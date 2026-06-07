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Управляващите в Косово спечелиха парламентарните избори, но няма да имат мнозинство

Управляващите в Косово спечелиха парламентарните избори, но няма да имат мнозинство

7 Юни, 2026 20:59, обновена 7 Юни, 2026 21:18 743 1

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По предварителни данни от екзит пол движение "Самоуправление" на премиера Албин Курти печел вота с 42,3%

Управляващите в Косово спечелиха парламентарните избори, но няма да имат мнозинство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Движението „Самоопределение“ на премиера Албин Курти печели поредните предсрочни парламентарни избори в Косово.

По предварителни данни от екзит пол, цитирани от телевизионния канал Klan Kosova, управляващите печелят вота с 42,3%, без да достигнат до пълно мнозинство, за което са нужни 61 депутати в 120-местния парламент.

Демократическа партия на Косово (PDK) на Бедри Хамза заема второто място като основна опозиционна сила с 21,6%. Демократичен съюз на Косово (LDK) на Люмир Абдиджику (с участието на Вьоса Османи в листата) се нарежда на трета позиция със 17,3%. Алиансът за бъдеще на Косово е четвърти с 6,8%.

Сръбска листа традиционно печели по-голямата част от 10-те гарантирани места за етническото сръбско малцинство.

След редовните избори през февруари 2025 г. и последвалите предсрочни през декември 2025 г., парламентът не успя да събере кворум от 80 депутати през март 2026 г., за да избере нов държавен глава. Това доведе до разпускането на законодателния орган и свикването на настоящия вот

„Самоопределение“ ще трябва да намери компромис с част от албанските опозиционни партии, тъй като за избора на президент е нужно съгласието на поне една голяма опозиционна фракция, за да се избегне нов институционален блокаж. Избирателите в Косово демонстрират силно изтощение от постоянните политически кризи. Основните искания на гражданите са насочени към икономическа стабилност, по-високи заплати, овладяване на цените и размразяване на ключовите европейски фондове за страната..


Косово
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен пак си сеНапукал

    6 0 Отговор
    Написал си, че Курти ПЕЧЕЛ вота с 42.3.

    21:21 07.06.2026