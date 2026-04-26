ISW: Русия продължава масираните удaри срещу Украйна преди лятната офанзива
ISW: Русия продължава масираните удaри срещу Украйна преди лятната офанзива

26 Април, 2026 09:03 1 074 60

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руските сили извършиха масиран удар с дронове и ракети срещу Украйна в нощта на 24 срещу 25 април. Ударът бе насочен предимно към град Днепър, Днепропетровска област. Убити са най-малко шест цивилни и ранени най-малко 47 други. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 47 ракети и 619 дрона срещу Украйна през нощта. Това е четвъртият подобен руски удар за април 2026 г.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 12 балистични ракети "Искандер-М"/ракети земя-въздух С-300; 29 крилати ракети Х-101; една крилата ракета "Искандер-К"; пет крилати ракети "Калибър"; и 619 дрона "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други, от които приблизително 400 са "Шахеди". Украинските военновъздушни сили съобщиха, че украинските противовъздушни сили са свалили 30 ракети и 580 дрона, че 13 ракети и 36 дрона са поразили 23 места и че отломки са паднали на девет места към 08:00 часа местно време, но отбелязаха, че ударите все още продължават.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руските удари също така са поразили областите Чернигов, Одеса и Харков.

Началникът на военната администрация на Днепропетровска област Александър Ханжа съобщи, че руските ракетни и дронови удари срещу град Днепър са продължили над 20 часа.

Кметът на град Днепър Борис Филатов заяви, че руските сили са извършили двоен удар срещу екипи за първа помощ и украински държавни служители, реагиращи на въздействието на руските удари срещу жилищна сграда в град Днепър.

Руските сили все по-често използват тактиката на удари, като нанасят масирани удари на вълни, за да изтощят украинската противовъздушна отбрана.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви на 17 април, че Русия се готви да проведе мащабни удари с най-малко 400 дрона и 20 ракети с честота седем пъти месечно.

Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки наскоро заяви, че Русия цели да унищожи украинската инфраструктура и да оформи бойното поле за руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.

Украинските сили може да са извършили удари с дронове срещу Екатеринбург, Свердловска област и град Челябинск - на около 1600 до 1700 километра от международната граница. Геолокиран видеозапис, публикуван на 25 април, показва дим и щети по жилищна сграда в Екатеринбург след съобщен удар с украински дрон.

Кремълската информационна агенция ТАСС твърди, че украинските сили може да са използвали дрон с голям обсег FP-1, изстрелян от Харковска област, при удара срещу Екатеринбург.

Геолокиран видеозапис, публикуван на 25 април, показва димен стълб близо до Челябинския металургичен завод в Челябинска област, а украински източник съобщи, че местни жители са съобщили за експлозии в района.

Губернаторът на Челябинска област Алексей Текслер заяви на 25 април, че руските сили са отблъснали удар с украински дрон срещу неопределена инфраструктура в областта, без да са причинили щети.

Руски блогър призова Русия да увеличи противовъздушната отбрана близо до Урал сега и да не чака украинските сили по-редовно да атакуват руските отбранителни индустриални бази в района.

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу също призна през март 2026 г., че все по-ефективните украински удари с дронове на далечни разстояния са превърнали Урал в "зона на непосредствена заплаха".

Руски официални лица и блогъри обвиниха руското ръководство, че не е защитило руската военна инфраструктура от украински удари с дронове.

Виден, привлечен от Кремъл руски ултранационалистически блогър започна да разпространява идеята, че руснаците трябва да се подготвят за евентуални бъдещи повиквания в резерва, за да се подсилят механизмите на Русия за генериране на сили. Основателят на руския ултранационалистически блогърски канал "Рибар", Михаил Звинчук, даде интервю за водещия на руския "Първи канал" Анатолий Кузичев на 21 април, в което Кузичев попита Звинчук дали Русия ще проведе по-нататъшна мобилизация.

Звинчук отговори, че руското военно командване като цяло смята, че мобилизацията е необходима не поради недостиг на човешки ресурси, а защото руските военни части имат ниска сплотеност. Звинчук твърди, че кампанията за набиране на персонал в Русия върви добре, така че Русия не е необходимо да набира по-голям брой персонал, но че лошата сплотеност допринася за дезорганизацията, която води до големи жертви сред персонала. Звинчук твърди, че до 80 процента от жертвите на персонала на Русия през 2025 г. са сред доброволци и войници по договор, които са действали в малки щурмови групи и са били изпращани на мисии "в движение".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ

    35 8 Отговор
    УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ СА ИЗЛИШНИ И НЕНУЖНИ НИКОМУ ДЪРЖАВИ.

    Коментиран от #37, #52

    09:09 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    21 7 Отговор
    Уикенда не започва добре за украйна

    Коментиран от #11

    09:10 26.04.2026

  • 5 Хага

    5 25 Отговор
    Време е международният трибунал за военните престъпления на руснаците в Украйна да издаде първите се присъди!

