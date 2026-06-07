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Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър, Мерц и Макрон, ще разговаря и с крал Чарлз III
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър, Мерц и Макрон, ще разговаря и с крал Чарлз III

7 Юни, 2026 19:12, обновена 7 Юни, 2026 19:24 1 027 95

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  • русия-
  • путин-
  • абрамович

Украинският президент предал на Кремъл по Роман Абрамович желанието си за среща с Владимир Путин

Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър, Мерц и Макрон, ще разговаря и с крал Чарлз III - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Великобритания. Той обяви това в публикация в социалната мрежа X.

Според държавния глава, той ще има двустранна среща с премиера Киър Стармър, както и разговори в разширения формат E3+Украйна. В тях ще участват френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър.

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Зеленски отбеляза, че подготвителната работа на ниво екип вече е завършена. Сега, според него, е дошъл моментът лидерите лично да се споразумеят за ключови решения.

„Основният фокус е нашата отбрана във войната, по-тясното сътрудничество за сигурността на цяла Европа в областта на противовъздушната отбрана, както и нашата обща визия за дипломатическите перспективи – Европа трябва да бъде част от преговорите и трябва да бъде силна“, написа президентът.

В допълнение към официалните разговори е планирана и аудиенция при британския монарх – среща с крал Чарлз III.

„Благодаря на Великобритания и всички наши партньори, които предприемат осезаеми стъпки, за да ни помогнат да засилим защитата на живота и да увеличим натиска върху Русия за нейната агресия. Русия трябва да прекрати войната си“, подчерта Зеленски.

Миналия месец Зеленски е поканил Роман Абрамович в Киев, за да предаде предложение за директни преговори на Путин, предаде Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати с въпроса.

Според изданието, Зеленски е помолил руския олигарх да информира Путин за съгласието си за среща – за първи път след началото на бойните действия.

Според източника, Киев е искал да демонстрира сериозността на ангажимента си към мира. Украйна се е надявала, че успешните удари по руски петролни рафинерии и спирането на руската офанзива от украинските сили ще увеличат „стимула за незабавно прекратяване на огъня“.

Абрамович беше медиатор по време на преговорите в Истанбул през март 2022 г.. Според източник на Financial Times, близък до олигарха, неговата роля остава незаменима.

„Той е необходим, защото е единственият руснак, който се разбира с всички.“

Путин обаче не е отговорил на предложението. Очевидно Москва все още разчита на превъзходството си в ресурсите, отбелязва изданието. На Международния икономически форум в Санкт Петербург на 5 юни самият Путин потвърди среща с „неофициален“ руски бизнесмен, без да го назовава.

Още на следващия ден депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко публично написа в Telegram, че срещата е касаела конкретно Абрамович.

Офисът на президента на Украйна отказа коментар. Двама високопоставени украински служители обаче потвърдиха пред изданието, че полученото от Абрамович съобщение е подобно по съдържание на отвореното писмо на Зеленски до Путин, но е написано с по-малко остър тон.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    33 6 Отговор
    Този просяк според някои източници е "най-бедния" в цяла Европа! Състоянието му се оценява само на ПЕТ МИЛИАРДА ЕВРО!

    Коментиран от #10, #50

    19:27 07.06.2026

  • 2 Яшар

    34 7 Отговор
    Корумпирания Просяк - мафиот зеленски пак проси ...лидерите на ЕС и Европа просто раздават парите на германците ,французите ,англичаните ) за да ни им досажда тоя корумпиран тип

    19:28 07.06.2026

  • 3 Дориана

    35 8 Отговор
    Стават все по- смешни. Сто пъти се събират и преговарят и нищо не могат да направят. Точно обратното нито са спрели военните действия на Русия нито са просперирали в икономическо и политическо отношение.Пълен провал са от всякъде. И собствените им народи вече го разбраха и не ги искат.

