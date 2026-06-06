Reuters: Писмото на Зеленски до Путин не беше само за него

Отвореното писмо на президента Володимир Зеленски, предлагащо лични мирни преговори за прекратяване на войната в Украйна, е било адресирано до руския президент Владимир Путин, но е било предназначено да бъде чуто и в кулоарите на инвестиционния форум в Санкт Петербург, който се провежда тази седмица, и след това, пише Reuters.
Изданието припомни, че украинският президент е публикувал отвореното писмо в четвъртък вечерта, когато Путин е провеждал брифинг за редактори на чуждестранни медии на водещото бизнес събитие на Русия.
Отбелязва се, че ден преди това украински дронове са ударили петролен терминал в Санкт Петербург, прeдизвиквайки облаци дим в небето близо до събитието.
Според украински служител, запознат с писмото, Украйна смята, че част от руския елит – „длъжностни лица, бизнесмени и партньори на Русия“ – се стреми да сложи край на конфликта, който е стагнирал руската икономика, оценявано на 3 трилиона долара.
„Тази пищна среща демонстрира противоречивите възгледи в Русия относно конфликта, който продължава вече четири години“, се посочва в статията.
Както отбелязва изданието, докато някои участници заявиха, че Русия трябва да продължи борбата и да се подготви за дълга конфронтация със Запада, други подчертаха икономическите ползи от прекратяването на войната, който се приближава с всяка изминала седмица.
Отбелязва се, че Зеленски повтаря призива си за прекратяване на огъня от няколко месеца и предлага среща с Путин, но Путин отхвърля тези предложения, както се случи и в петък.
Украински служител, пожелал анонимност, подчерта, че Зеленски е сериозен по отношение на възобновяването на преговорите.
Дмитро Ярови, доцент в Киевското училище по икономика, специализиран в политическа психология, отбеляза, че ударът с дрон и писмото са били съгласуван опит за оформяне на наратива на конференцията.
Според Ярови писмото е имало за цел да информира руското общество и западните правителства – по-специално президента на САЩ Доналд Тръмп – че скорошните териториални придобивки и болезнените удари от разстояние срещу Русия са поставили Киев в много по-силна позиция във всякаква преговори.
„Тръмп винаги казва: „Украйна няма козове“. Е, Украйна сега демонстрира, че е в по-силна позиция“, отбеляза Кърт Волкър, бивш посланик на САЩ в НАТО и представител на Украйна по време на първия мандат на Тръмп.
В статията се посочва, че месеците на подкрепени от САЩ мирни преговори са довели до патова ситуация, тъй като и двете страни остават окопани.
В нея се посочва, че Зеленски сега е по-склонен от всякога да не се поддаде на натиска на САЩ да отстъпи територия. В писмото си той отбеляза, че приветства участието на САЩ, но че украинските въпроси „няма да бъдат решени в Анкъридж“, а ще бъдат решени между Украйна и Русия, която вече не може да очаква да получи целия Донбас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вацев
Коментиран от #7, #20
06:25 06.06.2026
2 Няма край руският позор
06:30 06.06.2026
3 Има
06:33 06.06.2026
4 Абе укра е
Коментиран от #8, #9, #10
06:36 06.06.2026
5 Цял СВЯТ е свидетел на
Фактите са категорични, всичко друго е жалки оправдания,лъжи и манипулации на Режима в опит да спасят.. Фюрера монголо-убиец, НИЩО жество и трус!
Коментиран от #21
06:40 06.06.2026
6 Той хубаво е решен
Коментиран от #35
06:40 06.06.2026
7 Писмото
До коментар #1 от "Вацев":Тая глупост е типична за американската наглост. Те така хем изтрепаха индианците, хем им взеха ресурсите и се подиграха.
Такива нагли шегички тук не вървят.
