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Иван Шишков: Свлачището на магистрала „Струма“ трябва да бъде укрепено до 10 дни

Иван Шишков: Свлачището на магистрала „Струма“ трябва да бъде укрепено до 10 дни

8 Юни, 2026 05:23, обновена 8 Юни, 2026 04:26 2 282 14

  • иван шишков-
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  • министър-
  • ам струма

Министърът направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи

Иван Шишков: Свлачището на магистрала „Струма“ трябва да бъде укрепено до 10 дни - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ремонтните дейности по свлачището на магистрала „Струма“ са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи.

Министър Шишков изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата и, според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още утре свиква новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април тунел „Железница“ е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Когато е в гаранция ще си възстановят щетите от гаранцията.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пипирудка с рошавата

    4 2 Отговор
    С 2 думи лето е, кайманите зовят, трябват ни парички, които вече сме похарчили на карибите 😀

    05:38 08.06.2026

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    Бойковите фирми ще искат още пари.

    Коментиран от #3

    05:50 08.06.2026

  • 3 ЧЕкай бе

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    бате ти Бойко отдавна не е на власт! И естествено държавата ще я докарат пак до просешка тояга Мунчовиститите$$ Констататори и нищоправци като шефа си.

    Коментиран от #9

    06:13 08.06.2026

  • 4 Колко мъка има в тази снимка, Боже!

    4 7 Отговор
    Дали Шишков си вярва, че форсмажорно природно събитие като свлачището ще може да го мине гаранционно? Здравият разум казва, че това няма как да се случи.

    Коментиран от #7, #10, #13

    06:25 08.06.2026

  • 5 Краде а

    5 1 Отговор
    Абе Бойко, ко ти стана с магистралите

    Коментиран от #6

    06:30 08.06.2026

  • 6 С твоята какво стана?

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Краде а":

    Или си още на етап събиране на строителни материали за къщичка за птички?

    06:34 08.06.2026

  • 7 Схемата

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":

    Като е некадърно направено ще има свлачище.
    Абсолютна схема за източване . Нашите фирми като правиха магистрала в Сърбия се проклеха . Там Сърбите си ги накараха да оправят всичко .Схемата им не мина.

    06:36 08.06.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    шопът не мое оди на моренце у гръцко! Вай вай чок проблем

    06:37 08.06.2026

  • 9 Йордан

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕкай бе":

    Наистина ли си толковаа наивен или се правиш.Бойко не е, но неговите управители на области,агенции ,комисии , разни управления и кметове са.Те правят всичко възможно да спъват новото управление и да го злепоставят.

    Коментиран от #11, #14

    06:59 08.06.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":

    Не свлачище, а срутище... При свлачище има БАВНО приплъзване, почти незабележимо движение, на земни маси по склона.
    Aрхитeктитe нямaт пoдгoтoвкa пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък пo "Икoнoмикa и организация нa cтрoитeлcтвoтo" ca пълнa cкръб...Тoзи тулуп нe e нaяcнo c бaзoви пoлoжeния в cтрoитeлcтвoтo нa мaгиcтрaли...Явно екипът му от специалисти в министерството са пълни некадърници или може би нарочно го топят и подвеждат.

    07:14 08.06.2026

  • 11 Чекай Данчо не бой се!

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Йордан":

    Нали "лидера" ви мунчо зеления чорап шЪ вЪ УпраЙ!!!! Тоя същият още с неговите "служебни" кабинети смени ВСИЧКИ тия които си изброил! Та не зная кой е наивника?

    07:18 08.06.2026

  • 12 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Шишков оправи въпроса за Баба Алино и сега ще оправи магистрала Струма

    07:42 08.06.2026

  • 13 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":

    Нито здрав, нито разум се чете по изражението на тази физиономия.

    07:44 08.06.2026

  • 14 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йордан":

    Защо да спъваш нещо което изобщо не може да ходи?

    07:47 08.06.2026

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