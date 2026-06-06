Тръмп е убеден, че мирът в Украйна наближава, не бърза с оръжието за Тайван

Всички ключови фигури в американската администрация са готови да улеснят уреждането на конфликта в Украйна, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Всички ще участваме“, каза той пред репортери на борда на самолета си по пътя от Вашингтон за Уисконсин, отговаряйки на въпрос дали трябва да се очаква държавният секретар на САЩ Марко Рубио да засили усилията си за разрешаване на украинската криза. „Уиткоф ще участва. Джей Ди. Всички“, заяви Тръмп.

Той потвърди, че според неговата прогноза ще бъде постигнат мир в Украйна. „Мисля, че ще проработи. Приближаваме се“, подчерта Тръмп. Според него САЩ искат да видят мир в Украйна.

Президентът припомни, че Вашингтон вече не дарява оръжия на Киев. „Ние не харчим пари. Те всъщност купуват продукти от нас, на пълна цена. А Байдън им даде всичко, даде им оръжия и други неща на стойност стотици милиарди долари“, отбеляза Тръмп.

Той твърди, че въоръженият конфликт в Украйна никога не е трябвало да започва и че това, което се случва в момента, „е неприемливо“.

Американските военни очакват разяснения от Пентагона след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно размера на американския контингент в Европа, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на двама служители на отбраната на САЩ.

Според агенцията съюзниците от НАТО са били озадачени през май, след като Тръмп обяви намерението си да изпрати 5 000 американски войници в Полша, няколко седмици след като нареди изтеглянето на същия брой войски от Европа.

Асошиейтед прес отбелязва, че несигурността около бъдещите планове на Вашингтон се отразява на живота на военния персонал и може да струва на американските данъкоплатци милиони долари. Междувременно администрацията на Тръмп твърди, че намаляването на военното присъствие на САЩ в Европа е било планирано предварително и координирано със съюзниците.

Американската администрация все още не е решила дали ще прехвърли на Тайван пакета с оръжия, одобрен преди това от Конгреса на САЩ, на стойност приблизително 14 милиарда долара, обяви Тръмп.

„Ще го разгледаме“, каза той относно пакета с оръжия, предназначен за Тайван. Американският лидер не даде подробности.

Президентът обяви намерението си скоро да проведе среща в Белия дом с ръководителите на големи компании за изкуствен интелект, за да обсъдят евентуално партньорство.

„Имам насрочена среща много скоро с всички тези компании. Всички те пристигат в Белия дом, вероятно следващата седмица“, добави американският лидер, уточнявайки, че говори само за представители на големи компании.

Той посочи, че публично-частните партньорства ще бъдат тема на обсъждане, но не предостави подробности.