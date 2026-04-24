Иво Христов: Не бяхме готови за еврото

Свалянето на цените е приоритетна задача и в момента икономическият екип на ПБ работи върху мерки в тази посока

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победи надеждата. В много региони победи куражът над страха. Забелязваме обрат в статистиката в някои традиционни бастиони на ДПС. Победи надеждата за една по-справедлива България. Това заяви Иво Христов от "Прогресивна България" (ПБ) в предаването „Панорама” по БНТ.

ПБ се пласира в ляво от центъра, защото там има голям брой безпризорни, непредставени избиратели. В нашия манифест са заложени ценностите свобода, солидарност, справедливост. България има нужда от тези три стълба, които в един неолиберален свят, са силно подронени,а обществото има нужда от тях, уточни той.

Ние трябва да се занимаем със собствен идеен корпус, а не да търсим да се вмъкнем в някой готов идеен калъп. Имаме куража да мислим без комплекси и да намираме решения на българските проблеми, а след три години ще видим на какъв етап е Европа, идейният пейзаж в Европа и тогава ще избираме своето политическо семейство, изтъкна Христов.

Свалянето на цените е приоритетна задача и в момента икономическият екип на ПБ работи върху мерки в тази посока. Важно е да припомним защо тръгна този ръст на цените. Защото нямаше референдум, защото страната не беше готова за приемането на еврото и този ръст беше предвидим. Той се е случил навсякъде, където еврото е било въведено, а у нас при слабостта на институциите той става драматичен. Въвеждането на еврото винаги е съпроводено с ръст на цените, смята политикът.

Цени в пазарна икономика не се свалят с държавни командни методи. Таван на цените е използван в някои страни. Трябва да се използва целият арсенал от върможности, но това ще решат икономистите. Трябва да внимаваме като консуматори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    44 37 Отговор
    Каза че няма да плащаме на Украйна .Това ме радва.

    Коментиран от #22, #28, #95

    22:00 24.04.2026

  • 2 Помак

    49 30 Отговор
    Да , така е , не бяхме готови за еврото и сега обедняваме заради тиквата и Ено псе ..тиквата и прасето са примитиви ..пфу

    Коментиран от #14

    22:01 24.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    35 12 Отговор
    Да се свалят цените е непосилна задача.По добре да вдигнат доходите.

    Коментиран от #13, #33, #108

    22:01 24.04.2026

  • 4 да ви видим какво ще направите

    24 21 Отговор
    или пак като пп с кирето локуми разтягане
    поне ограничихте тиквата

    Коментиран от #76

    22:01 24.04.2026

  • 5 си дзън

    45 35 Отговор
    Този ни готви за 16-та губерния определено.

    22:02 24.04.2026

  • 6 Тия където ни го натресоха

    38 11 Отговор
    Сега си взимат заплати от 5000 евро нагоре. На високи постове в администрацията. Същите гласуват за ГЕРБ.

    22:03 24.04.2026

  • 7 Езвенете

    21 10 Отговор
    Тува пруфесур ли я? Зъщоту много искъм дъ ми говори друг пруфесур ут тез 700 пруфедури куиту съ в квартала и ми гуворът пу кръчмите!

    22:03 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не знаеш

    22 7 Отговор
    Никой не те пита. Никой си

    22:04 24.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    24 25 Отговор
    НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА НЕ СМЕ ГОТОВИ!!!

    И вече е пределно ясно, че влязохме с ИЗМАМА!
    И ако имахте поне грам кураж и срамотиите ви не бяха отрязани щяхте да заведете дело срепу измамниците, защото ТО Е СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОСКАПАНЯЦИТЕ!!!

    За напускане е късно - за това пък съвсем нямате смелост, само от мисълта ще се разтреперите НО ПОНЕ УРСУЛИТЕ ДА СИ ПЛАТЯТ НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ МИЛИАРДА ЗА ИЗМАМАТА!

    Коментиран от #12

    22:04 24.04.2026

  • 11 Ами

    35 14 Отговор
    Вземай си депутатската заплата в левове.Може и в рубли.

    22:05 24.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    21 24 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    За двайсет години в ЕС България губи три трилиона преки загуби и десетки трилиони непреки.За миналата година 120 млрд преки загуби.