    Коментиран от #40

    19:28 07.06.2026

  • 4 Сталин

    32 7 Отговор
    Пак ще има купон с бяло ,като последния път

    Коментиран от #17

    19:29 07.06.2026

  • 5 Абе

    19 7 Отговор
    „Основният фокус е нашата отбрана във войната, по-тясното сътрудничество за сигурността на цяла Европа в областта на противовъздушната отбрана, както и нашата обща визия за дипломатическите перспективи – Европа трябва да бъде част от преговорите и трябва да бъде силна“....... в един абзац всичко, така де защитаваме Европа, нема значение че тя не е в опасност, ние нали сме там....., дипломат от класа, това другите ряпа да ручат...

    Коментиран от #19

    19:29 07.06.2026

  • 6 Гост

    37 6 Отговор
    Отвореното "писмо" на Зеленски до Путин е еманация на наглост и простащина толерирана от тримата "умници" Стърмър, Мерц и Макрон!

    19:30 07.06.2026

  • 7 Наркозеления

    22 6 Отговор
    Здравейте аз съм вашия кокаинов фюрер ,а сега напълнете торбите

    Коментиран от #47

    19:30 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя пръч

    25 6 Отговор
    Защо толкова се е превъзбудил, че толкова истерично настоява на лична среща с Путин?
    Нещо е нечистиво е намислил.

    Коментиран от #14

    19:32 07.06.2026

  • 10 Вие от

    7 14 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    счетоводството на Зеленски сте най-запознати, хвала

    19:32 07.06.2026

  • 11 Хехе

    13 5 Отговор
    Най-големият бомж на земята за всички времена.

    19:34 07.06.2026

  • 12 дай дай

    20 5 Отговор
    Искам, дай, тропа с крак, удря по масата, само те могат да спрат пияните, деморализирани ушанки, на които им трябват 35г до Киев с това темпо, на магарета и с лопати, но още утре може да нападнат ЕССР, само тяхните антидронови системи могат да защитят арабелите от иранските дронове...... но резултата е нито един квадратен метър отвоювана земя, в Украйна няма ток, но има златни тоалетни.

    19:35 07.06.2026

  • 13 А В. Путин

    7 22 Отговор
    де го канят, в Сев. Корея и Китай, другаде ?

    Коментиран от #93

    19:35 07.06.2026

  • 14 е как, бе

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя пръч":

    Ти не знаеш ли, че когато мачкаш противника си на бойното поле, веднага трябва да го молиш за среша и да му пишеш писъмца, отворени.

    Коментиран от #26

    19:37 07.06.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    28 6 Отговор
    Очевидно нещата с Украйна ме се развиват добре. Зеленски се моли за преговори с Путин. Европа започна да говори за преговори. Дори Кая Калас хленчи, че трябва да се преговаря с Русия. Путин им се смее им гледа сеира. Общото между Стармър, Макрон и Мерц е, че и тримата са ходещи политически мъртъвци. Зеленски пък си е буквално с некролога в джоба.

    Коментиран от #20, #24

    19:37 07.06.2026

  • 16 Смърфиета

    23 7 Отговор
    Логично е като си загуби работата, Чарълз да го наеме да го забавлява на приеми вечер и по време на вечеря. Ще гълта ножове, ще бълва огън, ще прави салто мортале, нали това е професионалното призвание на Зиля Зеланенке.

    Коментиран от #22

    19:38 07.06.2026

  • 17 4-мата

    18 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    смъркачн.

    19:38 07.06.2026

  • 18 РЕСПЕКТ

    9 25 Отговор
    Те тоа ПИЧ напълно разкри и развенча пен ДЕЛ могучая, Фюреро пе-ДОФИЛ и узкоглазите жлътуре на Ким!!
    Скина им.. Гев.. реко!! АааааааХахахаха
    13 год ги.. МАН Дръса у ДОНБАС!! Напълно си Заслужи още 40 Милиарда € от ЕВРОПА!!
    У дри тия Фашаги, ПИЧ...у други

    19:38 07.06.2026

  • 19 Дориана

    21 5 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Точно обратното, Европа вече е отслабена не само икономически , но и в политически план. Започне ли война между НАТО и Русия както Зеленски и Европейските лидери провокират ежедневно Иран, Северна Корея, Китай, Индия се включват веднага. Европа ще бъде унищожена от вътре. България ще остане в периферията на войната благодарение на Румен Радев.

