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Иран след удара на Израел по Бейрут: Погледнете към небето тази вечер. Бясното куче ще бъде укротено!

Иран след удара на Израел по Бейрут: Погледнете към небето тази вечер. Бясното куче ще бъде укротено!

7 Юни, 2026 18:57, обновена 7 Юни, 2026 20:04 3 935 65

  • иран-
  • ливан-
  • бейрут-
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  • атаки-
  • удари

При атаката срещу предградието Дахия на ливанската столица са загинали двама и са ранени 11 човека

Иран след удара на Израел по Бейрут: Погледнете към небето тази вечер. Бясното куче ще бъде укротено! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран ще отговори решително и „болезнено“ на атаката на израелската армия срещу южното предградие на Бейрут - Дахия.

Това заяви в социалната мрежа X Ебрахим Резаи, говорител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

Той смята, че „това бясно куче трябва да бъде наказано и поставено на мястото му“.

„Погледнете небето над окупираните територии тази вечер“, написа иранският парламентарист.

Днес израелските военновъздушни сили нанесоха въздушни удари по южното предградие на Бейрут – Дахия, поразявайки командни центрове и инфраструктура на Хизбула в отговор на ракетен обстрел срещу Северен Израел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац наредиха атаката като директен отговор на изстреляните по-рано същия ден снаряди от Ливан към районите Ифтах и Рамот Нафтали.

Според информация на The National атаката е отнела живота на най-малко двама души, а други 11 са ранени. Свидетели съобщават за тежки материални щети по жилищни сгради в гъсто населения шиитски квартал.

Нападението подкопава крехкото споразумение за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ. Хизбула категорично отхвърля условията за разоръжаване, настоявайки за пълно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан.Реакция от Иран: Представители на Техеран определиха ударите по ливанската столица като „червена линия“ и заплашиха с ответни действия по израелска територия.

Преди това лидерът на Хизбула Наим Касем заяви, че движението не е съгласно с условията на прекратяването на огъня между Израел и Ливан.

В нощта на 4 юни Държавният департамент на САЩ публикува текста на съвместно изявление на Израел и Ливан относно прекратяването на огъня. В документа се посочва, че срещата на представители на двете страни се е състояла на 2 и 3 юни, с посредничеството на Вашингтон.

Според документа Израел и Ливан нямат враждебни намерения един към друг и възнамеряват да работят за постигане на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Продължаващата морска блокада на Иран и новите израелски атаки срещу Ливан дават възможност на иранските въоръжени сили да отвърнат на американските и израелските бази в региона.

Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на Меджлиса (еднокамарен парламент) на Ислямската република.

„Морската блокада на Иран и фактът, че САЩ днес дадоха зелена светлина на ционисткия режим, правят американските и израелските бази и активи в региона легитимни цели“, написа на страницата си за Х. Галибаф. Той подчерта, че с действията си САЩ и Израел са демонстрирали, че не разбират друг език освен езика на силата.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    68 15 Отговор
    В Албания народа въстана срещу еврейските кибуци.Пребиха охраната и палят и чупят еврейските къщи.Това е народ който си пази земята.А у нас се строят стотици кибуци и нищо.

    Коментиран от #17, #48, #53

    19:08 07.06.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    56 15 Отговор
    Дано уцелят Хитлеряху в бункера...

    Коментиран от #13

    19:09 07.06.2026

  • 3 малко истински факти

    18 64 Отговор
    Молите могат да правят само това което прави вятъра , а евреите пък могат да им търкалят главите доста успешно...

    19:09 07.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    50 15 Отговор
    Тръмп допусна много голяма грешка с Израел и сега дори той не може да спре Натаняху.. Израел водят грешна политика на конфронтация и запалиха Трета Световна война плюс икономическа криза на Световно ниво. Така че Тръмп трябва да е наясно, че ако не успее да спре Израел войната ще дойде в Европа и Америка.. Най- много ще пострада Европа.

    Коментиран от #15, #30, #32

    19:13 07.06.2026

  • 6 ха ха

    16 68 Отговор
    Няма как евреите да бъдат спряни , щом някой мисли за смъртта им , значи този някой пръв ще се запознае със смъртта , за което имат абсолютно право ...

    Коментиран от #11, #40

    19:13 07.06.2026

  • 7 голям майтап са тия

    14 39 Отговор
    Аираночармаристан направо пикае срещу вятъра

    19:15 07.06.2026

  • 8 име

    46 12 Отговор
    В железния гевгир има място за още дупки!

    Коментиран от #12

    19:17 07.06.2026

  • 9 факт

    16 54 Отговор
    Евреите нямат грешка, никой не може да ги уплаши .

