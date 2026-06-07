Иран след удара на Израел по Бейрут: Погледнете към небето тази вечер. Бясното куче ще бъде укротено!

Иран ще отговори решително и „болезнено“ на атаката на израелската армия срещу южното предградие на Бейрут - Дахия.
Това заяви в социалната мрежа X Ебрахим Резаи, говорител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.
Той смята, че „това бясно куче трябва да бъде наказано и поставено на мястото му“.
„Погледнете небето над окупираните територии тази вечер“, написа иранският парламентарист.
Днес израелските военновъздушни сили нанесоха въздушни удари по южното предградие на Бейрут – Дахия, поразявайки командни центрове и инфраструктура на Хизбула в отговор на ракетен обстрел срещу Северен Израел.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац наредиха атаката като директен отговор на изстреляните по-рано същия ден снаряди от Ливан към районите Ифтах и Рамот Нафтали.
Според информация на The National атаката е отнела живота на най-малко двама души, а други 11 са ранени. Свидетели съобщават за тежки материални щети по жилищни сгради в гъсто населения шиитски квартал.
Нападението подкопава крехкото споразумение за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ. Хизбула категорично отхвърля условията за разоръжаване, настоявайки за пълно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан.Реакция от Иран: Представители на Техеран определиха ударите по ливанската столица като „червена линия“ и заплашиха с ответни действия по израелска територия.
Преди това лидерът на Хизбула Наим Касем заяви, че движението не е съгласно с условията на прекратяването на огъня между Израел и Ливан.
В нощта на 4 юни Държавният департамент на САЩ публикува текста на съвместно изявление на Израел и Ливан относно прекратяването на огъня. В документа се посочва, че срещата на представители на двете страни се е състояла на 2 и 3 юни, с посредничеството на Вашингтон.
Според документа Израел и Ливан нямат враждебни намерения един към друг и възнамеряват да работят за постигане на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.
Продължаващата морска блокада на Иран и новите израелски атаки срещу Ливан дават възможност на иранските въоръжени сили да отвърнат на американските и израелските бази в региона.
Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на Меджлиса (еднокамарен парламент) на Ислямската република.
„Морската блокада на Иран и фактът, че САЩ днес дадоха зелена светлина на ционисткия режим, правят американските и израелските бази и активи в региона легитимни цели“, написа на страницата си за Х. Галибаф. Той подчерта, че с действията си САЩ и Израел са демонстрирали, че не разбират друг език освен езика на силата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #48, #53
19:08 07.06.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #13
19:09 07.06.2026
3 малко истински факти
19:09 07.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дориана
Коментиран от #15, #30, #32
19:13 07.06.2026
6 ха ха
Коментиран от #11, #40
19:13 07.06.2026
7 голям майтап са тия
19:15 07.06.2026
8 име
Коментиран от #12
19:17 07.06.2026
9 факт
19:17 07.06.2026
10 не се напиняйте
19:20 07.06.2026
11 Смърфиета
До коментар #6 от "ха ха":Имаше едни добри националсоциалисти, които убиха в газови камери и по друг начин 6 млн. чфти. Това беще благородно дело. За съжаление не довършиха мисията си докрай, за да няма повече еврей.
19:22 07.06.2026
12 Смърфиета
До коментар #8 от "име":Да не сме ходили скоро в Лидъл?
19:23 07.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Моджтаба :
19:26 07.06.2026
15 А за ру сия
До коментар #5 от "Дориана":нещо да напишете, за бъркотията, която настана в света след като обявиха война на Украйна и която война късото не иска да спре
19:26 07.06.2026
16 С лава Велик Израел
У ДРИ
Коментиран от #33, #55
19:27 07.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Айде а не се заблуждаваме
Могат да заличат целия Арабски свет!
Коментиран от #25, #54
19:31 07.06.2026
19 Евреите ще ядат
19:34 07.06.2026
20 Тези си правят ДАЛАВЕРИТЕ
19:34 07.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Баба Яга
19:35 07.06.2026
23 наблюдатвл
19:39 07.06.2026
24 Само братския арийски народ на Иран
19:39 07.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 утре ще има
Коментиран от #50
19:47 07.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бира с пуканки
19:49 07.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чети
До коментар #5 от "Дориана":текста! Там пише, че хизбула са започнали, жидовете им отговарят, а после се намесват чалмите. Тръмп като даде " мирно!" жидовете слушат, но сега нема защо....
