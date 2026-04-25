Масирани руски удари по украински горивно-енергийни комплекси
Масирани руски удари по украински горивно-енергийни комплекси

25 Април, 2026 13:10 1 159 62

  • украйна-
  • русия-
  • загинали-
  • дронове-
  • атаки

Масирани руски удари по украински горивно-енергийни комплекси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Руските сили нанесоха масиран удар с високоточно насочващи се оръжия и дронове срещу обекти на украинската отбранителна промишленост и горивно-енергийни комплекси, използвани от украинските въоръжени сили, съобщи руското Министерство на отбраната.

В отговор на украинските атаки срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха и масиран удар срещу обекти на украински горивно-енергийни комплекси, както и срещу пристанищна инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили. Целите на удара бяха постигнати. „Всички определени цели бяха поразени“, съобщи Министерството на отбраната.

Украинските въоръжени сили загубиха над 1100 военнослужещи в Северния военен окръг (НВО) през последните 24 часа. Жертвите в зоната на отговорност на групировката войски „Север“ възлизат на над 160 военнослужещи. Украинските въоръжени сили загубиха над 160 военнослужещи в зоната на отговорност на групировката войски „Север“, над 190 в групировката „Запад“, над 180 в групировката „Юг“, над 310 в групировката „Център“, до 260 в групировката „Изток“ и над 25 в групировката „Днепър“.

Украинските въоръжени сили възнамеряваха да използват Бочково за удари по тила на руските въоръжени сили близо до Вовчанск. Групировката войски „Север“ установи контрол над село Бочково във Вовчански район на Харковска област.

Подразделения на украинските въоръжени сили възнамеряваха да използват Бочково за удари по тила на руските войски близо до Вовчанск. Руските служби за сигурност съобщиха за това на ТАСС.

Руските войски нанесоха удари по временни пунктове за разполагане на части от украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 148 района в рамките на 24 часа. Това съобщи руското Министерство на отбраната. „Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили нанесоха удари по временни пунктове за разполагане на украински въоръжени сили и чуждестранни наемници в 148 района“, съобщи министерството.

Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха 11 управляеми авиобомби и 256 безпилотни летателни апарата (БЛА) на украинските въоръжени сили през последните 24 часа, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Системите за противовъздушна отбрана свалиха 11 управляеми авиобомби и 256 безпилотни летателни апарата“, заяви министерството.

Според министерството, от началото на специалната военна операция са унищожени: 671 самолета, 284 хеликоптера, 137 522 безпилотни летателни апарата, 656 зенитно-ракетни системи, 29 038 танка и други бронирани бойни машини, 1709 бойни машини със системи за залпов огън (РСЗО), 34 598 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 60 117 специални военни машини.


Оценка 3.9 от 25 гласа.
  • 1 стоян георгиев

    14 21 Отговор
    Туапсе още гори а уж руснаците свалили всичко.

    Коментиран от #6, #7, #20, #25

    13:11 25.04.2026

  • 2 Лада искра

    30 13 Отговор
    УКРАЙНА: КЛАННИЦА ЗА НАИВНИЦИ
    Докато „патриотите“ от телевизионните екрани крещят за победа, Украйна се превръща в гробище за собствения си народ и златна мина за своите предатели.
    Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
    Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.
    Тиранията на „жълто-синьото“: Под флага на национализма се крие грозен авторитаризъм. Свободата на словото е мъртва, православието е гонено, а страхът е единственото, което държи режима прав.
    Украйна не се бори за свобода – тя се самоунищожава, за да поддържа банковите сметки на една шепа олигарси и техните западни куратори. Когато оръдията заглъхнат, ще остане само една опоскана земя, населена от вдовици и управлявана от престъпници.

    Коментиран от #22, #52

    13:11 25.04.2026

  • 3 УДРИ С ЛОПАТАТА

    26 12 Отговор
    По главите фашистики бандерски

    13:12 25.04.2026

  • 4 Лада искра

    26 12 Отговор
    УКРАЙНА: КЪРВАВИЯТ БИЗНЕС СЪС СВОБОДАТА
    Докато идеалистите гният в калта на Донбас, „елитът“ в Киев осребрява тяхната саможертва.
    Търговци на смърт: Войната се превърна в най-рентабилното предприятие. Корупцията в тила не е просто престъпление – тя е държавна измяна, платена с живота на хиляди, които нямаха пари да подкупят военните окръжия.
    Диктатура под прикритие: Под маската на патриотизма се монтира авторитарна машина. Опозицията е смазана, медиите са опитомени, а всеки неудобен въпрос се клейми като „руска пропаганда“.
    Заложници на чужди амбиции: Украйна беше превърната в полигон. Народът е превърнат в разходен материал в геополитическа игра, чийто край се договаря в кабинети, където не мирише на барут.
    Победата е илюзия, ако след войната държавата остане собственост на същите олигарси, които я разграбиха. Украйна не се освобождава – тя просто сменя господарите си, докато гробищата растат.