    Коментиран от #15, #45, #49

    22:07 24.04.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    28 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Изкуственото вдигане на доходит води до инфлация, която ги изяжда - само влизаш в дългове
    американците го правиха тоя номер 60те и 70те и загубиха почти десетилетие!

    Цени се морят само с мизерия и конкуренция!

    22:07 24.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Не съм им фен на европеперудките, но чак такива суми ми се виждат доста пресилени... милиарди - да, на трилиони ми е трудно да повярвам...

    Коментиран от #30

    22:08 24.04.2026

  • 16 Не бяхме готови

    18 13 Отговор
    Но сега сме.... Готови.... За нов 9-ти!

    22:09 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стара чанта

    24 14 Отговор
    Червен боклукчав пр им ааат!

    22:10 24.04.2026

  • 19 домник

    30 21 Отговор
    Слава богу че влезнахме преди руската матрьошка да вземе цялата власт, имаше никога, ама никога нямаше да успеем.

    Комунисти мръсни.

    Коментиран от #23

    22:10 24.04.2026

  • 20 ,,"Не ни ли стига

    3 11 Отговор
    Фсшиската власт" Че дъжд, че магла че и евро"

    22:11 24.04.2026

  • 21 Да се разследват

    15 14 Отговор
    МФ,НСИ и Бойо тъпото,заради фалшифициране на данните за дефицита.

    22:12 24.04.2026

  • 22 Българин

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом ние няма да плащаме на Украйна, то и тя няма да ни плаща. Към момента получавахме пет пъти повече пари, от колкото даваме. Но тези печалби са нужни на други, на нас не ни трябват.

    Коментиран от #105

    22:13 24.04.2026

  • 23 Във какво

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "домник":

    Брайно! Да копаем дното Ли!

    22:13 24.04.2026

  • 24 Даката

    31 16 Отговор
    Ако питаме русофилите, ние никога няма да бъдем готови за еврото... виж ако въпроса беше за рублата е това е друг въпрос, при все, че всичките русофили изначално да си държат спестяванивта в евро... лицемери някакви.

    Жалко за България тези нещастници ще съсипят страната ни.

    22:13 24.04.2026

  • 25 Боко

    18 9 Отговор
    беше готов , надиплил лилави пачки в шкафчето си , далеч по - рано !

    22:14 24.04.2026

  • 26 Българин

    20 4 Отговор
    Аз чакам да свалят цените, това им е в програмата!

    Коментиран от #29, #97

    22:14 24.04.2026

  • 27 Маца църната маца

    8 1 Отговор
    Аз съм по готова от цялата държава, защото работя с тридесет и шест валути! Само на Пальо боздугана давам без пари!

    22:15 24.04.2026

  • 28 Хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ти вярваш? Имаш бръмбари в главата.

    22:15 24.04.2026

  • 29 Анонимен

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Блажени са вярващите хахахахахахаха

    22:15 24.04.2026

  • 30 Последния Софиянец

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    120 млрд по 20 години в ЕС .

    Коментиран от #44, #58

    22:16 24.04.2026

  • 31 Охх

    14 4 Отговор
    Как се радвам, че спечелихте! Та да водим на калпавия, какво му пречи...Пеевски, Борисов, завладяната..., прокурори, ДАНС, Конституция, сглобки, САЩ, Русия, Украйна, машини, хартия, статукво....доволен съм...и много е леко!

    Коментиран от #41

    22:16 24.04.2026

  • 32 Лудия

    19 4 Отговор
    Започват да подготвят раята

    22:17 24.04.2026

  • 33 Хаха

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    На кой ще вдигнат доходите бе мозък? На администрацията дето трябва да съкратят ли? Щото частниците ще вдигнат доходите ама друг път. Поне официално да съобщават реалната инфлация, за да имат основание чуждестранните компании да индексират.

    22:17 24.04.2026

  • 34 Факти

    27 5 Отговор
    И как ще свалят цените? Как ще накарат Путин и Тръмп да спрат войните си? Кой им вярва на тия лъжци?

    22:19 24.04.2026

  • 35 Ъхъ!!!

    27 10 Отговор
    Знаем, знаем! Вие, в Партия Боташ сте готови за рублата, а не за ерото.

