Йотова: Не вярвайте, че българският народ е разделен – има нечестивци, които така опитват да правят политика

Когато се честват 150 години от Априлското въстание, няма нужда от патетика, няма нужда от записани слова, защото в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че ходът на времето никога не може да изтрие.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова в словото си в Априлци по случай 150-годишнината от Априлското въстание.



Батошево, Ново село и Кръвеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, който никога никой не може да сломи, отбеляза президентът. Вихрите на времето на сантиметър не могат да го отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм, посочи още Йотова.



В словото си тя припомни априлските герои, завардили проходите в планините и не направили нито една стъпка назад. „Девет дни свобода. Девет дни чиста и свята република. Няма такова опиянение. Ще го нарече по-късно патриархът на българската литература Иван Вазов пиянството на един народ. Защото следовници на Васил Левски, куражлии балканци знаеха, че така ще превърнат въстанието във всенародно въстание, във всенародна битка, във всенародна борба с поробителя. Знаеха, че мнозина няма да се върнат, но не се поколебаха нито за миг“, каза президентът.



Илияна Йотова отбеляза още, че саможертвата на героите е венецът на общото ни дело.



„Мъченичеството на новоселските герои направи този край завинаги сроден, завинаги заедно със зловещата трагедия на Батак. Много пепелища, много пожари в нашата хилядолетна държава преминали са, опитали са се да изпепелят вярата ни, да смачкат човещината и българското ни самосъзнание. Не са успели. Защото по тези земи има един народ – българският. Народ, който от пепелта може да иззида твърдината на българския дух, а в димящите въглени да намери онази искрица, която да създаде бъдещето българско“, посочи държавният глава.



По думите на Йотова нищо не може да съсече българското национално достойнство и българския дух. Почитта към паметта е пътят към мъдростта, към единението, към съзнанито българско и към нашия просперитет.



„Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българският народ – има такива нечестивци, които искат от това политика да правят. Ние имаме кауза, която искаме да завещаем на децата си. И това, което ни завещаха априлци, е залог да ги възпитаваме да бъдат заедно, да бъдат истински българи, да вярват в българската общност, в българската сила и смелост“, призова президентът.