    Коментиран от #18

    09:12 26.04.2026

  • 6 Валерий Герасимов, началник щаб

    6 20 Отговор
    Русия настъпва по целия фронт !!!
    Настъпва строго отрицателно и малко в кръг ☝️

    Коментиран от #20

    09:12 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 az СВО Победа 80

    7 23 Отговор
    Край нямат болшевишките зверства.

    09:12 26.04.2026

  • 9 Мда

    6 23 Отговор
    В Рашка се готви мобилизация.Много груз 200.

    09:13 26.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    7 20 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Черен нефтен дъжд и сажди валят в Туапсе, Таганрок и Уст-Луга. Въздуха не се диша !!! Все по плану таваришчи, все по плану ☝️

    09:15 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Никита Хрушчев, кукуруза

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Петушок искаш ли бе розаф ? 😄☝️

    09:17 26.04.2026

  • 15 Свободно падане

    6 17 Отговор
    „ТАСС: В Москва директорът на ВЦИОМ е паднал от прозорец.“

    09:17 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Крепостна Цървулия

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хага":

    Ако "руснаците в Украйна" набарат зеления гоблин и фашистката му шайка, ще ги пратят на екскурзия чак до хазарския хаганат.

    Коментиран от #53

    09:19 26.04.2026

  • 19 Хахахахаха

    11 4 Отговор
    Живеем в Украйна, където вече се чуват тревоги за претоварването с мигранти. Преди това това се отхвърляше като конспиративна теория, но сега бившият кмет на Черновци го казва директно: коренното население ще бъде заменено от африканци, индийци и сомалийци. Украинските жени ще получават щедри социални помощи за връзките си с мигрантите, а бюджетът ще строи джамии с минарета и индуистки храмове с демони за тях. Всичко се движи към ситуация, в която ние ставаме все по-малко и по-малко.“

    Хахахах, демек няма вече украински мъже, така така, укрите вече всичко си признават, тотален геноцид над украинската армия

    09:19 26.04.2026

  • 20 Руснаци

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    А укрите вече 5 година се изтеглят на по изгодни позиции, по близко до Киев хахахаахахах

    09:22 26.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Движуха

    5 11 Отговор
    Някой да каже какво става в росиа, чух че на много места горят огън чета, Тоапсе е унищожен, от къде радеф ще ви внася петрола, от Новоросийск.... 🤔😉

    09:23 26.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи

    5 6 Отговор
    Ще има лятно-есенна офанзива, после есенно-зимна, после зимно-пролетна руска офанзива !

    09:24 26.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путинистче идиотче

    4 10 Отговор
    Все офанзиви прайм и все в Донбас стоим.

    09:26 26.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мъките Путинови

    6 10 Отговор
    Са безкрайни. Войната са пренесе и в Русия.
    Заслуга на СВОто.

    Коментиран от #40

    09:28 26.04.2026

  • 30 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁

    09:29 26.04.2026

  • 31 Механик

    10 3 Отговор
    Па оня ден писахте, че ИСВ счита, че Русия няма сили за лятна офанзива?!
    Кога ИСВ казва истината? И изобщо, казва ли някога истината?

    Коментиран от #36

    09:30 26.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Няма край руZкия ПОЗОР....

    5 7 Отговор
    ...няма ☝️

    09:31 26.04.2026

  • 34 Путинистче идиотче

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахахаха":

    Трудова миграция: Русия планира да привлече близо един милион индийски работници. Броят на издадените работни визи за индийци е скочил от около 5 000 през 2021 г. до над 56 000 през 2025 г..

    Сектори на заетост: Индийските специалисти и работници са търсени основно в строителството, промишлеността, логистиката и селското стопанство.

    Това са решили Путин и Моди на среща в Индия през декември 2025г.
    Рускините са във възторг, ша са ощастливени.

    Коментиран от #39, #42

    09:35 26.04.2026

  • 35 Руснаци

    3 3 Отговор
    Сега като в Киев видим черен, как ще му викаме-кореняк украинец????

    09:35 26.04.2026

  • 36 Естествено, че няма

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Пет години руските орки все офанзиви правят.Може да превземат пак Купянск.🤣

    09:37 26.04.2026

  • 37 И не са

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ":

    държави!

    09:37 26.04.2026

  • 38 Така требе

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българско иди/0тче":

    Ние сме ЕС....други да бачкат за нас.

    Коментиран от #47

    09:37 26.04.2026

  • 39 Хахахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Путинистче идиотче":

    Нещо източник ще ми дадеш ли, аз ти давам източник украинските хора, а тиии?? И така да е 1 млн индийци на 140 млн руснаци, 300 хиляди сомалийци на 300000 украинки хахахахахаах, ще има много нови украинчета с тъмен цвят на кожата

    Коментиран от #54

    09:37 26.04.2026

  • 40 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мъките Путинови":

    Украински дронове удрят на 2000 километра в Русия.