    22:19 24.04.2026

  • 36 така, де

    17 20 Отговор
    Тиквата от Банкя, за да се спаси от Магнитски ни набута в прогнилата еврозона с гнусното евро! Тая мутра е проклятието на България и за нас е голям срам, че допуснахме тоя простак и мафиот да ни управлява!

    22:20 24.04.2026

  • 37 Ззд

    18 14 Отговор
    А къде се покри ония мошеник Николай Василев, който преди приемането всеки ден повтаряше по студията, че сме напълно готови, даже е трябвало да влезем много по-рано, че това щяло да привлече много инвеститори, доходите рязко щели да нараснат, жизнения стандарт да се повиши и сме щели да забогатеем, когато не се налага да плащаме такса за превалутиране?

    22:20 24.04.2026

  • 38 Спас

    16 6 Отговор
    Сега ще краде в евро Олигархията, нали смениха Бойко-Шиши с Радев

    22:21 24.04.2026

  • 39 Дедо

    18 13 Отговор
    Оффффф аман от руски шпиони. Ми то и гърците не са били готови за еврото ама са го приели преди 20 години

    22:21 24.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факти

    21 13 Отговор

    До коментар #31 от "Охх":

    Провалът на Радев ще бъде грандиозен като провалите на всички руски пионки. Най-сладкото е, че няма да има никакво извинение защото има пълно мнозинство.

    Коментиран от #53

    22:21 24.04.2026

  • 42 Цецко

    23 11 Отговор
    Половината от българите работят или са работили в Западна Европа и са се разплащали в евро от 20 години , но видиш ли не били готови с Еврото хаха

    Коментиран от #51

    22:22 24.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ДрайвингПлежър

    7 7 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    Икономиката ни никога не е била такава. Как да загубим 120 милиарда от аеца 1, от химко, мимко по един да го докараме до 10тина, земеделие горе долу върви, първите години го убиха, но сега се работи земята и не само зърнарите. 10-20 млрд на година - ДА ама 120 на година са много...

    Коментиран от #119

    22:24 24.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Цецко

    17 8 Отговор
    Като сте мързеливи , необразовани и нискоквалифицирани ,с малка заплата, всяка валута ще ви е проблем. Ако сте обратното то валутата няма никакво значение за вас

    Коментиран от #63

    22:25 24.04.2026

  • 47 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 9 Отговор
    СПОРЕД ДРУГАРЯ ИВО ХРИСТОВ ЗА ...................... ЕВРОТО НЕ СМЕ ГОТОВИ НО ....................... ДА НЕ БЪРЗАМЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО В ЕВРОПА ........................ МОЖЕ И КЪМ АZИЯ .......................... ФАКТ !

    22:27 24.04.2026

  • 48 Пламен

    18 8 Отговор
    Много сме си добре с Еврото.
    Целия ми трудов живот мина във ,,валутен борд" , докато туй деби се е ашладисвало на държавни службички .
    Туй ли ще дава акъл ?!

    22:27 24.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бабаб

    15 12 Отговор
    От 20 години всички смятат в евро, ама видиш ли не сме били готови...глупави оправдания.
    Ми нали всички служебни кабинети бяха на Радев?!

    22:29 24.04.2026

  • 51 Георги

    11 9 Отговор

    До коментар #42 от "Цецко":

    под "Не бяхме готови за еврото " се има предвид икономиката, а не потребителите. А ко беше прочел статията, предполагам, щеше да го разбереш.

    22:29 24.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Георги

    6 12 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    какво общо има чичо румен с Русия? ти изобщо разсъждаваш ли?

    Коментиран от #62, #114

    22:30 24.04.2026

  • 54 Факти

    11 9 Отговор
    Бяхме готови за еврото още през 2010 г. Още тогава отговаряхме на всички критерии. Можехме да влезем в чакалнята и от 2012 г. щяхме да сме с евро. Цели 10 години всяка година отговаряхме на всички киртерии, но мутрите бавеха еврото, защото не бяха изпрали мръсните си милиарди в лева, на които нямаше да могат да докажат произход и щяха да им изгорят. Чак по ковида излязохме на червено с дефицита. Преди това 10 години сън... И после Магнитски ги натисна да спрат да се ослушват. Изведнъж, по време на криза, тръгнаха на пожар да работят за еврото. Пълен цирк. Трябваше още 2012 г. да го приемем и да забравим.

