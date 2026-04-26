31-годишният Коул Томас Алън, учител и разработчик на компютърни игри, е стрелецът край масата на Тръмп СНИМКИ

26 Април, 2026 07:40, обновена 26 Април, 2026 07:52

Мъжът дарил 25 долара за кампанията на Камала Харис през 2024 г.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъжът, заподозрян в откриването на огън на вечерята на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом в събота вечер, е работил като учител и разработчик на видеоигри от Южна Калифорния, според публични регистри.

31-годишният Коул Томас Алън, който живее в предградието на Лос Анджелис Торънс, е идентифициран от правоохранителните органи като въоръжения мъж, обезвреден близо до вечерята, на която се бяха събрали президентът Тръмп, съпругата му Мелания, вицето Ванс и други официални лица, съобщиха два източника, запознати със случая, пред CNN.

Профил в LinkedIn, съответстващ на името и снимката му, го описва като учител на непълен работен ден в C2 Education, компания за подготовка за тестове и уроци. C2 обяви Алън за „учител на месеца“ на компанията през декември 2024 г., според публикации на компанията в социалните медии. Никой не отговори на телефонния номер на C2 късно в събота вечер.

Според профила му в LinkedIn, Алън е завършил Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. с бакалавърска степен по машинно инженерство и е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет - Домингес Хилс миналата година.

Според записи на Федералната избирателна комисия, Алън дарил 25 долара за президентската кампания на Камала Харис през октомври 2024 г.

Според американския прокурор Жанин Пиро, заподозреният ще бъде обвинен в две престъпления.
Полицията смята, че заподозреният е произвел изстрел, въз основа на „предварителна информация“, каза временният началник на полицията в Столичното полицейско управление Джефри У. Карол.

Полицията съобщи, че заподозреният е имал няколко оръжия, докато е „нападал“ контролно-пропускателен пункт на Тайните служби.

Смята се, че е бил гост във хотел Хилтън - мястото на вечерята на кореспондентите от Белия дом.
Целта на заподозрения е „вероятно част от разследването“, съобщиха правоохранителните органи.
Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър заяви, че властите „нямат причина да вярват към този момент, че е замесен някой друг“.

Заподозреният стрелец е на лечение в местна болница, каза Баузър.

Тръмп заяви, че е разговарял с агента на Тайните служби на САЩ, който е бил прострелян от „много близко разстояние“ с „много мощен пистолет“. Той каза, че агентът е в „отлична форма“ благодарение на защитата на бронежилетката си.

Директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да споделя „всякаква информация, свързана с това събитие“. ФБР изследва балистични експертизи и дългоцевно оръжие от местопроизшествието и разпитва свидетели, каза Пател.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    14 8 Отговор
    гаси лузьра

    07:51 26.04.2026

  • 2 Иван

    42 15 Отговор
    Стрелецът е искал президент да бъде друг ционистки боклук-- Камала Харис.

    Коментиран от #65, #66

    07:54 26.04.2026

  • 3 Ами нормално

    43 12 Отговор
    Умен и интелигентен човек вижда че страната му
    Унищожава себе си и околните
    Нормално е да иска да спре това

    07:55 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Неможа да спаси

    41 11 Отговор
    Америка
    От малоумника

    07:56 26.04.2026

  • 6 Гост

    30 9 Отговор
    ЯЗЪК!

    07:56 26.04.2026

  • 7 Браво на момчета

    25 10 Отговор
    Всички американци да вземат пушките и да убият Тръмп

    07:57 26.04.2026

  • 8 Писна им на хирата от Тръмп

    27 8 Отговор
    И глупостите му
    Време е да го свалят по един или друг начин

    07:57 26.04.2026

  • 9 Сероал

    44 10 Отговор
    Шоуменът Тръмп отново забавлява Америка със сериала " Лошите пак ще ме убиват"!

    07:58 26.04.2026

  • 10 Това момче трябва да го наградят

    28 11 Отговор
    Със медал за заслуги към родината

    07:58 26.04.2026

  • 11 Ако беше успял

    31 10 Отговор
    6 месеца тържества щеше да има

    07:58 26.04.2026

  • 12 Тръмп е за

    25 9 Отговор
    Трепане

    07:59 26.04.2026

  • 13 Иван

    30 10 Отговор
    И двамата Доналд Тръмп и Камала Харис са проститутки на Израел.

    Коментиран от #30, #60

    07:59 26.04.2026

  • 14 Де късмет

    27 8 Отговор
    Щеше да стане учител на годината, ако беше пръснал презрялата диня на Доню!

