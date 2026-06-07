Финландският премиер: Има решение за претенциите на САЩ към Гренландия

Финландският президент Александър Стуб смята, че е намерено решение на претенциите на САЩ към Гренландия.
„В началото на тази година нашата цел беше да се опитаме да овладеем положението и да намерим изход от тогавашната ситуация“, каза той в интервю за швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung. „Вярвам, че успяхме.“
Той заяви, че разрешаването на въпроса е възможно чрез тристранни преговори между Гренландия, Дания и САЩ или чрез засилване на мерките за сигурност в Арктика. Стуб отбеляза, че съответните разпоредби за засилване на мерките за сигурност биха могли да залегнат в заключителния документ на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли. Политикът добави, че се работи и по двата фронта.
На 31 януари администрацията на САЩ обяви началото на преговорите за бъдещата собственост върху Гренландия и изрази надежда за добра сделка както за САЩ, така и за Европа. Според американската страна вече е постигнат напредък. Настоящото ръководство на САЩ многократно е заявявало необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. Съединените щати преди това предложиха да закупят острова, а през март 2025 г. изразиха увереност, че той може да бъде анексиран.
Гренландия е автономна територия на Дания.
На 3 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви, че Съединените щати успешно преговарят с Дания и Гренландия за използване на територията на острова за целите на противоракетната отбрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха😂😂😂😂
18:49 07.06.2026
2 Демократ
18:53 07.06.2026
3 Последния Софиянец
18:56 07.06.2026
4 Княз Борис
18:57 07.06.2026
5 Хи хи
19:05 07.06.2026
6 Исторически факти
19:05 07.06.2026
7 Вижте го бе!
Коментиран от #8
19:17 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.