    22:31 24.04.2026

  • 55 Ъъъъ

    6 6 Отговор
    Нито сме били, нито сме, нито пък ще бъдем готови... 🤣

    22:32 24.04.2026

  • 56 Точен

    9 13 Отговор
    Един от виновниците за приемане на еврото е точно пратримониума ти Румен Радев. ВЪЗРАЖДАНЕ го подтикнаха да свика Референдум, но натовецът и лъжерусофилът Радев не пожела. После ТОЧНО като Пилат Понтийски уж предизвика Референдум, след като мандалото хлопна. Крайно време е поддръжниците на ВЪЗРАЖДАНЕ, които гласуваха за ПБ, подведени, че ще си загубят гласа заради манипулациите на соцагенциите, да се върнат към истинската народна партия - ВЪЗРАЖДАНЕ. А Иво Христов да не хитрува, защото точно Радев лъже народа!...

    22:32 24.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Георги

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    как точно страна с 200млрд бвп губи 120 от тях? Да не говорим, че до преди 5 години целият ни бвп е бил под 120млрд.

    Коментиран от #64

    22:34 24.04.2026

  • 59 прецакани от ББ

    7 3 Отговор
    💲Не бяхме готови за еврото💲
    тогава на 9-ти май , но изненадващо бързо се подготвихме след коледа, а можеше да питаме и да почакаме още двадесет години за жонглиране с леф за кеф и кеш..

    22:35 24.04.2026

  • 60 Абе ей

    11 5 Отговор
    Възраждане, колкото и да са ми черни и популисти, трябва да призная, че реват от 3 години за референдум за еврото, а президентът демонстрираше будна кома по темата! Сетила се Мара да се пoбара.

    Коментиран от #61

    22:35 24.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Факти

    14 10 Отговор

    До коментар #53 от "Георги":

    Какво общо има Радев с Русия? Ами сключи 13 годишен договор с Турция за покупката на руски газ и ни го наби с 2,5 милиарда евро такси, а ползваме капацитет само на 10%. Ама нищо общо няма Радев с Русия, нищо. Такъв безумен договор може да сключи само някой, който обслужва Русия. Човекът дойде на власт за да измисли как да плаща на Путин за войната. Туй му е бойната задача. Сега ще му спуснат опорките и ще приспи стадото.

    Коментиран от #94

    22:37 24.04.2026

  • 63 Ззз

    9 4 Отговор

    До коментар #46 от "Цецко":

    Що тогава "работливите , образованите и висококвалифицираните" паветници бяхте против референдум и написахте толкова за еврото, като валутата няма значение за вас?

    22:38 24.04.2026

  • 64 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Георги":

    Защо му обръщаш внимание на туй ?! Ясно е , че не може да смята. :)

    22:40 24.04.2026

  • 65 Дик диверсанта

    7 3 Отговор
    Чорапа след 17.00 часа всеки ден продава евтино олио в Банишора и така сваля цените на олиото.

    22:42 24.04.2026

  • 66 Тома

    14 4 Отговор
    А тиквата ни се хвали на всякъде че той ни е вкарал в еврозоната.Сигурно е мислил че всеки българин има чекмедже като неговото.

    22:44 24.04.2026

  • 67 Мирчев

    12 6 Отговор
    Борисов каза “аз ви вкарах в ЕС, аз ви вкарах и в еврото”. Ами сега да излязат всички, които по телевизията говореха, че няма да има повишаване на цените и да поемат отговорността.

    Коментиран от #89

    22:44 24.04.2026

  • 68 Абе ей

    8 10 Отговор
    В момента имаме форсмажорни обстоятелства - две войни до границите ни, икономическа криза на национално ниво и още един път икономическа криза на световно ниво. Невиждана до този момент, каквато не е имало от над 100 години. Ситуацията е безпрецедентна. Върнете лева веднага!

