Съветник на Хаменей пред CNN: Тръмп вкара преговорите в задънена улица. Искаме си замразените $24 милиарда

Потенциално мирно споразумение между САЩ и Иран зависи от съгласието на администрацията на Тръмп да размрази 24 милиарда долара замразени ирански активи, заяви висш ирански служител пред CNN в петък.

Той предупреди, че САЩ ще „попаднат в тъмен коридор“, ако възобновят военните действия.

„Преговорите стигнаха до задънена улица и президентът на САЩ Доналд трябва да я прекъсне. Топката е в полето на Тръмп“, каза Мохсен Резаи, военен съветник на върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей, в ексклузивно интервю за CNN в Техеран.

Съобщава се, че Иран изисква размразяване на 12 милиарда долара замразени активи веднага след подписването на временно споразумение със САЩ и още 12 милиарда долара на по-късен етап.

Изданието съобщи, че американските служители са загрижени, че размразяването на средствата на този етап може да ги лиши от ключов лост за влияние върху режима.

Тръмп поиска всяко споразумение да бъде значително по-строго от ядрената сделка от 2015 г. и да се избягва всичко, което би могло да се разглежда като прехвърляне на „палети с пари“ – израз, който той използва, за да критикува решението на тогавашния президент Барак Обама да предостави финансова компенсация на Техеран.

В рядко интервю за CNN Резай хвърли светлина върху възгледите на иранските стратези относно следвоенното бъдеще на страната, съдбата на Ормузкия проток и възможните действия на Иран в случай на ново нападение.

В материала се отбелязва, че неговите коментари имат тежест, защото той остава тясно свързан с иранските сили за сигурност и се смята за близък до настоящия върховен лидер, който не е виждан публично, откакто бе ранен при израелската атака, при която загина баща му в първия ден на войната.

Резай отбеляза, че евентуалното освобождаване на средства от администрацията на Тръмп би било „нов хоризонт за бъдещето“.

„Ако той иска да постигне споразумение с Иран, тези 24 милиарда долара са тест за доверието, което Иран иска да има в Тръмп – това е тест, който Америка трябва да премине, и пътят ще бъде ясен. Това са наши собствени пари, а не пари на Америка“, каза той.

Той предупреди, че Иран ще „разшири военната зона“ отвъд Персийския залив, ако САЩ възобновят конфликта, което потенциално ще ескалира военните операции от Ормузкия проток до Индийския океан, пролива Баб ел-Мандеб, Червено море и Средиземно море.

„Ще дадем на войната друго измерение, като атакуваме другите американски бази, които сме атакували досега“, каза той. Резаи предупреди.

В същото време той каза, че „вероятността от война е ниска“.

Изданието отбеляза, че Резаи не е отговорил на въпрос относно здравето на Хаменей и ролята му в процеса на вземане на решения в страната, но отхвърли перспективата той да се срещне с Тръмп:

„Това няма да се случи. В момента сме в първия етап на преговорите и г-н Тръмп доведе преговорите до застой. Това няма да се случи.“

Тръмп заяви тази седмица, че той и Хаменей „изглежда се разбират добре“ и че би било „чест“ да се срещне с него.

Резаи отбеляза, че Иран и Оман имат суверенитет над ключовия воден път – Ормузкия проток, през който е преминавала една пета от световния петрол и втечнен природен газ преди войната, следователно ще се управлява съвместно.

Като член на старата гвардия на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Резаи се е сражавал във войната между Иран и Ирак и впоследствие е ръководил въоръжените сили от 1981 до 1997 г., като е помогнал за превръщането им в една от най-мощните институции на Ислямската република.

„Твърдолинейният, дълбоко вкоренен в апарата за сигурност на Иран, той впоследствие се присъединява към Съвета за целесъобразност, който съветва върховния лидер, и е вицепрезидент при бившия президент.“ „Ебрахим Раиси“, се посочва в публикацията.

Резаи се е кандидатирал за президент четири пъти, но никога не е печелил.