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Анулирани чартърни полети от Германия забавили старта на летния туристически сезон по родното Черноморие

Анулирани чартърни полети от Германия забавили старта на летния туристически сезон по родното Черноморие

8 Юни, 2026 04:36, обновена 8 Юни, 2026 04:42 1 963 6

  • туризъм-
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  • илин димитров-
  • созопол

Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, заяви ресорният министър Илин Димитров

Анулирани чартърни полети от Германия забавили старта на летния туристически сезон по родното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон снощи.

По думите му анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон.

Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и края на сезона, но не и в основната му част, каза Илин Димитров.

Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Преди откриването на летния туристически сезон в Созопол Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас.

Созопол е добре поддържан, чист и готов за туристи, заяви още Илин Димитров.

Градът очаква летния туристически сезон през тази година с умерен оптимизъм. Това коментира пред журналисти кметът на Созопол Тихомир Янакиев на старта на летния туристически сезон.

По думите на Янакиев още в началото на активния сезон се наблюдава оживление и засилен интерес към Созопол. Той доави, че в града вече има туристи и реална активност в заведенията, което според него е добър сигнал за успешен сезон.

Янакиев каза, че в Созопол вече има гости от Великобритания и Германия. Кметът открои като основни предизвикателства организацията на трафика и паркирането в града, почистването на тесните и натоварени улици, както и гарантирането на сигурност за туристите. Той подчерта, че това са ежегодни проблеми, по които Общината работи последователно.

По отношение на икономическата среда Янакиев посочи, че повишените разходи за труд и услуги оказват влияние върху туристическия сектор. В същото време той заяви, че Общината се стреми да запази основните местни данъци и такси без промяна, за да не се създава допълнителна тежест за бизнеса и жителите.

Той допълни, че акцент в лятната програма на Созопол остава културният календар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де,

    10 1 Отговор
    Ако някой германец реши да посети Варна, няма да повтори това никога повече. Целият град е затрупан с битови отпадъци, а алеята покрай морето и морската градина са в отвратително състояние.

    04:48 08.06.2026

  • 2 Максим Зорки

    11 0 Отговор
    И какво сега, демек разчитаме на германски туристи, както в хубавите времена!? Да, бе да.. Тия с чартърите отдавна отказаха слънчака и предпочитат Тунис, Карибите Майорка, дори Хърватска..

    05:26 08.06.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 3 Отговор
    С Десислава си ходим на Малдивите. Не си струва да гъзарееш пред селяци. Близначките и те избягват България. Друго си е в Италия.

    05:30 08.06.2026

  • 4 Тоя

    3 1 Отговор
    да не ходи да открива летния сезон в Созопол , а да последно огромните кметски далавери !

    06:43 08.06.2026

  • 5 Хаха

    3 0 Отговор
    Ненаялите се хотелиери! Нагушиха се с далаверата с украинците! Бетона които изляхте не е привлекателен, а и с чуждоземния персонал , канете фамилиите си да ви пълнят бетонираните грозотиии!

    07:02 08.06.2026

  • 6 Значи некачественото

    2 0 Отговор
    обслужване, кафявата вода, бетона и високите цени вече ще ги наричаме "отменени чартърни полети"...

    07:33 08.06.2026

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