Христофор Караджов: Медийни проучвания сочат, че нападателят във Вашингтон е работил като учител

Христофор Караджов: Медийни проучвания сочат, че нападателят във Вашингтон е работил като учител

26 Април, 2026 09:24 858 11

Разследващите все още не изключват нито една версия

Христофор Караджов: Медийни проучвания сочат, че нападателят във Вашингтон е работил като учител - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Напрежение и множество въпроси след стрелба по време на елитно събитие във Вашингтон, на което са присъствали Доналд Тръмп и Мелания Тръмп. Нападението предизвика сериозни опасения за сигурността на публични прояви с участието на водещи политически и обществени фигури, предаде "Нова телевизия".

По думите на журналиста и преподавател Христофор Караджов, към момента властите са изключително предпазливи относно мотивацията на извършителя. Известно е, че той е 31-годишен мъж от Калифорния. Според медийни проучвания има данни, че е работил като учител, а последно е бил студент преди около десетилетие.

Разследващите все още не изключват нито една версия. Макар първоначалните очаквания да са, че атаката е била насочена към Доналд Тръмп, съществуват и хипотези, че мишена е могъл да бъде и представител на медиите. На събитието са присъствали едни от най-влиятелните журналисти в Съединените щати, както и представители на политическия и обществения елит.

Видеозаписи показват, че нападателят е преминал през контролно-пропусквателен пункт, след което е открил огън. По информация на Караджов, около подобни събития обикновено има няколко нива на сигурност, което поставя въпроси как извършителят е успял да се добере толкова близо.

Стрелецът е бил въоръжен с два пистолета, една пушка и ножове. По предварителни данни разстоянието между него и Доналд Тръмп е било около 50 метра.

Журналистът припомни друг драматичен момент в американската история – опита за покушение срещу Роналд Рейгън през 1981 г., случил се в близост до същото място, при който президентът беше тежко ранен. Години по-късно същото събитие остава в обществената памет и с участието на Барак Обама, който на гала вечеря отправи иронични коментари към тогавашния бизнесмен Доналд Тръмп.

Разследването продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БГ ПУЯК

    11 1 Отговор
    Чудя се, какво ли щяха да правят колегите тази сутрин, ако не беше се случил този инцидент?! И все пак, да си го преместим за здравето на Тръмп!

    09:26 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Язък, че не е успял

    10 2 Отговор
    Но то това си е контролиран спектакъл в точния момент.

    09:29 26.04.2026

  • 5 Гост

    8 1 Отговор
    ЯЗЪК !!!!!!!!!!!!!!!!!

    09:31 26.04.2026

  • 6 Дачко Яворов

    9 1 Отговор
    От 50 метра и превръзка да имаш на очите, ще го оцелиш. Очевидно не е била такава идеята тук, а просто да вдигнем малко цирк.

    Коментиран от #8

    09:33 26.04.2026

  • 7 Луда работа

    1 1 Отговор
    по цял ден гърмят по Чичо Дончо.

    09:47 26.04.2026

  • 8 копейкин е джендър

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дачко Яворов":

    ти Оцелвал ли си си мишена на повече от 10 метра?

    09:49 26.04.2026

  • 9 Перо

    0 1 Отговор
    “Голям учител”, компютърни игри, парт тайм! Добре че като джензи е държал пушката, ползвайки цевта за приклад!

    09:58 26.04.2026

  • 10 Левски

    1 0 Отговор
    Евала на този учител. Има смелост да се опълчи срещу един луд, който предизборно говореше едно, а после стана обратното.

    10:05 26.04.2026

  • 11 Левски

    1 0 Отговор
    До "Дачков", ти си и неграмотен, пише се уцелил.

    10:07 26.04.2026

