ISW: Русия продължава масираните удaри срещу Украйна преди лятната офанзива

Руските сили извършиха масиран удар с дронове и ракети срещу Украйна в нощта на 24 срещу 25 април. Ударът бе насочен предимно към град Днепър, Днепропетровска област. Убити са най-малко шест цивилни и ранени най-малко 47 други. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 47 ракети и 619 дрона срещу Украйна през нощта. Това е четвъртият подобен руски удар за април 2026 г.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли 12 балистични ракети "Искандер-М"/ракети земя-въздух С-300; 29 крилати ракети Х-101; една крилата ракета "Искандер-К"; пет крилати ракети "Калибър"; и 619 дрона "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други, от които приблизително 400 са "Шахеди". Украинските военновъздушни сили съобщиха, че украинските противовъздушни сили са свалили 30 ракети и 580 дрона, че 13 ракети и 36 дрона са поразили 23 места и че отломки са паднали на девет места към 08:00 часа местно време, но отбелязаха, че ударите все още продължават.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руските удари също така са поразили областите Чернигов, Одеса и Харков.
Началникът на военната администрация на Днепропетровска област Александър Ханжа съобщи, че руските ракетни и дронови удари срещу град Днепър са продължили над 20 часа.
Кметът на град Днепър Борис Филатов заяви, че руските сили са извършили двоен удар срещу екипи за първа помощ и украински държавни служители, реагиращи на въздействието на руските удари срещу жилищна сграда в град Днепър.
Руските сили все по-често използват тактиката на удари, като нанасят масирани удари на вълни, за да изтощят украинската противовъздушна отбрана.
Украинският външен министър Андрий Сибига заяви на 17 април, че Русия се готви да проведе мащабни удари с най-малко 400 дрона и 20 ракети с честота седем пъти месечно.
Заместник-началникът на Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки наскоро заяви, че Русия цели да унищожи украинската инфраструктура и да оформи бойното поле за руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г.
Украинските сили може да са извършили удари с дронове срещу Екатеринбург, Свердловска област и град Челябинск - на около 1600 до 1700 километра от международната граница. Геолокиран видеозапис, публикуван на 25 април, показва дим и щети по жилищна сграда в Екатеринбург след съобщен удар с украински дрон.
Кремълската информационна агенция ТАСС твърди, че украинските сили може да са използвали дрон с голям обсег FP-1, изстрелян от Харковска област, при удара срещу Екатеринбург.
Геолокиран видеозапис, публикуван на 25 април, показва димен стълб близо до Челябинския металургичен завод в Челябинска област, а украински източник съобщи, че местни жители са съобщили за експлозии в района.
Губернаторът на Челябинска област Алексей Текслер заяви на 25 април, че руските сили са отблъснали удар с украински дрон срещу неопределена инфраструктура в областта, без да са причинили щети.
Руски блогър призова Русия да увеличи противовъздушната отбрана близо до Урал сега и да не чака украинските сили по-редовно да атакуват руските отбранителни индустриални бази в района.
Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу също призна през март 2026 г., че все по-ефективните украински удари с дронове на далечни разстояния са превърнали Урал в "зона на непосредствена заплаха".
Руски официални лица и блогъри обвиниха руското ръководство, че не е защитило руската военна инфраструктура от украински удари с дронове.
Виден, привлечен от Кремъл руски ултранационалистически блогър започна да разпространява идеята, че руснаците трябва да се подготвят за евентуални бъдещи повиквания в резерва, за да се подсилят механизмите на Русия за генериране на сили. Основателят на руския ултранационалистически блогърски канал "Рибар", Михаил Звинчук, даде интервю за водещия на руския "Първи канал" Анатолий Кузичев на 21 април, в което Кузичев попита Звинчук дали Русия ще проведе по-нататъшна мобилизация.
Звинчук отговори, че руското военно командване като цяло смята, че мобилизацията е необходима не поради недостиг на човешки ресурси, а защото руските военни части имат ниска сплотеност. Звинчук твърди, че кампанията за набиране на персонал в Русия върви добре, така че Русия не е необходимо да набира по-голям брой персонал, но че лошата сплотеност допринася за дезорганизацията, която води до големи жертви сред персонала. Звинчук твърди, че до 80 процента от жертвите на персонала на Русия през 2025 г. са сред доброволци и войници по договор, които са действали в малки щурмови групи и са били изпращани на мисии "в движение".