    Коментиран от #88

    22:45 24.04.2026

  • 69 Аман

    14 10 Отговор
    от болшевишки изказвания. Този се червеше като говореше простотиите на Кремъл. Еврото било виновни. Дрън дрън! Инфлацията започна с ковида, увеличи се с агресивната имперска война на Путин, а днес и с войната на Иран. Еврото ни спаси, защото ако бяхме продължили, тези чугуни щяха да махнат валутния борд. Щеше да се повтори ситуацията 1996. Толкова некадърници край руския агент Радев. И тези тъпанари не разбраха ли. Че Украйна ни защитава. Трябва да продължим да помагаме на героичния украински народ!

    Коментиран от #73, #80, #82, #92

    22:47 24.04.2026

  • 70 Абе ей

    5 9 Отговор

    До коментар #61 от "Абе ей":

    Какво цъкате минуси бе, мaмa ви oткaчена, толкова ли сте фрашкани с гейро!?

    22:48 24.04.2026

  • 71 Свети Кибик-Юродив

    13 9 Отговор
    Иво Христов е "свръзката" на Решетников в България. Негова е заслугата да издири и предложи на руснаците Боташко Зеленият Чорап. След като не успяха с разни "националисти", "патриоти" и прочие "спасители", като Волен, Славуца, Костя Копейкин, Руди Гела, Шефът на Парка, кремълските кукловоди заложиха на един по- традиционен от политическа гледна точка субект, който да привлече не само русофилското стадо, но и хора, които по принцип са център-ляво, но не гласуват. Интересно ми е как ще "намалят цените" и като сме "избързали с еврото", призовавам ги да върнат лева. Нещо ми подсказва, че нито ще намалят цените, нито ще върнат лева. Едно е да обещаваш и да говориш това, което очаква да чуе електоратът, който те е вкарал в Парламента, съвсем друго е да го изпълниш. Комунетата са по обещанията- не по изпълнението. "Светлото Бъдеще", което обещаваха на простият народ 45 години, така и не дойде.

    Коментиран от #87

    22:50 24.04.2026

  • 72 Тоя си фантазира

    8 5 Отговор
    Имотите се вдигнаха преди въвеждането на еврото.Сега даже се спускат.

    22:51 24.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 36 години празни надежди

    7 3 Отговор
    Не знам, но откакто Надеждата победи, май несигурността и страховете у хората осезаемо се засилиха, също и цензурата в медиите, вместо да е обратното. Радев отбягва да беседва с народа, не пита хората какво искат да се промени, казва си тирадата и си заминава. Много признаци за предстояща еднолична власт се излъчват от него, май ще си останем само с надеждата.

    22:56 24.04.2026

  • 75 Пламен

    7 3 Отговор
    Пиер Волгин няма нищо против Еврото .
    По 1000 еврака на ден засмуква , даже и в почивните дни . :)

    Коментиран от #79

    22:57 24.04.2026

  • 76 Освен,че...

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "да ви видим какво ще направите":

    ... ограничиха тиквата,но ограничиха и намагнитизираният Шиши...!

    22:58 24.04.2026

  • 77 А МОЧАТА?

    6 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    Коментиран от #83

    22:59 24.04.2026

  • 78 гумата

    7 7 Отговор
    Иво Христов изразява поредното нескопосано мнение! Еврото вече е обменено и успешно завърши процеса по въвеждането му. А връзка с повишените цени не може да има, защото хората не са длъжни да плащат, но го правят, без да имат нужди. В същото време държавата допуска спекула и произвол в цените.

    Коментиран от #81

    23:00 24.04.2026

  • 79 Ех Пламчо...

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Пламен":

    Не ти ли омръзна това да го папагалиш всеки път...?!
    Поне да беше нещо оригинално,а то нещо тривиално...?!

    23:01 24.04.2026

  • 80 Бойко

    6 3 Отговор

    До коментар #69 от "Аман":

    Още Бойко искаше да маха борда преди време. На измамниците борда им боде в очите, защото не могат да правят най-големите измами.

    23:01 24.04.2026

  • 81 Уф Божкеее...!

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "гумата":

    Аман от...гумени глави...!

    23:02 24.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Възстановиха я

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "А МОЧАТА?":

    Само липсвал ,,Шпагина"...!
    Казват,че бил ти заврян изотза@е...😆!

    23:05 24.04.2026

  • 84 Майкоооо

    4 4 Отговор
    Непровеждането на Референдум било довело до Инфлация. Това и простата ми, необразована баба не може да го измисли.

