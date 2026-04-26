Заподозреният за стрелбата край Тръмп е в болница, но няма огнестрелни рани. Бил е гост на хотела ВИДЕО

Заподозреният стрелец, който е нападна контролно-пропускателен пункт на вечерята на кореспондентите в Белия дом, е на лечение в местна болница, заяви кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър.
Той не е бил ранен от огнестрелно оръжие, но е подложен на преглед, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.
Агент на Тайните служби е бил ранен и също е на лечение в местна болница, според Баузър.
Въоръженият мъж, арестуван на вечерята на кореспондентите в Белия дом, ще бъде изправен пред две обвинения, според американския прокурор Жанин Пиро: използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление, свързано с насилие, и нападение над федерален служител с използване на опасно оръжие.
Джефри У. Карол заяви, че „вероятно е част от разследването“ кого е целял стрелецът, арестуван на контролно-пропускателен пункт по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом в хотел "Хилтън".
„Знаем, че президентът е бил в балната зала“, каза той след инцидента. „Знаем, че там е имало членове на кабинета и много гости.“
„Към този момент изглежда, че заподозреният е самотен изпълнител, самотен стрелец“, добави Карол.
Полицията смята, че заподозреният е стрелял, въз основа на „предварителна информация“.
Американските правоохранителни органи смятат, че заподозреният е бил гост на хотела.
„Въз основа на предварителна информация смятаме, че е бил гост на хотела“, каза Карол.
На годишната вечеря присъстваха редица високопоставени гости, включително политици и журналисти.
Според Ройтерс, позовавайки се на източник, стрелецът е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа.
Директорът на Тайните служби Шон Къран заяви, че агентите му „са се представили възхитително“ тази вечер, посочвайки бързото задържане на заподозрения на вечерята на кореспондентите в Белия дом като отличен пример за това, за което е обучена агенцията.
„Видяхме какво правят и този човек, когато нахлу в контролно-пропускателен пункт, беше задържан“, каза Къран. „Това показва, че нашата многопластова защита работи.“
Агент на Тайните служби е бил прострелян в защитното си облекло и е хоспитализиран, съобщиха източници пред CNN.
„Моля всички да се молят за него и за всички наши служители и агенти, които са участвали“, каза Къран. „Ще ви кажа, че ще продължим мисията.“
Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че някой друг е бил замесен“ в инцидента на вечерята на кореспондентите в Белия дом тази вечер.
1 Коста
06:57 26.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Готин Джендър
07:05 26.04.2026
5 Боги
Коментиран от #19
07:09 26.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
07:18 26.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 12340
07:24 26.04.2026
10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #3 от "Соня":Как пък един кравар не замина за руският рай?
07:25 26.04.2026
11 Прекрасна случка за Тръмп
Медиите ще има какво да дъФчат през следващите дни!
Сега само трябва да изчака, да минат позволените му 60 дена и да си обира САЩ партакешите от БИ!
И да остави Израел на иранците, да си се оправят там!
Коментиран от #16
07:26 26.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 👇👇👇👇
До коментар #3 от "Соня":Я заспивай пак и после пак пиши какво си сънувал😂😂😂😂.
07:30 26.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеленски съм
До коментар #11 от "Прекрасна случка за Тръмп":А и мен забравиха! Аз Президент на най-важната държава в Европа ли съм - или лукова глава?
Добре поне, че и изцепката на британците по границата ни с Румъния ще пропуснат.
07:34 26.04.2026
17 Инспектор Дюдю
До коментар #14 от "ЗОРО":Нищо няма да му стане
Те са жилави,Иванка и Мелания са ги тренитали
07:34 26.04.2026
18 Дон Корлеоне
07:36 26.04.2026
19 Дзак
До коментар #5 от "Боги":А тук един човек изнасилил жена си! Останалото го знаете.
07:39 26.04.2026
20 ЗОРО
07:47 26.04.2026