Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Целта бях аз. Стрелецът е вълк-единак. Бореше се здраво и изглеждаше зъл. Болен човек от Калифорния ВИДЕО

26 Април, 2026 05:40, обновена 26 Април, 2026 07:21

  • сащ-
  • тръмп-
  • вашингтон-
  • стрелба-
  • брифинг

Американският президент даде брифинг след евакуацията му от хотел "Хилтън" във Вашингтон

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп даде брифинг в Белия дом, след като бе евакуиран от хотел "Хилтън" във Вашингтон зарад стрелба по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом.

Доналд Тръмп заяви, че „мъж е атакувал контролно-пропускателен пункт, въоръжен с множество оръжия“.

Мъжът е бил „свален от някои много смели членове на Тайните служби“, каза Тръмп.

Президентът спомена предишни опити за покушение срещу него, споменавайки за случаите в Бътлър, Пенсилвания, и Палм Бийч, Флорида, и призова Америка да „разреши различията си“.

„Както знаете, това не е първият път през последните няколко години, в който нашата република е атакувана от потенциален убиец, който се е опитал да убие. В Бътлър, Пенсилвания, преди по-малко от две години, всички знаете тази история, а в Палм Бийч, Флорида, няколко месеца след това, бяхме близо, наистина бяхме“, каза Тръмп пред репортери.

„Но въпреки това, всички в тази стая... имаше огромно количество любов и обединение“, добави президентът, посочвайки двупартийното осъждане на събитията от тази вечер.

Президентът каза, че той, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са били ескортирани от подиума бързо след изстрелите в събота вечер, прекъсвайки вечерята на кореспондентите от Белия дом.

Тръмп също така изрази благодарност към представителите на пресата, които според него са „били много отговорни в отразяването на събитията“.

Президентът заяви, че заподозреният е заловен, след като са били произведени изстрели близо до вечерята, добавяйки, че федералните власти разследват жилището на лицето в Калифорния.

„Мъжът е заловен. Отиват в апартамента му. Предполагам, че живее в Калифорния и е болен човек, много болен човек, и не искаме подобни неща да се случват“, каза Тръмп.

На въпроса дали е загрижен за политическото насилие срещу него, президентът Доналд Тръмп заяви, че макар да е загрижен, не може да бъде твърде притеснен, защото да бъдеш президент е „опасна професия“.

Тръмп се пошегува, че ако е знаел, че президентството е опасно, „може би е нямало да се кандидатира“.

След това той продължи със сериозен тон: „Вижте, тук съм, за да си върша работата. Това е част от работата. Опасна е - не мога да си представя, че има по-опасна професия. Но обичам страната и съм много горд. Много се гордея с работата, която свършихме.“

Тръмп казва, че властите смятат, че заподозреният е действал като „вълк единак“ и той също мисли така.

Президентът описа заподозрения като „човек, който изглеждаше доста зъл, когато беше на земята“.

Тръмп добави, че заподозреният се е „борил здраво“, когато беше на земята. И го описа като „болен човек“.

Според множество източници, стрелецът е задържан и жив.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че той и екипът му не са били наясно с никакви заплахи преди инцидента със стрелбата на вечерята на кореспондентите в Белия дом, добавяйки, че заподозреният нападател би трябвало да „преживее много“, за да стигне до него.

„Не. Нямаше уведомление. Нямахме представа“, продължи Тръмп.

На въпроса дали вярва, че е бил предвидената цел, Тръмп отговори: „Предполагам, имам предвид, тези хора са луди, луди са. И знаете ли, никога не се знае. Той беше много далеч от мен.“

Тръмп описа значителните мерки за сигурност, предприети от Тайните служби.

„Имахме хора, седнали на маси, буквално прикрити, седнали из цялата стая, така че той трябваше да извърви дълъг път“.

Тръмп благодари на съпругата си по време на изказването си пред репортери: „Това беше доста травмиращо преживяване за нея“, призна той. „Всичко се случваше много бързо, но отново, времето за реакция беше наистина невероятно.“

Мелания Тръмп не беше до съпруга си по време на два предишни опита за покушение. За нея инцидентът в събота постави рисковете за сигурността на нейната позиция на преден план.

„Тя ми е казвала многократно, че работата ми е опасна, но така е и за нея. Искам да кажа, че е опасно и за нея“, каза Доналд Тръмп.

„Седяхме си там. Мислех, надявах се, че е паднал поднос“, каза той, „но не беше.“

Президентът използва пробива в сигурността в събота във Вашингтон Хилтън, за да обоснове идеята за балната зала, която строи в Белия дом, предполагайки, че структурата ще осигури по-сигурно място за бъдещи събития.

„Това не е особено сигурна сграда и не исках да казвам това, но затова трябва да имаме всички атрибути на това, което планираме в Белия дом“, каза Тръмп по време на пресконференцията си. „Всъщност това е по-голяма зала и е много по-сигурна. Защитена е от дронове. Има бронирано стъкло. Нуждаем се от балната зала. Ето защо Тайните служби, затова военните я изискват.“

Балната зала с площ от 90 000 квадратни фута, която се строи върху бившето Източно крило.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тия циркове няма да му помогнат

    45 2 Отговор
    Есента ненормалния дъртак си заминава!

