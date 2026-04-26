Тръмп: Целта бях аз. Стрелецът е вълк-единак. Бореше се здраво и изглеждаше зъл. Болен човек от Калифорния ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп даде брифинг в Белия дом, след като бе евакуиран от хотел "Хилтън" във Вашингтон зарад стрелба по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом.
Доналд Тръмп заяви, че „мъж е атакувал контролно-пропускателен пункт, въоръжен с множество оръжия“.
Мъжът е бил „свален от някои много смели членове на Тайните служби“, каза Тръмп.
Президентът спомена предишни опити за покушение срещу него, споменавайки за случаите в Бътлър, Пенсилвания, и Палм Бийч, Флорида, и призова Америка да „разреши различията си“.
„Както знаете, това не е първият път през последните няколко години, в който нашата република е атакувана от потенциален убиец, който се е опитал да убие. В Бътлър, Пенсилвания, преди по-малко от две години, всички знаете тази история, а в Палм Бийч, Флорида, няколко месеца след това, бяхме близо, наистина бяхме“, каза Тръмп пред репортери.
„Но въпреки това, всички в тази стая... имаше огромно количество любов и обединение“, добави президентът, посочвайки двупартийното осъждане на събитията от тази вечер.
Президентът каза, че той, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са били ескортирани от подиума бързо след изстрелите в събота вечер, прекъсвайки вечерята на кореспондентите от Белия дом.
Тръмп също така изрази благодарност към представителите на пресата, които според него са „били много отговорни в отразяването на събитията“.
Президентът заяви, че заподозреният е заловен, след като са били произведени изстрели близо до вечерята, добавяйки, че федералните власти разследват жилището на лицето в Калифорния.
„Мъжът е заловен. Отиват в апартамента му. Предполагам, че живее в Калифорния и е болен човек, много болен човек, и не искаме подобни неща да се случват“, каза Тръмп.
На въпроса дали е загрижен за политическото насилие срещу него, президентът Доналд Тръмп заяви, че макар да е загрижен, не може да бъде твърде притеснен, защото да бъдеш президент е „опасна професия“.
Тръмп се пошегува, че ако е знаел, че президентството е опасно, „може би е нямало да се кандидатира“.
След това той продължи със сериозен тон: „Вижте, тук съм, за да си върша работата. Това е част от работата. Опасна е - не мога да си представя, че има по-опасна професия. Но обичам страната и съм много горд. Много се гордея с работата, която свършихме.“
Тръмп казва, че властите смятат, че заподозреният е действал като „вълк единак“ и той също мисли така.
Президентът описа заподозрения като „човек, който изглеждаше доста зъл, когато беше на земята“.
Тръмп добави, че заподозреният се е „борил здраво“, когато беше на земята. И го описа като „болен човек“.
Според множество източници, стрелецът е задържан и жив.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че той и екипът му не са били наясно с никакви заплахи преди инцидента със стрелбата на вечерята на кореспондентите в Белия дом, добавяйки, че заподозреният нападател би трябвало да „преживее много“, за да стигне до него.
„Не. Нямаше уведомление. Нямахме представа“, продължи Тръмп.
На въпроса дали вярва, че е бил предвидената цел, Тръмп отговори: „Предполагам, имам предвид, тези хора са луди, луди са. И знаете ли, никога не се знае. Той беше много далеч от мен.“
Тръмп описа значителните мерки за сигурност, предприети от Тайните служби.
„Имахме хора, седнали на маси, буквално прикрити, седнали из цялата стая, така че той трябваше да извърви дълъг път“.
Тръмп благодари на съпругата си по време на изказването си пред репортери: „Това беше доста травмиращо преживяване за нея“, призна той. „Всичко се случваше много бързо, но отново, времето за реакция беше наистина невероятно.“
Мелания Тръмп не беше до съпруга си по време на два предишни опита за покушение. За нея инцидентът в събота постави рисковете за сигурността на нейната позиция на преден план.
„Тя ми е казвала многократно, че работата ми е опасна, но така е и за нея. Искам да кажа, че е опасно и за нея“, каза Доналд Тръмп.
„Седяхме си там. Мислех, надявах се, че е паднал поднос“, каза той, „но не беше.“
Президентът използва пробива в сигурността в събота във Вашингтон Хилтън, за да обоснове идеята за балната зала, която строи в Белия дом, предполагайки, че структурата ще осигури по-сигурно място за бъдещи събития.
„Това не е особено сигурна сграда и не исках да казвам това, но затова трябва да имаме всички атрибути на това, което планираме в Белия дом“, каза Тръмп по време на пресконференцията си. „Всъщност това е по-голяма зала и е много по-сигурна. Защитена е от дронове. Има бронирано стъкло. Нуждаем се от балната зала. Ето защо Тайните служби, затова военните я изискват.“
Балната зала с площ от 90 000 квадратни фута, която се строи върху бившето Източно крило.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тия циркове няма да му помогнат
Коментиран от #22
06:06 26.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мухахаха
06:08 26.04.2026
5 Кога ли ше се случи чудото
Коментиран от #6, #23
06:10 26.04.2026
6 Канадец
До коментар #5 от "Кога ли ше се случи чудото":Нов президент става вицето на Тръмр. А познай кой е той.
