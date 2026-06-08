Иван Шишков: Свлачището на магистрала „Струма“ трябва да бъде укрепено до 10 дни

Ремонтните дейности по свлачището на магистрала „Струма“ са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи.

Министър Шишков изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата и, според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още утре свиква новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април тунел „Железница“ е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „На мен ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Когато е в гаранция ще си възстановят щетите от гаранцията.“