Зеленски пристигна в Лондон за срещата със Стармър, Мерц и Макрон, ще разговаря и с крал Чарлз III

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Великобритания. Той обяви това в публикация в социалната мрежа X.
Според държавния глава, той ще има двустранна среща с премиера Киър Стармър, както и разговори в разширения формат E3+Украйна. В тях ще участват френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър.
Зеленски отбеляза, че подготвителната работа на ниво екип вече е завършена. Сега, според него, е дошъл моментът лидерите лично да се споразумеят за ключови решения.
„Основният фокус е нашата отбрана във войната, по-тясното сътрудничество за сигурността на цяла Европа в областта на противовъздушната отбрана, както и нашата обща визия за дипломатическите перспективи – Европа трябва да бъде част от преговорите и трябва да бъде силна“, написа президентът.
В допълнение към официалните разговори е планирана и аудиенция при британския монарх – среща с крал Чарлз III.
„Благодаря на Великобритания и всички наши партньори, които предприемат осезаеми стъпки, за да ни помогнат да засилим защитата на живота и да увеличим натиска върху Русия за нейната агресия. Русия трябва да прекрати войната си“, подчерта Зеленски.
Миналия месец Зеленски е поканил Роман Абрамович в Киев, за да предаде предложение за директни преговори на Путин, предаде Financial Times, позовавайки се на четирима души, запознати с въпроса.
Според изданието, Зеленски е помолил руския олигарх да информира Путин за съгласието си за среща – за първи път след началото на бойните действия.
Според източника, Киев е искал да демонстрира сериозността на ангажимента си към мира. Украйна се е надявала, че успешните удари по руски петролни рафинерии и спирането на руската офанзива от украинските сили ще увеличат „стимула за незабавно прекратяване на огъня“.
Абрамович беше медиатор по време на преговорите в Истанбул през март 2022 г.. Според източник на Financial Times, близък до олигарха, неговата роля остава незаменима.
„Той е необходим, защото е единственият руснак, който се разбира с всички.“
Путин обаче не е отговорил на предложението. Очевидно Москва все още разчита на превъзходството си в ресурсите, отбелязва изданието. На Международния икономически форум в Санкт Петербург на 5 юни самият Путин потвърди среща с „неофициален“ руски бизнесмен, без да го назовава.
Още на следващия ден депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко публично написа в Telegram, че срещата е касаела конкретно Абрамович.
Офисът на президента на Украйна отказа коментар. Двама високопоставени украински служители обаче потвърдиха пред изданието, че полученото от Абрамович съобщение е подобно по съдържание на отвореното писмо на Зеленски до Путин, но е написано с по-малко остър тон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #10, #50
19:27 07.06.2026
2 Яшар
19:28 07.06.2026
3 Дориана
Коментиран от #40
19:28 07.06.2026
4 Сталин
Коментиран от #17
19:29 07.06.2026
5 Абе
Коментиран от #19
19:29 07.06.2026
6 Гост
19:30 07.06.2026
7 Наркозеления
Коментиран от #47
19:30 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя пръч
Нещо е нечистиво е намислил.
Коментиран от #14
19:32 07.06.2026
10 Вие от
До коментар #1 от "Гост":счетоводството на Зеленски сте най-запознати, хвала
19:32 07.06.2026
11 Хехе
19:34 07.06.2026
12 дай дай
19:35 07.06.2026
13 А В. Путин
Коментиран от #93
19:35 07.06.2026
14 е как, бе
До коментар #9 от "Тоя пръч":Ти не знаеш ли, че когато мачкаш противника си на бойното поле, веднага трябва да го молиш за среша и да му пишеш писъмца, отворени.
Коментиран от #26
19:37 07.06.2026
15 РЕАЛИСТ
Коментиран от #20, #24
19:37 07.06.2026
16 Смърфиета
Коментиран от #22
19:38 07.06.2026
17 4-мата
До коментар #4 от "Сталин":смъркачн.
19:38 07.06.2026
18 РЕСПЕКТ
Скина им.. Гев.. реко!! АааааааХахахаха
13 год ги.. МАН Дръса у ДОНБАС!! Напълно си Заслужи още 40 Милиарда € от ЕВРОПА!!
У дри тия Фашаги, ПИЧ...у други
19:38 07.06.2026
19 Дориана
До коментар #5 от "Абе":Точно обратното, Европа вече е отслабена не само икономически , но и в политически план. Започне ли война между НАТО и Русия както Зеленски и Европейските лидери провокират ежедневно Иран, Северна Корея, Китай, Индия се включват веднага. Европа ще бъде унищожена от вътре. България ще остане в периферията на войната благодарение на Румен Радев.
Коментиран от #23
19:38 07.06.2026
20 Смърфиета
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Не политическия му некролог на Зеленски е важен, а жигосаната еврейска звезда на челото и рязаната патка в комбинация.