    08:00 26.04.2026

  • 15 А нещо за победи

    26 10 Отговор
    на Зеленски и нагличатите няма ли?

    Коментиран от #19, #20

    08:00 26.04.2026

  • 16 А Путин за 30 години диктатура

    11 25 Отговор
    Не успяха да го убият

    08:00 26.04.2026

  • 17 Българин

    13 11 Отговор
    сорос изпраща убийци, защото е очевидно, че при тази подкрепа, която има президента Тръмп, той ще управлява още десетилетя!

    08:01 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нагличаните май нещо

    27 6 Отговор

    До коментар #15 от "А нещо за победи":

    са настъпили мотиката на украинската граница с Румъния.

    И се чудят как да са оправдават,

    Коментиран от #29

    08:04 26.04.2026

  • 21 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Как се измива такъв срам със заголваш хартиен долар и отвсякъде натирени ,,злите подлеци и крадци убийци на деца и жени ,са тези с милиардите златни тоалетни и големи лъжливи истинското се пр доставят за вечните жертви

    08:07 26.04.2026

  • 22 стоян георгиев

    11 8 Отговор
    Рано или късно ще му изневери късмета на рижата бай Перукан ,много мераклии има .

    Коментиран от #35

    08:08 26.04.2026

  • 23 ИдиоД!

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "лими":

    Точно с К се пише.
    БЕК

    08:09 26.04.2026

  • 24 Дзак

    3 5 Отговор
    А тук един човек изнасилил жена си!

    08:09 26.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    4 2 Отговор
    Бил много Силен!

    08:10 26.04.2026

  • 28 Павел Пенев

    25 6 Отговор
    Има убити доста американски президенти, но как така винаги се получава,че Тръмп не могат да го опукат, или във всички случаи до сега просто се касае за постановки. На вечерята е имало много висши служители и гости, но нападателят е стрелял по охранителите на пункта за допуск и не е успял да проникне в залата. Защо Тръмп смята,че той е бил целта? Това е пореден цирк в краварника.

    08:10 26.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Явно така сте се запознали!

    08:12 26.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Име

    8 3 Отговор
    Явно САЩ са в дълбока криза!

    08:16 26.04.2026

  • 34 Тоя явно е с интелект

    10 1 Отговор
    широк колкото океан,... но толкова плитък, че и глезените си не може да намокри!
    Особеност на модерната образователна система!

    08:16 26.04.2026

  • 35 Име

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Теб специално откога те чакам!

    08:18 26.04.2026

  • 36 Ти го разби

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "лими":

    с интелект и познания! Браво!

    08:21 26.04.2026

  • 37 поредният цирк

    12 3 Отговор
    на Оранжевия Павиан! Кризисен ПР след катастрофалния му рейтинг и масово неодобрение в САЩ и навън.

    08:23 26.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Казанлъшкия

    12 4 Отговор
    Постановките за вдигане на рейтинга на тромпета нямат край. П..офила Тръмп се страхува. Епщайн бил такъв , а Тръмп не бил въпреки че Епщайн го посочи като най-добрия си приятел?

    08:24 26.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А ГДЕ

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Кая Калната ?

    08:26 26.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Казанлъшкия

    15 4 Отговор

    До коментар #31 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Интересен провал е това. Навлезли са им в около 20 % от територията, анексират си им областите. Ако Украйна беше в Русия,щяхме да повярваме на логиката ти. Но аз поне виждам обратното . НАТО и пушечното месо са загубили и е очевадно, чудят се как да се измъкнат сухи от ситуацията,защото много милиарди отидоха там. Зеления също не иска да свършва филма, защото ще има избори по конституцията им . А и хората там ще искат възмездие. И в Русия недоволстват яко от войната,но официална мобилизация няма,нито методите на зеления в Украйна. Но на него не му дреме за хората ,защото по майка и по баща не е всъщност украинец.

    Коментиран от #52

    08:29 26.04.2026

  • 45 Украински, украински..колко

    13 2 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    да са украйнски??
    Пък и не те ги насочват и изстрелват, нали?

    След като накараха Украйна на да откаже почти подписания мир без загуби на територии и хора, трябва все пак с нещо да отчетат!

    08:29 26.04.2026

  • 46 Българин

    6 13 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Я се понаведи така леко.Ще чуеш как кон ти диша на ушенце.
    1 милион убити орки
    1,5 осакатени орки.Кой без ръце, кой без крака,кой без очи,кой се побъркал...

