Иран след удара на Израел по Бейрут: Погледнете към небето тази вечер. Бясното куче ще бъде укротено!

Иран ще отговори решително и „болезнено“ на атаката на израелската армия срещу южното предградие на Бейрут - Дахия.

Това заяви в социалната мрежа X Ебрахим Резаи, говорител на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент.

Той смята, че „това бясно куче трябва да бъде наказано и поставено на мястото му“.

„Погледнете небето над окупираните територии тази вечер“, написа иранският парламентарист.

Днес израелските военновъздушни сили нанесоха въздушни удари по южното предградие на Бейрут – Дахия, поразявайки командни центрове и инфраструктура на Хизбула в отговор на ракетен обстрел срещу Северен Израел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац наредиха атаката като директен отговор на изстреляните по-рано същия ден снаряди от Ливан към районите Ифтах и Рамот Нафтали.

Според информация на The National атаката е отнела живота на най-малко двама души, а други 11 са ранени. Свидетели съобщават за тежки материални щети по жилищни сгради в гъсто населения шиитски квартал.

Нападението подкопава крехкото споразумение за прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на САЩ. Хизбула категорично отхвърля условията за разоръжаване, настоявайки за пълно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан.Реакция от Иран: Представители на Техеран определиха ударите по ливанската столица като „червена линия“ и заплашиха с ответни действия по израелска територия.

Преди това лидерът на Хизбула Наим Касем заяви, че движението не е съгласно с условията на прекратяването на огъня между Израел и Ливан.

В нощта на 4 юни Държавният департамент на САЩ публикува текста на съвместно изявление на Израел и Ливан относно прекратяването на огъня. В документа се посочва, че срещата на представители на двете страни се е състояла на 2 и 3 юни, с посредничеството на Вашингтон.

Според документа Израел и Ливан нямат враждебни намерения един към друг и възнамеряват да работят за постигане на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Продължаващата морска блокада на Иран и новите израелски атаки срещу Ливан дават възможност на иранските въоръжени сили да отвърнат на американските и израелските бази в региона.

Това заяви Мохамад Багер Галибаф, председател на Меджлиса (еднокамарен парламент) на Ислямската република.

„Морската блокада на Иран и фактът, че САЩ днес дадоха зелена светлина на ционисткия режим, правят американските и израелските бази и активи в региона легитимни цели“, написа на страницата си за Х. Галибаф. Той подчерта, че с действията си САЩ и Израел са демонстрирали, че не разбират друг език освен езика на силата.