    13:12 25.04.2026

  • 5 ФАКТ

    15 19 Отговор
    Западът го подава на Хаяско и той веднага започва да го дави

    Коментиран от #10

    13:12 25.04.2026

  • 6 Сорос

    13 22 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Раждаемостта в Русия достигна 200-годишно дъно, въпреки призивите на Путин.

    Коментиран от #33

    13:12 25.04.2026

  • 7 Удари Вода

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    дасе пукат душманите, черните.

    Коментиран от #11, #12, #40

    13:12 25.04.2026

  • 8 ФАКТ

    11 16 Отговор
    Путлер уби Русийката

    13:13 25.04.2026

  • 9 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    23 10 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    13:14 25.04.2026

  • 10 Голобрадко

    20 16 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Зеления Хаяско бая го пое. Продават му го от всякъде./

    Коментиран от #13

    13:14 25.04.2026

  • 11 Путин

    14 17 Отговор

    До коментар #7 от "Удари Вода":

    5 години ги удрям и накрая аз се наложи да забраня интернета в Русия, за да не ме замерят с камъни.

    13:14 25.04.2026

  • 12 Удри

    15 11 Отговор

    До коментар #7 от "Удари Вода":

    Удри Вова!

    Коментиран от #49

    13:14 25.04.2026

  • 13 Путин

    13 15 Отговор

    До коментар #10 от "Голобрадко":

    Май на жена ти го подават

    Коментиран от #23

    13:15 25.04.2026

  • 14 МЪКЪ МЪКЪ

    20 12 Отговор
    Пак е имало затрупани натюфци.

    13:15 25.04.2026

  • 15 РАЗДОР В СЕМЕЙСТВОТО

    13 12 Отговор
    ПП И ДБ пьодалите се скарали.

    13:16 25.04.2026

  • 16 пони, ама розАво

    19 11 Отговор
    Няма такова нещо, руснаците свършиха ракетите преди четири години и оттогава се бият с лопатки и яздят магарета.
    мЪрсулка така каза, пък аз само на нея вярвам!
    Сало Уганде, хероинам сало!

    13:17 25.04.2026

  • 17 Путин

    7 17 Отговор
    Английски офицери насочват ракетите на Украйна... Помоооощщщщ

    Коментиран от #21

    13:17 25.04.2026

  • 18 Така така

    18 11 Отговор
    Русия продължава да действа стабилно, а със всяко грешно движение укрите и техните господари го поемат все по навътре.

    13:17 25.04.2026

  • 19 УРСУЛАТА

    13 11 Отговор
    Ще им прати ток в кашони.

    13:17 25.04.2026

  • 20 12345

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Стояне превзе ли фланговете на Бахмут :-)?

    13:18 25.04.2026

  • 21 Путин

    10 10 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    Затова спрях интернета на ватите.

    13:18 25.04.2026

  • 22 Баце,

    17 11 Отговор

    До коментар #2 от "Лада искра":

    Ми то затова руснаците щат не щат ще се наложи да приберат цялата у крайна.

    13:18 25.04.2026

  • 23 Голобрадко.

    14 10 Отговор

    До коментар #13 от "Путин":

    Ерген съм. На 22 год. Явно говориш за своята, дядка.
    Гледай филма с Голобрадко/ със Зеленски/ Филма е "Слуга на народа". Там на тоя наркоман му викат Хаяско.

    13:20 25.04.2026

  • 24 До стоянчо

    16 11 Отговор
    Таупсе го потушиха и оправиха за 4 дена , нормално работят Уст -Луга , Новоросийск ,Приморск , през март месец руснаците са изнасяли милион и 600 хиляди барела на ден , а на 20 април статистиката беше за милион и 860 хиляди барела , а вие злобари продължавайте да бълвате лъжи !

    Коментиран от #36

    13:20 25.04.2026

  • 25 име

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Я кажи от колко десетилетия разправяш, че Русия ще фалира до няколко месеца?

    13:21 25.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жоро

    13 11 Отговор
    размажи ги, Вова!