    Коментиран от #50, #53, #64

    08:29 26.04.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    6 10 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #49, #58

    08:30 26.04.2026

  • 48 Оли Гофрен

    10 2 Отговор
    Поредната филмирана Холивудска пропаганда ,това на снимката е Уил Смит .

    08:32 26.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Ставаше въпрос ,дъжд ли те е валял че силно пахнеш на некъпано мокро куче ?

    08:36 26.04.2026

  • 51 Перо

    2 3 Отговор
    Джензи с мозък на пиле и боя на нашите цигани!

    08:41 26.04.2026

  • 52 поручик Христо Иванов

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Казанлъшкия":

    Голям кеф ,в петък укроартилерия подпукала по погрешка. наемнически разузнавателен батальон опитващ да направи пробив в руското направление .Голяма веселба е било ,явно пак са летяли натовските линейки в Жешов.Знам ли ,пък може и да не е било погрешка ?

    08:41 26.04.2026

  • 53 КОТ.ар.АК 😼

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Повече са бройките на жертвите и осакатените ,но си се объркал,осраинци са .

    08:44 26.04.2026

  • 54 дядо дръмпир се опече вчера на чернивръх

    4 4 Отговор
    Нито можете да мислите нито може да пишете.това нещо ,което е извършено е Пробив в защитата .явно целта е друга.Второ времето ще изяде всички ни. и трето ако малко сте по наблюдателни ще видите ,че тръмп има сърдечни проблеми ,а не проблеми на кръвоносната система и взима вероятно хапове за това.четвърто ,ако много желаете смърта на някой той ще живее дълго за разлика от тези дето му пожелават това!Гледайте си пусъо,щото не е бил на живо от 09.март тази година.....

    08:49 26.04.2026

  • 55 А50

    0 0 Отговор
    Смил човек с кауза

    08:50 26.04.2026

  • 56 Готин Джендър

    0 2 Отговор
    Познах че е секси мулат! Имам нюх за лоши момчета :)

    08:50 26.04.2026

  • 57 Пешо z

    3 0 Отговор
    На други места пише ,че стрелеца е убит.

    08:53 26.04.2026

  • 58 Казанлъшкия

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Дон Корлеоне":

    Има си интернет, общувам с един приятел българин женен за рускиня там. Само в отделни територии близо до границата с Украйна прекратяват не интернета, а влизането по разни руски сайтове, също има и цензура на чужди сайтове, естествено, както и в Западна Европа спрямо руски сайтове има цензура. Война е, всеки послъгва,ясно е, но това с нета грам не е вярно , през ден си пиша или се чувам с тоя приятел по уатс ап. Не знам да работи без интернет уатс ап, как мислиш? Не вярвай на всичко, което четеш.

    Коментиран от #61

    09:04 26.04.2026

  • 59 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Поредният надрусан либерал – едва ли нещо планирано. А охраната с рефлекси на умряла котка, мина ги като колчета на слалом.

    09:05 26.04.2026

  • 60 израел

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    не допуска чужди лица да се кандидатират за президент на сащ само техни хора може пък народа си избере който иска…

    09:12 26.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 дядо дръмпир налива ум с тояга

    0 4 Отговор
    В москва няма интернет и хората са възмутени не могат да ползват интернет услуги от поръчка на сандвич и други до вадене на билети и банкиране.дори някой услуги са ги направили телефонни.Не е за благото на хората,а власт имащите вече ги тресе страх ,че ще стане като с хаменей и ще ги проследят през камерите за наблюдение и ще им цъфне едно фламинго п5 през тавана ........Твоите хора от масква яко се ооо..ра.....ха и няма вариант ....Гърди си с рози накичи в случая медали ос..а...ото да не личи-радой ралин!

    09:16 26.04.2026

  • 64 само да се уточним

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    защо казваш на украинците орки не викахте ли на руснаците така? и числотона убитите украинци не е 1.5 а 1.7 милиона може вече да е станало 1.8 …

    09:17 26.04.2026

  • 65 Дачко Яворов

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Точно! Трепaнето на този пoмияр Тръмп не е решение. Сменяме едно лajно с друго. Което също ще е подвластно на Хитлеряху е ще трепе наред.

    09:29 26.04.2026

  • 66 хахах

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    от както тръмп смаза венецуела и иран копейте не го харесват нещо

    09:43 26.04.2026

  • 67 БеГемот

    0 0 Отговор
    Още един американски герой....

    09:51 26.04.2026