Коментиран от #35
19:54 07.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факти
19:58 07.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Факти
Коментиран от #37
20:02 07.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факти
До коментар #35 от "т-п тpoл cоpocоиден":Иран напада Израел от 1983 г. Тогава са първите самоубийствени атентати на Хизбула срещу израелски военни щабове. Цели 43 години Иран напада Израел чрез своите проксита. Търпението на Израел се изчерпа. Хамас и Хизбула ще бъдат унищожени, а Иран ще бъде поставен на колене. Връщане назад няма. Израел има ядрено оръжие и ислямистите са обречени.
Коментиран от #41, #47, #61
20:13 07.06.2026
39 Софиянец
20:13 07.06.2026
40 Некой
До коментар #6 от "ха ха":Абе знам един с малки мустачки, нещо не можаха много да го спрат.
Коментиран от #49
20:13 07.06.2026
41 Хихихи
До коментар #38 от "Факти":Акъл море, глава шамандура! 🤭
20:14 07.06.2026
42 И Киев е Руски
Коментиран от #44
20:15 07.06.2026
43 стоян георгиев
Коментиран от #45
20:17 07.06.2026
44 И Киев е Руски
До коментар #42 от "И Киев е Руски":Става въпрос за евреите но ако го напиша . Река...лий Кои имат гума се чесят
20:18 07.06.2026
45 Смърфиета
До коментар #43 от "стоян георгиев":По-сложно е.
20:20 07.06.2026
46 И Киев е Руски
20:20 07.06.2026
47 Смърфиета
До коментар #38 от "Факти":Ще ще ще ще ще ще ще ще ще факти факти
20:21 07.06.2026
48 111
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дай медиен източник - да прочетем и ние ! Или това ти го казаха гласовете, които ние не можем да чуем, ха-ха-ха.
20:22 07.06.2026
49 Смърфиета
До коментар #40 от "Некой":Само оня с големите мустаци го спря, но пък взе, че подписа за създаването Израел. Но те са неблагодарни – както се пее в песента, отчего евреи ненавидят Сталина – защото ги е спасил от пещите.
20:24 07.06.2026
50 Смърфиета
До коментар #26 от "утре ще има":Разглезили са си пуделите и другите подобни и ако не ги нахранят навреме, няма да спазят указанията подобно на животните, които са се качили на ноевия ковчег, а ще се нахвърлят като тиранозаври върху труповете на господарите си и ще им провлачат карантиите през развалините.
20:27 07.06.2026
51 Радой Ралин 🔥☝️
20:28 07.06.2026
52 я си знам, ама и вие знаете
20:28 07.06.2026
53 Атина Паднала
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чакаме 4ифутите да доидат и ще ги ровим под кибуците.
20:29 07.06.2026
54 Мишел
До коментар #18 от "Айде а не се заблуждаваме":В Иран практически няма руски системи за ПВО. Има само един дивизион С300 Е1, закупен през 1973 г.. През 2022г Иран има поне 65 дивизиона ПВО собствена разработка и още стари ХХ западни системи от времето на шах Пахлави.
Сега Иран сключи договор с Русия за закупуване на С400Е през 2027-2029 и за производство по лиценз на С 500Е от 2029 нататък.
20:33 07.06.2026
55 Атина Паднала
До коментар #16 от "С лава Велик Израел":В библията пише че след 3 СВ евреите ще останат толкова че да се съберат под едно дърво.
20:34 07.06.2026
56 Стадо
20:38 07.06.2026
57 Мишел
20:39 07.06.2026
58 Щерев
До коментар #33 от "Теб специално":Евреите са евнуси,скопени,с каквода орат?
20:39 07.06.2026
59 УдоМача
20:40 07.06.2026
60 Матиа фон Зигмунд
Коментиран от #62
20:41 07.06.2026
61 Истината
До коментар #38 от "Факти":Не се опитвай да се правиш на 4ии. Футт. ,след като си шабесгой ,обикновен мннн.галлл!
20:45 07.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Дара
20:49 07.06.2026
64 помнете
21:03 07.06.2026
65 Истинско обещание 🇮🇷
21:09 07.06.2026