    Коментиран от #22

    06:06 26.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мухахаха

    26 0 Отговор
    Защо не ви четът ве факти

    06:08 26.04.2026

  • 5 Кога ли ше се случи чудото

    26 5 Отговор
    И саш да обяви траур и да се назначи нов читам президен демократ

    Коментиран от #6, #23

    06:10 26.04.2026

  • 6 Канадец

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кога ли ше се случи чудото":

    Нов президент става вицето на Тръмр. А познай кой е той.

    06:19 26.04.2026

  • 7 Факти

    47 3 Отговор
    Всъщност болния човек е Тръмп, а не човека който е искал да помогне на сащ да спрат да нападат независими държави, заради природните ресурси!

    Коментиран от #25, #27

    06:21 26.04.2026

  • 8 хехе

    28 1 Отговор
    Рано или късна следващата дупка на рижавия няма да е в ухото, а в челото.

    Коментиран от #36

    06:23 26.04.2026

  • 9 Щеше да има 6 месеца тържества

    29 1 Отговор
    Ако този боклук беше убит !!

    06:32 26.04.2026

  • 10 Питам

    29 2 Отговор
    Щом и на американците им писна от тръмп, какво остава за света ?

    06:32 26.04.2026

  • 11 един път баба за огънче

    22 3 Отговор
    втори път баба за огънче
    третия път бум !

    06:37 26.04.2026

  • 12 Дивергент

    23 2 Отговор
    Чудя се колко човека ще повярват на такава PR акция.

    06:40 26.04.2026

  • 13 вашето мнение

    27 2 Отговор
    Фуража в краваррия е на свършване, каубойците няма от къде да грабят повече, само пиратстването не стига. Кравите огладняха и озлобяха.

    06:41 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вашето мнение

    23 9 Отговор

    До коментар #14 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Виж зеленски е същия като вашата клика, вечно друсани и чакащи някой да ги храни и брани.

    06:48 26.04.2026

  • 16 Пригожин

    12 21 Отговор
    Диктаторът Путлер ще бъде отстранен от власт по друг начин...

    06:51 26.04.2026

  • 17 На Тръмп тази случка му дойде дюшеш

    21 3 Отговор
    и точно на време, да се отклони медийния фокус от падението с Исламабад и циркаджиската му нефелна "блокада"..
    Сега само трябва да изчака да минат позволените му 60 дена и да си обира САЩ партакешите от БИ!
    И да остави Израел на иранците да се оправят там!

    Коментиран от #47

    06:55 26.04.2026

  • 18 Т.КОЛЕВ

    4 10 Отговор
    МЮСЮЛМАНИТЕ ЩЕ ГО.ГРЪМНСТ РАНО ИЛИ КЪСНО ОТ.ТЯХ ИМА.ФАНАТИЦИ КАМЕКАДЗЕТА И.Т.Н. ТРЪМБОЧА ДА СЕ ОБЛИЧА НАЙ ДОБРЕ С МЕТАЛЕН СКАФАНДЪР И ЦЯЛ МЕТАЛЕН КУСТЮМ.
    И ПУТИН ГО ЧАКА СЪШСТА УЧАСТ.

    Коментиран от #29

    06:55 26.04.2026

  • 19 пешо

    20 3 Отговор
    тоя май сам си организира покушенията

    06:55 26.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да живее алкохола!

    4 16 Отговор
    Сутрин рано пиша аз!
    На алкохол мирише в нас!
    Аз съм журналист
    и съм Путинист.

    06:57 26.04.2026

  • 22 Дълбоката държава

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тия циркове няма да му помогнат":

    Имат избор, на негово място ще сложат някой още по-луд.

    06:58 26.04.2026

  • 23 Читав президент демократ, ли???

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кога ли ше се случи чудото":

    Тия времена отдавна са отминали!!!

    /Джак Шумър/

    06:59 26.04.2026

  • 24 ПАРЧЕ ОЛОВО

    5 7 Отговор
    МНОГО ГИ БАВЯТ НЕЩО ТИЯ ТРЪМБОВЕ И ПУТЛЕРИ . ЩЕ ИЗБИВАТ ХИЛВДИ СЕМЕЙСТВА ХОРА.ДЕЦА А ЩЕ СИ ЖИВЕЯТ.СВОБОДНО КАТО.ОНБАШИИ МНОГО.ХОРА НАВЯРНО СА ИМ ВДИГНАЛИ.МЕРНИКА И НА СВИТАТА ОКОЛО.ТЯХ.

