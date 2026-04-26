Новини
Свят »
САЩ »
Заподозреният за стрелбата край Тръмп е в болница, но няма огнестрелни рани. Бил е гост на хотела ВИДЕО

Заподозреният за стрелбата край Тръмп е в болница, но няма огнестрелни рани. Бил е гост на хотела ВИДЕО

26 Април, 2026 06:39, обновена 26 Април, 2026 07:10

  • вашингтон-
  • стрелец-
  • арест-
  • тръмп-
  • болница

Агент на Тайните служби е бил ранен и също е на лечение в местна болница, заяви Мюриъл Баузър

Заподозреният за стрелбата край Тръмп е в болница, но няма огнестрелни рани. Бил е гост на хотела ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заподозреният стрелец, който е нападна контролно-пропускателен пункт на вечерята на кореспондентите в Белия дом, е на лечение в местна болница, заяви кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър.

Той не е бил ранен от огнестрелно оръжие, но е подложен на преглед, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.

Агент на Тайните служби е бил ранен и също е на лечение в местна болница, според Баузър.

Въоръженият мъж, арестуван на вечерята на кореспондентите в Белия дом, ще бъде изправен пред две обвинения, според американския прокурор Жанин Пиро: използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление, свързано с насилие, и нападение над федерален служител с използване на опасно оръжие.

Джефри У. Карол заяви, че „вероятно е част от разследването“ кого е целял стрелецът, арестуван на контролно-пропускателен пункт по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом в хотел "Хилтън".

„Знаем, че президентът е бил в балната зала“, каза той след инцидента. „Знаем, че там е имало членове на кабинета и много гости.“

„Към този момент изглежда, че заподозреният е самотен изпълнител, самотен стрелец“, добави Карол.

Полицията смята, че заподозреният е стрелял, въз основа на „предварителна информация“.

Американските правоохранителни органи смятат, че заподозреният е бил гост на хотела.

„Въз основа на предварителна информация смятаме, че е бил гост на хотела“, каза Карол.

На годишната вечеря присъстваха редица високопоставени гости, включително политици и журналисти.

Според Ройтерс, позовавайки се на източник, стрелецът е бил въоръжен с пушка, пистолет и няколко ножа.

Директорът на Тайните служби Шон Къран заяви, че агентите му „са се представили възхитително“ тази вечер, посочвайки бързото задържане на заподозрения на вечерята на кореспондентите в Белия дом като отличен пример за това, за което е обучена агенцията.

„Видяхме какво правят и този човек, когато нахлу в контролно-пропускателен пункт, беше задържан“, каза Къран. „Това показва, че нашата многопластова защита работи.“

Агент на Тайните служби е бил прострелян в защитното си облекло и е хоспитализиран, съобщиха източници пред CNN.

„Моля всички да се молят за него и за всички наши служители и агенти, които са участвали“, каза Къран. „Ще ви кажа, че ще продължим мисията.“

Кметът на Вашингтон Мюриел Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че някой друг е бил замесен“ в инцидента на вечерята на кореспондентите в Белия дом тази вечер.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    7 1 Отговор
    Основната манджа на вечерята, стекове от малки ирански деца, убити наскоро. Пастет от палестинци.

    06:57 26.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Готин Джендър

    4 0 Отговор
    Нападателят е много секси! Вижда ми се къдрокос мулат!!! Това е истински мъж!!!!

    07:05 26.04.2026

  • 5 Боги

    11 1 Отговор
    Сайтът май е станл личен на Тръмп - 5-6 материала само за някакво мижаво, уж покушение върху рижавия....

    Коментиран от #19

    07:09 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    6 1 Отговор
    "миротвореца" трябва да е в лудницата, а не в болница.

    07:18 26.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 12340

    3 1 Отговор
    Освен че са го арестували,Сикрет сървиз изглежда и са го "обидили" ,според снимката!:))

    07:24 26.04.2026

  • 10 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Соня":

    Как пък един кравар не замина за руският рай?

    07:25 26.04.2026

  • 11 Прекрасна случка за Тръмп

    7 0 Отговор
    и точно на време, да се отклони медийния фокус от падението с Исламабад и циркаджиската му нефелна "блокада".
    Медиите ще има какво да дъФчат през следващите дни!
    Сега само трябва да изчака, да минат позволените му 60 дена и да си обира САЩ партакешите от БИ!
    И да остави Израел на иранците, да си се оправят там!

    Коментиран от #16

    07:26 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 👇👇👇👇

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соня":

    Я заспивай пак и после пак пиши какво си сънувал😂😂😂😂.

    07:30 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеленски съм

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Прекрасна случка за Тръмп":

    А и мен забравиха! Аз Президент на най-важната държава в Европа ли съм - или лукова глава?
    Добре поне, че и изцепката на британците по границата ни с Румъния ще пропуснат.

    07:34 26.04.2026

  • 17 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЗОРО":

    Нищо няма да му стане
    Те са жилави,Иванка и Мелания са ги тренитали

    07:34 26.04.2026

  • 18 Дон Корлеоне

    0 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:36 26.04.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боги":

    А тук един човек изнасилил жена си! Останалото го знаете.

    07:39 26.04.2026

  • 20 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Терориста Тръм трябва да бъде тричан!

    07:47 26.04.2026