    Коментиран от #30

    13:22 25.04.2026

  • 28 Кирило Буданов, разведчик

    12 13 Отговор
    Късно Миме за cвиpка, това трябваше да се прави преди ПЯТЬ года, сега вече е слишком поздно таваришчи.
    Украйна ви разказа играта, нощес пак очаквайте Нефтени пламъци и дъжд. Пък за 9-ти Май май ще има тържествен Салют-Заря организиран от тайните служби на република Украйна ☝️

    Коментиран от #31

    13:24 25.04.2026

  • 29 Давай ,Вода!

    8 8 Отговор
    1100 за 23часа! Още може!

    13:29 25.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 абе льольо

    12 11 Отговор

    До коментар #28 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Вчера пламна рафинерия в Днипро/Днепропавловск. 14 попадения в нея, няма гасене! Русите пак търпяха много, ама нали имат участие американски и европейски фирми, но до тук им беше! Укрите си мислят, че само те го могат!

    13:31 25.04.2026

  • 32 Дудов

    9 10 Отговор
    Ама те укрите нали бяха безсмъртни, уж?

    13:33 25.04.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сорос":

    "...pаждаемостта в Русия достигна 200-годишно дънo.."

    Стига негативи, нека бъдем позитивни таварищь !!!
    Русия бележи положителен ръст на инфлацията, положителен ръст икономическа рецесия, има положителен ръст в смъртните случаи на фронта и летални заболявания, настъплението върви по цялата фронтова линия на място, за пръв път от 1945г насам всички болници са запълнени, а наскоро Русия се отърва 22 тона залежало злато. Нека будем оптимисти до кoнца ☝️😁

    13:34 25.04.2026

  • 34 Убаво де...

    10 10 Отговор
    Ма тия монгольяк Пен..ДЕЛИ с КОЙ воюват бе дееа?!?
    От... Киев за 2 ДНЯ до.... Селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк?!?
    Поне един областен град...Кога?
    Абе...зае... Би

    13:34 25.04.2026

  • 35 хихи

    7 9 Отговор
    "Над 1100 военнослужещи са загубили украинските въоръжени сили за последните 24 часа" хм
    да не са жертва на приятелски огън, защото досега от диктаторски оръжия загиваха само цивилни

    Коментиран от #43

    13:35 25.04.2026

  • 36 Ъгъ... Петушок )))

    10 9 Отговор

    До коментар #24 от "До стоянчо":

    Глей вчерашната МОЛБА на гражданите на Туапсе до... ЗСУ!! Монгольята Молят за МИЛОСТ И ПОЩАДА,.. защото града...умира !
    Хихихихихи
    ЧетИ... Пед роса
    Хихихихихи

    Коментиран от #41

    13:39 25.04.2026

  • 37 Ъхъ!!!

    8 8 Отговор
    Само успех след успех и след него пак успех! И така вече успешно пет години у калта на Донбас!

    Коментиран от #39

    13:40 25.04.2026

  • 38 хаха 🤣

    10 6 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и спиране на тока, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    13:41 25.04.2026

  • 39 Валерий Герасимов, началник щаб

    12 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ъхъ!!!":

    Настъпваме на място !!!
    И малко в кръг ☝️😁

    13:43 25.04.2026

  • 40 хаха 🤣

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Удари Вода":

    дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    13:45 25.04.2026

  • 41 Владимир Путин, Петушок

    10 7 Отговор

    До коментар #36 от "Ъгъ... Петушок )))":

    Спасибо таваришчь, с нова длъжност съм вече и ми пасва идеално 👋😄

    13:47 25.04.2026

  • 42 Не мога да повярвам

    7 7 Отговор
    Е как бе, ударите не са ли били по болници, училища за монахини и детски градини, пълни с малки натовчета?

    13:50 25.04.2026

  • 43 Туй нЯщо преди...

    9 3 Отговор

    До коментар #35 от "хихи":

    У... йло и Ким а влезнат у.. Купянск или след като дронове падаха връз покрива на мумията и кремля?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #55, #60

    13:50 25.04.2026

  • 44 Оня

    3 9 Отговор
    А Путин наредил да не взимат пленници щото пленените урки не искали да се връщат в 404 пък и нямало с кого да ги разменят! Ама и с труповете не вървяло нещата руснаците им ги дават а те няма кво да дадат! И за това си ги копат на фронта! Ама нещо последно време на багерите им се отворила много работа, е то си е така да копат по 1500 урки на ден.....

    Коментиран от #51

    13:54 25.04.2026

  • 45 Мишел

    10 3 Отговор
    "Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    13:57 25.04.2026

  • 46 Вчера укрите

    4 8 Отговор
    Са избили техни и чужди спецове!
    Ега ти и приятелския огън!