19:40 07.06.2026
21 Сталин
19:40 07.06.2026
22 Мий!
До коментар #16 от "Смърфиета":Тоя дребосък е за конюшнята!
Коментиран от #31
19:41 07.06.2026
23 Смърфиета
До коментар #19 от "Дориана":Да, но трябва да благодарим и на Николай Свинаров, който окончателно бутна кочината, т.е. къзартмата.
19:42 07.06.2026
24 А русийката
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":направо е цъфнала, та е вързала, че май и за това дето го имаха в изобилие, сега се редят на бензиностанциите
19:42 07.06.2026
25 Примати
Коментиран от #82
19:42 07.06.2026
26 Хехехе
До коментар #14 от "е как, бе":Че то... бойното поле е край Питере, Туапсе и москалбад, ма пе ДИК !
Хехехехехехе
Докато думкат центаро на москалбад, кораблите у Питере ( само вчера 3 бр).. невнятната старуха Фулира ДЕРМО чемоданчика у бункеро!
Хехехехехехе
Коментиран от #29, #32
19:43 07.06.2026
27 Мухахаха
19:43 07.06.2026
28 Брендо
19:43 07.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 И Киев е Руски
19:46 07.06.2026
31 Смърфиета
До коментар #22 от "Мий!":Там ще мързелува и няма да работи. Ще си изкопае траншея в купчината тор и ще си прави среднощните обръщения, докато другите слуги в конющната ще трябва да работят и за него. А и издръжката на двореца никога не е достатъчно висока. Не могат да си позволят хептен да не работи. А и професията му е да вади зайци от цилиндъра, да гълта ножове, да коли Елена Короленко и да я съживява, да взима силна водка в уста, да пръска и да бълва огън, ако щете дори и да си пали прднята, ако това ще забавлява гостите на Чарълз.
Коментиран от #36
19:47 07.06.2026
32 Ааа... Не !
До коментар #26 от "Хехехе":Само у твойо бункер може да се набута цял чемоданчик! Друг таков паветник - нема!
19:48 07.06.2026
33 Kaлпазанин
19:49 07.06.2026
34 асенчо
19:52 07.06.2026
35 Търновец
19:53 07.06.2026
36 Даа...
До коментар #31 от "Смърфиета":Ама конюшнята има друго голямо предизвикателство! Ако имаме късмет, и при добро стечение на обстоятелствата, две кобили може да го ритнат едновременно в кухата кратуна! Подковани...
19:54 07.06.2026
37 Начи..най- забавното е
хомо дружинката от Лепилари и надничари на коце и Пияната,...Скачат на амбразурата и се представят за По- монголяци от Блатарите
АааааааХахахаха
Ум Рем от КАЙФ...
АааааааХахахаха
19:54 07.06.2026
38 Гост
Коментиран от #46
19:54 07.06.2026
39 Балък
"Според изданието, Зеленски е помолил руския олигарх да информира Путин за съгласието си за среща – за първи път след началото на бойните действия."
Но ние балъците лесно се ловим.
19:56 07.06.2026
40 варна
До коментар #3 от "Дориана":абе на ватенките хич не им е до смях.., стрелят ги отгоре с дроновете като пъдпъдъци
19:57 07.06.2026
41 Бандата
Коментиран от #54
19:57 07.06.2026
42 123
19:58 07.06.2026
43 Ами
че се очаква масивен удар от страна на Русия.
Винаги е било така.
Прави се на мъж, а бяга като мишка :)
19:59 07.06.2026
44 Аве мишкари
20:00 07.06.2026
45 Новината на деня
Коментиран от #53, #72
20:02 07.06.2026
46 Паре нема, действайте
До коментар #38 от "Гост":Бункерния Педофил и ФАМОЗЕН ПЕТУШОК, събра кво можеше от Олигарсите ама у бюджето не стигат 13 Трильона! Зеленски им наложи Дрон - Ембарго, бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА им забра..31 танкера,.. вноса на беГзин от Белорус и Казахстан НЕ СТИГА, Крим е под Обсада , Петербург се предаде а Педофило и Ким трудно защитават Белгородска и Курска Републики
Ееееедехееее
20:02 07.06.2026
47 Хахах
До коментар #7 от "Наркозеления":кокаиновите жертви се оказали руски митрополити и руския патриарх
голям майтап
20:04 07.06.2026
48 Пироман
20:05 07.06.2026
49 Голям джумбиш
Коментиран от #57
20:06 07.06.2026
50 .....
До коментар #1 от "Гост":А ти едно родопско одеяло и за стотинки си тук.
20:06 07.06.2026
51 ВВП
Коментиран от #56
20:07 07.06.2026
52 За 7 часа ще задържим Зеленски и 16
Върви ли движухата с магарета у Крим, копейки?
