Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър, Мерц и Макрон, ще разговаря и с крал Чарлз III

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Великобритания. Той обяви това в публикация в социалната мрежа X.

Според държавния глава, той ще има двустранна среща с премиера Киър Стармър, както и разговори в разширения формат E3+Украйна. В тях ще участват френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър.

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Зеленски отбеляза, че подготвителната работа на ниво екип вече е завършена. Сега, според него, е дошъл моментът лидерите лично да се споразумеят за ключови решения.

„Основният фокус е нашата отбрана във войната, по-тясното сътрудничество за сигурността на цяла Европа в областта на противовъздушната отбрана, както и нашата обща визия за дипломатическите перспективи – Европа трябва да бъде част от преговорите и трябва да бъде силна“, написа президентът.

В допълнение към официалните разговори е планирана и аудиенция при британския монарх – среща с крал Чарлз III.

„Благодаря на Великобритания и всички наши партньори, които предприемат осезаеми стъпки, за да ни помогнат да засилим защитата на живота и да увеличим натиска върху Русия за нейната агресия. Русия трябва да прекрати войната си“, подчерта Зеленски.

Миналия месец Зеленски е поканил Роман Абрамович в Киев, за да предаде предложение за директни преговори на Путин, предаде Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати с въпроса.

Според изданието, Зеленски е помолил руския олигарх да информира Путин за съгласието си за среща – за първи път след началото на бойните действия.

Според източника, Киев е искал да демонстрира сериозността на ангажимента си към мира. Украйна се е надявала, че успешните удари по руски петролни рафинерии и спирането на руската офанзива от украинските сили ще увеличат „стимула за незабавно прекратяване на огъня“.

Абрамович беше медиатор по време на преговорите в Истанбул през март 2022 г.. Според източник на Financial Times, близък до олигарха, неговата роля остава незаменима.

„Той е необходим, защото е единственият руснак, който се разбира с всички.“

Путин обаче не е отговорил на предложението. Очевидно Москва все още разчита на превъзходството си в ресурсите, отбелязва изданието. На Международния икономически форум в Санкт Петербург на 5 юни самият Путин потвърди среща с „неофициален“ руски бизнесмен, без да го назовава.

Още на следващия ден депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко публично написа в Telegram, че срещата е касаела конкретно Абрамович.

Офисът на президента на Украйна отказа коментар. Двама високопоставени украински служители обаче потвърдиха пред изданието, че полученото от Абрамович съобщение е подобно по съдържание на отвореното писмо на Зеленски до Путин, но е написано с по-малко остър тон.