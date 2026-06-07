"Фотофиниш" на президентските избори в Перу! Разликата между претендентите е под 1%

Вторият тур на президентските избори в Перу приключи при изключително оспорвана надпревара и статистическо равенство между двамата основни кандидати.

Заради минималната разлика в гласовете, която по предварителни данни е под 1%, официалното потвърждение на финалния победител се очаква да отнеме дни или дори седмици.

Избирателите в Перу трябваше да избират между две коренно противоположни политически и икономически визии за страната. Кейко Фухимори – представителка на консервативната десница и лидер на партията „Народна сила“ (Fuerza Popular) е дъщеря на покойния бивш президент Алберто Фухимори и участва на балотаж за четвърти път. Кампанията ѝ бе фокусирана върху твърда политика за ред и сигурност в борбата с престъпността.

Роберто Санчес – представител на левицата от коалицията „Заедно за Перу“ (Juntos por el Perú) е бивш министър от администрацията на лишения от свобода бивш президент Педро Кастильо. Неговата кампания акцентира върху социалното неравенство, подкрепа за бедните селски региони и свикване на конституционно събрание.

Последните социологически проучвания преди вота на агенция Ipsos показаха минимална разлика в рамките на статистическата грешка – 43,8% подкрепа за Санчес срещу 43,2% за Фухимори.

След организационния хаос и закъсненията по време на първия тур през април, Националното жури за избори (JNE) и службата ONPE увеличиха контрола и присъствието на наблюдатели, за да предотвратят нови обвинения в измами.

Тъй като перуанското законодателство изисква победителят да събере над 50% от валидните гласове, официалното преброяване ще включва преглед на оспорвани бюлетини и обработка на вота от чужбина. Новият държавен глава трябва да встъпи в длъжност на 28 юли 2026 г., като ще трябва да управлява с фрагментиран парламент, където нито една сила няма пълно мнозинство.



Към момента няма обявени официални крайни резултати, но първите предварителни данни от екзитполовете (boca de urna) потвърждават очакванията за драматично равенство. Социологическата агенция Ipsos Perú съобщи за статистическо равенство между двамата кандидати, като разликата е под един процент и е изцяло в рамките на статистическата грешка.

Поради тази минимална разлика нито един от щабовете не може да си присвои категорична победа на този етап, а ситуацията повтаря сценария от изборите през 2021 г., когато Кейко Фухимори загуби с едва 0,2% (около 45 000 гласа).Първи данни от Националната изборна служба (ONPE)Националната служба за изборни процеси (ONPE) започва поетапното публикуване на първите обработени протоколи.

Официалното преброяване ще продължи дни наред, тъй като всеки оспорван изборен протокол (ще трябва да бъде разгледан индивидуално от изборния трибунал