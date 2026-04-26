Заподозреният за стрелбата край Тръмп е в болница, но няма огнестрелни рани. Бил е гост на хотела ВИДЕО

Заподозреният стрелец, който е нападна контролно-пропускателен пункт на вечерята на кореспондентите в Белия дом, е на лечение в местна болница, заяви кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър.

Той не е бил ранен от огнестрелно оръжие, но е подложен на преглед, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.

Агент на Тайните служби е бил ранен и също е на лечение в местна болница, според Баузър.

Въоръженият мъж, арестуван на вечерята на кореспондентите в Белия дом, ще бъде изправен пред две обвинения, според американския прокурор Жанин Пиро: използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление, свързано с насилие, и нападение над федерален служител с използване на опасно оръжие.

Джефри У. Карол заяви, че „вероятно е част от разследването“ кого е целял стрелецът, арестуван на контролно-пропускателен пункт по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом в хотел "Хилтън".

„Знаем, че президентът е бил в балната зала“, каза той след инцидента. „Знаем, че там е имало членове на кабинета и много гости.“

„Към този момент изглежда, че заподозреният е самотен изпълнител, самотен стрелец“, добави Карол.

Полицията смята, че заподозреният е стрелял, въз основа на „предварителна информация“.

„Въз основа на предварителна информация смятаме, че е бил гост на хотела“, каза Карол.

На годишната вечеря присъстваха редица високопоставени гости, включително политици и журналисти.

Според Ройтерс, позовавайки се на източник, стрелецът е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа.

Директорът на Тайните служби Шон Къран заяви, че агентите му „са се представили възхитително“ тази вечер, посочвайки бързото задържане на заподозрения на вечерята на кореспондентите в Белия дом като отличен пример за това, за което е обучена агенцията.

„Видяхме какво правят и този човек, когато нахлу в контролно-пропускателен пункт, беше задържан“, каза Къран. „Това показва, че нашата многопластова защита работи.“

Агент на Тайните служби е бил прострелян в защитното си облекло и е хоспитализиран, съобщиха източници пред CNN.

„Моля всички да се молят за него и за всички наши служители и агенти, които са участвали“, каза Къран. „Ще ви кажа, че ще продължим мисията.“

Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че някой друг е бил замесен“ в инцидента на вечерята на кореспондентите в Белия дом тази вечер.