    09:38 26.04.2026

  • 41 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:39 26.04.2026

  • 42 Българско иди/0тче

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Путинистче идиотче":

    Трудовата миграция на граждани от Индия към България е нарастваща тенденция, провокирана от сериозния недостиг на кадри в ключови сектори на българската икономика. Според данни от 2025 г., индийците са една от най-многобройните групи работници от страни извън ЕС, като регистрираните са над 1 600 души. 
    Основни аспекти на заетостта
    Приоритетни сектори: Индийските работници се наемат основно в преработващата промишленост, строителството, транспорта и туризма.
    Междудържавни споразумения: България активно подготвя Споразумение за партньорство за миграция и мобилност с Индия, което цели да облекчи и ускори процеса по внос на работна ръка.
    БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
     
    Условия и регулации
    Правна рамка: Наемането се урежда от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).
    Осигуряване: Тъй като България няма действащ договор за социална сигурност с Индия, се прилага изцяло българското законодателство. Задължително здравно осигурени са само тези с дългосрочно/постоянно пребиваване или притежатели на „Синя карта на ЕС“.

    Коментиран от #51

    09:39 26.04.2026

  • 43 Спорт

    4 2 Отговор
    С толкова много украинци съм се срещал, и във Варна и в Германия където живея. Някой знае ли защо нито един не говори украински , всички говорят руски. И другото което ми е направило впечатление е че никой не казва лоша дума за Русия.
    Като ги питам за войната, казват че политиците са виновни, никога Русия.

    Коментиран от #45, #46

    09:40 26.04.2026

  • 44 Сахиб

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българско иди/0тче":

    Ами ходи ти носи куфари в хотел, Българино! За 200 000 евро бакшиш, аз ще ти пренеса багажа.

    09:42 26.04.2026

  • 45 Руснаци

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Спорт":

    Човек ела да ги видиш украинците по черноморието, давам пример в слънчака си живеят така все едно няма война, лятото украинките са във възторг, доста оттях имат бебета, усмихнати и дума не казват за войната

    Коментиран от #48

    09:42 26.04.2026

  • 46 Путинистче идиотче

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "Спорт":

    Украинския е различен от руския и трудно разбираем в БГ

    09:43 26.04.2026

  • 47 Няма ора

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Така требе":

    Родили се 48 х. Умрели 139 х. за 2025г. Родените в 90% са братчеди. Ще те завладеят азиатците, европейцо:))

    09:43 26.04.2026

  • 48 Путинистче идиотче

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаци":

    Ела да видиш РУСНАЦИТЕ по черноморието. Държат се сякаш са господари в БГ.

    09:44 26.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путинистче идиотче

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Българско иди/0тче":

    Говорим за индийчета в РУСИЯ....
    Наташките много ша им са зарадват.....

    09:46 26.04.2026

  • 52 Ихууууу ганчовото

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "БИЙ ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ":

    ТАКИВА КАТО ВАС СА НАЙ ВЕЧЕ ИЗЛИШНИТЕ,НО СТЕ БЕЗВРЕДНИ!!

    09:47 26.04.2026

  • 53 Сельооо ЦЪРВУЛКОВ

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Крепостна Цървулия":

    Ако,ако,ако,ако,ако и така пета година!

    Коментиран от #57

    09:50 26.04.2026

  • 54 Путинистче идиотче

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хахахахаха":

    Как ги пък сметна...
    Един милион Индийци на 145 милиона руснаци...явно ша оправят и мъжете.
    Украйна не я мисли.Зеленски не внася чужденци за разлика от Путин.

    09:51 26.04.2026

  • 55 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Русоя все по често започна да удря жилищно квартали без никаква военна цел.идеята е вид отмъщение за загубите понесено ма фронта или от загубите понесено от украинските дронове и ракети .

    09:51 26.04.2026

  • 56 Бай Доню дървара

    1 2 Отговор
    От сплотена Европа информираха, че догодина ще дадем нов голям пакет долари за братска Украйна да възпира cвиньосабаките! Аз съм готов да развържа щедро кесията си! А вие кoпейки, готови ли сте да изтръскате джoбчетата си за каузата? А?

    09:52 26.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Очевидно

    0 0 Отговор
    Пак са пуснали безплатен WiFi в Карлуково.

    09:55 26.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Постоянно пребиваващи: Около 300 000 руски граждани пребивават постоянно в страната според информация от

    Собственици на имоти: Статистиката тук е най-висока. Близо 400 000 до 500 000 руснаци притежават недвижими имоти в страната (предимно по Черноморието) според данни, споделени от Труд. Някои източници като Frognews дори посочват цифри над един милион, ако се включат всички лица, вписани в нотариалните актове.

    К9о:нсул на Руската федерация:
    300 000 руснаци, живеещи в България, притежават 500 000 имота по Черноморието
    300 000 руски граждани пребивават постоянно в България, обяви консулът на Руската Федерация във Варна Юрий Соловьов, чийто мандат приключва.

    10:06 26.04.2026

