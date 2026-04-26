Делси Родригес и Клаудия Шейнбаум след стрелбата край семейство Тръмп: Насилието никога не бива да е решение

26 Април, 2026 07:25, обновена 26 Април, 2026 07:33 547 11

Държавните глави на Мексико и Венецуела изразиха облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след инцидента във Вашингтон

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази облекчение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му, първата дама Мелания Тръмп, са в безопасност, след като на събитие във Вашингтон бяха произведени изстрели.

„Насилието никога не трябва да е решението“, каза Шейнбаум в предаването X.

В отговор на това мнение, изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви в X: „Насилието никога не е опция за тези, които отстояват ценностите на мира.“

„Категорично осъждаме опита за нападение срещу президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп.

Изказваме най-добри пожелания на тях и на всички участници в вечерята на кореспондентите“, каза Родригес в същата публикация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 владѝмир

    1 0 Отговор
    9 грама решават много проблеми.

    07:40 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:43 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МАЙНА

    2 0 Отговор
    Театрото върви с пълна сила, майна. Класата Епщайн я изкарват застрашена.

    07:45 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    4 0 Отговор
    Какво насилие? Насилие е ако нахлуят 200 чеченци.

    07:45 26.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пантагрюел

    3 0 Отговор
    „Насилието никога не е опция за тези, които отстояват ценностите на мира.“
    „Насилието никога не трябва да е решението“, каза Шейнбаум в предаването X.
    ------
    Какви мили думи само , казани минути след някаква стрелба и деликатно мълчание вече два месеца от разбомбирането на училище,пълно с деца в другия край на света и унищожаване на друг ръководител,заедно със семейството и близките.
    В какъв състрадателен свят живеем,изпълнен с доброта и хармония...

    07:48 26.04.2026

  • 11 Я виж ти...?!

    4 0 Отговор
    Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви в X: „Насилието никога не е опция за тези, които отстояват ценностите на мира.“
    А когато САЩ насилствено арестуваха и отвлякоха,с белезници вашият президент Мадуро,тогава защо не направи такова изявление...?!

    07:48 26.04.2026