06:19 26.04.2026
7 Факти
Коментиран от #25, #27
06:21 26.04.2026
8 хехе
Коментиран от #36
06:23 26.04.2026
9 Щеше да има 6 месеца тържества
06:32 26.04.2026
10 Питам
06:32 26.04.2026
11 един път баба за огънче
третия път бум !
06:37 26.04.2026
12 Дивергент
06:40 26.04.2026
13 вашето мнение
06:41 26.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вашето мнение
До коментар #14 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Виж зеленски е същия като вашата клика, вечно друсани и чакащи някой да ги храни и брани.
06:48 26.04.2026
16 Пригожин
06:51 26.04.2026
17 На Тръмп тази случка му дойде дюшеш
Сега само трябва да изчака да минат позволените му 60 дена и да си обира САЩ партакешите от БИ!
И да остави Израел на иранците да се оправят там!
Коментиран от #47
06:55 26.04.2026
18 Т.КОЛЕВ
И ПУТИН ГО ЧАКА СЪШСТА УЧАСТ.
Коментиран от #29
06:55 26.04.2026
19 пешо
06:55 26.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да живее алкохола!
На алкохол мирише в нас!
Аз съм журналист
и съм Путинист.
06:57 26.04.2026
22 Дълбоката държава
До коментар #2 от "Тия циркове няма да му помогнат":Имат избор, на негово място ще сложат някой още по-луд.
06:58 26.04.2026
23 Читав президент демократ, ли???
До коментар #5 от "Кога ли ше се случи чудото":Тия времена отдавна са отминали!!!
/Джак Шумър/
06:59 26.04.2026
24 ПАРЧЕ ОЛОВО
Коментиран от #31, #35
07:01 26.04.2026
25 Факти
До коментар #7 от "Факти":Прав си, но всичко тръгна от Путин. Ако той не беше нападнал Украйна и Тръмп нямаше да нападне Иран. Путин тръгна да прави многополюсен свят и Тръмп му показа, че няма да стане. САЩ няма да се откажат от своята хегемония доброволно. Путин отвори кутията на Пандора с войната в Украйна.
07:03 26.04.2026
26 Последния софиянец
07:05 26.04.2026
27 Старец
До коментар #7 от "Факти":Руссияна дето ни спасява,какво прави от четири години според теб?
Трепа фашисти,нали?
07:06 26.04.2026
28 анонимко
07:09 26.04.2026
29 Ти чувал ли си някога
До коментар #18 от "Т.КОЛЕВ":за иранци "ФАНАТИЦИ КАМЕКАДЗЕТА И.Т.Н."???
Тези за които споменаваш са от съюзниците на САЩ, създадени и добре финансирани от ЦРУ и МОСАД. Искаш ли примери? И да ти обясня целта??!
А един от тях го поставиха дори за Президент на Сирия и го облякоха в костУм Армани дори!
07:09 26.04.2026
30 Гай Турий
07:19 26.04.2026
31 Хитрец си ти Андрешко
До коментар #24 от "ПАРЧЕ ОЛОВО":Ама няма балами!
Нещата с Украйна и Иран нямат нищо общо, за да слагаш Путин и Тръмп в един кюп?
Освен че и в двата случая САЩ са в основата.
Но браво, че си се постарал!
/Виктория с курабийките и Института/
07:19 26.04.2026
32 Дзак
Коментиран от #33
07:20 26.04.2026
33 Анонимен
До коментар #32 от "Дзак":Бил много Силен!
Коментиран от #34
07:20 26.04.2026
34 Факт
До коментар #33 от "Анонимен":Но повече нова да му се удаде такава възможност!
07:24 26.04.2026
35 Глас от бункера
До коментар #24 от "ПАРЧЕ ОЛОВО":5 години в бункер!Това живот ли е?
07:34 26.04.2026
36 СЗО
До коментар #8 от "хехе":Абе гешевски номера на Тръмп ьа отвличане на вниманието от провала в Иран.
07:35 26.04.2026
37 ЧУДИ ЧУДЕВ
07:39 26.04.2026
38 гошо
07:39 26.04.2026
39 Тоя,който
07:40 26.04.2026
40 ХОЛИВУД
07:42 26.04.2026
41 Чорбара
Евали Тръмпича,и набили Мелания.
07:42 26.04.2026
42 Анонимен
07:42 26.04.2026
43 А ГДЕ
07:42 26.04.2026
44 Другия път
07:45 26.04.2026
45 Факти
07:46 26.04.2026
46 Той
07:46 26.04.2026
47 Факти
До коментар #17 от "На Тръмп тази случка му дойде дюшеш":Иран е голяма държава с много ресурси. Хамас, Хизбула и Хутите са нейни проксита. Така срещу Израел е изправена огромна сила, която го атакува от всички страни - Иран от изток, Хамас от запад, Хизбула от север и Хутите от юг. Ако Израел беше съвсем сам срещу цялото това нещо можеше да се наложи да използва ядрено оръжие за да спре тормоза веднъж и завинаги. Може би е по-добре, че САЩ помагат на Израел за конвенционална война.
07:48 26.04.2026