    19:17 07.06.2026

  • 10 не се напиняйте

    12 38 Отговор
    Моли/тюрбани/фесове/чалми никой на малки пръст на евреите не може да стъпи .

    19:20 07.06.2026

  • 11 Смърфиета

    34 10 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха":

    Имаше едни добри националсоциалисти, които убиха в газови камери и по друг начин 6 млн. чфти. Това беще благородно дело. За съжаление не довършиха мисията си докрай, за да няма повече еврей.

    19:22 07.06.2026

  • 12 Смърфиета

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Да не сме ходили скоро в Лидъл?

    19:23 07.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Моджтаба :

    4 12 Отговор
    На мен вече не ми пука особено.

    19:26 07.06.2026

  • 15 А за ру сия

    11 29 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    нещо да напишете, за бъркотията, която настана в света след като обявиха война на Украйна и която война късото не иска да спре

    19:26 07.06.2026

  • 16 С лава Велик Израел

    13 42 Отговор
    Монгольяк Ислямисти, кремльовски фашисти, Аятолах терористи,Чал мари, камилари, чаршафи... всички на Ко лене!!
    У ДРИ

    Коментиран от #33, #55

    19:27 07.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Айде а не се заблуждаваме

    14 40 Отговор
    АЯТОЛАСИТЕ Козеловъри са...ум рело куче! Израел унищожи цялото монгольяк - ЧАЛМАРСКО ПВО за часове!! Израел е Абсолютен Господар на въздуха над Амуджистан!
    Могат да заличат целия Арабски свет!

    Коментиран от #25, #54

    19:31 07.06.2026

  • 19 Евреите ще ядат

    39 10 Отговор
    ХУРКАТА

    19:34 07.06.2026

  • 20 Тези си правят ДАЛАВЕРИТЕ

    12 4 Отговор
    Мерят си ги натаняххуй и Хаменей А Света хората страдат. Това насилие трябва да спре. Алчността злобата и меренето на ишки до тук. То такава тъпотия насилие е нямало и във каменните векове.

    19:34 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Баба Яга

    26 5 Отговор
    Укротете го завинаги.

    19:35 07.06.2026

  • 23 наблюдатвл

    8 38 Отговор
    Бясното куче е Хизбула, а кучкарите са иранската военна хунта, която се прикрива зад религиозен лидер. Това е реалността!

    19:39 07.06.2026

  • 24 Само братския арийски народ на Иран

    40 9 Отговор
    може да въздаде справедливост и накаже ционистите!

    19:39 07.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 утре ще има

    21 6 Отговор
    утре ще има голямо погребение в исраел кучета ще ръфат евреиска плът

    Коментиран от #50

    19:47 07.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бира с пуканки

    23 7 Отговор
    да, утре ще има информационно затъмнение в нашите медии, добре че има и алтернативни канали да разберем какво се е случило, Израел и Украйна думкат през деня и по военни и по цивилни обекти, Русия и Иран отвръщат вечерта, за да минимизират случайни жертви

    19:49 07.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чети

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    текста! Там пише, че хизбула са започнали, жидовете им отговарят, а после се намесват чалмите. Тръмп като даде " мирно!" жидовете слушат, но сега нема защо....

    Коментиран от #35

    19:54 07.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факти

    5 12 Отговор
    Иран само доказва, че Хизбула е негова.

    19:58 07.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Факти

    7 16 Отговор
    Иран нали искат атом? Израел да им пратят.

    Коментиран от #37

    20:02 07.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факти

    6 14 Отговор

    До коментар #35 от "т-п тpoл cоpocоиден":

    Иран напада Израел от 1983 г. Тогава са първите самоубийствени атентати на Хизбула срещу израелски военни щабове. Цели 43 години Иран напада Израел чрез своите проксита. Търпението на Израел се изчерпа. Хамас и Хизбула ще бъдат унищожени, а Иран ще бъде поставен на колене. Връщане назад няма. Израел има ядрено оръжие и ислямистите са обречени.

    Коментиран от #41, #47, #61

    20:13 07.06.2026

  • 39 Софиянец

    9 5 Отговор
    Ооо, да! Бой по ционисъките фашисти! Пак ще спят с плъховете в канала 😂

    20:13 07.06.2026

  • 40 Некой

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха":

    Абе знам един с малки мустачки, нещо не можаха много да го спрат.

    Коментиран от #49

    20:13 07.06.2026

  • 41 Хихихи

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Акъл море, глава шамандура! 🤭

    20:14 07.06.2026

  • 42 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    Дано Иран да остъкли нищетата за вечни времена

    Коментиран от #44

    20:15 07.06.2026

  • 43 стоян георгиев

    12 4 Отговор
    Единствено комлексираните евроатлантически боклуци подкрепят побеснелия смотаняху, надрусания потник и содомитите от ес! Факт!

