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Финландският премиер: Има решение за претенциите на САЩ към Гренландия

Финландският премиер: Има решение за претенциите на САЩ към Гренландия

7 Юни, 2026 18:40, обновена 7 Юни, 2026 18:45 857 8

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  • стуб

Разрешаването на въпроса е възможно чрез тристранни преговори между Гренландия, Дания и САЩ или чрез засилване на мерките за сигурност в Арктика, смята Александър Стуб

Финландският премиер: Има решение за претенциите на САЩ към Гренландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финландският президент Александър Стуб смята, че е намерено решение на претенциите на САЩ към Гренландия.

„В началото на тази година нашата цел беше да се опитаме да овладеем положението и да намерим изход от тогавашната ситуация“, каза той в интервю за швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung. „Вярвам, че успяхме.“

Той заяви, че разрешаването на въпроса е възможно чрез тристранни преговори между Гренландия, Дания и САЩ или чрез засилване на мерките за сигурност в Арктика. Стуб отбеляза, че съответните разпоредби за засилване на мерките за сигурност биха могли да залегнат в заключителния документ на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Политикът добави, че се работи и по двата фронта.

На 31 януари администрацията на САЩ обяви началото на преговорите за бъдещата собственост върху Гренландия и изрази надежда за добра сделка както за САЩ, така и за Европа. Според американската страна вече е постигнат напредък. Настоящото ръководство на САЩ многократно е заявявало необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. Съединените щати преди това предложиха да закупят острова, а през март 2025 г. изразиха увереност, че той може да бъде анексиран.

Гренландия е автономна територия на Дания.

На 3 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Съединените щати успешно преговарят с Дания и Гренландия за използване на територията на острова за целите на противоракетната отбрана.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хахахаха😂😂😂😂

    4 0 Отговор
    Президент, премиер, Австрия, Австралия, в главата бръмбари махат с крилца!

    18:49 07.06.2026

  • 2 Демократ

    5 0 Отговор
    Тоя що главата му е квадратна

    18:53 07.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Да даде на Тръмп част от Финландия за компенсация.

    18:56 07.06.2026

  • 4 Княз Борис

    3 1 Отговор
    Коня си давам,наложницата си давам ала от земята българска един камик не давам.Аз казах!

    18:57 07.06.2026

  • 5 Хи хи

    3 1 Отговор
    Следващата задача на Тръмпи след Иран е да освободи Гренландия от датската окупация.

    19:05 07.06.2026

  • 6 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Пръдлю

    19:05 07.06.2026

  • 7 Вижте го бе!

    2 0 Отговор
    Това е някакво финско Просткокиро 😂😂

    Коментиран от #8

    19:17 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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