    Коментиран от #31, #35

    07:01 26.04.2026

  • 25 Факти

    6 17 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Прав си, но всичко тръгна от Путин. Ако той не беше нападнал Украйна и Тръмп нямаше да нападне Иран. Путин тръгна да прави многополюсен свят и Тръмп му показа, че няма да стане. САЩ няма да се откажат от своята хегемония доброволно. Путин отвори кутията на Пандора с войната в Украйна.

    07:03 26.04.2026

  • 26 Последния софиянец

    6 12 Отговор
    Е за това старухата Целувач не излиза от бункера а навсякъде изпраща двойници! Шубето си е голем страх

    07:05 26.04.2026

  • 27 Старец

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Руссияна дето ни спасява,какво прави от четири години според теб?
    Трепа фашисти,нали?

    07:06 26.04.2026

  • 28 анонимко

    13 0 Отговор
    "Тръмп: Мисля, че целта бях аз". За да мисли така,сигурно си знае защо.

    07:09 26.04.2026

  • 29 Ти чувал ли си някога

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "Т.КОЛЕВ":

    за иранци "ФАНАТИЦИ КАМЕКАДЗЕТА И.Т.Н."???

    Тези за които споменаваш са от съюзниците на САЩ, създадени и добре финансирани от ЦРУ и МОСАД. Искаш ли примери? И да ти обясня целта??!
    А един от тях го поставиха дори за Президент на Сирия и го облякоха в костУм Армани дори!

    07:09 26.04.2026

  • 30 Гай Турий

    10 0 Отговор
    Бледоликият русоляв мъж с черната обувка е станал любим миротворец на целия черен свят. Все повече индивиди от тях желят да го поздравят подобаващо.

    07:19 26.04.2026

  • 31 Хитрец си ти Андрешко

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "ПАРЧЕ ОЛОВО":

    Ама няма балами!
    Нещата с Украйна и Иран нямат нищо общо, за да слагаш Путин и Тръмп в един кюп?
    Освен че и в двата случая САЩ са в основата.
    Но браво, че си се постарал!

    /Виктория с курабийките и Института/

    07:19 26.04.2026

  • 32 Дзак

    3 1 Отговор
    А тук един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    Коментиран от #33

    07:20 26.04.2026

  • 33 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дзак":

    Бил много Силен!

    Коментиран от #34

    07:20 26.04.2026

  • 34 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Но повече нова да му се удаде такава възможност!

    07:24 26.04.2026

  • 35 Глас от бункера

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "ПАРЧЕ ОЛОВО":

    5 години в бункер!Това живот ли е?

    07:34 26.04.2026

  • 36 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Абе гешевски номера на Тръмп ьа отвличане на вниманието от провала в Иран.

    07:35 26.04.2026

  • 37 ЧУДИ ЧУДЕВ

    1 1 Отговор
    КАК ТАКА ДО СЕГА ОЩЕ ТОЯ ТРЪБОЧ И ПУТИН НЕ ГИ Е ГРЪМНАЛНАЛ НЯКОЙ !? МНОГО ХОРА УМЪРТВИХА ИЗБИХА ТИЯ ДВАМАТА С ТЯХНОТО НАРЕЖДАНЕ КОМАНДВАНЕ.

    07:39 26.04.2026

  • 38 гошо

    4 0 Отговор
    Дайте му Нобелова награда за мир и няма повече да си самоорганизира покушения.

    07:39 26.04.2026

  • 39 Тоя,който

    3 0 Отговор
    те застреля,ще измие лицето на Америка!

    07:40 26.04.2026

  • 40 ХОЛИВУД

    3 0 Отговор
    Организира всякакви атентати и кацания на Луната.

    07:42 26.04.2026

  • 41 Чорбара

    4 0 Отговор
    Ха ха хааа!
    Евали Тръмпича,и набили Мелания.

    07:42 26.04.2026

  • 42 Анонимен

    1 0 Отговор
    Факти.бг спонсорира изнасилвач!

    07:42 26.04.2026

  • 43 А ГДЕ

    3 0 Отговор
    Кая Калас

    07:42 26.04.2026

  • 44 Другия път

    2 0 Отговор
    Няма да е театър за вдигане на рейтинга,спокойно твоето време идва !

    07:45 26.04.2026

  • 45 Факти

    2 0 Отговор
    Много странно : луд , нарича някого луд !

    07:46 26.04.2026

  • 46 Той

    1 0 Отговор
    Жалък опит за вдигане на рейтинг. До къде се докараха само, гратескно.

    07:46 26.04.2026

  • 47 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "На Тръмп тази случка му дойде дюшеш":

    Иран е голяма държава с много ресурси. Хамас, Хизбула и Хутите са нейни проксита. Така срещу Израел е изправена огромна сила, която го атакува от всички страни - Иран от изток, Хамас от запад, Хизбула от север и Хутите от юг. Ако Израел беше съвсем сам срещу цялото това нещо можеше да се наложи да използва ядрено оръжие за да спре тормоза веднъж и завинаги. Може би е по-добре, че САЩ помагат на Израел за конвенционална война.

    07:48 26.04.2026