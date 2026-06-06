Reuters: Писмото на Зеленски до Путин не беше само за него

Отвореното писмо на президента Володимир Зеленски, предлагащо лични мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна, е било адресирано до руския президент Владимир Путин, но е било предназначено да бъде чуто и в кулоарите на инвестиционния форум в Санкт Петербург, който се провежда тази седмица, и след това, пише Reuters.

Изданието припомни, че украинският президент е публикувал отвореното писмо в четвъртък вечерта, когато Путин е провеждал брифинг за редактори на чуждестранни медии на водещото бизнес събитие на Русия.

Отбелязва се, че ден преди това украински дронове са ударили петролен терминал в Санкт Петербург, прeдизвиквайки облаци дим в небето близо до събитието.

Според украински служител, запознат с писмото, Украйна смята, че част от руския елит – „длъжностни лица, бизнесмени и партньори на Русия“ – се стреми да сложи край на конфликта, който е стагнирал руската икономика, оценявано на 3 трилиона долара.

„Тази пищна среща демонстрира противоречивите възгледи в Русия относно конфликта, който продължава вече четири години“, се посочва в статията.

Както отбелязва изданието, докато някои участници заявиха, че Русия трябва да продължи борбата и да се подготви за дълга конфронтация със Запада, други подчертаха икономическите ползи от прекратяването на войната, който се приближава с всяка изминала седмица.

Отбелязва се, че Зеленски повтаря призива си за прекратяване на огъня от няколко месеца и предлага среща с Путин, но Путин отхвърля тези предложения, както се случи и в петък.

Украински служител, пожелал анонимност, подчерта, че Зеленски е сериозен по отношение на възобновяването на преговорите.

Дмитро Ярови, доцент в Киевското училище по икономика, специализиран в политическа психология, отбеляза, че ударът с дрон и писмото са били съгласуван опит за оформяне на наратива на конференцията.

Според Ярови писмото е имало за цел да информира руското общество и западните правителства – по-специално президента на САЩ Доналд Тръмп – че скорошните териториални придобивки и болезнените удари от разстояние срещу Русия са поставили Киев в много по-силна позиция във всякаква преговори.

„Тръмп винаги казва: „Украйна няма козове“. Е, Украйна сега демонстрира, че е в по-силна позиция“, отбеляза Кърт Волкър, бивш посланик на САЩ в НАТО и представител на Украйна по време на първия мандат на Тръмп.

В статията се посочва, че месеците на подкрепени от САЩ мирни преговори са довели до патова ситуация, тъй като и двете страни остават окопани.

В нея се посочва, че Зеленски сега е по-склонен от всякога да не се поддаде на натиска на САЩ да отстъпи територия. В писмото си той отбеляза, че приветства участието на САЩ, но че украинските въпроси „няма да бъдат решени в Анкъридж“, а ще бъдат решени между Украйна и Русия, която вече не може да очаква да получи целия Донбас.