    Коментиран от #23

    19:38 07.06.2026

  • 20 Смърфиета

    16 6 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Не политическия му некролог на Зеленски е важен, а жигосаната еврейска звезда на челото и рязаната патка в комбинация.

    19:40 07.06.2026

  • 21 Сталин

    20 5 Отговор
    Зеления наркоман също ще представи и инвестиционния проект в Баба Алино ,ако искат Шмерц Штрармър и микрона да си купят и по една къща

    19:40 07.06.2026

  • 22 Мий!

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Смърфиета":

    Тоя дребосък е за конюшнята!

    Коментиран от #31

    19:41 07.06.2026

  • 23 Смърфиета

    6 9 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Да, но трябва да благодарим и на Николай Свинаров, който окончателно бутна кочината, т.е. къзартмата.

    19:42 07.06.2026

  • 24 А русийката

    7 14 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    направо е цъфнала, та е вързала, че май и за това дето го имаха в изобилие, сега се редят на бензиностанциите

    19:42 07.06.2026

  • 25 Примати

    8 17 Отговор
    Украински предцизни удари извадиха моста Чонгар от експлоатация. Крим се превръща в остров от който няма излизане. Има доказателства че Путин не ползва интернет а тези които му пишат докладите не смеят да му кажат истината . За това той обясняваше че напредват. Явно обаче от време на време му казват истината щом той нареди срутването на стената на язовира каховка. Сега може да нареди влакови композиции по керченския мост и ако някоя са взриви с Крим е свършено

    Коментиран от #82

    19:42 07.06.2026

  • 26 Хехехе

    7 16 Отговор

    До коментар #14 от "е как, бе":

    Че то... бойното поле е край Питере, Туапсе и москалбад, ма пе ДИК !
    Хехехехехехе
    Докато думкат центаро на москалбад, кораблите у Питере ( само вчера 3 бр).. невнятната старуха Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #29, #32

    19:43 07.06.2026

  • 27 Мухахаха

    8 6 Отговор
    Една сърма ще оправи работата

    19:43 07.06.2026

  • 28 Брендо

    9 5 Отговор
    Аз съм там от десет дена, по материалната част.

    19:43 07.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И Киев е Руски

    13 6 Отговор
    Наркоманите се събраха

    19:46 07.06.2026

  • 31 Смърфиета

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "Мий!":

    Там ще мързелува и няма да работи. Ще си изкопае траншея в купчината тор и ще си прави среднощните обръщения, докато другите слуги в конющната ще трябва да работят и за него. А и издръжката на двореца никога не е достатъчно висока. Не могат да си позволят хептен да не работи. А и професията му е да вади зайци от цилиндъра, да гълта ножове, да коли Елена Короленко и да я съживява, да взима силна водка в уста, да пръска и да бълва огън, ако щете дори и да си пали прднята, ако това ще забавлява гостите на Чарълз.

    Коментиран от #36

    19:47 07.06.2026

  • 32 Ааа... Не !

    9 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хехехе":

    Само у твойо бункер може да се набута цял чемоданчик! Друг таков паветник - нема!

    19:48 07.06.2026

  • 33 Kaлпазанин

    10 5 Отговор
    Ще има пак парти с магистрали

    19:49 07.06.2026

  • 34 асенчо

    5 6 Отговор
    За още от данъците ни.