Ииииихххуууу Й
Коментиран от #55
20:08 07.06.2026
53 хахахахха
До коментар #45 от "Новината на деня":По ниско не бяхте падали,то бива бива лъжи ама чак пък толкова,от горе ще ви наказват!
20:08 07.06.2026
54 Хахах
До коментар #41 от "Бандата":Арестували са ги в Чехия с кокаина, смях, смях
20:08 07.06.2026
55 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #52 от "За 7 часа ще задържим Зеленски и 16":намери си инвалидна количка,ще ти трябва скоро😉
Коментиран от #64
20:09 07.06.2026
56 Бензиновата Примка
До коментар #51 от "ВВП":У московия и Крим?!?
АааааааХахахаха
Вече спреа и хранителните доставки, монгольяк шафьорето не сакат... Дрон
АааааааХахахаха
Коментиран от #61
20:10 07.06.2026
57 Да те светна
До коментар #49 от "Голям джумбиш":от ДАНС ще ти обяснят как😉
Коментиран от #60
20:11 07.06.2026
58 ВВП
20:12 07.06.2026
59 И Киев е Руски
Коментиран от #67
20:13 07.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Да те светна
До коментар #56 от "Бензиновата Примка":за тебе ще има примка от въже😉
20:14 07.06.2026
62 кошницата
20:14 07.06.2026
63 Просене
20:15 07.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 КГБ поповете
До коментар #59 от "И Киев е Руски":Друсалки и Петушоци?
Ееееедехееее
20:17 07.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ами
До коментар #45 от "Новината на деня":Тоя Митрополит Иларион, явно е голям трън в задника.
Когато беше в Унгария го свързаха с педофилски скандал.
Оказа се че няма нищо общо. Сега и чехите се пробват.
Със сигурност работи за КГБ, ФСБ и е путинст контрабандист :)
Иначе е доктор по философия от Оксфорд и доктор по теология
от Париж. Свири на цигулка, композира музика, пише книги.
20:27 07.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #89
20:28 07.06.2026
75 зеленото
20:28 07.06.2026
76 МОСТЪТ ЧОНГАР
СВУ РЕЖАТ ТОТАЛНО ЛОГИСТИКАТА
НА
БЛАТНИЯ БАШИБОЗУК.
КРИМ Е В ТОТАЛЕН КОЛАПС
И ЩЕ СТАВА ОЩЕ ПО ЗЛЕ .
КАКТО КАЗА ГИРКИН СТРЕЛКОВ
СВУ МОЖЕ И ДА НАПРАВИ
ЕДИН ДЕСАНТ В КРИМ .
20:32 07.06.2026
77 грУЙО
, за да не го нацелят . Винаги се знае къде е
20:33 07.06.2026
78 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
Коментиран от #88
20:34 07.06.2026
79 Анонимен
20:35 07.06.2026
80 Зеления път
20:36 07.06.2026
81 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ
ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
ЩЕ ЗАТРИЯТ РУСКАТА КОЧИНА.
20:36 07.06.2026
82 Да На Путин
До коментар #25 от "Примати":Му казаха САБАКИТЕ,
Че Русия е Превзела
Територия
Колкото
4 УКРАЙНИ.
И Дъртия ПСИХАР ПУТКЕР
ВЗЕ ЧЕ ПОВЯРВА.
Хахаха хахаха хахаха
Коментиран от #90, #91, #92, #94
20:39 07.06.2026
83 С Една Дума
Никакво отпускане
На Млатенето
На Руските Пияндурници.
Коментиран от #95
20:42 07.06.2026
84 Са си
20:45 07.06.2026
85 Мишел
20:48 07.06.2026
86 Чичи
Важно е Орешника да играе по тиквата му
20:52 07.06.2026
87 Марджи
Хвани единия, удари другия, третия сам ще избяга, Зельо, той е винаги доволен и щастлив! С дрога, много се постига!
20:55 07.06.2026
88 хахахахха
До коментар #78 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":то се вижда че само евр0гейт@ците мякате от безпомощност срещу Велика Русия
20:57 07.06.2026
89 Ами
До коментар #74 от "Пенсионер 69 годишен":Така е защото България е страна на крайностите.
Има както много умни, така и много прости хора.
Но проблема не са простите, а фанатиците.
А фанатиците са ни завършени идиоти.
За тях всеки който не е като тях, е против тях.
20:58 07.06.2026
90 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #82 от "Да На Путин":Ко стана,намери ли си инвалидна количка,или ще пълзиш като си тръгнем?
21:01 07.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Спомен
До коментар #13 от "А В. Путин":Путин беше в Аляска ако си спомням … малко преди това смъркача го наведоха във Вашингтон … що ли ?
21:04 07.06.2026
94 хахахахха
До коментар #82 от "Да На Путин":нито тор,нито впн ще те скрие от нас😉
21:04 07.06.2026
95 С няколко думи
До коментар #83 от "С Една Дума":ще си събираш зъбките😉
21:10 07.06.2026