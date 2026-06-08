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Йотова: Не вярвайте, че българският народ е разделен – има нечестивци, които така опитват да правят политика

Йотова: Не вярвайте, че българският народ е разделен – има нечестивци, които така опитват да правят политика

8 Юни, 2026 04:27, обновена 8 Юни, 2026 04:34 904 23

  • илияна йотова-
  • президент-
  • априлци

Държавният глава посети Априлци по случай 150-годишнината от Априлското въстание

Йотова: Не вярвайте, че българският народ е разделен – има нечестивци, които така опитват да правят политика - 1
Снимка: Президентство
БТА БТА

Когато се честват 150 години от Априлското въстание, няма нужда от патетика, няма нужда от записани слова, защото в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че ходът на времето никога не може да изтрие.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова в словото си в Априлци по случай 150-годишнината от Априлското въстание.

Батошево, Ново село и Кръвеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, който никога никой не може да сломи, отбеляза президентът. Вихрите на времето на сантиметър не могат да го отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм, посочи още Йотова.

В словото си тя припомни априлските герои, завардили проходите в планините и не направили нито една стъпка назад. „Девет дни свобода. Девет дни чиста и свята република. Няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно патриархът на българската литература Иван Вазов пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражлии балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието във всенародно въстание, във всенародна битка, във всенародна борба с поробителя. Знаеха, че мнозина няма да се върнат, но не се поколебаха нито за миг“, каза президентът.

Илияна Йотова отбеляза още, че саможертвата на героите е венецът на общото ни дело.

„Мъченичеството на новоселските герои направи този край завинаги сроден, завинаги заедно със зловещата трагедия на Батак. Много пепелища, много пожари в нашата хилядолетна държава преминали са, опитали са се да изпепелят вярата ни, да смачкат човещината и българското ни самосъзнание. Не са успели. Защото по тези земи има един народ – българският. Народ, който от пепелта може да иззида твърдината на българския дух, а в димящите въглени да намери онази искрица, която да създаде бъдещето българско“, посочи държавният глава.

По думите на Йотова нищо не може да съсече българското национално достойнство и българския дух. Почитта към паметта е пътят към мъдростта, към единението, към съзнанито българско и към нашия просперитет.

„Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българският народ – има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза, която искаме да завещаем на децата си. И това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост“, призова президентът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смърфиета

    12 0 Отговор
    Защо честват Априлския пленум през юни?
    Извъртена работа.

    Коментиран от #10

    04:38 08.06.2026

  • 2 Никой

    10 0 Отговор
    Всеки казва по нещо.

    04:52 08.06.2026

  • 3 Абсурдистан

    18 2 Отговор
    Не вярвайте, че ййтовица има мозък. Това го разправят някои нечестимци.

    Коментиран от #5

    04:55 08.06.2026

  • 4 Патетиката на Йртова е посмесище

    20 0 Отговор
    Вчера слушах кмета на Априлци. Изключително стилно, исторически съооазено, докосващо сърцата обръщение.
    За жалост Йотова не може да жостигне нивото на кмета. Изреченото от нея не излизаше от сърцето, студено и неразбираемо!
    Йотова! Не влагай политика в такива събития! Отмръзна ни да ти слушаме назаизустени оечи.
    Пр добре замълчи!

    Коментиран от #6, #7

    05:20 08.06.2026

  • 5 Смърфиета

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абсурдистан":

    Мъжът й, евтаназаторът, й го е експлантирал.

    05:27 08.06.2026

  • 6 може и да си прав

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Патетиката на Йртова е посмесище":

    Но не само тя е на мнение, че много политикани в и около парламента не могат да предложат нищо градивно и обединяващо на избирателите, и разчитат основно на клевети и противопоставяне.

    Коментиран от #8

    05:28 08.06.2026

  • 7 Смърфиета

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Патетиката на Йртова е посмесище":

    Ами агресивно дементният Семов? Някак си медиите амплифицират тези ендемични перверзии.

    05:29 08.06.2026

  • 8 Смърфиета

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "може и да си прав":

    Не искам да ме погребат до приятел на мечето Ръкспин. Който не смята, че дрогата трябва да се узакони, не ми го хвалете.

    05:31 08.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Защото април е дъждовен

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смърфиета":

    И президентът може да се намокри до кости!

    05:36 08.06.2026

  • 11 Иди Йотова

    7 0 Отговор
    Вихрите на времето ще те отвечт, като найдонова торбичка на стърнище!

    05:40 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Давид

    11 2 Отговор
    Тази и Радев са поредните нечестивци . Ето цигарите пак скачат , нали мунчо щеше да стабилизира цените ;) поредните клоуни работещи за ДС

    06:01 08.06.2026

  • 15 Майора

    9 2 Отговор
    Стига си защитавала вдигналият юмрука ис помощта на подсъдимите олигарси свали законния кабинет!

    06:02 08.06.2026

  • 16 Иди-Йотова

    6 3 Отговор
    Основно не вярваме на всички вас проруски под.ло.ги от бкп!

    06:26 08.06.2026

  • 17 Точно

    5 1 Отговор
    пък на теб и вожда ти кой разумен и уважаващ себе си и Родината си човек би могъл да вярва ? И какво обединение с такива като вас би могъл да има ?!

    06:58 08.06.2026

  • 18 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Докато ни занимават с постни теми като геополитика, няма как да няма разделение

    07:00 08.06.2026

  • 19 Почитта !

    2 0 Отговор
    Почитта !
    Към Априлци !

    Се Изразява !

    Не С Думи !

    А С честно отношение !

    Към Българския Народ !

    И Българската Държава !

    В Името на Която !

    Паднаха те !

    07:21 08.06.2026

  • 20 факуса

    1 0 Отговор
    синьожлътия парцал пред община софия говори обратното идийотова,лицемерието нищо не помага

    07:41 08.06.2026

  • 21 СЛОНА

    1 0 Отговор
    АКО ТОНИ ТИ СПРЕ КРАНЧЕТО ДРУГИ ПЕСНИ ЧЕ ЗАПЕЕТЕ...

    07:45 08.06.2026

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Не е разделен народа, бесен е.....
    Скоро ще усетите народната любов..

    07:49 08.06.2026

  • 23 Мери

    0 0 Отговор
    Стига сте се заигравали с народа. По големи разедините ли от кауня и оскубаната простакела няма.

    07:58 08.06.2026

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