Jaecoo и Lepas, първите две от които вече се продават доста добре у нас, а третата предстои да бъде представена, оформиха мощен триумфално трио, което демонстрира част от портфолиото на Chery и това как съвременният стил и технологичният авангард могат да работят в пълен синхрон. Акцентът тук бе новата Omoda 07. Omoda продължава да залага на своя „футуристичен кросоувър“ дизайн, насочен към младото и дигитално поколение, докато Jaecoo впечатли с по-зрели и стабилни SUV модели, готови за приключения извън утъпканите пътища – комбинация, която вече печели сериозни симпатии и на българския пазар.

Lepas

Към тяхната динамика Lepas добави една по-различна, емоционална нотка, залагайки на органични форми и изключително интуитивен интерфейс, който сякаш предвижда желанията на шофьора. Заедно тези брандове начертаха ясна визия за бъдещето: от дръзкия градски шик и офроуд издръжливостта до бутиковата индивидуалност, предлагайки на европейските потребители алтернатива на масовото производство с уникален почерк и визия, която скоро ще виждаме все по-често по нашите булеварди.

BYD

На щанда на BYD, настоящият глобален лидер в електрифицираните превозни средства, атмосферата бе наелектризираща, буквално и преносно. Китайският гигант демонстрира защо е основен конкурент на Tesla, показвайки обновения Ocean-M и луксозния Yangwang U8, който разчупва представите за проходимост със способността си да плава във вода. За българския пазар, където марката тепърва ще разгръща своя потенциал, най-интересни бяха новите хибридни платформи от пето поколение, обещаващи невероятен комбиниран пробег от над 2000 километра. С тези технологии BYD не просто предлага алтернатива, а поставя ултиматум на традиционните производители, доказвайки, че енергийната ефективност и масовата достъпност могат да вървят ръка за ръка.

В лагера на Mercedes-Benz фокусът беше върху новата S-Class

която затвърждава статута си на еталон за лукс, но вече в дигиталната ера. Германците са интегрирали още по-мощен изкуствен интелект и холографски дисплеи, като същевременно предлагат нови хибридни варианти с огромен електрически пробег. Това е автомобил, който не просто ви вози, а се грижи за вашето благосъстояние чрез персонализирани интериорни програми.

BMW отговориха на предизвикателството с новата Серия 7



която изглежда по-футуристично от всякога. Основен акцент тук е огромният 31-инчов театрален екран за задните места и пълната доминация на i7 вариантите. Баварците доказват, че удоволствието от шофирането може да съществува паралелно с автономните функции, създавайки машина, която е едновременно офис на колела и спортен седан.

Audi и Volkswagen

Audi използваха сцената в Пекин, за да покажат своята отдаденост на китайския пазар с новия E7X, разработен специално за нуждите на модерния купувач. Моделът демонстрира изчистен дизайн и светлинни технологии от ново поколение, които превръщат автомобила в част от градската архитектура. Volkswagen пък заложиха на мащаба с ID. Aura T6 – кросоувър, който предлага всичко, което българският фен на марката обича: пространство, сигурност и лесна за използване технология.

Заключение и тенденции

В крайна сметка, изложението в Пекин през 2026 година не е просто поредното събитие в индустрията, а истински „вододел“ за световното автомобилостроене. Ако доскоро гледахме на Китай като на догонващ играч, днес вече е ясно, че Пекин диктува правилата, по които целият свят ще играе. Видяното в залите на New China International Exhibition Center е категорично доказателство, че ерата на механичното съвършенство отстъпва място на софтуерната интелигентност.

За нас, като потребители на българския пазар, това означава край на консервативното чакане. Тенденциите вече не пътуват с години от Изток на Запад – те пристигат мигновено. Фактът, че България отново ще се появява на картата на производителите с модели като ORA 05, е ясен сигнал, че страната ни е част от тази глобална трансформация. Пекин 2026 ни показа, че бъдещето няма да бъде само електрическо, то ще бъде „мислещо“, свързано и изненадващо достъпно. И докато традиционните гиганти се борят да запазят своята идентичност, новите лидери вече чертаят пътя, по който (за радост или пък не) всички ние ще поемем съвсем скоро.