    19:52 07.06.2026

  • 35 Търновец

    13 6 Отговор
    Ако няма мирно споразумение включващо териториални отстъпки от Украйна рано или късно в Германия и Британия ще има нови федерални правителства а Фараж е анти Европеец и може заедно с Путин отново да разделят Европа както Чърчил и Сталин го направиха. А дори и да има мир Зеленски ще поиска от ЕС стотици милиарди евра а държавните дългове на много страни са вече и без това високи. А Зеленски не е коректен защото като част от Руската империя и СССР Украйна получи чужди земи - от Полша Австрия Унгария

    19:53 07.06.2026

  • 36 Даа...

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Смърфиета":

    Ама конюшнята има друго голямо предизвикателство! Ако имаме късмет, и при добро стечение на обстоятелствата, две кобили може да го ритнат едновременно в кухата кратуна! Подковани...

    19:54 07.06.2026

  • 37 Начи..най- забавното е

    8 10 Отговор
    Как кремля ТВ, фашагата чифутляк - Соло ВЬЕВ и 2 дневната СКА беева признават, че ..по Плано,.. нищо не връви добре! Бюджето с 13 Трильона дефицит, на фронта ... Отрицателна Движуха, лошите украинци долбят НПЗ та, корабли, центъро на московия, бегзин и Интернет - НЕТ а...
    хомо дружинката от Лепилари и надничари на коце и Пияната,...Скачат на амбразурата и се представят за По- монголяци от Блатарите
    АааааааХахахаха
    Ум Рем от КАЙФ...
    АааааааХахахаха

    19:54 07.06.2026

  • 38 Гост

    11 7 Отговор
    Най високо плетения актьор в света е този. Само се моли за пари.

    Коментиран от #46

    19:54 07.06.2026

  • 39 Балък

    9 6 Отговор
    Добре, че сте написали "според изданието" за да си измиете ръцете, щото за срещичка с Путин, никаквеца Зеленски се моли от година-две:

    "Според изданието, Зеленски е помолил руския олигарх да информира Путин за съгласието си за среща – за първи път след началото на бойните действия."

    Но ние балъците лесно се ловим.

    19:56 07.06.2026

  • 40 варна

    6 13 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    абе на ватенките хич не им е до смях.., стрелят ги отгоре с дроновете като пъдпъдъци

    19:57 07.06.2026

  • 41 Бандата

    14 6 Отговор
    Наркомани пак се събра . Най - радостното е , че наркоманите не живеят дълго !

    Коментиран от #54

    19:57 07.06.2026

  • 42 123

    7 6 Отговор
    Събрали се наркомани те!

    19:58 07.06.2026

  • 43 Ами

    12 8 Отговор
    Щом Зеленски напуска окраина, това означава
    че се очаква масивен удар от страна на Русия.
    Винаги е било така.
    Прави се на мъж, а бяга като мишка :)

    19:59 07.06.2026

  • 44 Аве мишкари

    15 7 Отговор
    Спрете да го наричате президент този наркоман,не е легитимен,той е най обикновен 🤡!!!

    20:00 07.06.2026

  • 45 Новината на деня

    8 10 Отговор
    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.

    Коментиран от #53, #72

    20:02 07.06.2026

  • 46 Паре нема, действайте

    7 8 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Бункерния Педофил и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК, събра кво можеше от Олигарсите ама у бюджето не стигат 13 Трильона! Зеленски им наложи Дрон - Ембарго, бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА им забра..31 танкера,.. вноса на беГзин от Белорус и Казахстан НЕ СТИГА, Крим е под Обсада , Петербург се предаде а Педофило и Ким трудно защитават Белгородска и Курска Републики
    Ееееедехееее

    20:02 07.06.2026

  • 47 Хахах

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "Наркозеления":

    кокаиновите жертви се оказали руски митрополити и руския патриарх
    голям майтап

    20:04 07.06.2026

  • 48 Пироман

    5 9 Отговор
    Пу ткин пусна ли бензина..

    20:05 07.06.2026

  • 49 Голям джумбиш

    4 11 Отговор
    Вече не знам как да наричам Румен Радев. Румен Боташ Крадев, Румен Калашника или Румба Ескобар.

