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Reuters: Писмото на Зеленски до Путин не беше само за него
  Тема: Украйна

Reuters: Писмото на Зеленски до Путин не беше само за него

6 Юни, 2026 06:12, обновена 6 Юни, 2026 06:20 1 794 35

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  • русия-
  • тръмп

Украинският президент е по-решен от всякога да не отстъпва Донбас

Reuters: Писмото на Зеленски до Путин не беше само за него - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отвореното писмо на президента Володимир Зеленски, предлагащо лични мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна, е било адресирано до руския президент Владимир Путин, но е било предназначено да бъде чуто и в кулоарите на инвестиционния форум в Санкт Петербург, който се провежда тази седмица, и след това, пише Reuters.

Изданието припомни, че украинският президент е публикувал отвореното писмо в четвъртък вечерта, когато Путин е провеждал брифинг за редактори на чуждестранни медии на водещото бизнес събитие на Русия.

Отбелязва се, че ден преди това украински дронове са ударили петролен терминал в Санкт Петербург, прeдизвиквайки облаци дим в небето близо до събитието.

Според украински служител, запознат с писмото, Украйна смята, че част от руския елит – „длъжностни лица, бизнесмени и партньори на Русия“ – се стреми да сложи край на конфликта, който е стагнирал руската икономика, оценявано на 3 трилиона долара.

„Тази пищна среща демонстрира противоречивите възгледи в Русия относно конфликта, който продължава вече четири години“, се посочва в статията.

Както отбелязва изданието, докато някои участници заявиха, че Русия трябва да продължи борбата и да се подготви за дълга конфронтация със Запада, други подчертаха икономическите ползи от прекратяването на войната, който се приближава с всяка изминала седмица.

Отбелязва се, че Зеленски повтаря призива си за прекратяване на огъня от няколко месеца и предлага среща с Путин, но Путин отхвърля тези предложения, както се случи и в петък.

Украински служител, пожелал анонимност, подчерта, че Зеленски е сериозен по отношение на възобновяването на преговорите.

Дмитро Ярови, доцент в Киевското училище по икономика, специализиран в политическа психология, отбеляза, че ударът с дрон и писмото са били съгласуван опит за оформяне на наратива на конференцията.

Според Ярови писмото е имало за цел да информира руското общество и западните правителства – по-специално президента на САЩ Доналд Тръмп – че скорошните териториални придобивки и болезнените удари от разстояние срещу Русия са поставили Киев в много по-силна позиция във всякаква преговори.

„Тръмп винаги казва: „Украйна няма козове“. Е, Украйна сега демонстрира, че е в по-силна позиция“, отбеляза Кърт Волкър, бивш посланик на САЩ в НАТО и представител на Украйна по време на първия мандат на Тръмп.

В статията се посочва, че месеците на подкрепени от САЩ мирни преговори са довели до патова ситуация, тъй като и двете страни остават окопани.

В нея се посочва, че Зеленски сега е по-склонен от всякога да не се поддаде на натиска на САЩ да отстъпи територия. В писмото си той отбеляза, че приветства участието на САЩ, но че украинските въпроси „няма да бъдат решени в Анкъридж“, а ще бъдат решени между Украйна и Русия, която вече не може да очаква да получи целия Донбас.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вацев

    10 27 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #7, #20

    06:25 06.06.2026

  • 2 Няма край руският позор

    14 26 Отговор
    Няма.

    06:30 06.06.2026

  • 3 Има

    30 7 Отговор
    много още Украина да "яде дървото" !

    06:33 06.06.2026

  • 4 Абе укра е

    29 6 Отговор
    Измислена, изкуствена страна, възникнала от разпадането на СССР. А този хазарин просто е избран от олигархията, която иска да унищожи Русия. Още 2012 г. хазаринът, олигарх Игор Коломойски му каза, че ще го прави президент на укра. Видял е в него добър актьор, който ще направи всичко за да унищожи Русия. Добър актьор може да изиграе всякаква роля.

    Коментиран от #8, #9, #10

    06:36 06.06.2026

  • 5 Цял СВЯТ е свидетел на

    11 31 Отговор
    Позорната загуба на войната от фашистката Секта в кремля и лично.. старухата Целувач!
    Фактите са категорични, всичко друго е жалки оправдания,лъжи и манипулации на Режима в опит да спасят.. Фюрера монголо-убиец, НИЩО жество и трус!

    Коментиран от #21

    06:40 06.06.2026

  • 6 Той хубаво е решен

    17 9 Отговор
    Да не отстъпва. Накрая ще яде ядрения кол, което трябваше да стане много отдавна. Кофти за нас е , че ще ги думнат , когато вятърът духа на югозапад, та и ние ще разберем.

    Коментиран от #35

    06:40 06.06.2026

  • 7 Писмото

    16 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вацев":

    Тая глупост е типична за американската наглост. Те така хем изтрепаха индианците, хем им взеха ресурсите и се подиграха.
    Такива нагли шегички тук не вървят.

    06:44 06.06.2026

  • 8 Други хазари в сащ

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "Абе укра е":

    Отдавна мечтаят и работят за унищожението на Русия. Хазаринът Бжежински отдавна разработи най-успешният метод, как да стане това. Да се воюва директор с Русия военно, е много трудно. Те могат да измрат всичките и да не се предадат. НО, ако се отдели парче от Русия и се настрои против Русия, то това парче и останалата Русия ще воюват на живот и смърт докато напълно и двете се самоунищожат. И избраха укра, понеже там постоянно е имало движения против централната власт и желание да са отделно. За това по време на хитлеровата война там са се радвали на окупацията и са я смятали за "освобождение"! Идеален, пъклен план...