    Коментиран от #59

    13:58 25.04.2026

  • 47 стоян

    8 3 Отговор
    Руските сили унищожили 29 038 танка и 34 598 оръдия и минохвъргачи - рузки измикяри че то в цяла Европа няма толкова танкове и оръдия бре

    Коментиран от #56, #61

    13:58 25.04.2026

  • 48 О но но но

    7 2 Отговор
    Четох до -съобщи министерството на отбраната на Русия 🤣🤣

    13:58 25.04.2026

  • 49 хаха 🤣

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Удри":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    14:00 25.04.2026

  • 50 Мишел

    7 2 Отговор
    Украинска атака с дронове, която е завършила с прецизен удар по пункт на спецчастите на ФСБ в центъра на град Донецк, е убила 12 офицери от руската служба и е ранила още 15. Това съобщава в канала си в Телеграм командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия майор Роберт Бровди, с позивна "Мадяр". Сградата е била поразена с 8 дрона FP-2, всеки от които е носил бойна глава от между 60 и 100 килограма взрив, по думите на Мадяр. По това време в сградата са били офицери от командно звено на ФСБ. Унищоженото звено на ФСБ е специализирано в контраразузнаване, саботажи, създаване на агентурни мрежи, преследване и задържане на "нелоялни" към режима хора, както и координация на проруски групировки в окупираните украински територии, уточнява Мадяр.

    Коментиран от #57

    14:00 25.04.2026

  • 51 Нема се сдухваш Лепилар

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Оня":

    Ху... ЙЛО загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА
    Ха-ха-ха
    А.. Коце Еврото.. спечели изборите у България
    Хахахахаха

    14:01 25.04.2026

  • 52 Смях в залата

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лада искра":

    Кремълски кръстоносци: Лавров пак тръби, че Русия защитава православието в Украйна. Руската православна църква се застъпва за кодифициране на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не трябва да съществува. Русия отдавна преследва на държавна основа религиозни малцинства, включително православни, в окупираната от армията ѝ част на Украйна. Руската църква се опитва да оправдае огромния брой загинали руски войници на фронта и да подпомага мобилизирането на още руски потенциални жертви. Руските войници, които загинат във войната срещу Украйна, ще бъдат очистени от всички свои грехове, заяви руският патриарх Кирил.

    😁

    14:04 25.04.2026

  • 53 Мишел

    5 1 Отговор
    Няма пари за заплати: Русия планира масови съкращения. Руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия и огромен бюджетен дефицит. Най-голям брой съкращения се очаква в близко бъдеще в Москва, Московска, Омска и Иркутска области, както и в Красноярския край. Най-често засегнатите от съкращенията са служителите във финансовия и данъчния сектор, здравеопазването, държавното и местното самоуправление. Съкращенията сред служителите от публичния сектор се дължат на недостиг на средства, както във федералния, така и в регионалните бюджети, казва Олег Соколов.

    Коментиран от #58

    14:05 25.04.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    На 25 април 1945 г ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ обкръжава Берлин.Хитлер чака армията на ген.Венк.Остават му 2седмици.
    Всего по реда си.Вчера хитлеристите,утре бандервците.

    14:07 25.04.2026

  • 55 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Туй нЯщо преди...":

    сл@б0умник0,не се напъвай за нищо не ставаш!

    Коментиран от #62

    14:09 25.04.2026

  • 56 Ристе кьоравото

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян":

    Па оно ... очите на страхо да големи
    Ееееедехееее

    14:09 25.04.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Кой вярва на украинец?!?Те до оня ден почти бяха стигнали Москва.

    14:09 25.04.2026

  • 58 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    стига с тая пошла дезинформация

    14:10 25.04.2026

  • 59 Слагате си минуси

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Вчера укрите":

    За да не заспите! Истина е! И освен «Факти», четете и други медии! От полза ще ви е!
    Избили са ги като пилци!

    14:10 25.04.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Туй нЯщо преди...":

    Ей ,умник ,Ти намери копчето от което сё изключва Капслока ли?ХАХАХАХАХ,объл кръг си Ти ,триъгълен,хахахах

    14:11 25.04.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян":

    В Европа няма,а запасите на Съветската армия останали в Украйна броиш ли ги

    14:12 25.04.2026

  • 62 Стая ми...У...я,.. Петушок гли СТАВ

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    АааааааХахахаха
    Е затва У... ЙЛО ПЕН дела... лопа 13 г.... УКРАИНСКИ ку-- РЕВЕ у ДОНБАС
    АааааааХахахаха

    14:12 25.04.2026

