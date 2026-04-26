Делси Родригес и Клаудия Шейнбаум след стрелбата край семейство Тръмп: Насилието никога не бива да е решение

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази облекчение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му, първата дама Мелания Тръмп, са в безопасност, след като на събитие във Вашингтон бяха произведени изстрели.

„Насилието никога не трябва да е решението“, каза Шейнбаум в предаването X.

В отговор на това мнение, изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви в X: „Насилието никога не е опция за тези, които отстояват ценностите на мира.“

„Категорично осъждаме опита за нападение срещу президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп.

Изказваме най-добри пожелания на тях и на всички участници в вечерята на кореспондентите“, каза Родригес в същата публикация.