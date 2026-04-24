Иво Христов: Не бяхме готови за еврото

Победи надеждата. В много региони победи куражът над страха. Забелязваме обрат в статистиката в някои традиционни бастиони на ДПС. Победи надеждата за една по-справедлива България. Това заяви Иво Христов от "Прогресивна България" (ПБ) в предаването „Панорама” по БНТ.

ПБ се пласира в ляво от центъра, защото там има голям брой безпризорни, непредставени избиратели. В нашия манифест са заложени ценностите свобода, солидарност, справедливост. България има нужда от тези три стълба, които в един неолиберален свят, са силно подронени,а обществото има нужда от тях, уточни той.

Ние трябва да се занимаем със собствен идеен корпус, а не да търсим да се вмъкнем в някой готов идеен калъп. Имаме куража да мислим без комплекси и да намираме решения на българските проблеми, а след три години ще видим на какъв етап е Европа, идейният пейзаж в Европа и тогава ще избираме своето политическо семейство, изтъкна Христов.

Свалянето на цените е приоритетна задача и в момента икономическият екип на ПБ работи върху мерки в тази посока. Важно е да припомним защо тръгна този ръст на цените. Защото нямаше референдум, защото страната не беше готова за приемането на еврото и този ръст беше предвидим. Той се е случил навсякъде, където еврото е било въведено, а у нас при слабостта на институциите той става драматичен. Въвеждането на еврото винаги е съпроводено с ръст на цените, смята политикът.

Цени в пазарна икономика не се свалят с държавни командни методи. Таван на цените е използван в някои страни. Трябва да се използва целият арсенал от върможности, но това ще решат икономистите. Трябва да внимаваме като консуматори.