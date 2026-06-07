Новини
Свят »
Перу »
"Фотофиниш" на президентските избори в Перу! Разликата между претендентите е под 1%

"Фотофиниш" на президентските избори в Перу! Разликата между претендентите е под 1%

7 Юни, 2026 20:44, обновена 7 Юни, 2026 20:56 820 5

  • перу-
  • избори-
  • президент

До балотажа достигнаха Кейко Фухимори и Роберто Санчес

"Фотофиниш" на президентските избори в Перу! Разликата между претендентите е под 1% - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият тур на президентските избори в Перу приключи при изключително оспорвана надпревара и статистическо равенство между двамата основни кандидати.

Заради минималната разлика в гласовете, която по предварителни данни е под 1%, официалното потвърждение на финалния победител се очаква да отнеме дни или дори седмици.

Избирателите в Перу трябваше да избират между две коренно противоположни политически и икономически визии за страната. Кейко Фухимори – представителка на консервативната десница и лидер на партията „Народна сила“ (Fuerza Popular) е дъщеря на покойния бивш президент Алберто Фухимори и участва на балотаж за четвърти път. Кампанията ѝ бе фокусирана върху твърда политика за ред и сигурност в борбата с престъпността.

Роберто Санчес – представител на левицата от коалицията „Заедно за Перу“ (Juntos por el Perú) е бивш министър от администрацията на лишения от свобода бивш президент Педро Кастильо. Неговата кампания акцентира върху социалното неравенство, подкрепа за бедните селски региони и свикване на конституционно събрание.

Последните социологически проучвания преди вота на агенция Ipsos показаха минимална разлика в рамките на статистическата грешка – 43,8% подкрепа за Санчес срещу 43,2% за Фухимори.

След организационния хаос и закъсненията по време на първия тур през април, Националното жури за избори (JNE) и службата ONPE увеличиха контрола и присъствието на наблюдатели, за да предотвратят нови обвинения в измами.

Тъй като перуанското законодателство изисква победителят да събере над 50% от валидните гласове, официалното преброяване ще включва преглед на оспорвани бюлетини и обработка на вота от чужбина. Новият държавен глава трябва да встъпи в длъжност на 28 юли 2026 г., като ще трябва да управлява с фрагментиран парламент, където нито една сила няма пълно мнозинство.

Към момента няма обявени официални крайни резултати, но първите предварителни данни от екзитполовете (boca de urna) потвърждават очакванията за драматично равенство. Социологическата агенция Ipsos Perú съобщи за статистическо равенство между двамата кандидати, като разликата е под един процент и е изцяло в рамките на статистическата грешка.

Поради тази минимална разлика нито един от щабовете не може да си присвои категорична победа на този етап, а ситуацията повтаря сценария от изборите през 2021 г., когато Кейко Фухимори загуби с едва 0,2% (около 45 000 гласа).Първи данни от Националната изборна служба (ONPE)Националната служба за изборни процеси (ONPE) започва поетапното публикуване на първите обработени протоколи.

Официалното преброяване ще продължи дни наред, тъй като всеки оспорван изборен протокол (ще трябва да бъде разгледан индивидуално от изборния трибунал


Перу
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преди дни

    8 1 Отговор
    срещнах баба М. Атанасова. Долу- горе беше така облечена И на фигура я наподобява. Страхотна е, нали:))

    20:59 07.06.2026

  • 2 Абе тия нямат банани

    5 6 Отговор
    при нас в банановите демокрации първия договорен винаги "пИчели" с голяма разлика. Последна справка Моше Боташ Крадев и измисления му фиктивен немски проект.

    Коментиран от #3

    21:15 07.06.2026

  • 3 Град Козлодуй

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе тия нямат банани":

    Важно е ние да имаме банани 🍌🍌 и да ги хапваме презЗадника.

    21:19 07.06.2026

  • 4 Дзак

    3 1 Отговор
    Избирателите са забележителни!

    21:24 07.06.2026

  • 5 Смърфиета

    0 1 Отговор
    Ами да започнат гражданска война и да изколят първо етническите японци.

    21:59 07.06.2026