    Коментиран от #57

    20:06 07.06.2026

  • 50 .....

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    А ти едно родопско одеяло и за стотинки си тук.

    20:06 07.06.2026

  • 51 ВВП

    10 5 Отговор
    Примката се стяга много на кирливия врат на наркоманеца .

    Коментиран от #56

    20:07 07.06.2026

  • 52 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16

    4 7 Отговор
    Бан дери от правителството!
    Върви ли движухата с магарета у Крим, копейки?
    Ииииихххуууу Й

    Коментиран от #55

    20:08 07.06.2026

  • 53 хахахахха

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Новината на деня":

    По ниско не бяхте падали,то бива бива лъжи ама чак пък толкова,от горе ще ви наказват!

    20:08 07.06.2026

  • 54 Хахах

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Бандата":

    Арестували са ги в Чехия с кокаина, смях, смях

    20:08 07.06.2026

  • 55 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":

    намери си инвалидна количка,ще ти трябва скоро😉

    Коментиран от #64

    20:09 07.06.2026

  • 56 Бензиновата Примка

    6 7 Отговор

    До коментар #51 от "ВВП":

    У московия и Крим?!?
    АааааааХахахаха
    Вече спреа и хранителните доставки, монгольяк шафьорето не сакат... Дрон
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #61

    20:10 07.06.2026

  • 57 Да те светна

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "Голям джумбиш":

    от ДАНС ще ти обяснят как😉

    Коментиран от #60

    20:11 07.06.2026

  • 58 ВВП

    9 5 Отговор
    РФ не преговаря с террористи...Тоя наркоманец ,затвори всички врати..

    20:12 07.06.2026

  • 59 И Киев е Руски

    7 6 Отговор
    Наркоманите се събраха

    Коментиран от #67

    20:13 07.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Да те светна

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Бензиновата Примка":

    за тебе ще има примка от въже😉

    20:14 07.06.2026

  • 62 кошницата

    8 5 Отговор
    циганина зелнски пак почна да проси с кошницата

    20:14 07.06.2026

  • 63 Просене

    4 6 Отговор
    Пак голямо просене ще пада, че тия 5 милиарда "спестени" от наркоурода не стигат.

    20:15 07.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 КГБ поповете

    7 4 Отговор

    До коментар #59 от "И Киев е Руски":

    Друсалки и Петушоци?
    Ееееедехееее

    20:17 07.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Новината на деня":

    Тоя Митрополит Иларион, явно е голям трън в задника.
    Когато беше в Унгария го свързаха с педофилски скандал.
    Оказа се че няма нищо общо. Сега и чехите се пробват.
    Със сигурност работи за КГБ, ФСБ и е путинст контрабандист :)
    Иначе е доктор по философия от Оксфорд и доктор по теология
    от Париж. Свири на цигулка, композира музика, пише книги.

    20:27 07.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пенсионер 69 годишен

    5 5 Отговор
    Чета западни форуми понякога. Има различни мнения. Главно в подкрепа на Украйна. Но няма такива коментари като тука против Путин. Путин е президент на Велика страна, Велика сила, победителка в най-голямата война, най-голямата ядрена сила. Избран е от своя народ и подкрепата му е по-голяма от на тия четиримата взети заедно.

    Коментиран от #89

    20:28 07.06.2026

  • 75 зеленото

    5 4 Отговор
    заличи укройна..стотици хиляди убити и осакатени..а нелегитимния се разхожда и се прави на висок и строен..някой трябва да му каже че едно лилипутче..във всички отношения..

    20:28 07.06.2026

  • 76 МОСТЪТ ЧОНГАР

    6 2 Отговор
    Вече е извън строя

    СВУ РЕЖАТ ТОТАЛНО ЛОГИСТИКАТА
    НА
    БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК.