    06:44 06.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    10 4 Отговор
    Сам зеленски да се представи,нека той да проси мир. Нека поклон ми направи па ще видим по-подир.

    06:55 06.06.2026

  • 13 АКО ЕС

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Изпрати украинците, дошли като "бежанци от война" да се бият в укра, ТО цялата им миграция веднага губи легитимност. Те много дълго лъжеха и продължават да лъжат европейците, че "спасяват тези хора от смърт в техните страни. От война". НО, ако за укра го нарушат, тогава защо да не изгонят и всичките други от арабските страни и от Африка? Защо да има изключение само за укра? Ако го направят, това ще е още един пирон в ковчега на ЕС.

    Коментиран от #17

    06:58 06.06.2026

  • 14 Зелка

    9 3 Отговор
    Хората на Форума са глупави и не могат да преценят, че писмото е ненаучна фантастика.

    В България има една сентенция: "Мълчи и може да те помислят за глупав. Обади се и може да разсееш всички съмнения."

    07:01 06.06.2026

  • 15 До фактите

    5 1 Отговор
    Не, че не знам английски, но реклами на чужд език не чета. Заменете ги с нещо на български!

    07:05 06.06.2026

  • 16 Зеления път

    16 3 Отговор
    Писмото на Зеленото е наглост, отчаяние и безизходица. Наркомана просто няма полезен ход и примката около вратлето му се затяга. А, край на войната за него е равен на мигновена смърт, но и не може да я продължи още дълго.

    07:08 06.06.2026

  • 17 Евро-атлантически "ценности"

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "АКО ЕС":

    Според мен, ако ЕС изгони всичката паплач - черни, кафеви и бели боклуци (наречени бежанци) има по-голям шанс да оцелее.

    Коментиран от #23

    07:13 06.06.2026

  • 18 Ама какво и от кога ви го казвам

    13 2 Отговор
    Войната е на запада срещу Русия с фронт 0крайна и х0х0лите са само пушечното месо... и тая работа с писмото си е мислена и пусната от ЦРУ и МИ6!!!

    07:14 06.06.2026

  • 19 Александър 3

    14 2 Отговор
    На война като на война ! Ама защо само Наркомана плаче като вдовица за ...и пише писма ?

    07:14 06.06.2026

  • 20 Глупости, Украйна отдавна

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вацев":

    победи.

    07:15 06.06.2026

  • 21 Човек,

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цял СВЯТ е свидетел на":

    защо не си пиеш лекарствата?

    07:15 06.06.2026

  • 22 Гориил

    15 2 Отговор
    Писмото на Бандера няма нищо общо с постигането на мир. То е написано от актьори от театър на Арлекин.

    07:17 06.06.2026

  • 23 Да, така е

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Евро-атлантически "ценности"":

    НО, вътре в ЕС има 2 лагеря. Едните силно искат да заселят цял свят в Европа. А вече има други, които искат да затворят веднага границите и ако може да изгонят пак всички. Стане ли това с украинците, в ЕС ще избухне война между тези две групи. Гражданска война.

    07:17 06.06.2026

  • 24 зеленото

    10 3 Отговор
    пак друсан..както и неговите покровители..само писма пише...тези статуетки с Оскар които ги носят разни третополови артисти при нелегитимния..някой проверява ли дали вътре няма белото..НЕ...и после всички са доволни и чуваме брътвежи..

    07:19 06.06.2026

  • 25 Бъдеще

    12 3 Отговор
    Русия ще вземе Донбас, каквото и да и струва това. Просто ще умрат още хора, което и излишно. Но зеления не мисли така....

    Коментиран от #27

    07:20 06.06.2026

  • 26 хе хе

    1 9 Отговор
    Беше тя. Над 75% от необходимото на Украйна оръжие вече е украинско пройзводство. Украйна го пройзвежда в такива количества, че и остават количества и за износ. Затова и Тръмп престана да плаши Зеленски защо е без шапка.

    Коментиран от #29

    07:25 06.06.2026

  • 27 глупусти

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Бъдеще":

    Нали Москва се бореше с Бандера и фашизма и в защита на рускоговорящото население в Източна Украйна? Какъв Донбас пък сега?

    07:26 06.06.2026

  • 28 зИленски

    3 2 Отговор
    ОСТАНАХА ОЩЕ МАЛКО ЖИВИ МЪЖЕ
    ЩЕ ГИ ИЗБИЯ И ТЯХ
    ЖИВ оКРАИНЕЦ НЯМА ДА ОСТАВЯ

    07:40 06.06.2026

  • 29 Зелен

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "хе хе":

    Тя хубаво произвежда, ама материали и парички откъде? От марс по Мъсковата поща!

    Коментиран от #30

    07:41 06.06.2026

  • 30 хе хе

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Зелен":

    Питай Зеленски откъде парички и материали.
    Помощите които получава Украйна са вложени разумно в пройзводството на оръжие, а не в покупката на чуждо такова. Схващаш ли разликата, или трябва да ти го нарисувам цветно?

    Коментиран от #31, #32

    07:43 06.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 зелен

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "хе хе":

    Черно бяло рисувай, Художник.

    Коментиран от #34

    07:55 06.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нещо се изнерви

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "зелен":

    гладен ли си?

    08:03 06.06.2026

  • 35 Антирашист 35

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Той хубаво е решен":

    Да не си мидлиш ,че ще избегнеш този кол ?

    08:03 06.06.2026

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