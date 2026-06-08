Иван Шишков: Свлачището на магистрала „Струма“ трябва да бъде укрепено до 10 дни

Ремонтните дейности по свлачището на магистрала „Струма“ са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи.
Министър Шишков изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата и, според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още утре свиква новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април тунел „Железница“ е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.
Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Когато е в гаранция ще си възстановят щетите от гаранцията.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пипирудка с рошавата
05:38 08.06.2026
2 Гост
Коментиран от #3
05:50 08.06.2026
3 ЧЕкай бе
До коментар #2 от "Гост":бате ти Бойко отдавна не е на власт! И естествено държавата ще я докарат пак до просешка тояга Мунчовиститите$$ Констататори и нищоправци като шефа си.
Коментиран от #9
06:13 08.06.2026
4 Колко мъка има в тази снимка, Боже!
Коментиран от #7, #10, #13
06:25 08.06.2026
5 Краде а
Коментиран от #6
06:30 08.06.2026
6 С твоята какво стана?
До коментар #5 от "Краде а":Или си още на етап събиране на строителни материали за къщичка за птички?
06:34 08.06.2026
7 Схемата
До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":Като е некадърно направено ще има свлачище.
Абсолютна схема за източване . Нашите фирми като правиха магистрала в Сърбия се проклеха . Там Сърбите си ги накараха да оправят всичко .Схемата им не мина.
06:36 08.06.2026
8 Ний ша Ва упрайм
06:37 08.06.2026
9 Йордан
До коментар #3 от "ЧЕкай бе":Наистина ли си толковаа наивен или се правиш.Бойко не е, но неговите управители на области,агенции ,комисии , разни управления и кметове са.Те правят всичко възможно да спъват новото управление и да го злепоставят.
Коментиран от #11, #14
06:59 08.06.2026
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":Не свлачище, а срутище... При свлачище има БАВНО приплъзване, почти незабележимо движение, на земни маси по склона.
Aрхитeктитe нямaт пoдгoтoвкa пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък пo "Икoнoмикa и организация нa cтрoитeлcтвoтo" ca пълнa cкръб...Тoзи тулуп нe e нaяcнo c бaзoви пoлoжeния в cтрoитeлcтвoтo нa мaгиcтрaли...Явно екипът му от специалисти в министерството са пълни некадърници или може би нарочно го топят и подвеждат.
07:14 08.06.2026
11 Чекай Данчо не бой се!
До коментар #9 от "Йордан":Нали "лидера" ви мунчо зеления чорап шЪ вЪ УпраЙ!!!! Тоя същият още с неговите "служебни" кабинети смени ВСИЧКИ тия които си изброил! Та не зная кой е наивника?
07:18 08.06.2026
12 Бай Араб
07:42 08.06.2026
13 Бай Араб
До коментар #4 от "Колко мъка има в тази снимка, Боже!":Нито здрав, нито разум се чете по изражението на тази физиономия.
07:44 08.06.2026
14 Бай Араб
До коментар #9 от "Йордан":Защо да спъваш нещо което изобщо не може да ходи?
07:47 08.06.2026