    КРИМ Е В ТОТАЛЕН КОЛАПС
    И ЩЕ СТАВА ОЩЕ ПО ЗЛЕ .

    КАКТО КАЗА ГИРКИН СТРЕЛКОВ

    СВУ МОЖЕ И ДА НАПРАВИ
    ЕДИН ДЕСАНТ В КРИМ .

    20:32 07.06.2026

  • 77 грУЙО

    4 4 Отговор
    Този п.р.о.к.а.ж.е.н евреин не смее да бъде в окраина
    , за да не го нацелят . Винаги се знае къде е

    20:33 07.06.2026

  • 78 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 5 Отговор
    Реват.

    Значи всичко е Ок.

    Коментиран от #88

    20:34 07.06.2026

  • 79 Анонимен

    3 2 Отговор
    Ще трябва ли да предостави личните си данни за age verification? Или за военна служба няма значение на колко си?

    20:35 07.06.2026

  • 80 Зеления път

    4 4 Отговор
    Събрали се отбор алчни, деградирали неудачници, стоящи насила в управлението на страните си. СтарГей всеки момент ще сдаде поста, същото се отнася за любовника на Зеленото и първи френски Мъж, и за нациста Мерц-също. За Зеленото въобще не ми се коментира, него го возят като куфар и едва ли знае че се среща с желаещите го.

    20:36 07.06.2026

  • 81 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    4 5 Отговор
    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН
    ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ

    ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ

    ЩЕ ЗАТРИЯТ РУСКАТА КОЧИНА.

    20:36 07.06.2026

  • 82 Да На Путин

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Примати":

    Му казаха САБАКИТЕ,
    Че Русия е Превзела
    Територия
    Колкото
    4 УКРАЙНИ.

    И Дъртия ПСИХАР ПУТКЕР
    ВЗЕ ЧЕ ПОВЯРВА.

    Хахаха хахаха хахаха

    Коментиран от #90, #91, #92, #94

    20:39 07.06.2026

  • 83 С Една Дума

    4 5 Отговор
    ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    Никакво отпускане
    На Млатенето
    На Руските Пияндурници.

    Коментиран от #95

    20:42 07.06.2026

  • 84 Са си

    4 4 Отговор
    Пудрят носовете с бело !

    20:45 07.06.2026

  • 85 Мишел

    4 2 Отговор
    Руската армия затвори огромен котел с украински части при Константинова и сипе върху обкръжените управляеми планиращи бомби.

    20:48 07.06.2026

  • 86 Чичи

    4 2 Отговор
    Зелю може да разговаря и с арменския поп,ако ще.
    Важно е Орешника да играе по тиквата му

    20:52 07.06.2026

  • 87 Марджи

    3 1 Отговор
    Последното танго, в Лондон, а не в Париж!
    Хвани единия, удари другия, третия сам ще избяга, Зельо, той е винаги доволен и щастлив! С дрога, много се постига!

    20:55 07.06.2026

  • 88 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    то се вижда че само евр0гейт@ците мякате от безпомощност срещу Велика Русия

    20:57 07.06.2026

  • 89 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Пенсионер 69 годишен":

    Така е защото България е страна на крайностите.
    Има както много умни, така и много прости хора.
    Но проблема не са простите, а фанатиците.
    А фанатиците са ни завършени идиоти.
    За тях всеки който не е като тях, е против тях.

    20:58 07.06.2026

  • 90 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да На Путин":

    Ко стана,намери ли си инвалидна количка,или ще пълзиш като си тръгнем?

    21:01 07.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Спомен

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "А В. Путин":

    Путин беше в Аляска ако си спомням … малко преди това смъркача го наведоха във Вашингтон … що ли ?

    21:04 07.06.2026

  • 94 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Да На Путин":

    нито тор,нито впн ще те скрие от нас😉

    21:04 07.06.2026

  • 95 С няколко думи

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "С Една Дума":

    ще си събираш зъбките😉

    21:10 07.06.2026

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