06:44 06.06.2026
8 Други хазари в сащ
До коментар #4 от "Абе укра е":Отдавна мечтаят и работят за унищожението на Русия. Хазаринът Бжежински отдавна разработи най-успешният метод, как да стане това. Да се воюва директор с Русия военно, е много трудно. Те могат да измрат всичките и да не се предадат. НО, ако се отдели парче от Русия и се настрои против Русия, то това парче и останалата Русия ще воюват на живот и смърт докато напълно и двете се самоунищожат. И избраха укра, понеже там постоянно е имало движения против централната власт и желание да са отделно. За това по време на хитлеровата война там са се радвали на окупацията и са я смятали за "освобождение"! Идеален, пъклен план...
06:44 06.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
06:55 06.06.2026
13 АКО ЕС
До коментар #11 от "Механик":Изпрати украинците, дошли като "бежанци от война" да се бият в укра, ТО цялата им миграция веднага губи легитимност. Те много дълго лъжеха и продължават да лъжат европейците, че "спасяват тези хора от смърт в техните страни. От война". НО, ако за укра го нарушат, тогава защо да не изгонят и всичките други от арабските страни и от Африка? Защо да има изключение само за укра? Ако го направят, това ще е още един пирон в ковчега на ЕС.
Коментиран от #17
06:58 06.06.2026
14 Зелка
В България има една сентенция: "Мълчи и може да те помислят за глупав. Обади се и може да разсееш всички съмнения."
07:01 06.06.2026
15 До фактите
07:05 06.06.2026
16 Зеления път
07:08 06.06.2026
17 Евро-атлантически "ценности"
До коментар #13 от "АКО ЕС":Според мен, ако ЕС изгони всичката паплач - черни, кафеви и бели боклуци (наречени бежанци) има по-голям шанс да оцелее.
Коментиран от #23
07:13 06.06.2026
18 Ама какво и от кога ви го казвам
07:14 06.06.2026
19 Александър 3
07:14 06.06.2026
20 Глупости, Украйна отдавна
До коментар #1 от "Вацев":победи.
07:15 06.06.2026
21 Човек,
До коментар #5 от "Цял СВЯТ е свидетел на":защо не си пиеш лекарствата?
07:15 06.06.2026
22 Гориил
07:17 06.06.2026
23 Да, така е
До коментар #17 от "Евро-атлантически "ценности"":НО, вътре в ЕС има 2 лагеря. Едните силно искат да заселят цял свят в Европа. А вече има други, които искат да затворят веднага границите и ако може да изгонят пак всички. Стане ли това с украинците, в ЕС ще избухне война между тези две групи. Гражданска война.
07:17 06.06.2026
24 зеленото
07:19 06.06.2026
25 Бъдеще
Коментиран от #27
07:20 06.06.2026
26 хе хе
Коментиран от #29
07:25 06.06.2026
27 глупусти
До коментар #25 от "Бъдеще":Нали Москва се бореше с Бандера и фашизма и в защита на рускоговорящото население в Източна Украйна? Какъв Донбас пък сега?
07:26 06.06.2026
28 зИленски
ЩЕ ГИ ИЗБИЯ И ТЯХ
ЖИВ оКРАИНЕЦ НЯМА ДА ОСТАВЯ
07:40 06.06.2026
29 Зелен
До коментар #26 от "хе хе":Тя хубаво произвежда, ама материали и парички откъде? От марс по Мъсковата поща!
Коментиран от #30
07:41 06.06.2026
30 хе хе
До коментар #29 от "Зелен":Питай Зеленски откъде парички и материали.
Помощите които получава Украйна са вложени разумно в пройзводството на оръжие, а не в покупката на чуждо такова. Схващаш ли разликата, или трябва да ти го нарисувам цветно?
Коментиран от #31, #32
07:43 06.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 зелен
До коментар #30 от "хе хе":Черно бяло рисувай, Художник.
Коментиран от #34
07:55 06.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 нещо се изнерви
До коментар #32 от "зелен":гладен ли си?
08:03 06.06.2026
35 Антирашист 35
До коментар #6 от "Той хубаво е решен":Да не си мидлиш ,че ще избегнеш този кол ?
08:03 06.06.2026