    Коментиран от #45

    20:17 07.06.2026

  • 44 И Киев е Руски

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "И Киев е Руски":

    Става въпрос за евреите но ако го напиша . Река...лий Кои имат гума се чесят

    20:18 07.06.2026

  • 45 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    По-сложно е.

    20:20 07.06.2026

  • 46 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Милен е партньор на Теодосий .Кавал Флейта и хармоника

    20:20 07.06.2026

  • 47 Смърфиета

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Ще ще ще ще ще ще ще ще ще факти факти

    20:21 07.06.2026

  • 48 111

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дай медиен източник - да прочетем и ние ! Или това ти го казаха гласовете, които ние не можем да чуем, ха-ха-ха.

    20:22 07.06.2026

  • 49 Смърфиета

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Некой":

    Само оня с големите мустаци го спря, но пък взе, че подписа за създаването Израел. Но те са неблагодарни – както се пее в песента, отчего евреи ненавидят Сталина – защото ги е спасил от пещите.

    20:24 07.06.2026

  • 50 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "утре ще има":

    Разглезили са си пуделите и другите подобни и ако не ги нахранят навреме, няма да спазят указанията подобно на животните, които са се качили на ноевия ковчег, а ще се нахвърлят като тиранозаври върху труповете на господарите си и ще им провлачат карантиите през развалините.

    20:27 07.06.2026

  • 51 Радой Ралин 🔥☝️

    4 2 Отговор
    А къде е възмущение от цивилизована Европа?? 🙂🙂🙂

    20:28 07.06.2026

  • 52 я си знам, ама и вие знаете

    3 7 Отговор
    До кога ще търпите аятоласите.

    20:28 07.06.2026

  • 53 Атина Паднала

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чакаме 4ифутите да доидат и ще ги ровим под кибуците.

    20:29 07.06.2026

  • 54 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Айде а не се заблуждаваме":

    В Иран практически няма руски системи за ПВО. Има само един дивизион С300 Е1, закупен през 1973 г.. През 2022г Иран има поне 65 дивизиона ПВО собствена разработка и още стари ХХ западни системи от времето на шах Пахлави.
    Сега Иран сключи договор с Русия за закупуване на С400Е през 2027-2029 и за производство по лиценз на С 500Е от 2029 нататък.

    20:33 07.06.2026

  • 55 Атина Паднала

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "С лава Велик Израел":

    В библията пише че след 3 СВ евреите ще останат толкова че да се съберат под едно дърво.

    20:34 07.06.2026

  • 56 Стадо

    4 1 Отговор
    Офанзивната операция на руските сили по фронтовата линия в Украйна е в разгара си, като последната информация от бойното поле към сутринта на 7 юни 2026 г. регистрира значителна мобилност и напредък на руските войски по пет различни стратегически направления.

    20:38 07.06.2026

  • 57 Мишел

    5 1 Отговор
    Иран винаги държи на думата си.

    20:39 07.06.2026

  • 58 Щерев

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Теб специално":

    Евреите са евнуси,скопени,с каквода орат?

    20:39 07.06.2026

  • 59 УдоМача

    5 1 Отговор
    Прави са Иранците! Бесните м@стии се лекуват с ритник в м0рдата!!!

    20:40 07.06.2026

  • 60 Матиа фон Зигмунд

    4 1 Отговор
    Бумм Бумм 💥💥💥 Тел Авив !Песен обещана на "избрания народ" от Яхвее и очаквана с нетърпение цели 3000 години !

    Коментиран от #62

    20:41 07.06.2026

  • 61 Истината

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    Не се опитвай да се правиш на 4ии. Футт. ,след като си шабесгой ,обикновен мннн.галлл!

    20:45 07.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Дара

    3 1 Отговор
    Бангаранга, я хабиби Тел Авив....

    20:49 07.06.2026

  • 64 помнете

    2 1 Отговор
    никои не знае какаво се крие в хилядите пещери на Иран,а Израел от 1997 строи всеки апартамент със стая бомбоубежище 4 см стомана щора на прозореца,врата 10 см и други приспособления това не случайно хора

    21:03 07.06.2026

  • 65 Истинско обещание 🇮🇷

    0 0 Отговор
    Само ракети над цял еврейски ционистки Израел..всички чи..фути под руините да ги вадят мъртви целите в циментов прах ..Тея ци.гани еврейски гну.сни терористи

    21:09 07.06.2026

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