    Иво Христов от партия Просташка България е икономически гений! Супер светло бъдеще ни очаква с такива умници!

    23:05 24.04.2026

  • 85 Червен

    4 4 Отговор
    кЪпут

    23:05 24.04.2026

  • 86 Чакаме референдум за Лева, НАТО и ЕС!!!

    3 4 Отговор
    Вече няма кой да го спре!!!

    Коментиран от #90, #96

    23:05 24.04.2026

  • 87 Ха ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Свети Кибик-Юродив":

    Как да не дойде? Така му светна на народа светлото бъдеще след 1990-та, че още му е светло!

    Коментиран от #120

    23:07 24.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 По-Точно казано!

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Мирчев":

    Вкараха ни го три ката,с това вкарване на еврото...

    23:08 24.04.2026

  • 90 Ха ха ха ха

    7 4 Отговор

    До коментар #86 от "Чакаме референдум за Лева, НАТО и ЕС!!!":

    И после, ко? Ще работиш в ТКЗСто за 25 лв на месец и торба жито?

    Коментиран от #115

    23:08 24.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ник 3900евр.

    2 1 Отговор
    Помия

    23:11 24.04.2026

  • 94 Айде бе

    10 4 Отговор

    До коментар #62 от "Факти":

    А благодарение на продажните евроатлатници всеки ден плащаме минимум по 5 милиона лева ,за да може семействата на украинските нацисти да се излежават по нашите хотели, да се киснат в джакузита и да пият коктейли!!! Всеки ден от 4 години насам!!! 5 милиона, плюс безплатно здравеопазване, зъболечение, образование и транспорт. 7-8 милиарда лева до тук!!!

    В България все още няма модерна детска болница и достатъчно детски градини, но за украинските боклуци има всичко! Построили са комунизма в България!

    Коментиран от #99, #117

    23:11 24.04.2026

  • 95 По точно

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дори няма да изнасяме вече оръжие, въпреки очакваното недоволство на работещите в оръжейния сектор.

    23:12 24.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ченчаджия

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Когато Слънцето изгрее от Запад. Цените може да се Дигнат но не и да се Свалят. Цените са Вдигнати Трикратно но не може да се свалят Петкратно.

    23:13 24.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Тъй ли

    4 5 Отговор

    До коментар #94 от "Айде бе":

    Украинците не са боклуци, а си зашитават земята от много свиреп агресор!

    Коментиран от #106

    23:14 24.04.2026

  • 100 ВЗРИВЯВАЙ

    3 1 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #121

    23:14 24.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ти пък...?!

    5 3 Отговор

    До коментар #101 от "Йес":

    Кой ти говори за...рублата?!
    Да беше си останал лева!
    За Лева говорим драги!

    Коментиран от #109

    23:16 24.04.2026

  • 105 Така де

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Крайно време е Европа да спре всички еврофондове за България! Особено ако развалят договора с Украйна!

    23:17 24.04.2026

  • 106 Айде бе

    5 3 Отговор

    До коментар #99 от "Тъй ли":

    Ами да ходят тогава да се защитават , тези отпадъци, а не да киснат по нашите курорти за наша сметка 4 години и това да ни коства милиарди, Ко ша каиш!?
    Ти няма ли да отидеш да им помогнеш!?

    Коментиран от #112

    23:17 24.04.2026

  • 107 Отец Теофил

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Любо":

    Ако те пипна...

    Коментиран от #116, #118

    23:18 24.04.2026

  • 108 Точно обратното

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Безотговорното раздаване на пари(от заеми ) от последните правителства напомпа инфлацията. Умишлено загробване на държавата!

    23:18 24.04.2026

  • 109 Имоти

    5 5 Отговор

    До коментар #104 от "Ти пък...?!":

    Какъв лев, бе? Хартийка на Валутен борд, който е в Евро. Няма лев. Всички сметки минаваха през евро.

    23:20 24.04.2026

  • 110 Вацев

    2 4 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    23:20 24.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #106 от "Айде бе":

    Ами ако са руснаци путинофили?

