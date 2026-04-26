Тръмп: Целта бях аз. Стрелецът е вълк-единак. Бореше се здраво и изглеждаше зъл. Болен човек от Калифорния ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп даде брифинг в Белия дом, след като бе евакуиран от хотел "Хилтън" във Вашингтон зарад стрелба по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом.

Доналд Тръмп заяви, че „мъж е атакувал контролно-пропускателен пункт, въоръжен с множество оръжия“.

Мъжът е бил „свален от някои много смели членове на Тайните служби“, каза Тръмп.

Президентът спомена предишни опити за покушение срещу него, споменавайки за случаите в Бътлър, Пенсилвания, и Палм Бийч, Флорида, и призова Америка да „разреши различията си“.

„Както знаете, това не е първият път през последните няколко години, в който нашата република е атакувана от потенциален убиец, който се е опитал да убие. В Бътлър, Пенсилвания, преди по-малко от две години, всички знаете тази история, а в Палм Бийч, Флорида, няколко месеца след това, бяхме близо, наистина бяхме“, каза Тръмп пред репортери.

„Но въпреки това, всички в тази стая... имаше огромно количество любов и обединение“, добави президентът, посочвайки двупартийното осъждане на събитията от тази вечер.

Президентът каза, че той, първата дама Мелания Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс са били ескортирани от подиума бързо след изстрелите в събота вечер, прекъсвайки вечерята на кореспондентите от Белия дом.

Тръмп също така изрази благодарност към представителите на пресата, които според него са „били много отговорни в отразяването на събитията“.

Президентът заяви, че заподозреният е заловен, след като са били произведени изстрели близо до вечерята, добавяйки, че федералните власти разследват жилището на лицето в Калифорния.

„Мъжът е заловен. Отиват в апартамента му. Предполагам, че живее в Калифорния и е болен човек, много болен човек, и не искаме подобни неща да се случват“, каза Тръмп.

На въпроса дали е загрижен за политическото насилие срещу него, президентът Доналд Тръмп заяви, че макар да е загрижен, не може да бъде твърде притеснен, защото да бъдеш президент е „опасна професия“.

Тръмп се пошегува, че ако е знаел, че президентството е опасно, „може би е нямало да се кандидатира“.

След това той продължи със сериозен тон: „Вижте, тук съм, за да си върша работата. Това е част от работата. Опасна е - не мога да си представя, че има по-опасна професия. Но обичам страната и съм много горд. Много се гордея с работата, която свършихме.“

Тръмп казва, че властите смятат, че заподозреният е действал като „вълк единак“ и той също мисли така.

Президентът описа заподозрения като „човек, който изглеждаше доста зъл, когато беше на земята“.

Тръмп добави, че заподозреният се е „борил здраво“, когато беше на земята. И го описа като „болен човек“.

Според множество източници, стрелецът е задържан и жив.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че той и екипът му не са били наясно с никакви заплахи преди инцидента със стрелбата на вечерята на кореспондентите в Белия дом, добавяйки, че заподозреният нападател би трябвало да „преживее много“, за да стигне до него.

„Не. Нямаше уведомление. Нямахме представа“, продължи Тръмп.

На въпроса дали вярва, че е бил предвидената цел, Тръмп отговори: „Предполагам, имам предвид, тези хора са луди, луди са. И знаете ли, никога не се знае. Той беше много далеч от мен.“

Тръмп описа значителните мерки за сигурност, предприети от Тайните служби.

„Имахме хора, седнали на маси, буквално прикрити, седнали из цялата стая, така че той трябваше да извърви дълъг път“.

Тръмп благодари на съпругата си по време на изказването си пред репортери: „Това беше доста травмиращо преживяване за нея“, призна той. „Всичко се случваше много бързо, но отново, времето за реакция беше наистина невероятно.“

Мелания Тръмп не беше до съпруга си по време на два предишни опита за покушение. За нея инцидентът в събота постави рисковете за сигурността на нейната позиция на преден план.

„Тя ми е казвала многократно, че работата ми е опасна, но така е и за нея. Искам да кажа, че е опасно и за нея“, каза Доналд Тръмп.

„Седяхме си там. Мислех, надявах се, че е паднал поднос“, каза той, „но не беше.“

Президентът използва пробива в сигурността в събота във Вашингтон Хилтън, за да обоснове идеята за балната зала, която строи в Белия дом, предполагайки, че структурата ще осигури по-сигурно място за бъдещи събития.

„Това не е особено сигурна сграда и не исках да казвам това, но затова трябва да имаме всички атрибути на това, което планираме в Белия дом“, каза Тръмп по време на пресконференцията си. „Всъщност това е по-голяма зала и е много по-сигурна. Защитена е от дронове. Има бронирано стъкло. Нуждаем се от балната зала. Ето защо Тайните служби, затова военните я изискват.“

Балната зала с площ от 90 000 квадратни фута, която се строи върху бившето Източно крило.