Анулирани чартърни полети от Германия забавили старта на летния туристически сезон по родното Черноморие

Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон снощи.
По думите му анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон.
Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и края на сезона, но не и в основната му част, каза Илин Димитров.
Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Преди откриването на летния туристически сезон в Созопол Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас.
Созопол е добре поддържан, чист и готов за туристи, заяви още Илин Димитров.
Градът очаква летния туристически сезон през тази година с умерен оптимизъм. Това коментира пред журналисти кметът на Созопол Тихомир Янакиев на старта на летния туристически сезон.
По думите на Янакиев още в началото на активния сезон се наблюдава оживление и засилен интерес към Созопол. Той доави, че в града вече има туристи и реална активност в заведенията, което според него е добър сигнал за успешен сезон.
Янакиев каза, че в Созопол вече има гости от Великобритания и Германия. Кметът открои като основни предизвикателства организацията на трафика и паркирането в града, почистването на тесните и натоварени улици, както и гарантирането на сигурност за туристите. Той подчерта, че това са ежегодни проблеми, по които Общината работи последователно.
По отношение на икономическата среда Янакиев посочи, че повишените разходи за труд и услуги оказват влияние върху туристическия сектор. В същото време той заяви, че Общината се стреми да запази основните местни данъци и такси без промяна, за да не се създава допълнителна тежест за бизнеса и жителите.
Той допълни, че акцент в лятната програма на Созопол остава културният календар.
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