    23:21 24.04.2026

  • 113 Любо

    4 4 Отговор

    До коментар #103 от "Ще си събираш":

    Чакам те евроатлантическа мαстийо !!!

    23:21 24.04.2026

  • 114 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Георги":

    ОБЩОТО НА РАДЕВ С РУСИЯ Е .................... ЧЕ Е РЕZИДЕНТ НА КГБ .................... АКО НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА "РЕЗИДЕНТ" ..................... ИНТЕРНЕТ ПИШЕ И ЧЕТИ ..................

    23:21 24.04.2026

  • 115 ПРАВ СИ...!

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ха ха ха":

    Тъкмо влезнахме в ,,Клуба на богатите",сега пък да излизаме...?!

    23:21 24.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Любо

    1 3 Отговор

    До коментар #107 от "Отец Теофил":

    Пипай се колкото искаш бе евроатлантипески πендел!!!

    23:23 24.04.2026

  • 119 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":

    90 млрд от концесиите на метали и други.10 млрд от шест затворени блока на АЕЦ.10 млрд източени от чуждите вериги.10 млрд от пътни такси на стоки.

    23:23 24.04.2026

  • 120 Свети Кибик-Юродив

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ха ха ха ха":

    Е, появиха се "червени милионери" и доста от комунделските фамилии и отрочетата им, се "облажиха", но "андрешковците", които "лапаха мухите" и им вярваха, си останаха сиромаси. Но това не им отвори очите.

    23:25 24.04.2026

  • 121 Ошашавено Атлантиче!

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Ок,да взривяваме,ама нЕма взрив...!
    Всичкият де що произведем и тутакси заминава подарък за Украйна...🙄

    23:25 24.04.2026

  • 122 Димо

    5 4 Отговор
    Комунистически популизъм! Това е Иво Христов!

    23:32 24.04.2026

  • 123 Съдята

    3 4 Отговор
    Времето за НАРОДНИЯТ съд настъпи !!!

    Коментиран от #125

    23:41 24.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Мда

    3 2 Отговор

    До коментар #123 от "Съдята":

    Ше ти дойде времето.

    23:44 24.04.2026

  • 126 гадев

    4 2 Отговор
    Що за глупости ръси тоя?

    23:47 24.04.2026

  • 127 Реалист

    3 2 Отговор
    КОЙ ще носи отговорност за това ? Били готови или не , еврото си каза думата , виждаме от нова година до днес всичко е не двойно , а в пъти по скъпо. Крайно време е да се наложи , ако трябва и със сила , правовия ред и законността. Не може заради безхаберието на някой , да виним държавата. Тези които са взимали решенията, предполагам че си имат имена, само някой трябва да ги назове.

    00:01 25.04.2026

  • 128 Някой

    2 3 Отговор
    Хахах леле-мале "безпризорни избиратели", "идеен калъп", "идеен пейзаж". Еврото вдигнало цените. Абе Иво ние бяхме във валутен борд с еврото преди това бе пич.

    00:08 25.04.2026

  • 129 Пепи Волгата

    3 3 Отговор
    Аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    00:12 25.04.2026

  • 130 Някой

    2 2 Отговор
    Абе, някой да се е чувал с Радев ? Звъня му от понеделник да му честитя победата и да го питам какво ше правиме и ми се включва "телефона на абоната е изключен или се намира извън обхват".

    00:22 25.04.2026

  • 131 Горски

    4 3 Отговор
    Да, България много плавно влезе в еврозоната и сега много, много плавно ни го набутват с високи цени по 3 ,4, 5 пъти по високи.На тия всички лаладжии където говорят само глупости, искам за един месец да ги пуснат да живеят с дохода на нормалните българи, пенсионерите пък после да говорят.

    Коментиран от #132

    00:25 25.04.2026

  • 132 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "Горски":

    Чипса Рафълс Мега Пак винаги си е бил 6 лева, а на промоция 3.50 и бирата 2 кинта. И сега са толко. Няма никакви ядове.

    00:32 25.04.2026

  • 133 УдоМача

    0 2 Отговор
    Спокойно Иво!! Еврото скоро си отива заедно с ЕС и ЕК!!!

    00:50 25.04.2026

  • 134 Изборът

    0 0 Отговор
    Есента нови избори.2 в 1

    00:55 25.04.2026

